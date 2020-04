El color amarillo está proscrito en el mundo de la escena, e incluso hay quien se pone nervioso si alguien de entre el público lo lleva. A mi en cambio siempre me ha gustado. Ya de niño tuvo un traje de ese color, y especialmente en los días de invierno, me gusta llevar una prenda de color gualdo o limonado. Su cromatismo ofrece una gran luminosidad, una alegría y un ánimo que me activan, que me dan energía.

En medio del confinamiento tras el odioso COVID-19, en un día nublado como hoy, me he puesto el Orient M-Force Air Diver (EL03005Y0) en la muñeca. Un resistente y contundente reloj de buceo que a diferencia del Orient M-Force 2011 (EL03002M) cuenta con una esfera de color amarillo, y biseles interiores y exteriores de color negro.







Como hablamos de relojes, esa es de las pocas piezas que tengo en tan positivo color, la otra es un Casio G-Shock GW-6900, su versión GW-6900-9, a la que precisamente por ese motivo se conoce también como Positive Yellow, o sea: Amarillo Positivo. Tampoco puedo olvidarme de la más reciente incorporación, el Spinnaker Dumas.







Exceptuando las mencionadas Spinnaker, Casio y Orient, no hay muchas marcas que tengan en su catálogo al menos una referencia de ese color. De entre las grandes, quizás solamente Breitling y Seiko. De las más pequeñas, unas cuantas más: Victorinox, Swiss Military, Invicta, Scurfa, Halios, Prometheus, Ernst Benz o Tauchmeister.







Y para terminar, acompañando a la sesión fotográfica, una calculadora, compartiendo al menos parcialmente ese color, la Casio WM-320MT.







¡Que paséis un agradable e iluminante día!