Aprovechar esos pequeños momentos de tiempo

Suele decirse que no aprendemos a valorar las cosas hasta que las perdemos, o hasta que las dejamos de tener. Por más que lo intentemos, creo que es algo que acaba ocurriendo. Así cuando el otro día, me veía en la necesidad de hacer la compra, decidí aprovechar esos instantes al aire libre. Ya no era una tediosa obligación semanal, se había convertido en mi forma de salir a la calle. Había pasado de ser un incordio, a algo que deseaba hacer.

Me puse el Raymond Weil Freelancer en la muñeca dispuesto a disfrutar cada segundo de tiempo. Cogí mi carro de compra Garmol, y me dirigí hacia el supermercado. De camino a él atravesé un parque, estaba desierto, sin niños en sus juegos, sin perros corriendo, sin nadie bebiendo en la fuente… Solamente gente que transitaba como con prisa y con la mirada perdida.







Yo les observaba, porque así eran las cosas antes. Gente con prisa, gente asustada, y porque no decirlo, gente preocupada. Visto desde mi nuevo ángulo, las plantas en las jardineras parecían más verdes que nunca. Las palomas y las cotorras buscando comida, más felices y más tranquilas que de costumbre- Algo había cambiado, a peor para los seres humanos, pero quizás, admirando aquella belleza perdida, a mejor de forma global.

Entonces reflexioné acerca de todo lo que tenemos y que nos permite el gozo y el disfrute. No sólo el Raymond Weil para los aficionados a los relojes, seguimos teniendo nuestro tiempo y nuestros pensamientos. Por más que estemos solos, podemos ponernos al día en la lectura, en series de televisión y en películas, pero también imitar un poco la tradicional actitud contemplativa oriental. No importa que tenga que ser en nuestro balcón o en nuestro sofá. Ser conscientes y admirar las cosas que tenemos. Muchas de ellas, pequeñas cosas que ni sabíamos que teníamos, estaban ahí, como sin importancia, sin haberlas visto de una manera consciente.

Llegué a casa, saqué y organicé todos los comestibles, y entonces me acomodé en una silla de la terraza. Los infalibles 8 saltos por segundo del RW Freelancer marcaban el tiempo, sin embargo esa vez, para mi corrían a otro ritmo. Pasaban más lentos, y los disfrutaba más. El cambio externo me había traído un cambio interno. Una inocente forma de ilusión y de deleite. ¡Qué afortunados éramos al poder admirar esas cosas que antes no veíamos! De contar con internet, que nos permite estar en contacto con aquellos que queremos, casi como si estuvieran con nosotros. En suma, de ver las cosas pequeñas que siempre estuvimos ahí, y que no supimos valorar.