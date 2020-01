A continuación os traigo la reseña de una histórica marca suiza, que sin ser demasiado conocida en nuestro país, lleva en funcionamiento ininterrumpido desde 1919, celebrando por tanto su 100 aniversario. A ello hay que sumarle que continúa siendo una empresa familiar, y continúa estando dirigida por los descendientes del fundador, en este caso, del nieto.

El reloj en cuestión es el Titoni Master Series una gama de cronómetros que lleva en la marca desde 2006 y que con el paso del tiempo se ha ido actualizando hasta llegar a esta referencia en concreto, el Master Series 83188.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L negro. 41mm de diámetro sin contar la corona. 10,8mm de alto incluyendo el cristal Corona A presión de acero inoxidable Esfera Antracita Bisel Acero inoxidable fijo Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Exhibición atornillada Correa Acero inoxidable de 21mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento ETA 2824-2 COSC. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha. Cronómetro Origen Suiza Garantía 2 años PVP 1.550 CHF -1.419€ al cambio- Distribuidor Titoni Ltd

Presentación

Con el Titoni Master Series es imposible no adelantar acontecimientos. Su packaging es pesado y grande, prometiendo gratas experiencias. Éstas comienzan con una cubierta blanca de cartón, que va sin firmar.







Ahora sí que encontramos en su interior una caja de cartón blanco, correctamente firmada por Titoni of Switzerland.







Es cuando la abrimos que nos encontramos una bonita caja de madera de color negro, junto a una cartera de piel de color verde. Ambas firmadas por la marca.







Para causar expectación, atendemos primero al portadocumentos de cuero que como es lógico contiene toda la documentación asociada al reloj.







El contenido es un escueto manual de instrucciones que además especifica las condiciones de la garantía, la acostumbrada tarjeta de garantía internacional, y como novedad, el certificado de C.O.S.C..







Seguimos con el proceso de «unboxing» que nos da la oportunidad de deleitarnos con la elegante caja de madera lacada. Muy bien fabricada y con un cierre por pulsador metálico.







Abrimos la tapa basculante y las sensaciones son apabullantes. Bien guarnecida en color crema, con la firma de Titoni y de los Master Series, y con todas sus piezas auxiliares de acero atornilladas (bisagras, basculante, …).







Introducción

En el años 1919 en Grenchen (Suiza), Fritz Schluep abre un pequeño taller de relojería. Con un equipo de sólo tres personas, comienza a fabricar relojes bajo la enseña Felco. Un año después su equipo había crecido hasta 15 empleados, y exportaba ya a Alemania, América y Japón. A partir de 1938 se incorpora como empleado su hijo Bruno Schluep. Es tal la fama en cuanto a fiabilidad y precisión que adquiere la empresa, que en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, la armada estadounidense les encarga 30.000 relojes. En 1955 comienzan a utilizar la marca Titoni, destinada a satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. En 1959 fallece el fundador, y toma el relevo su hijo. Éste fallecerá en 1981, tomando los mandos su hijo Daniel Schluep, y por tanto nieto del fundador, quien a día de hoy, sigue siendo el CEO de Titoni Ltd.















Así que en añadidura a marcas como Raymond Weil, Titoni, no sólo es familiar, sino que literalmente se ha ido heredando de padres a hijos.







A destacar que desde 2019 y con motivo de su centenario, Titoni ha lanzado el calibre Titoni T10. Un calibre automático de manufactura propia y que es el primero de su historia. Lo equipan de momento en la gama Line 1919 y ofrece un diámetro más grande, adaptado a los tamaños de los relojes actuales. No hay que olvidar que los ebauches que actualmente montan los relojes mecánicos no dejan de ser actualizaciones sobre diseños de los años 60 y 70 más que desarrollos nuevos. Cuenta con 32 rubís, ofrece una reserva de marcha de hasta 75 horas, y a diferencia de lo que hace Swatch Group con Longines o Hamilton, ésto no lo consiguen reduciendo su frecuencia, puesto que sigue siendo de 28.800 vph. Tal vez su único defecto sea el rotor de carga unidireccional, en todo caso como el protagonista de hoy no es el calibre T10, sino los Master Series, allá vamos.

Diseño y construcción

Titoni AG nos trae la colección Master Series de tres agujas, en las siguientes variantes:

– 83188 S-575: Esfera plateada, manecillas e índices plateados y brazalete de acero.

– 83188 S-575R: Esfera plateada, manecillas e índices dorados y brazalete de acero.

– 83188 S-ST-575: Esfera plateada, manecillas e índices plateados y correa de cuero marrón.

– 83188 S-ST-575R: Esfera plateada, manecillas e índices dorados y correa de cuero marrón.

– 83188 S-576: Esfera antracita, manecillas e índices plateados y brazalete de acero.

– 83188 S-ST-576: Esfera antracita, manecillas e índices plateados y correa de cuero negra.

– 83188 S-577: Esfera negra, manecillas e índices plateados y brazalete de acero.

– 83188 S-ST-577: Esfera negra, manecillas e índices plateados y correa de cuero negra.

– 83188 S-1919Y: Esfera verde, manecillas e índices dorados y brazalete de acero.

– 83188 S-1919R: Esfera plateada, manecillas e índices dorados y brazalete de acero limitada a 199 piezas.







El elegido para esta reseña es el modelo 83188 S-576 con una elegante caja de acero inoxidable pulida y 41mm de diámetro sin contar la corona. Con solamente 10,8mm de altura es muy plano, pese a todo, ofrece una resistencia al agua de 10 ATM (100M) más que suficiente incluso para nadar en la playa o la piscina.







La corona es a presión, firmada con el emblema de Titoni, y con un sistema de doble seguridad para garantizar tu estanqueidad y hermetismo, muy en la linea del Certina DS.







La esfera no es negra, sino de un tono gris oscuro que a veces aparenta amarronado. Está pulida con efecto rayos de sol (sunburst) en forma radial. El efecto de los cambios de tonalidad no es pronunciado ni incómodo, normalmente como una simple variación de tonalidad de la esfera que resulta agradable.













Los índices de contorno plateado están aplicados y van recubiertos con lumen, al igual que las agujas de tipo espada. Éstas proporcionan al guardatiempo un aspecto elegante, pero con toques de deportividad, porque están parcialmente esqueletizadas, similares a las que montan algunos relojes de estilo aviador. Personalmente habría ido un poco más allá, haciéndolas algo más gruesas y así enfatizar la parte más informal. Los textos van impresos en color blanco, destacando como decía al principio el «Officially Certified Chronometer».







El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflejante. Es doblemente abombado, pero de una manera tan ligera que no distorsiona la imagen que vemos a través de él.







La trasera es atornillada con una ventana de exhibición de cristal de zafiro plano que nos permite apreciar su maquinaria, bien decorada y un rotor de carga personalizado firmado por Titoni.







El brazalete es de acero inoxidable con eslabones tipo jubilee. Los eslabones son macizos y atornillados, mientras que el cierre es de dos piezas sin pulsadores y firmado. Tiene 21mm de ancho y comparte el acabado pulido brillante de la caja.













No se proporcionan cifras oficiales de peso, por lo que proporciono mi medición de 180g con todos los eslabones del brazalete.







Movimiento

Uno de los aspectos diferenciales de los Master Series es que están certificados como cronómetro (no confundir con cronógrafo). La entidad certificadora es el COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), lo que garantiza que ha demostrado una precisión media en el rango de −4/+6 segundos/día ajustado en 6 posiciones. Por un lado eso significa que su movimiento, el conocido ETA 2824-2 se ofrece en el grado disponible más elevado, el Top / Chronomètre.

La marca ha personalizado el rotor con su logotipo grabado y recubierto en dorado. Los puentes están suavizados con grabados circulares, mientras que la masa oscilante y los puentes están rodiados.







Por lo demás es el mismo calibre mecánico de carga automática bidireccional que ya vimos en el RUF500 en grado estándar,

Stowa Marine Classic en grado elaborado. Un clásico de la industria suiza, de los asequibles en el país, pero que ofrece excelentes prestaciones. Es suave y agradable de manipular y muy silencioso. Cuenta con 25 rubís, una alta frecuencia de 28.800 vph, parada de segundero y remonte manual. Os remito a las reseñas de los Kronos Vintage Automatic Black, Justina 11906B y Hamilton Khaki Field Auto que montaban el mismo movimiento, y a las especificaciones técnicas de ETA (7,2 MB. en formato PDF). Llama la atención que en Titoni declaren una reserva de marcha de 40 horas, cuando ETA dice que es de al menos 38 horas, corroborando algo que ya hemos visto otras veces, y es que los de ETASA son muy prudentes.







Sensaciones

Titoni of Switzerland ha creado con el Master Series un reloj mecánico que ante todo es muy preciso. Sus formas, a medio camino entre la elegancia clásica, y el carácter más deportivo lo hacen apto para cualquier uso del día a día. Ciertamente no tiene nada especial, no es cautivador en ningún sentido, algo que debe ser intencionado con la finalidad de no cansar y no pasar de moda.







El diámetro es el ideal, nos permite ver la hora fácilmente, e incluso deleitarnos con los cambios de tonalidad de la esfera. Al mismo tiempo es muy cómodo, y al ser tan delgado, convive perfectamente con los puños de una camisa. No han caído en un conservadurismo extremo como el Roamer Saturn II, así que no tiene problemas ni con los vaqueros ni con las zapatillas deportivas.







Las agujas dan una legibilidad muy buena, diferenciándose claramente las fracciones de tiempo mediante los índices minuteros del exterior. Muy cómodo de ver con la excepción de la segundera, que a veces cuesta de localizar.

Desde fuera tal vez lo que más llame la atención sea la esfera antracita, un color poco común y que suele agradar. Como prueba del desconocimiento de Titoni en Europa, la mayoría de «admiradores» pensaban que Titoni era una marca italiana.







Me gustaría una linea Master Series más dinámica, y creo que sería suficiente con ofrecer otros tonos de esfera. Se podría empezar por un azul, un verde, o porqué no un naranja o amarillo.

Conclusiones

Su rival directo sería el Raymond Weil Freelancer, los dos comparten un diseño similar, una idéntica resistencia al agua, son casi del mismo tamaño, y proceden de manufacturas relojeras independientes. Su precio es casi el mismo, y no se aprecian diferencias de materiales o de acabados en uno en favor del otro. A su favor el Titoni nos ofrece una maquinaria en su versión más alta, y una precisión asombrosa en un movimiento automático, y capaz de satisfacer hasta a los aficionados al cuarzo.







El valor de una marca centenaria independiente y familiar, para mi es muy atractivo; si bien los que busquen reconocimiento apostarían por el Mido Multifort Chronometer, algo más asequible, o por los Longines Master Collection, algo más caros.







▲ Más ▼ Menos Calibre en grado COSC

Excelente calidad de construcción Precio elevado