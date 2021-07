Comentarios de cine (XXXIX)

Seguimos con los comentarios de cine, hoy con la trigésimo novena entrega.

– 10 minutos menos: 4/10. Bruce Willis, con buen presupuesto y una estética que me gusta. Además todos llevan relojes de Smith Bradley (S&B), pero al final la película apenas se entiende.

– 1.000 millones (Millard): 6/10. Película rusa ambientada en Francia con una historia que ya desde el primer momento es difícil de creer, quizás por eso tenga tan malas críticas. Sin embargo si obviamos eso, tiene humor y bastante intriga, por lo que resulta entretenida.

– Asesino de modelos: 4/10. Película que parece creada directamente para televisión, ni hay una buena actuación ni una historia que enganche salvo un par de escenas en la parte final de la película.

– Ava: 5/10. Los asesinos resultan misteriosos, las asesinas todavía más. Hasta la mitad de la película me ha gustado mucho, a partir de ahí empieza a flojear.

– Bliss (Felicidad): 5/10. El primer cambio argumental sorprende, pero a partir de ahí decae y se torna bastante previsible.

– Borning. Asfalto en llamas: 4/10. Tercera entrega de la franquicia noruega Borning, ninguna de ellas de estupenda calidad cinematográfica pero que eran entretenidas y con buenas carreras. En esta, y pese a la parte final rodada en Nürburgring, los personajes y los gags ya aburren, incluso los coches son los mismos.

– Buscando a Steve McQueen: 5/10. Bien ambientada en los 70 y explicando un gran robo real la película debería haber sido magnífica, pero le falta humor, acción y ritmo para ser realmente interesante.

– Casino Royale: 7/10. Primera película de James Bond, y no oficial, puesto que fue una adaptación televisiva de la novela Casino Royale de Ian Fleming emitida desde el programa de la CBS «Climax Mystery Theater» en 1954. Pese a la limitación de medios transmite muy bien el libro, es especial la tensión en la partida de cartas contra Le Chiffre.

– Casino Royale: 4/10. Parodia de James Bond de Peter Sellers. No es mi estilo y aunque admito que algunos gags son buenos, tal vez tenga demasiado tópico y política de la época.

– Chacal: 7/10. Un clásico con un mucho más joven Bruce Willis, Richard Gere, y hasta Jack Black. ¡Incluso sale un reloj Casio!

– Código 8: 5/10. Aunque empieza bastante bien, y el planteamiento es bueno, a partir de la mitad va haciéndose menos interesante.

– Cosmética del enemigo: 6/10. Aunque extraña cautiva desde casi el principio. Se va tornando rara y oscura pero mantiene el interés. La lástima es que el final sea poco concluyente.

– Curiosa: 4/10. Adolece del ritmo lento del cine francés, y choca una banda sonora que no pega con la época. No obstante, quizás esa ambientación musical es lo que más me ha gustado de la película, lo cual no es mucho.

– Desconectados: 3/10. Empieza de un modo demasiado bohemio que pretende ser transcendental, luego roza lo cómico pero como en la mitad gira y resulta interesante. La sensación dura poco, uno espera que llegue el final y éste termina siendo tan abierto que no aclara nada.

– El conductor (Bumperkleef -Tailgate-): 6/10. Película holandesa de carretera, literalmente. Toda la acción se desarrolla en el vehículo familiar, y aunque algo repetitiva, mantiene la tensión y la agonía, pero como suele ocurrir, hacia el final va perdiendo.

– El escándalo: 6/10. Cuenta el escándalo de acoso sexual ocurrido en 2016 por el máximo responsable de Fox News con Charlize Theron y Nicole Kidman.

– El gigante Google: 7/10. Antiguo documental de cuando Google empezaba a triunfar, muy interesante a nivel retro-histórico.

– El Trueno Azul: 7/10. La película de 1983 anterior de la serie de televisión homónima. Han pasado casi 40 años pero la verdad que pese a no contar con un excesivo presupuesto tiene mucho ritmo.

– Generación Y: 4/10. Tiene momentos buenos y una idea inicial que es interesante, aunque es demasiado extraña y eso hace que deje de enganchar.

– Greenland. El último refugio: 6/10. La película tiene tensión y te atrapa desde casi el principio. Se centra demasiado en los protagonistas, pero lo compensa con el omnipresente reloj Festina y con Morena Baccarin (la guapa y malvada Anna de V). El final deja un poco a medias, pero aún así me ha gustado.

– Hater: 5/10. Me habían recomendado esta película polaca que tiene un planteamiento original acerca de la reputación y la manipulación, sobre todo en redes sociales. Algunas ideas son buenas, aunque su desarrollo demasiado extraño.

– Hostage: 7/10. Hubo un tiempo en que cada película protagonizada por Bruce Willis no sólo resultaba un éxito en taquilla, sino que además era buena. En este caso y sin muchos medios ni escenarios exquisitos, la trama te mantiene pegado al asiento.

– Kronos. El fin de la humanidad: 3/10. El título era tentador, la sinopsis atractiva. A los cinco minutos de que haya empezado uno se da cuenta de que es una película que no va a tener nada interesante.

– La fiebre del ladrillo: 6/10. De esas películas interesantes porque explican como alguien puede hacerse rico y arruinarse cuando no tiene escrúpulos. Como novedad no hablan de un timador estadounidense, sino que la película es alemana y ambientada en Alemania.

– La guerra de las corrientes: 6/10. Con muchas dificultades durante su estreno, explica la pugna entre Edison, Westinghouse y Tesla por la conquista de la iluminación eléctrica en Estados Unidos: corriente continua contra corriente alterna (DC-AC). Incluso conociendo la historia, la película es interesante, pero como de costumbre, sobra dramatismo y faltan detalles.

– Lucy: 6/10. Tiene una idea original, y un desarrollo que sin estar mal no es brillante como habría podido ser. Eso sí, con todo el ritmo de Luc Besson.

– Mad World: 3/10. Película en la que se basó la serie Dystopia, algunos actores y escenarios son los mismos, pero resulta ser mucho peor que la serie.

– Madame Curie -Radioactive-: 5/10. Podría haber dado mucho de sí centrándose en la historia del descubrimiento del Radio y el Polonio así como sus consecuencias, al final sólo vale la pena como divulgación.

– Moontrap. Target earth: 3/10. Remake de la película de finales de los 80 «Moontrap. Trampa en la Luna», y que logra ser aún peor que la original. Malos escenarios, malos actores y una historia bastante floja.

– Nacido para ganar: 4/10. Típica película de carreras de coches sin mucho interés, porque ni las los coches ni John Travolta que tambiés es el producto le hacen tener ritmo.

– Narcópolis: 4/10. Una película inglesa que hace pensar sobre cómo sería un futuro con drogas legales y de calidad. No obstante, la actuación no es demasiado convincente, y el guión tampoco ayuda a reforzar los aspectos que podrían ser más interesantes.

– Operación panda: 5/10. La historia es muy infantil, y a nivel de animación bastante floja, pero no está mal para pasar el rato.

– Panorama para matar: 7/10. Con Roger Moore interpretando a 007 en 1985 no la recordaba, así que la revisioné. Me gusta porque tiene todos los ingredientes de entretenimiento Bond, y además con una mirada tecnológica de la época y con Grace Jones.

– Parásitos: 6/10. El embrollo se desarrolla muy bien, y los actores son muy convincentes a pesar de lo increíble de la situación. Con el tiempo va perdiendo algo de credibilidad, pero sigue siendo interesante.

– Próxima: 5/10. Aunque lo del espacio es lo de menos, las antiguas instalaciones soviéticas y la veracidad de los personajes la hacen interesante. La historia es lenta y con pocos atractivos.

– S1m0ne: 6/10. Con un planteamiento original, sobre todo en el año 2002 y una buena actuación tiene drama y tiene humor. Aún así el resultado no acaba de encajar, pudiendo haber sido bastante mejor.

– Tenet: 8/10. Una base de ciencia-ficción con la inversión del tiempo como premisa, acción muy convincente, una trama que está a la altura y relojes Hamilton. Poco más se puede pedir, peli muy recomendable.

– Tesla: 6/10. Es una exposición sobre los logros de Nikola Tesla desarrollados de una manera con toques artísticos y originales.

– ¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde está Noé?: 5/10. Entretenida película de animación infantil con alguna lectura adulta.

– Vivarium: 6/10. Una puesta en escena sencilla tiene un desarrollo interesante y que mantiene el interés. El final es un tanto previsible y abierto, y podía haber mejorado el resultado.