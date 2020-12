De fraudes en Facebook Ads y de cómo intentaron robarme

Históricamente he sido bastante crítico con Facebook, no porque le tenga manía, sino porque es una plataforma con una base de usuarios tan gigantesca que cualquier problema de seguridad tiene consecuencias para mucha gente.

Como particular, cada vez uso menos esta red social, al igual que me pasa con Twitter. Los últimos cambios que lo hacen cada vez más difícil de navegar, más lento y más complicado de encontrar información minoritaria me han hecho irlos dejando de lado en favor de Telegram e Instagram.

A nivel público, en Twitter y Facebook se envían los contenidos del blog, pero apenas les presto atención. En este caso el problema es la atribución de contenidos. Todo lo que creas en FB o TW acaba perteneciéndoles y eventualmente desapareciendo de la red. Por eso siempre os digo que para entrar en contacto conmigo lo hagáis en un comentario en el blog. Así las respuestas pueden servir a más lectores y además, tengo el control de esos contenidos, sé que no desaparecerán. Por eso, no me escribáis emails, no por Facebook Messenger, ni comentarios en Facebook ni mensajes privados de Twitter. Hacedlo en el blog que es la fuente original de contenido.

Si hace unos meses os explicaba como Merrick o Adrian de DTime me robaron el dinero por un muy convincente scam, y tanto Paypal como las autoridades se desentendieron del asunto, ahora os voy a explicar algo muy raro que me ha pasado con la plataforma Facebook Ads y de la que la compañía tecnológica se ha desentendido.

Un día de sopetón recibí un correo electrónico, era genuino y remitido por el equipo de Facebook Ads que me indicaba que mi campaña publicitaria se había lanzado. Un par de días después me hacían llegar el correspondiente recibo de pago por la campaña. Repito que yo no he creado ninguna campaña de Facebook Ads ni tengo previsto crearla. Como veis, el punto sospechoso es que se lanzó, y se pagó con moneda nigeriana (ver el timo del nigeriano). Sin estar en absoluto familiarizado con Facebook Ads, me tocó aprender en mi tiempo libre y a pasos agigantados. Dos personas distintas me habían hecho administrador de sus campañas publicitarias. Desde Facebook jamás me pidieron mi autorización para ello, y ahí figuraba mi nombre, como coresponsable de sendas campañas de anuncios.

























Las campañas habían debido hacer algo malo, porque de propina los de Facebook eliminaron mis «privilegios» para ejecutar campañas. Eso significaba que además tampoco podía quitarme de ellas. Seguía metido dentro del lío. Como administrador puedo acceder a los datos de esos «anunciantes», porque pese a que les han bloqueado las cuentas, sigo siendo administrador de ellas. Lo raro, es que han gastado dinero en ellas, seguramente procedentes de tarjetas de crédito robadas. Por supuesto eso a Facebook de puertas para adentro les da igual, ellos ya han cobrado, aunque de puertas hacia afuera hagan gala de una ética intachable.

Me imagino que si yo hubiera tenido una cuenta de Ads con un método de pago asignado, habrían pagado sus campañas con mi dinero, por fortuna no fue así.

Les reporté el problema al menos 5 veces. En todas ellas me indicaron que no podían volver a activar mi cuenta publicitaria. Siempre les respondía lo mismo, mi deseo no era activar esa cuenta, jamás la quise activar ni fui yo quién lo hizo, les pedía que investigaran cómo era posible que dos personas a las que no conozco y con las que no tengo relación hayan creado campañas publicitarias y en cierta forma me hayan involucrado. Como tengo todas las pruebas que les aporté y que ello ni se dignaron a estudiar, aquí van. Quizás a alguien le sirvan, al menos para no perder el tiempo reportándoselo a FB.













Un motivo más para que uno pueda alejarse todo lo que pueda de este tipo de plataformas.