Entrevista a Daniel Jiménez Pastor de Pita Barcelona

Llevaba persiguiendo a la marca Pita Barcelona desde el año julio de 2017 con la finalidad de poderla contar con su presencia en mi popular serie de entrevistas a marcas de relojes españolas. La perseverancia dio sus frutos tres años después y en agosto de 2020 logré que me respondieran. La epidemia de COVID no ayudaba, así que decidimos aplazarla hasta septiembre fecha en la cual de nuevo tardaron en responderme.

Acordamos que por primera vez en la historia de esta sección la entrevista sería doble. Por una parte podría conversar con el CEO de la marca, Daniel Jiménez Pastor que vive actualmente en Japón, y al mismo tiempo visitar presencialmente los talleres de la marca y entrevistarme con el fundador de Pita Barcelona y a la sazón padre de Daniel, Aniceto Jiménez Pita.

Un día como hoy de hace justamente un año, el 27 de noviembre de 2020, iniciábamos la entrevista virtual con Daniel Jiménez Pastor. Un encuentro que debido a diferencias horarias se llevó a cabo a las 7 de la mañana hora española. Tras una noche y una mañana trabajando en el redactado y la transcripción del video de la sesión, al día siguiente le presentaba el borrador previo a la publicación a nuestro protagonista, sin de momento obtener respuesta.

El 5 de diciembre de 2020, a primera hora de la tarde me presentaba en el taller/tienda de Pita Barcelona/Relojería Pita muy próximos a mi domicilio. Tras casi tres horas de entrañables explicaciones y conversación con el maestro Aniceto Jiménez me esperaba de nuevo un día arduo de escuchar repetidamente las grabaciones de audio de la entrevista, revisar fotografías y cotejarlo con mis notas en papel. Lograba el objetivo haciendo entrega del borrador de esta entrevista también ese mismo día, es decir, 24 horas después de que se hubiera llevado a cabo el encuentro.

En vísperas Navideñas, el 22 de diciembre de 2020 Daniel Jiménez me solicita ajustes a los borradores y me solicita que no los publique todavía. Me aplico con la finalidad de tener todo listo al cabo de un par de días. Tras ello me explican que todavía tienen mucho contenido que revisar, que por favor espere. Así lo hago, y aproximadamente cada mes les voy contactando para ver qué tal va. En marzo me informan que siguen repasándolo, que su dinámica es lenta y que en una entrevista que le publicaron en el New York Times en 2015 también tardaron mucho. En abril de 2021 aún siguen trabajando en ello, lentos pero seguros es lo que pienso.

Para mi sorpresa a partir de mayo se rompe toda comunicación. No tengo ninguna respuesta a mis insistencias mensuales ni en el email ni en WhatsApp ni en Telegram. Empiezo a desanimarme, tengo la impresión que la difusión de la marca Pita Barcelona me preocupa más a mi que a ellos. Mentalmente hago balance: el tiempo que pasé documentándome para preparar las preguntas, el hecho de que madrugué en la primera entrevista para adaptarme a sus horarios, me desplacé personalmente a la segunda; estuve horas y horas trabajando en la redacción. Todo ello sin tener en cuenta el tiempo invertido en mis contactos semanales. Decidí de insistirles y de volverles a contactar viéndome venir otro caso tipo Ophion Watches y Miguel Morales Ribas.

Así se confirmó, y entrados en noviembre de 2021, justo un año después de que hiciéramos la primera entrevista, he decidido publicarla. Sé que A Pita la decisión no les va a gustar, pero considero que su actitud es una falta de respeto para con mi trabajo exhaustivo y desinteresado con ellos. No me importa que decidan rechazar el escaparate que les da la web de relojería más importante en español, pero sí el tiempo que he invertido.

Por eso cuando me argumentaban que había mucho contenido y que eso era lento, inmediatamente pensaba que si revisar tanto texto es complicado, imaginaros lo que representó para mi el escribirlo. ¡Y lo hice en un día! Mi conclusión es que desde Relojería Pita no tienen ningún interés al respecto, así lo he percibido por sus retrasos y escasa implicación. Al mismo tiempo estoy seguro que los lectores se merecen esta información, y de cierta manera es una forma de aprovechar el tiempo que invertí.

Puesto que se me acusó que el contenido era superficial e incorrecto, matizaré que lo que a continuación se expone es como he dicho una interpretación en base a la redacción de la videoconferencia que mantuvimos. Soy consciente que una charla suele dejar de lado muchos aspectos, y que en otros puede no profundizar al detalle que sería conveniente. Siendo así, esta fue la interpretación que yo le di al encuentro virtual de una hora con Daniel Jiménez Pastor, a la que seguirá la de Aniceto

Entrevista a Daniel Jiménez Pastor de Pita Barcelona

Hay mucha información acerca de Pita Barcelona, lo cual me alegra. De ella se desprende que no sois profetas en vuestra tierra, algo que desgraciadamente les ocurre a muchas empresas de aquí, y que demuestra vuestra web en inglés.

Es verdad que tenemos la web solamente en inglés, pero es porque hemos cambiado recientemente de plataforma hace un año. La antigua la teníamos en 8 idiomas, lógicamente nuestro cliente es internacional.

Internacionales, ¿de alguna región en concreto?

Nuestros clientes son globales. Hay europeos, pero mayoritariamente provienen de Estados Unidos y Asia. Esa es una de las razones por las que yo estoy viviendo en Japón.

¿Cómo empezasteis con Pita Barcelona?

Cuando en 2005 asistimos a la feria de Basselworld, nosotros veníamos de una relojería de barrio, y este negocio era un concepto totalmente diferente. De aquel primer año aún conservamos revistas con reportajes que nos hicieron en China, Estados Unidos, … y por eso nos enfocamos.

Profesionalmente has estudiado ingeniería informática como yo, pero del algún modo has terminado en la industria relojera.

Todo empezó como un hobby, tanto para mi como para mi padre. Él tiene 30 años más que yo, y cuando tenía 23, en 1971 es cuando inició con su negocio de joyería-relojería de barrio. Le puso Pita por el apellido de su madre, era más corto que “Relojería Jiménez”. Y aunque a los americanos les hace risa, ya que para ellos PITA es “Pain In The Ass”, siempre les recordamos que no son unas siglas, sino una palabra. (risas)

Pienso también que la relojería debe ser honesta y veraz. Tal vez anteriormente se asociaba el lujo a algo exclusivo, pero yo creo que el lujo puede ser también honesto.

A mí siempre me ha gustado la tecnología, yo soy Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Catalunya, y he estado trabajando en Inglaterra en el entorno de la Inteligencia Artificial. Pero recuerdo mi vida desde el principio rodeado de relojes. Tengo una fotografía en la que aparezco dentro de un reloj de pie, así que decidí volver a ese sector.

¿Y tu padre, cómo comenzó en esto? Porque trabajaba diseñando para Siemens.

Mi padre es un relojero autodidacta, todo lo que sabe lo aprendió por su cuenta leyendo libros. Porque incluso el Instituto Mare de Déu de la Mercè, la única escuela de relojería de España te enseñaba esencialmente reparación y mantenimiento de relojes, pero no la creación en sí misma.

El trabajaba como delineante para Siemens, y fue ahí donde con mucho esfuerzo logró aprender alemán para así entender los libros de relojería. Es curioso porque sabe alemán, pero no inglés.

Después puso su joyería-relojería y con la ayuda de mi madre, ese se convirtió en el negocio familiar durante muchos años. Pero a él siempre le había motivado lo de crear relojes. Así que después de que asistiéramos a las primeras ferias nos reunimos en varias ocasiones con la AHCI (Académie Horlogère Des Créateurs Indépendants): unos “locos” que hacían sus propios relojes, y eso es lo que nos dio paso.

Tras tantos años reparando relojes, era algo que no le terminaba de llenar, no le suponía un reto. Ahí fue cuando él y yo nos asociamos y nos repartimos las tareas. Él no sabía inglés y yo al haber vivido en Reino Unido sí, de manera que empezamos a hacer nuestros propios relojes como complemento a la tienda.

No debieron ser fáciles aquellos años…

En absoluto, pero era muy divertido. Nos lo íbamos compaginando, él continuaba con la relojería, y todas aquellas maquinarias que usaba en la tienda fueron la simiente de Pita Barcelona. Piensa que reparar un reloj de hace 100 o 200 años, no es una reparación, sino que implicaba fabricar nuevas piezas, así que tenía los medios, el conocimiento y sobre todo las ganas.

Fíjate que yo ejercía como consultor, y me cogía mis vacaciones para poder acompañar a mi padre a las ferias y mostrar nuestras creaciones en el coche. Esas eran mis vacaciones por aquel entonces.

Irónicamente ahora con el COVID tampoco lo debe ser.

Este no está siendo un año fácil para nosotros. Mi madre, la esposa de Aniceto falleció recientemente, lo que unido a la pandemia nos obligó a cerrar la tienda durante unos meses.

Lo siento mucho Daniel. No tenía ni idea de eso.

Gracias Javier. De todo ello salió algo positivo, y es que decidimos liquidar la tienda, la joyería-relojería y así podernos centrar todos en Pita Barcelona, en la creación.

…

La primera serie para coleccionistas la hicimos en 2005, pero las ideas que tenía mi padre desde el principio era la de ser el chef que crea una nueva receta, en vez del cocinero que las prepara de la mejor manera. Aunque no hay nada malo en ejecutar las piezas de relojería lo mejor posible, no era lo que él quería. Él buscaba hacer algo diferente. Por ejemplo un tourbillon es técnicamente admirable, pero construirlo no va más allá de hacer lo mismo.

Comenzamos con una serie para Relojes Especiales, hace como unos 15 años. Lógicamente montaba un calibre base, pero creo que el precio rondaba unos 1.000€. En aquella época parecía que sólo hubiera relojes buenos de 100.000€, que fuera una herejía no tener un calibre propio y nosotros queríamos cambiarlo, porque hay más opciones. Luego vinieron Seven Friday y otros en donde el calibre ya no era tan importante.

A mí lo que me sorprende es que por un lado domináis la metalurgia: el titanio, el acero, el bronce y el aluminio); pero también la joyería: las piedras preciosas, el oro… Y además domináis la ingeniería.

Piensa que de la AHCI somos los únicos miembros que además de relojería hacemos joyería. En nuestra tienda mi padre hasta fundía el oro. Él era capaz de fundir la caja, fabricar las hebillas, …

Por eso comenzamos con cajas de oro, es más maleable. Incluso tenemos correas de cuero que hemos hecho nosotros.

Lógicamente el zafiro es algo muy especializado, así que lo diseñamos y creamos las especificaciones y las encargamos en Japón, lo mismo que las espirales. Podríamos hacerlo nosotros mismos, pero el coste no lo justifica. Para nosotros el lujo no significa que sea caro sin que ese precio aporte nada.

Una espiral fabricada por nosotros funcionará igual de bien que una que compremos en Suiza, así que apostamos por centrarnos en cosas que marquen la diferencia.

¿Qué evolución le ves a Pita? ¿Los relojes de 1.000€ o los de 100.000€?

Empezamos con relojes de oro de 10.000€ hacia arriba, y después esa pequeña serie que ejecutamos en outsourcing. Pero nos dimos cuenta que teníamos muchas ideas y muchos caminos. No somos un creador de relojes sólo deportivos o sólo de lujo. Nuestro mote es “innovación en relojes mecánicos”, ahora “simplifying complications”, porque a menudo lo difícil es hacerlo fácil.

Nos dimos cuenta que para eso que queríamos hacer las herramientas tradicionales de relojería se nos quedaban cortas. Así que invertimos en nuestra propia máquina CNC que se conecta a un CAD/CAM. Es el mismo equipamiento que tiene Kari Voutilainen con el que hemos hablado muchas veces y que es colega nuestro de la AHCI, y eso nos permite dar rienda suelta a nuestras ideas.

En el modelo Roadster la caja es asimétrica, eso es imposible con las herramientas tradicionales. Sólo para las curvas y los ángulos necesitas una CNC de 5 ejes. No queremos hacer la típica caja de metal porque no podamos hacer otra cosa.

Claro, como él era delineante al principio él diseñaba en papel, pero todo evoluciona y por eso lo de actualizar nuevas herramientas.

¿Cómo estáis organizados?

Somos el relojero, el maquinista y nosotros dos. Nos dividimos en dos partes. Una es el laboratorio, donde hacemos las cosas que requieren más tecnología, allí llevamos a cabo el CAD/CAM y la mecanización. Luego tenemos el atelier con tornos y herramientas, algunas de hace 200 años.

¿Cómo surge la idea de una pieza?

Muchas veces empezamos con un boceto a mano. En muchas comidas con mi padre hemos terminado haciendo un boceto en un mantel de papel del restaurante y llevándonos el trocito a casa. A veces Aniceto se despierta por la noche, garabatea en un papel su idea de ahí surge el concepto del reloj, y que intentamos que sea diferente.

¿Qué relojes tenéis actualmente?

Tenemos el reloj Minimal, la mínima expresión: sin corona, con una aguja o a lo sumo dos, pero sin resultar aburrido.

Por otro lado tenemos un cronógrafo Racing. Hemos usado toda la filosofía de la Fórmula 1 con el mismo reloj. Hemos usado acero 907 o titanio, correa de fibra de carbono, un pulsador bullhead, hemos cambiado el orden de los índices inferiores, …

Cuando dijimos de hacer un sumergible buscamos titanio de grado 5, que requiere herramientas específicas. No se puede moldear el titanio en un torno convencional. Es fácil hacer oro, pero el titanio es complejo.

Sí, el titanio funde a muy elevada temperatura.

No se puede fundir titanio en el taller, necesitas a una metalurgia. Ella te suministra el metal y con la CNC le vas quitando material hasta que adopte la forma que quieras.

Perdona, te corté en lo del reloj sumergible…

Sí, te quería decir que durante todos los años en los que mi padre estuvo trabajando en la relojería, cada septiembre le llevaban multitud de clientes con relojes a los que durante el verano les había entrado agua.

Imagínate la de años que son eso y la de relojes que ha tenido que reparar. Bien porque la junta se ha degradado, porque el cliente se ha olvidado de enroscar la corona… Infinidad de causas.

Nos dimos cuenta que eso se debía a un problema de diseño. Rolex había lanzado su Oyster en los años 1920, pero desde entonces todo seguía más o menos igual. Había pequeñas mejoras, pero ninguna revolución que propiciase un cambio.

Un reloj sumergible es como un 4×4 lo más fuerte, porque si resiste el agua lo resistirá todo. Es una garantía.

Nosotros fuimos los primeros en registrar dos patentes. Eso nos permite introducir un engranaje magnético dentro del reloj.

¿Magnético? Pero eso afectará al movimiento.

Eso es lo que nos dice todo el mundo, pero por eso estuvimos 4 años desarrollándolo. Es una combinación de factores: diferentes aleaciones, cálculos de geometrías para canalizar el magnetismo. Es parecido al efecto de la Jaula de Faraday.

En el Oceana, desde el disco externo, o en el Steam que se ve mejor, actúa como tapa externa que contiene el engranaje magnético. El resto es una tapa que con dos piezas aísla el movimiento. Es lo que hemos llamado TSM (Time Setting Mechanism), un engranaje a distancia.

Eso nos permite prescindir de la corona, y de sus juntas. Es una caja cerrada sin hendiduras, por lo que no entrará el agua. Al no tener juntas de goma no es necesario el mantenimiento.

El contacto entre el cristal y la caja interna es cónico, como lo usaban los romanos en los botes de farmacia. Es la gravedad la que hace que ajuste, así que no hacen falta ni gomas ni plásticos. No se si será eterno, pero va a durar más que la vida del cliente.

El problema en un reloj sumergible es que nunca suaves cuando fallarán las gomas, te pueden dejar colgados en cualquier momento.

Lo que pasa es que entonces estáis dificultando el mantenimiento del reloj. Cuando alguien deba llevar su Pita a limpiar y engrasar el movimiento eso no lo podrá hacer cualquiera.

No, no. No es muy diferente de un reloj convencional. Claro, tu no llevarías tu Ferrari a cualquier taller de barrio, y por eso preferimos que los clientes nos los manden a nosotros. Nosotros cuando enviamos por FedEx a Estados Unidos, el envío tarda un día y medio, y eso que hay fronteras. Dentro de Europa sin aduanas todo es aún más rápido, hoy en día el envío no es un problema.

Pero hay muchos relojeros capaces de mantenerlos y tenemos una lista de reparadores seleccionados que son de confianza.

Me ha quedado claro lo del TSM, pero ¿qué es el Remote Transmission que también tenéis patentado?

El TSM lo tienen todos los Pita, básicamente es el sistema diferente de puesta en hora que te comentaba, el que va con un engranaje magnetizado. Es una arquitectura de dos partes. En un lado tenemos las destinadas al ajuste y la puesta en hora del reloj, y en la otra los componentes para el control del tiempo.

Eso te permite evitar la corona, con todas las ventajas que ello aporta, la simetría estética de no tener corona, y la fiabilidad que ello supone.

Pero una corona también aprisiona el movimiento dentro de la caja. Están unidos para bien y para mal. Cuando mueves las manecillas un reloj en sentido inverso puedes llegar a pararlo, lo estás como ahogando con el movimiento.

El Carousel que has visto, gira el propio movimiento sobre si mismo, porque puede rotar libre dentro del reloj. Depende a la hora que mires ves el calibre en una posición u otra.

El Oceana y el Steam son los únicos que llevan Remote Transmission (RT). Es una evolución del TSM, porque alguna de estas piezas en dos niveles ya no se encuentra en el movimiento, sino que se desplazan a la caja, y otras se eliminan completamente.

Una caja de un reloj de buceo suele tener unas 19 partes, las nuestras tienen 121, es por lo que las llamamos smartcase, porque albergan los elementos que tradicionalmente van dentro de la maquinaria, pero que no son requeridos para las mediciones de tiempo.

Es un concepto tan diferente que cuando introdujimos el magnetismo, muchos nos tildaron de locos, y ahora hasta nos intentan copiar.

Siendo una pequeña empresa tampoco podéis crecer mucho más.

Queremos hacer cosas especiales para públicos muy diversos. Lo que buscamos es que la gente se enamore de nuestras piezas. La relojería no tiene porque ser algo totalmente exclusivo.

En el Oceana usamos un movimiento base del que aprovechamos aproximadamente el 30% de los componentes. Aunque son unidades personalizadas y microtiradas, lo vendemos por 5.000€. En una marca suiza establecida eso sería muchísimo más caro.

Por eso en algunos relojes escogemos innovar en diseño, en mecanismo, o en todo al mismo tiempo y de forma exclusiva. Hay muchas maneras de hacerlo y eso es lo bonito.

Por ejemplo en el Sweet Candy de mujer, es todo un zafiro de color. Y al no tener corona, es limpio y etéreo. Teníamos un concepto en mente y así lo llevamos a la práctica.

El Oceana es un reloj que garantiza la resistencia al agua hasta 5.000 metros, y testado hasta 6.030. Si quisiéramos podríamos hacerlo de 10.000 porque el problema principal ya está solucionado, no hay corona.

Otras marcas están produciendo cajas y coronas monstruosas, pero eso no es innovación, es fuerza bruta y kilos de metal para resistir la presión. Esos relojes, si te duchas con ellos sin enroscar la corona, les entrará agua, las juntas les pueden fallar en cualquier momento. Si me permites la broma son bombas de relojería.

En los Pita Barcelona, incluso puedes ponerlos en hora bajo el agua. Realmente el no tener corona tiene muchas ventajas añadidas, elimina todos los puntos débiles.

Y también podéis hacer piezas únicas, ¿verdad?

Sí, lo que tenemos nos permite hacer cualquier cosa que queramos. A algunos clientes les gusta más el grano en el oro al haberlo trabajado a mano, pues eso lo hacemos. Hay pocas marcas que lo hagan.

Kari (Voutilainen), que acaba de recibir otro premio, es como nosotros, tiene de todo y usa cada técnica o tecnología cuando es más conveniente. Gaudí, si supiera que existe el hormigón armado lo usaría. Es combinar lo que existe en el momento para sacarle el mismo partido.

O el magnetismo, son imanes de neodimio que antes no existían. Si Breguet, los hubiera conocido, los habría utilizado. Es hacer que lo difícil parezca fácil.

Del resto, muchas de ellas son personalizaciones únicas, esas por respeto no las listamos en la web.

¿Cómo ves el futuro de la relojería?

La veo como un lujo. Hoy en día un reloj es algo que nadie necesita, no lo digo yo, lo dice Philippe du Bois de DuBois & Fils. Quien lleva un reloj, ya sea mecánico o de cuarzo lo hace por amor.

¿Y qué reloj llevas puesto?

Mira, hoy no llevo reloj, en realidad no suelo llevarlo salvo en ocasiones especiales. Igual que mi madre después de trabajar en una joyería jamás vestía joyas.

Mi padre es el otro extremo, el lleva reloj, pero no uno, sino dos y a veces tres. A veces cuando un cliente le deja una pieza para reparar él se lo pone protegido con plásticos para ver cómo se siente y asegurarse que está funcionando perfectamente.

¿Cuál es tu modelo favorito?

Siempre me gusta el último, es el más perfecto, dónde más has aprendido. Aún así es algo muy difícil, es cómo cuando tienes tres hijos y te preguntan a cuál quieres más… Nadie puede contestar a eso.

Si que te diré que depende del momento, cuando voy más elegante he llevado un Carrusel de oro rosa con correa de caucho. Cuando voy a esquiar me quedo impresionado con el Oceana.

Ahora estamos haciendo unos Carrusel en acero, muy minimalistas en dónde sólo hay dos colores, muy minimalista porque yo soy muy maniático con los colores. Entonces es el negro, y el metal, nada más.

¿Qué proyectos de futuro tenéis?

Puesto que hemos eliminado la corona, aquel problema que tenía mi padre ha quedado resuelto. Desde 2009 ningún Pita Barcelona ha tenido problemas de agua.

En vez de hacer ese reloj de 20.000 metros, que al final es reforzar materiales y nada más, lo que nos gustaría es hacer lo mismo, pero con un 500 metros, algo que para nosotros no es gran cosa. Entonces el reto estará en hacer lo más delgado, pequeño y ligero posible.

Gracias por tu tiempo Daniel, más aún con las ocho horas de diferencia no es fácil.

Ha sido un placer, y tu que puedes, dale un saludo a mi padre en su parte de la entrevista.