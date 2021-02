Tras el Heimdallr Kermit SBDX001 debo decir que he vuelto un poco a los orígenes más puros de la relojería. Porque desde que se lanzó al mercado el Davosa Argonautic BG Automatic le tenía echado el ojo. Es el característico reloj de buceo o diver Swiss Made que como el Reuss Uhren Fabrik RUF500 o el Kronos K300 tanto me agradan. Un estilo de reloj que cada vez me gusta más: resistente, legible, con una buena maquinaria y Swiss Made.

Así que después de los modelos asequibles de Addies, Steeldive o San Martin me apetecía un cambio, un salto de calidad y por desgracia, también de precio.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43mm sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí. Swiss Super-LumiNova® BGW9 Trasera Roscada de acero inoxidable Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso N/D Movimiento Davosa DAV3021 (base Sellita SW-200). 28.800 vph, 26 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual, parada de segundero Prestaciones 38 horas de reserva de marcha Origen Alemania. Swiss Made Garantía 2 años PVP 798€ Distribuidor DAVOSA Swiss (F. W. Bohle GmbH)

Presentación

Recibimos el reloj en una caja de cartón negra con la firma de Davosa Swiss en caracteres plateados. Es algo más voluminosa de lo normal y pesada, lo cual hace que prometa.







Al retirar la cubierta descubrimos una bonita caja de madera lacada en color negro, y que explica el peso que sentíamos. Las superficies son brillantes, muy bonitas y bien trabajadas, pero eso la hacen que sea frágil ante los arañazos, y las marcas de dedos, así que lo mejor es guardarla con cuidado y mantenerla como recuerdo. Una caja parecida a esta, pero con el interior negro, la venden con referencia 210.25 a 36€ que es un bonito capricho si se daña la original.













El interior es de imitación a piel en color blanco, bastante discreto, pero también elegante. Le da prestigio al reloj, aunque parece que no encaja con la filosofía deportiva del Argonautic. Me imagino que será el packaging genérico que use la marca en todos o casi todos sus modelos.







La dotación es tan completa como uno podría esperar en un reloj de este nivel. Un pequeño librito que hace de manual de instrucciones y tarjeta de garantía, pero que no se puede descargar en versión electrónica desde su web, otro explicando el funcionamiento de la válvula de escape de helio y un díptico promocional acerca de su comunidad y las redes sociales que han apodado #DAVOSAmoment.







Introducción

En 1861 Abel Frédéric Hasler fabrica a mano cajas de reloj de plata en pequeñas series. Dos de sus hermanos abren una fábrica de relojes en Ginebra, otro hermano abre un negocio en Biel. Seis hijos aprenden el arte de la relojería, entre ellos Paul Hasler que en 1883 siendo un niño, ya sentía fascinación por los relojes. De adulto, crea su propia empresa de relojería.

En 1917 se funda la empresa unipersonal Paul Hasler Terminages d’Horlogerie especializada en el montaje de relojes para conocidas marcas de relojeras.







La década de 1930 representa años duros con un número extremadamente alto de desempleados. Como resultado, muchas empresas más pequeñas se ven obligadas a cerrar debido a la falta de demanda de sus productos. Sin embargo, prevalece el negocio de Paul Hasler.

En 1946 se funda la empresa Hasler Frères con el hermano y socio David Hasler (1897-1951), quien había trabajado como talentoso relojero para Paul Hasler durante muchos años. La empresa comienza a realizar sus propios movimientos y relojes, especialmente para los clientes de Estados Unidos.

En 1961 los hijos del fundador, Wilfred y Eric Hasler, que habían trabajado en el negocio durante muchos años, se convierten en socios. Los nuevos mercados se conquistan rápidamente en Europa gracias a la excelente calidad de sus especialidades mecánicas.







Durante 1974 la empresa cambia a la denominación de Hasler & Co. S.A. En 1975 la producción de relojes mecánicos se amplía para incluir relojes de cuarzo. Los modelos se adaptan a las necesidades del mercado, si bien en 1987 la demanda de relojes mecánicos, incluidos aquellos con complicaciones especiales aumenta. La empresa crea una pequeña colección bajo el nombre de DAVOSA, que cuenta con cronógrafos con movimientos Valjoux 7750 y 7751, así como otras especialidades como reserva de marcha y reguladores.

Durante 1993, y azotados por la crisis del sector se asocian con Friedrich-Wilhelm Bohle de Bohle GmbH, una compañía distribuidora de relojes alemana que lleva en el sector desde 1960 y que terminan siendo los propietarios de Hasler & Co.

En el año 2000, Corinna Bohle asume la responsabilidad de la dirección estratégica de la marca. De manera que en la actualidad, sigue siendo una empresa dirigida por la familia Bohle.







En cuanto al Argonautic es un reloj de tipo buceo que comenzó su andadura en 2008. Debido a los volúmenes de producción sus componentes se encontraban con facilidad en marcas como Zeno Watch Bassel, Grovana 1571 o en Relojes Kronos. Su primer generación apareció en el año 2008. En 2011 aparecía la segunda revisión que incorporaba tratamiento antirreflejante en el zafiro, y reemplazaba el bisel de cristal por uno de material cerámico. Salvo por el diseño de la esfera modelo era idéntico al Kronos K300 negro, que se vendía y aún se vende a casi la mitad de su precio.







La tercera generación de 2013 era también muy parecido al Kronos, aunque esta vez al Kronos K300 azul actual, incorporando lumen en el triángulo invertido del bisel. Empezaban a diferenciarse porque los de la marca española habían actualizado en esta versión, la que yo tengo, algunos elementos más (esfera con numerales, nuevas manecillas más legibles, …). Ese año el Argonautic es nominado como elección de los lectores de la revista Chronos Watch Magazine.







La cuarta generación, aparecida en 2017 y bautizada como el Argonautic BG, es la evolución de las anteriores. Con un ligero incremento de tamaño, nuevo lumen BGW9 en vez de C1, más intenso que ahora también va aplicado en el bisel, calibre Sellita SW200 en vez de ETA 2824, brazalete y cierre mejorados… Nuevamente pequeños detalles. Unos meses atrás se amplió la gama Davosa Argonautic, ofreciendo también armis de tipo Oyster.







Así que en la actualidad encontramos disponibles en las siguientes referencias:

– 161.522.29: Caja de acero cepillada, esfera negra y correa de caucho negra. 768€.

– 161.522.49: Caja de acero cepillada, esfera azul con detalles en amarillo y correa de caucho azul. 768€.

– 161.522.99: Caja de acero cepillada, esfera gris con detalles en naranja y correa de caucho naranja. 768€.

– 161.522.02: Caja de acero cepillada, esfera negra y brazalete de acero tipo Oyster. 798€.

– 161.522.04: Caja de acero cepillada, esfera azul con detalles en amarillo y brazalete de acero tipo Oyster. 798€.

– 161.522.09: Caja de acero cepillada, esfera gris con detalles en naranja y brazalete de acero tipo Oyster. 798€.

– 161.522.20: Caja de acero cepillada, esfera negra y brazalete de acero. 798€.

– 161.522.40: Caja de acero cepillada, esfera azul con detalles en amarillo y brazalete de acero. 798€.

– 161.522.90: Caja de acero cepillada, esfera gris con detalles en naranja y brazalete de acero. 798€.

– 161.523.55: Caja de acero pavonada, esfera negra y correa de caucho negra. 818€.

– 161.523.50: Caja de acero pavonada, esfera negra y brazalete de acero pavonado. 848€.

– 161.526.55: Caja de bronce, esfera negra y correa de caucho negra. 898€.







Con lineas evolutivas paralelas, y pese a que siguen compartiendo componentes, cada vez se diferencian más entre ellos, no hay más que ver el Zeno Watch Professional Diver Automatic para darse cuenta. Es destacable que el PVP recomendado se haya mantenido en 798€ desde que apareció en 2017. Pocas marcas hacen eso de mantener sus tarifas durante más de 3 años.

Como Stowa su sede se ubica en Alemania, si bien a diferencia de éstos, además de usar maquinarias suizas las piezas se ensamblan en el país helvético.

Diseño y construcción

Al ser presentado se indicaba que el diámetro de su caja sin contar la corona era de 42,5mm. La cifra oficial ahora es de 43mm. Dado que el resto de especificaciones se mantienen, el cambio debe haber sido una variación entre los prototipos iniciales y la versión de producción. Hablamos de medio milímetro de diferencia que apenas se nota, aunque yo diría que es realmente un redondeo, y seguimos estando ante unas dimensiones de 42,5mm que son las que tenía la caja original que proporcionaba Grovana. Está fabricada en acero inoxidable 316L con todas sus facetas cepilladas en mate.







Considerando que es un reloj sumergible y automático, los 13,5mm de grosor no se hacen excesivos.







La corona es del mismo material y va roscada, es un reloj con una resistencia al agua de hasta 300M, y ello resulta imprescindible. El guardacoronas que la protege, además de su utilidad práctica le da un aspecto vintage que me gusta.







También va a rosca la corona de la válvula de helio manual, que está situada a las 10, en este caso con un grabado que representa un átomo de ese gas noble.







El bisel es de acero inoxidable rotativo unidireccional de 120 clics. El agarre es muy bueno gracias a sus hendiduras y opera de forma muy agradable. El inserto es de material cerámico algo en lo que desde Grovana Watch Co. Ltd. fueron pioneros, incorporándolo en relojes suizos de gama media antes de que muchos decidieran adoptarlo. En esta versión Argonautic BG Automatic Blue/Yellow es de un bonito color azul, casi azul marino. A las 12 lleva la característica perla obligatoria en relojes de buceo, pero que va teñida en color amarillo y estéticamente me gusta mucho.







La esfera es de un tono azul muy semejante. Es lisa, sin tornasolados, pero con un texturizado tipo granular que recuerda al del Stowa Flieger Ikarus. Todos los elementos van impresos en color blanco, incluyendo el logotipo de «DAVOSA Swiss», los índices horarios, los marcadores minuteros y la especificaciones de sumergibilidad «1000 ft / 30 ATM AUTOMATIC», mientras que el color amarillo hace que el modelo «ARGONAUTIC BG» destaque, así como los contornos de los índices. En este sentido lo habitual es que las marcas de las horas vayan aplicadas, ya que ese relieve hace que mejoren la legibilidad. Sin embargo no hay ningún inconveniente en cuanto a eso, el contraste es estupendo.







La manecilla horaria es de tipo flecha, mientras que la minutera lo es de espada. Tienen contornos en blanco y la superficie del mismo color debido a que su pintura luminosa es también blanca. Al comienzo no lo expliqué, fue algo intencionado, pero si os preguntabais el motivo de la denominación BG, ésta hace referencia al empleo de lumen de tipo Swiss Super-LumiNova (SLN) de tipo BGW9, es decir la pintura blanca con efecto luminiscente en azul claro. Por tanto, la denominación BG hace referencia al compuesto de lumen, y ayuda a diferenciarlo de los Argonautic Lumis que llevan iluminación activa en base a tritio. En el BG hay luminescencia en las agujas y los marcadores, pero también en los numerales del bisel dando mucha intensidad y espectacularidad, sin llegar a ser una linterna como el Spinnaker Tesei Full-Lum (SP-5084-22).







Siguiendo con las saetas, la parte central va pintada del mismo azul que la esfera, algo que ya vimos en el Tudor Pelagos. pero como además están parcialmente esqueletizadas, muchas veces es como si desaparecieran y sólo viéramos los extremos que apuntan a la hora. Es un efecto curioso y me parece bonito, pero lo más importante, sin comprometer su función principal.







Otro caso distinto es la segundera que es también azul con la punta pintada de amarillo y que hace que muchas veces nos cueste verla, localizando más fácilmente el contrapeso tipo piruleta que su extremo. Parece ser que en versiones previas de este reloj, pese a mantenerse la misma referencia, la manecilla segundera carecía de lumen, un verdadero problema en un reloj de buceo. La marca lo corrigió aplicándoselo al contrapeso, si bien en el camino la convirtieron de ser completamente amarilla, a ahora que es azul con el extremo amarillo. Eso proporciona un peor contraste y creo que habría sido mejor añadir el contrapeso luminiscente a la saeta amarilla de antes. El juego de colores recuerda a los del Bell & Ross BR 03-92 Diver Blue, algo que de por sí ya es positivo.







Cubriendo la esfera tenemos un cristal de zafiro es plano y apenas sobre sale del bisel, así que está relativamente resguardado ante posibles impactos o arañazos que lleva una capa de tratamiento antirreflejante. Es la opción que más me gusta, porque la visión no se distorsiona, ni siquiera en ángulos muy forzados.







La tapa trasera es de acero inoxidable y va roscada. Es ciega, así que no podemos apreciar el movimiento de su interior, algo que sería interesante pero que es comprensible en la construcción de un reloj en donde han optado por priorizar el hermetismo y la resistencia.







El nuevo brazalete, al que denominan Argonautic Trialink y que venden como reemplazo con referencia 169.522.01 a 138€. El armis alternativo, el que usaban en modelos anteriores es el Argonautic Pentalink con referencia 169.522.10 y de igual precio. Las correas de silicona (169.522) también las podemos conseguir oficialmente desde la marca en diferentes colores y con cierres metálicos en diferentes acabados a 78€.







Tiene 22mm de ancho en las asas, es muy sólido, todo macizo incluyendo los end-links lo que en parte justifica su precio. Cuenta con extensión de buceo y nada menos que 6 posiciones de microajuste y con bloqueo de seguridad. Lo que menos me gusta es que sea a presión en vez de estar dotado de pulsadores. El cierre está firmado.







Sin cifras oficiales, el conjunto algunos lo cifran en 207g. Con todos los eslabones yo he pesado 201g.







Movimiento

Si bien algunos medios nos indica que el DAV3021 es una calibre de base ETA 2824-2, en realidad se trata de un Sellita SW-200-1. Históricamente Davosa Swiss siempre había identificado los que llevaban ETA como DAV2824. Personalmente no considero que tenga importancia, ambos son casi idénticos y tienen el mismo precio en el mercado. Salvo un escueto «Hacemos algunas modificaciones y mejoras sobre la configuración estándar», nadie sabe las modificaciones que ha aplicado en el Davosa DAV 3021, o si es un simple renombrado como hacen en Meccaniche Veneziane. Al menos da un indicio de que el grado base del calibre que han utilizado es el nivel de ejecución más bajo, el standard que cifra un desfase diario medio de +/-12 segundos/día y máximo de +/- 30 segundos. En este nivel de precio, al menos un Spécial (Elaboré) habría sido lo suyo.







Las mediciones con mi cronocomparador han dado un desfase diario de +2 segundos/día que es un dato excepcional.







Se trata de un calibre mecánico de carga automática. Cuenta con 26 rubís, oscila a una alta frecuencia de 28.800 vph y proporciona hacking o parada de segundero y remonte manual. Por su fiabilidad y su difusión se trata de uno de los «tractores» de la relojería suiza, montado en piezas más caras como el Christopher Ward C65 Trident Automatic o el Raymond Weil Freelancer, pero también más asequibles como los York & Front Burrard o prototipo del Mitch Mason Watches Chronicle.







Algunos tienen predisposición al ETA sobre el Sellita, que como yo lo veo son equivalentes, puesto que los problemas de producción y de fiabilidad quedaron ya muy atrás. Es preciso y estable, pero sobre todo muy agradable de utilizar tanto para ponerlo en hora y fecha como para darle cuerda. Con su rotor de carga bidireccional es eficiente a la hora de cargar y también relativamente silencioso, nada que ver con los Miyota Premium 9015.







Como de costumbre os dejo un enlace a sus especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF).







Sensaciones

Los colores azules con los detalles amarillos le aportan al Argonautic mucho dinamismo y vistosidad, pero sin romper con una discreción que eventualmente lo puede hacer pasar por un reloj elegante.







Me gustan mucho el armazón de las agujas en azul y esqueletizado. Es bonito y no afecta para nada la legibilidad. Otra cosa bien distinta es para el segundero, donde a veces hay que «buscarlo» y solemos dar antes con la piruleta del contrapeso que con su extremo. Se confirma lo que comentaba sobre el papel, la manecilla amarilla con ese mismo contrapeso era el camino correcto.







Como reloj se nota la evolución. Empezando por algo tan sencillo como es el lumen, el BGW9 del Davosa Argonautic no tiene nada que ver con el C1 que aún lleva el Kronos K300 y que ahora es mucho más funcional. Claro que desde el punto de vista estético, en esta versión con detalles en amarillo, un C3 podría haber proporcionado más espectacularidad a su luminosidad.







El tamaño es adecuado, no se ve ni grande ni pequeño. De hecho en la muñeca lo sentimos incluso bastante estilizado para ser un reloj WR300M. Por eso pienso que un diámetro de 1mm más podría venirle bien.







Conclusiones

Constructivamente lo encuentro perfecto. Buenos materiales y unos acabados sin ninguna tacha. Es justo lo que uno espera de una marca como DAVOSA Swiss.

La dificultad es que donde está posicionado el Argonautic Automatic se mueve en unos precios muy reñidos. Además de los ya mencionados Kronos K-300 y Reuss Uhren Fabrik RUF500, tenemos el EZA Sealander o el Circula AquaSport. Todos ellos bastante más baratos. Por otro lado, y al igual que con el Kronos utiliza componentes estándar, muchos de ellos presentes en el mucho más caro Zeno Watch Professional Diver Automatic Yellow (6427-s1-9M) de 946€, lo cual para mi no representa ningún problema siempre y cuando ese ahorro se traslade al consumidor.







Es un monto total de 798€ sobre el que hay que buscar mucho para encontrarlo más barato, y pese a todo, nunca bajará de los 700€. Lo pone cercano a gamas superiores como el Oris Aquis Date o el CW Trident Automatic. Y es ese precio elevado sumado a las pequeñas inconsistencias de diseño con las que este reloj injustamente pierde.







▲ Más ▼ Menos Buenos materiales y acabado

Diseño bonito Precio elevado

Trasera ciega y cierre sin pulsadores