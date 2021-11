En lo que a instrumentos de escritura se refiere me interesan mucho más las plumas estilográficas que los bolígrafos. Sin embargo cuando con la campaña escolar me topé con este boli Bic de 4 colores original, Bic 4 colours o Bic 4 couleurs a menos de 2€ en Hipercor, no pude evitar la nostalgia y comprarlo. Me pasó un poco como con los Inoxcrom 55 que adquirí hace un tiempo, aunque debo reconocer que Bic nunca estuvo entre mis marcas favoritas a diferencia de las nacional Inoxcrom.

Un par de años después de la prueba de la Bic Select X-Pen, hoy tocaré el bolígrafo Bic 4 colores. Como los franceses de Société Bic dominan la mercadotecnia o el marketing, no voy a entrar en su historia, es algo que ellos mismos difunden a bombo y platillo.

Como en el caso del Bic Cristal (1949-1950), el Bic Naranja (1961), el encendedor de usar y tirar (1973) o la maquinilla de afeitar desechable (1975), el genio del diseño Marcel Bich (1914-1994), demostró ser un visionario en los productos asequibles, si bien analizado con la mentalidad actual, también el culpable en gran parte de la mentalidad de usar y tirar tan arraigada, ya que como queda claro, todos sus productos se basaban en ese concepto.

Prosiguiendo con los bolígrafos, en realidad no son un invento de Bic®, sino que ya en 1888 el estadounidense John Loud registró la patente del primer instrumento de escritura dotado de bola en su extremo. El concepto que actualmente sigue vigente y que aporta la denominación de ballpoint pen o ball-point pen a estos objetos. Se van sucediendo las mejoras y por tanto las patentes, hasta que en la década de 1930 Laszlo Jozsef Biro (Ladislao José Biro) y su hermano György (Juan Jorge Meyne) perfeccionan el sistema llegando hasta casi el punto en el que nos encontramos hoy en día.

Fundan la empresa Biro-Mayne-Biro y en 1943 lanzan su primer modelo, el Eterpen que comercializan bajo la denominación genérica de «esferográfica automática«, un nombre hoy en día obsoleto, pero que me parece mucho más descriptivo que el de ballpen. Tienen tanto éxito que en muchos países estos bolígrafos se conocen como biro o biros.

Ocurren más cosas que pocos conocen, como por ejemplo que en 1946 el empresario catalán Amadeo Arboles propietario de Estilográfica Nacional registró la marca «Bolígrafo», firma con la que su marca Arpen comercializaba las «Plumas atómicas». Por cierto que Arpen es hoy en día Moulin.

La patente de Biro se licencia a empresas como Eversharp o Faber, y pese al elevado precio de los bolígrafos en la época, sus ventas aumentan exponencialmente año tras año. Ahí es donde entra en 1944 Marcel Bich, el fundador de Société PPA (Porte-plume, Porte-mines et Accessoires) que poco después se renombraría a Bic. Simplifican al máximo las cosas y ofrecen su Bic Cristal al precio equivalente a un billete de autobús urbano. Cambia el panorama y los bolígrafos de lujo se ven reeemplazados por los fiables y baratos Bic. Llegados a 2006 se habían vendido 100 millardos de Bic Cristal, el estereógrafo más vendido de la historia.

Así llegamos hasta 1970 cuando Bic presenta su bolígrafo de 4 colores. Se había popularizado tanto el uso del boli que a nivel de oficina y escolar era habitual que los usuarios dispusieran de varias unidades en diferentes colores. El Bic cuatro colores solucionaba ese problema, ya que con un sólo bolígrafo teníamos los colores básicos de la época (azul, negro, rojo y verde). Es cierto que a partir de 1990 se empezaron a ver otro tipo de tintas, colores pastel, e incluso con olor. Hoy en día Bic ofrece multitud de tonos, tanto en el Bic Cristal como en este Bic 4C que se vende en su versión Bic 4 colores Fun (rosa, morado, turquesa y verde lima). El 4 colores es el equivalente al Cristal con 1mm de grosor de punta, mientras que el 4 colores Fine lo es la Naranja con 0,8mm. La variedad es casi infinita los modelos Shine que tienen el acabado del cuerpo en plástico brillante, el Grip con un agarre gomoso… Sumando todas las variantes se producen más de 200.000 unidades de los Bic Cuatro Colores diariamente, y están disponibles en 160 países.

Lo que pocos cuentan es que los 4 Colours llevaban originalmente la zona del pulsador fabricado en metal, exactamente igual que los Inoxcrom 55 y que en algún lugar del tiempo pasaron a ser de plástico en color blanco como probablemente recordaremos de nuestra E.G.B., y que iba combinado con un cuerpo en color azul (el naranja está reservado para los Fine). Exactamente igual que este modelo que todavía podemos encontrar en 2021 y que para mi sorpresa es Made in France tal y como aparece grabado en su packaging y al lado del clip.

También vemos como el pulsador de color azul, que antes tenía el mismo tono de azul que el agarre, ahora es más oscuro. Por lo visto tras décadas en el mercado la marca pensó en 1999 que el color del pulsador debía oscurecerse para reflejar el característico tono de azul oscuro de la tinta.

En la parte superior llama la atención el anillo de plástico que sobresale de la parte blanca. Siempre pensé que era para poderlo llevar atado al cuello, algo que tenía sentido considerando la popularidad del boli entre colegiales y enfermeras. Quizás puediera ser un sistema para evitar que fuera hurtado en establecimientos públicos (hasta hace no mucho las oficinas bancarias tenía bolígrafos atados a sus mostradores). Lo cierto es que esa arandela parece ser un homenaje al chico Bic del logotipo de la marca, pero que de forma parecida a los bolígrafos táctiles actuales que sirven para tabletas, en los años 70 se pensó como ayuda para que los usuarios pudieran marcar en un teléfono de disco giratorio.

En cuanto a medidas, en varios sitios he leído que tiene unas cotas de 13 x 65 x 197 milímetros. Es del todo incorrecto, estas cifras se refieren al blister en que viene empaquetado, el bolígrafo sigue teniendo los 14,5 cm de longitud de toda la vida. A la hora de escribir su principal inconveniente es el grosor, algo más de 10mm de diámetro en el cuerpo lo que dificulta un poco agarrarlo y termina cansarlo.

Las tintas, de las cuales Bic declara que tienen una durabilidad de 2 kilómetros de trazo por cada color (un total de 8 kilómetros), mantienen los tonos característicos de la marca, los mismos que en el naranja y el cristal con un azul y un rojo que me parecen demasiado oscuros, y un verde y un negro que me parecen perfectos. La parte negativa es que sigue siendo un producto de usar y tirar, al igual que sus maquinillas y encendedores. ¿Tanto les costaría ofrecer las cargas por separado? Creo que es algo hoy en día intolerable, por más barato que sea el precio de venta. Y es que pese a sus plásticos, constructivamente tiene buena calidad, incluyendo muelles metálicos.

Me sorprende que esté certificado con la eco-etiqueta o ecolabel que emite NF 400 instruments d’écriture de la Association française de Normalisation (AFNOR –ecolabels.fr-). Es el equivalente galo de nuestro AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). El motivo es que resulta irónico que un producto desechable para el que no se ofrecen consumibles pueda catalogarse como sostenible, más aún si nos atenemos a los puntos que la norma tiene en cuenta:

– Larga longitud de escritura.

– Uso de materias prima limitado.

– Recargabilidad (cuando el bolígrafo lo es).

Por supuesto el último punto, el de recargable no aplica, el que a mi modo de ver es el más importante. Pero es que sobre la durabilidad de la escritura, 2 Km son poco si los comparamos con los 5.900 metros o los 6.500 metros que ofrecen las recargas de Inoxcrom compatibles ISO 27668 y la metálica respectivamente.

La sensación de escritura es muy parecida a la de cualquier ballpen, y diría que idéntica a la de un Bic convencional. Una tinta densa que seca rápido, cierta aspereza comparado con otras marcas y por supuesto con los rollers o bolígrafos de gel.

A diferencia de los Bics normales con un diseño que me parece funcional y sin fecha de caducidad, a mi me gusta que el 4C sea tan setentero, manteniendo su practicidad se ve de otra época y eso lo hace diferente, y en mi opinión, atractivo. Un instrumento util para la escritura puntual donde necesitamos disponer de varios colores, por ejemplo durante el estudio, revisión o análisis. En pocas palabras: bonito, vintage y asequible. El Casio F-84W de los bolígrafos.