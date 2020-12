Comentarios de libros (42)

Abandonamos la numeración romana, que ya empieza a ser dificultosa de manejar, e iniciamos la cuatrigésimo segunda edición de los comentarios de libros:

– 150 videojuegos a los que tienes que jugar al menos una vez en la vida (Alejandro Crespo): 7/10. El libro rinde tributo a los que el autor considera los 150 juegos más relevantes de todos los tiempos. Combina diferentes plataformas, y está escrito cronológicamente. Muy recomendable para frikis de la historia de la informática, aunque se centra demasiado en la descripción del título, menos en su historia, y nada en absoluto en cuanto a sus especificaciones técnicas.

– A paso lento (Igor de Amicis): 6/10. Un relato corto muy agradable que obtendría más puntuación sino fuera por el hecho que son apenas 5 páginas a las que le siguen unas 50 con el teaser de su novela.

– Amarse con los ojos abiertos (Jorge Bucay y Silvia Salinas): 6/10. Al principio el formato emails en que se basa el libro me pareció raro y forzado, sin embargo los pensamientos de los autores, ayudan en gran medida a encauzar los nuestros.

– Balas de oro (Lou Carrigan): 7/10. Aunque algo forzado, el sentido de las balas de oro resulta original y creíble. Tiene acción y misterio, al más puro estilo Baby.

– Carreras callejeras (A. Bial Le Métayer): 7/10. Un Need for Speed a la española en donde priman los vehículos antiguos y los personajes humanos y convincentes.

– Chantaje atómico (Lou Carrigan): 7/10. Entretenida aventura como de costumbre, con los ingredientes básicos que buscamos en un relato de la agente Baby.

– Código Pelagos (A. Bial Le Métayer): 8/10. Interesante y diferente relato trabajado y de cierta extensión protagonizado por Paul Davis y escrito por Le Métayer.

– Cuarenta grados en Marte (Bia Namaran): 8/10. Nuevo relato de ciencia-ficción de Bia Namaran después de mucho tiempo. Como de costumbre combina muy bien la degeneración de nuestro planeta a medio plazo, con la manipulación social y la gente buena que todavía quedará.

– Curvas y aceite (A. Bial Le Métayer): 7/10. Prosigue la saga de las mecánicas de los talleres Doble E iniciada en «Un lugar en el tiempo», relatos humanos, emotivos y con coches como protagonistas.

– El acoso de los asesinos (Lou Carrigan): 6/10. No es de las novelas de Baby que más te mantiene enganchado a sus páginas, pero es de fácil lectura y amena.

– El arte de la guerra (Sun Tzu): 6/10. Se habla de él como una guía táctica y estratégica para los problemas y retos actuales. Sin embargo esa interpretación es en la mayoría de casos muy forzada, mientras que los consejos literales que aporta son bastante evidentes.

– El arte del phreaking (A. Bial Le Métayer): 6/10. Los primeros capítulos explicando la historia del phreaking español están poco vistos en la literatura. Valen la pena. El resto de la historia, es distinta. Las temáticas políticas no me agradan aunque el autor las hace interesantes, mientras que la historia de amor, deja al lector con un regusto de falsedad.

– El azote de la pandemia (Bianamaran: 7/10. La historia es capaz de transmitir posibilidades científicas y técnicas de una manera que aunque de ficción, resulta verosímil y está muy bien explicada.

– El crack del 29 (John K. Galbraith): 6/10. En 1954, el economista John Kenneth Galbraith analiza las causas del crash económico en la bolsa de Nueva York de 1929, causante de la Gran Depresión. No es muy ameno, aunque adelanta conceptos que luego se han visto repetidos: negocios piramidales, burbujas y los viejos conocidos, muchos de ellos aún en el negocio del parqué.

– El dragoncito de las nubes (D. Lippi): 5/10. Precedido de buenas críticas me ha parecido un cuento infantil regularcillo por su historia y por su desarrollo. La traducción al español, no demasiado buena, tampoco ayuda demasiado.

– El hombre en busca de sentido (Viktor Frankl): 6/10. Está interesante la narración en primera persona, y las reflexiones del autor hace casi 80 años. Sin embargo, cae más en lo que quiere evitar, en narrar las penurias de los campos, más que en los aprendizajes mismos que se pasan un poco por encima.

– El Interceptor (A. Bial Le Métayer): 7/10. Del autor de «El Interrogador», va un paso más allá en su trama, desarrollando la idea, al menos de ficción, del eliminado de datos sensibles.

– El Interrogador (A. Bial Le Métayer): 7/10. Un conjunto de relatos que nos adentra en el mundo de los interrogadores, personas especializadas en extraer información adoptando las últimas técnicas sociales y psicológicas.

– El mundo es uno (Arthur C. Clarke): 7/10. Estaba acostumbrado a los libros de ciencia-ficción de Clarke, este es de tipo divulgativo en cuanto a tecnología de comunicaciones. Empezando por el telégrafo, y terminando con los satélites e internet. Muy ameno y enriquecedor.

– El tren de los espías (Colin Forbes): 5/10. Tiene muchos escenarios de espionaje elaborados, pero demasiados personajes y una trama tan compleja y lenta que en muchos momentos me ha aburrido.

– El principio antrópico (Stephen W. Hawking): 8/10. Breve ensayo que conjetura acerca de si el mundo debe ser como es para estar en él, o simplemente lo entendemos de ese modo.

– El secreto oculto de los Andes (Pilarica): 4/10. Un libro muy bien escrito con maravillosas descripciones de los parajes andinos. La historia sin embargo, se hace pesada, tal vez por no ser oriundo de la zona.

– El toque de Midas. Por qué algunos empresarios se hacen ricos, pero la mayoría no (Robert T. Kiyosaki, Donald J. Trump): 5/10. Los dos empresarios nos explican como ven las claves de su éxito en base a sus experiencias. Es interesante hasta que rápidamente acaba convirtiéndose en una repetición de logros de cada uno de ellos.

– ¿Jugamos al poker? (Lou Carrigan): 8/10. Una idea original, un desarrollo y unos escenarios multiplicados por tres, y un final que aunque se ha ido preparando poco a poco, sorprende al lector.

– KGB, sección 9 (Lou Carrigan): 6/10. El planteamiento es un revolucionario plan de paz liderado por los militares estadounidenses, que sin embargo apenas se desarrolla en la novela.

– Amante desconocida (A. Bial Le Métayer): 8/10. Ciencia-ficción de esa que al estar tan llena de realismo y de humanidad como caracteriza al autor, no parece que sea del género. Original narración acerca de las mujeres y las pasiones.

– La naranja mecánica (Anthony Burgess): 6/10. Libro en el que se basó la película de Stanley Kubrick, y que pese a las quejas del autor, fue bastante fiel. Usa jerga Nadsat, un idioma ficticio que hablan los malchicos, y que cuesta de comprender al principio.

– Las marionetas (Lou Carrigan): 6/10. No demasiado original, pero como siempre, entretenida y con bastante ritmo.

– La insoportable levedad del ser (Milan Kundera): 6/10. La historia no está mal. El trasfondo filosófico y humano es interesante, el contexto histórico demasiado extenso y aburrido.

– Los candidatos (Lou Carrigan): 6/10. Si bien la entrada y la puesta en escena es buena, no es de las mejores tramas de Brigitte «Baby» Montfort.

– Los espías no existen (Lou Carrigan): 7/10. Aunque el desarrollo de esta aventura de Baby no sorprende, los escenarios y el ritmo la hacen interesante.

– Los límites del amor (Walter Riso): 5/10. Bastante previsible en el sentido que no aporta nada que no supiera. Quizás a otros lectores si les agrade.

– Mandarín de las mil chinas (Lou Carrigan): 6/10. Una organización política y criminal que sin embargo no es de las mejores aventuras de Baby.

– Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz (Walter Riso): 5/10. Tras una recomendación, y aunque considero que está muy bien argumentado, no me ha aportado nada interesante. Hechos y pensamientos evidentes, que se han alejado bastante de las chispa, la inspiración o la iluminación que uno busca en este tipo de tratados.

– Matar con placer (Lou Carrigan): 6/10. Sin ser brillante, una entretenida aventura de la espía de la CIA «Baby».

– Me cansé de ti (Walter Riso): 7/10. A diferencia de «Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz», y puede que tal vez por mi situación personal, eso nunca se sabe, he visto en él algunas claves que o bien tenía olvidadas, o bien me habían pasado desapercibidas.

– Mi profesora de matemáticas (A. Bial Le Métayer): 7/10. Relato corto inspirador y esperanzador como caracteriza al autor.

– Pioneers of soviet computing (Boris Nikolaevich Malinovsky): 7/10. Interesante crónica acerca del desconocido mundo de la informática en la Unión Soviética, narrado en inglés por uno de sus principales protagonistas. Ameno en parte y técnico en otras, aunque cueste empezar, vale la pena su lectura.

– Policía Armada. La policía franquista (A. Bial Le Métayer): 7/10. Combina una ficción ambientada en los años 60 sobre los precursores de la policía nacional con interesantes pinceladas y documentación acerca de las marcas y los productos de la época.

– Policía Armada 2. Hijos del franquismo (A. Bial Le Métayer): 6/10. Toma una de las personajes de su predecesor para convertirla en protagonista. Critica y recuerda el aborto en aquel periodo, logrando transmitirlo con mucha fuerza, aunque pierde en el encanto de la parte documental que sí había en la primera entrega.

– Por qué prefiero ser un narco: Es mejor que un ordinario -Las historias de la ciudad: Venezuela nº 1- (Joaquin Matos): 5/10. Una novela corta plagada de violencia, drogas, y sexo. Lo mejor es la jerga venezolana, lo peor la historia, que aunque tiene fuerza, le falta sentido.

– Pulp fiction (Quentin Tarantino): 6/10. Guión de la película del mismo nombre. Le pongo una puntuación más baja de lo que debería porque considero que sin haber visto la película se pierden bastantes guiños.

– Rendez-vous para una espía (Lou Carrigan): 7/10. Acción y entretenimiento puro con la agente Baby.

– Sekreten Polizeiken (Lou Carrigan): 5/10. La historia conspiratoria se basa en una nueva organización secreta, aunque el resto de la trama es algo que ya hemos visto en otras novelas del autor.

– Tiempo de relatos (VA): 6/10. Corresponde a los 10 mejores relatos del IX certamen universitario de relato corto de 2012 apoyado por Austral/Planeta. Relatos muy diferentes, esa es la gracia de este tipo de lectura en desuso. Algunos originales y amenos y otros no tanto. En conjunto deja buenas sensaciones, aunque no particularmente en el orden en que fueron galardonados.

– The millionaire fastlane. Crack the code to wealth and live rich for a lifetime! (M. J. DeMarco): 7/10. Traducido en español como La vía rápida del millonario, me gusta su enfoque con coches y tecnología. La metáfoca de las autopistas, las carreteras y las aceras lo hace muy compresible. Ofrece ideas originales, aunque como suele ser habitual, demasiado repetitivas. Sin embargo al final, no puedo dejar de pensar en que esa carrera del fracaso al éxito, se debió en parte o en gran parte a algo que DeMarco no menciona, la suerte.

– Un lugar en el tiempo 2 (A. Bial Le Métayer): 7/10. 11 nuevos relatos que comparten la relojería «La Elegante». Relojes e historias humanas que como es habitual en el autor resultan de agradable y emocionante lectura.

– Un vaso de vodka (Lou Carrigan): 6/10. La agente Baby sigue ayudando a la CIA en una trama que aunque tiene muchos elementos interesantes, no es brillante.

– Una vida con propósito (Rick Warren): 5/10. Un bestseller que con la base del cristianismo evangélico da claves profundas sobre la vida. Y ese es el problema para mi, que la mayoría de las claves se basan en ser acogido por Dios.

– Un jardín de tulipanes (Bia Namaran): 7/10. Interesante relato de ciencia-ficción donde la distopía se hace creíble y el papel de androides y ginoides se convierte en casi protagonista.

– Viaje de placer (Lou Carrigan): 7/10. La agente Brigitte Montfort cruza diferentes países europeos hasta llegar a Moscú, interesante las descripciones de la ciudades y de cómo eran los aeropuertos. Además, espionaje al estilo de Carrigan.

– Yo el ministro (A. Bial Le Métayer): 7/10. Relatos cortos protagonizados por un hombre normal que asciendo a ministro del interior. Amenos y fáciles de leer, aunque no nos guste la política como es mi caso.