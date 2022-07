Comparativa Casio G-Shock GW-M5610U vs Casio G-Shock GW-M5610

Han pasado más de seis meses desde el análisis a fondo del Casio G-Shock GW-M5610U, así que debo admitir que me he tomado mi tiempo para llevar a cabo esta comparativa, ciertamente más del que me gustaría.

Tabla comparativa

Casio G-Shock GW-M5610U Casio G-Shock GW-M5610 Año de lanzamiento 2021 2012 Género Unisex Unisex Caja Resina 46,7 mm X 43,2 mm X 12,7 mm Resina 46,7 mm X 43,2 mm X 12,7 mm Botones 4 de acero inoxidable 4 de acero inoxidable Esfera LCD LCD Bisel Resina reemplazable (91087954742) Resina reemplazable (91087954742) Cristal Mineral Mineral Iluminación LED EL Trasera Acero inoxidable atornillada Acero inoxidable atornillada Correa Resina negra de 16mm de ancho. Cierre con hebilla de acero (91087289178) Resina negra de 16mm de ancho. Cierre con hebilla de acero (91048371015) Funciones Hora, minutos, segundos, modo 12/24h, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo de 24 horas, temporizador 24 horas con intervalos de 1 segundo, 5 alarmas una con función despertador y señal horaria, afterglow configurable, luz automática, botones silenciables, hora visible en todos los modos Hora, minutos, segundos, modo 12/24h, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo de 24 horas, temporizador 24 horas con intervalos de 1 minuto, 5 alarmas una con función despertador y señal horaria, afterglow, luz automática, botones silenciables Resistencia al agua 20 ATM 20 ATM Peso 51,7g 51,7g Módulo Casio 3495 (944KB. en formato PDF) Casio 3159 (1,1MB. en formato PDF) Complicaciones Calendario programado 2000-2099, doble huso horario de 48 ciudades/31 zonas horarias con cambio rápido, formato de fecha configurable, día de la semana en diferentes idiomas, retorno rápido Calendario programado 2000-2099, doble huso horario de 48 ciudades/29 zonas horarias Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in Thailand Made in Thailand Garantía 2 años 2 años PVP 129€ (Oferta 103€) 139€ (Oferta 71€) Distribuidor Casio Europa / Casio España Casio Europa / Casio España

Introducción

Realmente no hay mucho que explicar sobre ambos modelos, ya que las diferencias las anticipé en la reseña. No obstante, quiero dejar constancia de ellas:

Iluminación por doble LED en vez de por Electroluminescencia.

Luz con afterglow configurable (1,5 segundos o 3 segundos), antes se apagaba siempre a los 1,5 segundos.

Formato de fecha configurable (DD.M o M.DD) antes era siempre M.DD.

Idioma del día de la semana configurable (español, inglés, francés, alemán, italiano y ruso) antes era siempre inglés.

Duración del temporizador configurable en segundos, antes sólo se permitía en minutos y horas.

Retorno rápido al menú pulsando durante 1 segundo el botón MODE.

Intercambio entre hora local y huso horario alternativo pulsando ADJUST y SET al mismo tiempo.

Hora visible en el modo cronógrafo y en el temporizador.

Hora mundial en 31 zonas horarias, antes eran 29 agregándose Fernando de Noronha (-2) y Katmandú (+5,75)

Externamente el reloj es idéntico, y solamente la desaparición de la leyenda «EL BACK» para quedarse en solamente «LIGHT» nos advierten del nuevo modelo.

Con los meses de uso he apreciado algunas mejoras adicionales, no están documentadas en ningún lugar, así que quizás sean erróneas o simplemente una percepción personal.

Mejoras en el algoritmo de corrección de errores Multiband: Sincroniza con mayor frecuencia que el GW-M5610, inclusive colocándolos en el mismo lugar a los dos.

Correa más agradable: Aunque la correa usa un material parecido al de su predecesor, se siente algo más agradable, aunque sin llegar a la suavidad de la del GW-5000. Es posible que esta apreciación se deba a ser nueva, o quizás si que haya cambios en la formulación del PUR.

Vídeos

Galería