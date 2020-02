Spinnaker Amalfi Diver

Después del Spinnaker Dumas Amarillo, repetimos con Spinnaker Watches, nuevamente con un reloj de buceo, sólo que esta vez, algo diferente y de color azul. Se trata del nuevo lanzamiento de la marca, el Amalfi.

Spinnaker está demostrando la capacidad que tiene de renovarse, no sólo hemos ido viendo como la calidad de sus relojes iba en aumento, con mejores calibres y también precios más elevados, sino que además, cada dos o tres meses, nos sorprenden con un nuevo lanzamiento. La aparición del Amalfi era en cierta forma previsible, con el Cahill de 40mm de diámetro, el Bradner de 42mm, el Cahill Mid Size y el Tesei de 43mm, y el Dumas de 44mm, faltaba un modelo por encima. Así es que el Spinnaker Amalfi tiene nada más y nada menos que 46mm, un reloj grande y contundente.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 46mm de diámetro sin contar la corona. 15mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 24mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM (200M) Peso 120g Movimiento Seiko SII NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Reino Unido. Made in Hong Kong Garantía 2 años PVP 400$ (357€ al cambio). 340$ (304€ al cambio) con el código del 15% de descuento JAVIG87 Distribuidor Spinnaker Watches

Presentación

No entraré demasiado en el packaging, puesto que es exactamente el mismo que vimos con el Spinnaker Dumas, una caja de cartón blanco firmada por Spinnaker, que contiene la caja de cartón negra con el logotipo.



















En cuanto a dotación, es igual de espartana, una tarjeta de garantía, la etiqueta del reloj, y un manual de instrucciones que debe descargarse desde su página web (manual del usuario (695 KB. en formato PDF)). Sin embargo esta vez han agregado una gamuza para limpiar el reloj. De esos detalles que apenas ocupan espacio, apenas incrementan el precio, pero que aportan un valor percibido más elevado.







Introducción

Con el Dumas me encantó el tributo que rendía a Frédéric Dumas. Sin embargo el Amalfi toma su nombre simplemente de la pintoresca costa Amalfitana, una localización situada en Italia, como también lo hubiera podido ser Niza o Cadaqués. En Spinnajer se refieren a la iridisencia en el horizonte entre el azul del cielo y del mar, siendo un reloj de buceo moderno, y en la linea del diseño italiano. Tal vez por eso sea un 200M en vez de un 300M, un reloj más dedicado a la dolce vita veraniega, que al buceo profesional.







El tamaño, esos 46mm de diámetrom es el mismo que el Orient M-Force 2011, un reloj que cuando apareció en el mercado era considerado enorme, y que hoy, 9 años después con las nuevas tendencias se considera solamente grande. Talla L según la clasificación de la propia marca.







Diseño y construcción

La colección Amalfi, con referencia SP-5074 consta de 4 variantes:

– SP-5074-11: Esfera negra y bisel negro-plateado.

– SP-5074-22: Esfera azul y bisel azul-plateado.

– SP-5074-33: Esfera azul cielo y bisel negro-azul.

– SP-5074-44: Esfera naranja y bisel negro-naranja.

Las dos primeras me parecen muy conseguidas, el bisel conjunta perfectamente con la esfera. Mientras que las otras dos, con un bisel fundamentalmente negro, a mi modo de ver lo están menos.

El protagonista de hoy el el SP-5074-22 de color azul, un reloj contundente con una caja de acero inoxidable 316L que es cepillada, salvo los perfiles que son brillantes. Tiene nada menos que 15mm de altura y 52,5mm de distancia entre asas. Mis mediciones dan resultados ligeramente por encima: 46,5mm y 16mm de altura. La marca declara 120g de peso, sin embargo ello es solamente el reloj, con el armis completo, la masa casi se dobla, hasta los 235g. Es resistente al agua hasta 200M o 20 ATM.







La corona va firmada con el logotipo de la marca y es roscada. Sus dimensiones son óptimas, no es gigante, pero deja trabajarse correctamente pese a las guardas que la circundan. En mi caso me ocurrió que cuando iba a ponerlo en hora, una vez desenroscada, me quedé con ella en la mano, tija incluida. No estoy seguro si sería un defecto en el anclaje de la tija, o un problema de montaje. En todo caso, evidencia un problema en los controles de calidad de Spinnaker, al menos en este caso. Sin mayores problemas logré montarla, y de momento funciona perfectamente.







En la esfera destaca el bonito color azul ligeramente brillante, acompañado de unos generosos marcadores horarios aplicados, gruesos y largos que resultan atractivos y muy legibles. El detalle del fondo del fechador en color negro le da un toque diferente, aunque si hubiera sido también azul, lo habrían bordado. La parte central, donde se ubica el logotipo de Spinnaker aplicado va a mayor profundidad que el resto







En el Amalfi Diver la manecilla horaria es tipo flecha con el contorno plateado parcialmente esqueletizado. La minutera es de tipo lápiz. Tanto la aguja de los minutos como la de los segundos tienen el contorno de color rojo.







Hay lumen aplicado en las manecillas, los índices y el punto de las 12 del bisel. Indican que es de tipo Swiss Super-LumiNova C3, pero su brillo, así como su duración es excelente, superior al del Spinnaker Dumas. Quizás tenga más de una capa aplicada. Incluso a la luz del día notamos ese tono verdoso que refuerza su carácter deportivo. Puestos a pedir, que tuviera también luminescencia en los numerales del bisel.







El cristal es de zafiro plano y de gran diámetro puesto que el bisel no es particularmente grueso. Eso da una luz amplia, y una facilidad de lectura enorme. Lleva tratamiento antireflejos que funciona bien.







El bisel es de aluminio mate, a diferencia del Dumas que era superior al ser cerámico. Tiene los primeros 20 segundos marcados en gris, y el resto en azul. Una concesión bastante original, pero que a mi modo de ver habría quedado más bonita todo del mismo color. Como tiene un acabado metalizado, el tono casi nunca coincidirá visualmente con el de la esfera. Gira unidireccionalmente con 120 clics.

La trasera es de exhibición y roscada, dejándonos a la vista el original rotor personalizado. A diferencia de otros modelos, aquí es de un azul marino oscuro, a juego con la esfera y el bisel. A veces se ve casi negro, y otras veces de un púrpura muy profundo que le da un aspecto espectacular.







El brazalete es estupendo. Un armis de acero inoxidable cepillado, con eslabones y endlinks sólidos, y un diámetro acorde con el reloj: 24mm. El cierre es de seguridad, firmado por Spinnaker, e incluye pulsadores.













Movimiento

Ya hemos hablado de la positiva tendencia en Spinnaker de ir dejando de lado los Miyota 8200 en favor del superior Seiko Instruments Inc (SII) / Time Module Inc (TMI) NH35A, el motor que incorporan la mayoría de micromarcas, desde el Aquatico Nautilus II hasta el Time Locker The Kouriles o el Undone Aqua.







Ofrece unas prestaciones discretas: 41 horas de reserva de marcha y una desviación de -20/+40 segundos/día. A su favor, es robusto y fiable, y además agradable de utilizar. No hace ruido al cargar cuando lo llevamos puesto, y ajustar la hora o darle cuerda es bastante agradable. Dispone de carga automática bidireccional, 24 rubís y a una frecuencia de 21.600 vph. Ofrece parada de segundero (hacking) y cuerda manual. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







Sensaciones

El reloj es grande y pesado, algo que generalmente suele gustarme, pero no tanto como sus cifras nos hacen pensar. El único problema que por su grosor, resulta imposible combinarlo con camisas, aunque el puño no sea muy ajustado, el reloj siempre quedará por fuera. Es cuestión de acostumbrarse y aceptarlo. Lo mejor es su aspecto, con mucha personalidad a diferencia del Orient Mako III (Kamasu). Los gruesos índices y manecillas llenos de lumen, y que se muestran ligeramente verdosos incluso a la luz del día, le dan un carácter de potencia, de herramienta. Eso conlleva que tenga una legibilidad excelente, algo que para mi es primordial en un reloj.







Mirarlo es muy satisfactorio, en cualquier momento encuentras la hora y los minutos al instante, si bien los segundos cuesta unas fracciones de segundo. Tal vez lo que menos me guste sea el plateado de la manecilla horaria, en un plateado mate que le da un aspecto industrial, pero también poco refinado. La esfera tiene los suficientes elementos como para hacerla elaborada, pero sin convertirla en algo sobrecargado o difícil de leer.







En la muñeca es muy cómodo, algo en lo que ayuda mucho el brazalete, que se lleva muy bien a pesar de su contundencia. Estoy deseando que llegue el buen tiempo y la manga corta, porque debe ser el momento ideal para disfrutarlo.







Conclusiones

Con un precio de 340$ (304€ al cambio) usando el 15% de descuento con el código JAVIG87, el primer competidor que se me ocurre está en la propia marca, el mencionado Dumas que cuesta lo mismo. A cambio nos ofrece un bisel de mejor material (cerámica), 100M más de resistencia al agua, y un diseño de inspiración vintage. El Amalfi le supera en cuanto a calidad de construcción, que me parece algo mejor, y en el rendimiento del lumen. Claro que los que busquen algo realmente instrumento, se decantarán por el OceanX Sharkmaster 1000 o el Tempore Lux V One.







Creo que el Spinnaker Amalfi Diver es para aquellos que buscan un reloj deportivo, un compañero de aspecto masculino y apto para cualquier tipo de actividad. Me parece superior al Undone Aqua, y aunque es más caro que el Orient Kamasu (Mako III), no es tan anodino como él.







Diseño original

Construcción sólida Control de calidad deficiente

Bisel de aluminio