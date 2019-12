Meia Lua Inception Deepmoon

Meia Lua Watches es una marca de relojes portuguesa, la primera actual que traigo aquí desde el despertador Boa Reguladora.

GSL, el fundador de la marca, recuerda lo que sintió al ver el movimiento automático de un Seiko que tenía su abuelo. Una sensación que muchos de nosotros hemos experimentado y que a él le llevó en 2018 a fundar su propia marca relojera, Meia Lua que significa Media Luna en portugués, y que tiene su base en Lisboa. Cuentan con un único modelo, el Inception, y que a su vez se ofrece en diferentes versiones, todas ellas con nombre propio.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L con recubrimiento negro. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de altura. Corona A presión de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Correa de cuero de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM (100M) Peso 80g Movimiento Miyota 8217. 21 rubís. 21.600 vph Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Indicador de 24 horas Prestaciones 42 horas de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Portugal. Japan Movement Garantía 2 años PVP 329€ (296,1€ con el cupón de descuento del 10%) Distribuidor Meia Lua Watches

Presentación

Meia Lua presenta sus Inception en una caja de cartón de color negro con el nombre de la marca también en negro, pero con un tono más oscuro y brillante.







Esa caja nos da paso a una caja, nuevamente negra, pero esta vez en símil de cuero con el nombre de la marca a modo de bajorrelieve, dándole un aspecto muy elegante.







Una vez que la abrimos percibimos el acolchado, también con el bajorrelieve de Meia Lua, viendo que el fabricante, ha pensado hasta en el más mínimo detalle, proporcionándonos una experiencia coherente y a la vez misteriosa. Llama la atención que la correa se entrega sin montar, algo que no había visto antes y que le da un toque diferente. No hay ningún problema en ello, puesto que las correas que ofrece Meia Lua son todas con sistema de cambio rápido.







La dotación es muy aparente, son todo tipo tarjetas de visita del mismo formato y tamaño y que incluyen un resumen sobre la marca, una tarjeta de garantía, y un manual de instrucciones con lo básico. Me gusta mucho el formato, pero se echa en falta algo más de contenido.







Introducción

Según dice su diseñador y máximo responsable, la fuente de inspiración de la marca es la luz de la Luna, nuestro satélite artificial y que si bien es cierto que de niño me causaba cierto atractivo y enigma, desde hace bastante tiempo que exceptuando los descubrimientos científicos, no me dice nada del otro mundo.







En cambio Portugal es un país que me encanta, y Lisboa una ciudad maravillosa, tranquila, y con una buena calidad de vida. Recuerdo haberla visitado en 2011, poco tiempo después de iniciada su crisis financiera, uno de los peores momentos en teoría, y me encantó su combinación de modernidad y de antigüedad bien conservada.







Se dice también que la ciudad tiene una luz especial, algo que reconocen diseñadores de moda y cineastas, atribuyéndola a las rocas que bordean su costa. Puede que también sea debida al Océano Atlántico, o quizás a su zona horaria WET (Western European Time), distinta de la que tenemos en España.







Unos contrastes que han servido de fuente de inspiración al Inception, que significa comienzo en inglés, lo que es un buen indicativo para este modelo inicial de Meia Lua, y que en 2018 les otorgó el galardón de People’s Choice en la categoría Best Watch 2018 organizado por el Grande Prémio da Relojoaria.







Diseño y construcción

Los tres modelos de Inception son Deepmoon, Moonmetal y Boreal Moonrise. Esencialmente el mismo reloj sobre el que cambia el color de la caja, esfera, subesfera e índices, y que al mismo tiempo puede combinarse con diferentes tipos de correas, todos ellos de piel.

En el Meia Lua Inception Deepmoon Black la caja está fabricada en acero inoxidable 316L con recubrimiento IP de color negro. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, un tamaño que suele exceder los 40mm o 41mm a los que estábamos acostumbrados, pero que sigue la tendencia del Raymond Weil Freelancer, ofreciendo relojes algo más grandes y que personalmente apoyo. El acabado es mate salvo el bisel fijo y la corona que es pulido.







La corona, de dimensiones suficientemente generosas como para poderla operar cómodamente es a presión, algo que encuentro práctico, y que tiene mérito en un reloj que ofrece una resistencia al agua de 100M o 10 ATM. Va firmada con el logotipo de la luna que define a la marca. No es plana sino cónica, en la práctica no aporta ninguna ventaja, pero queda muy bonita.







La esfera tiene 3 niveles de profundidad, el perímetro exterior más elevado, la parte central más hundida, y la subesfera a las 9, que cumple la función de indicador de 24 horas, por debajo de ésta. Los grandes numerales, y el triángulo invertido a las 12 reflejan el espíritu de los pilotos y de la aviación. Aunque nos parezca que están pintados, en realidad van aplicados, sólo que su elevación es suficientemente pequeña como para que no desentonen, pero contribuyendo al aspecto de profundidad o 3D. Las manecillas son de tipo Dauphine, llevan Swiss Super-LumiNova aplicada y ofrecen una buena anchura. Sin embargo el extremo, sin lumen y con los contornos negros, a veces dificultan la lectura. Personalmente las habría hecho en color blanco. La manecilla segundera y la de la subesfera son de color rojo, dando un matiz precioso a la composición. El fechador va situado a las 5, y es invertido con el fondo negro. Se lee bien, y no rompe en absoluto el conjunto.













Hay numerosas inscripciones, más de las que solemos ver en la relojería. Me gusta mucho la de «21,600 bph», porque no es nada habitual, y demuestra carácter técnico. Con ello, la de «Automatic» se hace superflua. En una visión general, no nos da la sensación que esté sobrecargada, de manera que tampoco molesta.







El cristal es de zafiro, ligeramente abombado o convexo. Lleva tratamiento antireflejos en la parte interior, aunque quizás debido al color negro, a veces se escapa alguno.







La trasera es de acero inoxidable roscada, con ventana de exhibición también de zafiro, esta vez plano. El metal está grabado a láser con la información imprescindible. Menciona ML 189-350, que corresponde a la unidad de la serie limitada 189 de un total de 350. El 350 corresponde a la suma de unidades que se producen en total de todos los Inception. La ventana de exhibición nos deja apreciar una máquina que está mejor decorada de lo que podríamos esperar.







La correa es de piel de becerro, teñida con tintes naturales en color negro. Tiene 22mm de ancho en las asas, pero se va estrechando hasta los 20mm a la altura de la hebilla. Ésta es metálica de color negro y va firmada por Meia Lua. Es realmente cómoda y está muy bien terminada. Además, cuenta con sistema de cambio rápido para poderla poner y quitar sin necesidad de herramientas. Inmejorable.







Las correas, que deberían vender también por separado desde la web, tienen una calidad excelente. Son gruesas y robustas, pero al mismo tiempo suaves y confortables.













Movimiento

La marca no indica el calibre en concreto que montan, sólo que es un Miyota con 42 horas de reserva de marcha. Me sorprende como algunas webs de en principio bastante prestigio aventuran que es un 821A, lo cual es imposible, puesto que esa versión no ofrece indicador de 24 horas. No queda otra opción salvo el 8217. No deja de ser una modificación del conocido y robusto 8215, que si bien no es de los más satisfactorios, nos ofrece remonte manual. Es una calibre mecánico de carga automática con rotor unidireccional. Cuenta con 21 rubís, y late a 21.600 vph. Ofrece una reserva de marcha de 42 horas, y una discreta precisión de -20/+40 segundos por día. Podéis descargar sus especificaciones (800 KB. en formato PDF). No habría estado mal un Seiko NH37 o incluso un Miyota 9132.







A destacar la decoración de la maquinaria, superior a la que encontramos en estos calibres con Côtes de Genève en el puente, y un rotor que en vez de macizo, tapando parte de la visualización, es hueco.

Sensaciones

El diseño del reloj con tanto color negro me sugiere misterio. Una vez conocemos su historia, al mirar la elaborada esfera, el círculo central de color negro se nos transforma en una luna nueva. En cierta forma es un diseño futurista, que se sale de lo normal. Los numerales arábigos de diferentes tamaños, y a priori desequilibrados aunque no lo parezca ayudan a la legibilidad del reloj, porque cuando te acostumbras a él, tu cerebro asocia los tamaños a su valor. Toda esa vanguardia no va en detrimento a la funcionalidad, todo encaja dentro de lo que es, un instrumento para ver la hora.







El indicador de 24 horas, rodeado de tanta oscuridad parece que esté hecho parar vivir en Suecia, Noruega o Finlandia donde con una noche que llega a durar semanas sin ver la luz del día, la oscuridad reinante, y la necesidad de saber si es por la mañana o por la tarde resulta indispensable. No obstante, no acabo de acostumbrarme a los extremos negros de la saetas, que a veces parecen desaparecer de la esfera.

La correa de piel, de hecho no sólo la del Deepmoon, sino todas las que ofrecen en Meia Lua son magníficas. Un prodigio de comodidad sin renunciar a la estética.







Al igual que me ocurrió con el AEGAON Tabula Rasa, me agrada la sensación de llevar un reloj luso, un país en donde al igual que España, y con la excepción de pequeñas firmas como Prometheus, las marcas relojeras parecen ir a menos, y que en cierta forma demuestra nuestro apoyo y convicciones.

Conclusiones

Además de su original diseño, todos los Meia Lua Inception son series limitadas, en el caso de este Deepmoon Black a 75 piezas, lo que les da aún más un valor de exclusividad. Los acabados y la calidad de construcción es muy buena, se nota incluso en el recubrimiento negro de la caja. Los materiales están a primer nivel, por encima de lo que solemos encontrar en este rango de precios. Aunque el movimiento Miyota se queda un poco atrás. Por menos de 300€ con el descuento que ofrecen en su web, pocos relojes ofrecen tanto diseño. Decididamente aparente ser un reloj más caro de lo que es, una buena compra si nos gusta su estética.







▲ Más ▼ Menos Esfera moderna y misteriosa

Correa de excelente calidad Calibre algo escaso