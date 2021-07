Galería de relojes de los lectores (10)

Comenzamos con el mes de julio, y como mandan las buenas costumbres llegamos a la décima entrega de la Galería de relojes de los lectores. Seguimos viendo piezas muy variadas y poco comunes, el gran valor que aporta este espacio donde todos podemos disfrutar de los relojes del resto, aunque sea virtualmente.

Sergi

Javier te dejo un reloj con mucha historia personal. Regalado por mi pareja actual hace tres años. Ha recorrido faros, ríos y cuevas. Incluso hizo el MIR mi sobrina con él por el temporizador. De resultado excelente. Este mes empezará la residencia en psiquiatría.







Reflejo Creative

Tres bombones.







Casio W-10.

30 de junio, el día de Casio.







Bia Namaran

De nuevo en el Autocovid, en esta ocasión acompañado del HD DW-291.







WR_100

Hoy te mando las fotos de un «diver» analógico de cuarzo que me regalaron hace años. Lo he «rescatado» del cajón de los relojes «abandonados» por rotura o pila agotada.

Es aparatoso/contundente y pesado. No creo que me lo pusiera muchas veces. Es un «Wurth» con resistencia al agua de 3ATM.

Puesto en la muñeca se deja ver por los brillos que hacen las «estrías» (?) de la esfera.











































ARB Cuentatiempos

Hola amigos, hoy en mi primera vez en la galería, les muestro la adaptación a Suppaparts que hice a mi Citizen Ecozilla, con el objetivo de poder usar en él, cualquier tipo de correa o armis. En estas primeras fotos lo vemos con su correa original, costosa y muy específica.

























En estas se aprecia claramente como los Suppaparts se integran perfectamente dentro de la maciza caja del Ecozilla. Después de esto solo me quedó montar el armis con los tornillos pasadores que dan un plus de seguridad.



















Guardatiempo

RSWF KingTuna Super Engineer Edition en color azul, al igual que el «A contrarreloj. Paul Davis, Primera temporada».







Aunque el Formex REEF 300M es un diver en toda regla, es elegante y discreto, con una luminosidad nocturna increíble.







Un tributo a los Dirty Dozen, el Serica 4512 acompañado del encendedor que seguramente usaban la mayoría de los aliados. Bueno, no exactamente, porque este es el nuevo Zippo Armor.







Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:







No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.