Hace unas semanas os traje la prueba del Casio G-Shock DWE-5600CC-3 y hoy vuelvo con un «5 series», el Casio G-Shock GW-M5610U. Es el reloj que pude conseguirme gracias a lo que en parte se explicaba en Una extraña coincidencia por Sergi, así que además de ser un gran reloj como vais a ir viendo a continuación, tiene una bonita historia por detrás.

Ficha técnica

Género Unisex Caja Resina 46,7 mm X 43,2 mm X 12,7 mm Botones 4 de acero inoxidable Esfera LCD Bisel Resina reemplazable Cristal Mineral Iluminación LED con afterglow Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina. Cierre con hebilla de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, horario mundial, botones silenciables, carga Tough Solar, Multiband 6 Resistencia al agua 20 ATM Peso 51,7g Módulo Casio 3495 Complicaciones Calendario programado hasta 2099 Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in Thailand Garantía 2 años PVP 129€ (Oferta 103€) Distribuidor Casio Europa / Casio España

Introducción

Sí con el DWE-5600CC estábamos ante un serie 5 que representaba la renovación externa, pero que dejaba un gusto agridulce al mantener un módulo ya superado y que se quedaba muy corto, en esta ocasión trataremos justo el caso opuesto.

El Casio G-Shock GW-M5610 apareció en el mercado en 2012, convirtiéndose por méritos propios en ese «must have» que todo aficionado a los relojes digitales debía tener. Era la versión mejorada del modelo que había aparecido 4 años antes, el GW-M5600 de 2008. Sin embargo tras más de 9 años sin cambios muchos nos temíamos lo peor, yo incluso pensaba que se descatalogaría como ocurrió con el GW-6900, eclipsado por las nuevas variantes dotadas de Bluetooth: los GW-B5600 aparecidos en 2018.

Afortunadamente no ha sido el caso, y parece que Casio cada vez nos va teniendo más en cuenta habiendo actualizado su electrónica interior, de ahí que se haga referencia a que el sufijo «U», viene de «Updated» o actualizado. El nuevo módulo 3495 (GWM5610U) comparado con el anterior 3159 (GWM5610) ofrece lo siguiente:

Iluminación por doble LED en vez de por Electroluminescencia.

Luz con afterglow configurable (1,5 segundos o 3 segundos), antes se apagaba siempre a los 1,5 segundos.

Formato de fecha configurable (DD.M o M.DD) antes era siempre M.DD.

Idioma del día de la semana configurable (español, inglés, francés, alemán, italiano y ruso) antes era siempre inglés.

Duración del temporizador configurable en segundos, antes sólo se permitía en minutos y horas.

Retorno rápido al menú pulsando durante 1 segundo el botón MODE.

Intercambio entre hora local y huso horario alternativo pulsando ADJUST y SET al mismo tiempo.

Hora visible en el modo cronógrafo y en el temporizador.

Hora mundial en 31 zonas horarias, antes eran 29 agregándose Fernando de Noronha (-2) y Katmandú (+5,75)

Externamente el reloj es idéntico, y solamente la desaparición de la leyenda «EL BACK» para quedarse en solamente «LIGHT» nos advierten del nuevo modelo.

No menos importante es la reducción de su precio, desde los 139€ de PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) que tenía y tiene todavía el GW-M5610, hasta los 129€ del GW-M5610U actualizado, una práctica que llevábamos décadas sin ver en Casio. Curiosamente en otros mercados no es así, se nos dice que en Rusia el GW-M5610U es más caro que su predecesor, mientras que en el Reino Unido ambos cuestan lo mismo (135£).

En la parte más humana y personal, este reloj ha entrado gracias a que su predecesor ha salido. De esta manera hay dos relojes felices en las muñecas de dos personas felices. De algún modo es como si con los GW-M5610 me vigilase una historia de amor-odio que expliqué en su momento en Tras la pista de mi antiguo Casio GW-M5610.

Presentación

No os aburriré con toda la presentación o packaging, es la misma que ya teníamos en el GW-M5610, aunque esta vez aplicando la nueva identidad corporativa que se le quiere dar a G-Shock. De esta manera tanto la caja de cartón como la lata interior han dejado de utilizar el color negro brillante y son ahora en tonos de gris dándole un aspecto diferente, algo más cyberpunk si se me permite la comparación.

En donde no apreciamos cambios es en la parte interior, ofreciendo un compartimento que es exactamente igual y que protege al reloj durante el transporte de manera perfecta.

Y por supuesto en el exhaustivo manual de instrucciones del reloj, que de gran grosor viene impreso, así como el resto de añadidos (tarjeta de garantía internacional válida por 2 años, y diferentes disposiciones legales y medioambientales).

No me canso de halagar que Casio sea de los pocos fabricantes que siguen haciéndolo. Tanto es así que cuando nos encontramos con un reloj de casi 1.000€ como el Hanhart Pioneer One, por más bien que esté desarrollado su manual, casi nos da risa por comparación. Pero otro punto que lo remata es que nos lo ofrecen también en formato digital (944 KB. en formato PDF). Así que mientras la versión física, pese a su reducido tamaño es ideal para leer y familiarizarse con el reloj cuando lo adquirimos, en caso de dudas puntuales siempre podemos acudir al PDF.

En mi canal de Youtube tenéis el correspondiente desempaquetado o unboxing.

Diseño y construcción

Ya habéis visto que en cuanto a diseño, especificaciones externas y materiales no hay ninguna novedad comparado con su predecesor, que aún se vende, el GW-M5610 salvo por el detalle de la leyenda «LIGHT» en vez de «EL BACK LIGHT». En cuanto a cotas, los dos declaran exactamente las mismas: 46,7mm X 43,2mm X 12,7mm y un peso de 51,7 gramos, lo que significa que los recambios de correas y biseles son compatibles e intercambiables.

Sin embargo, y gracias de su nuevo módulo, podemos llegar a ver algunas diferencias derivadas de la posibilidad de configurar el idioma del día de la semana y el formato de fecha.

Exactamente igual que los GW-B5600 es peculiar que la zona dotmatrix sea la que se usa para mostrar la fecha, mientras que el día de la semana use segmentos, causando que algunos caracteres como la «V» parezcan algo forzados. Es una implementación habitual y que ocurre en todos aquellos modelos que usan la visualización de día de la semana con 2 letras en vez de 3.

Por cierto que con la prueba del Casio DB-E30D, un modelo que se lanzó en 1995 ya me di cuenta de que ese tipo de funciones debían venir de serie en casi cualquier modelo de reloj, por más que en este GW-M5610 hayamos tenido que esperar casi una década. Admirable que en aquel DB-E30 pudiéramos elegir entra tal variedad de idiomas. A saber: inglés, portugués, español, francés, holandés, danés, alemán, italiano, checo, sueco, polaco, griego, rumano, turco, ruso y japonés.

El LCD es el mismo que ya conocíamos, pero sin el panel electroluminiscente en su parte inferior los dígitos quedan con el mismo contraste, pero también más definidos. Es algo que ya apreciamos en los F-91W/W-59 comparados con los F-105W/W-86. Es decir, en el M5610U, el display se ve igual de bien que en un GW-B5600 que tampoco tiene STN.

La iluminación por LED es eficaz, diría que ligeramente más intensa que la que usaba con EL, pero también menos homogénea.

Como elementos compartidos, su cristal mineral, la caja de resina con trasera atornillada de acero, y una resistencia al agua de hasta 200 metros o 20 ATM según ISO 22810. Teniendo en cuenta que la norma data de 2010, tiene sentido que el GW-M5610 lanzado en 2011 ya estuviera adscrito a ella en vez de la más antigua 2281.

La tapa trasera es de acero inoxidable atornillada, lleva el mismo diseño que la anterior generación. No es la cubierta ideal por su anclaje de acero sobre resina, pero considerando que es un reloj solar al que el acumulador debería durarle al menos 20 años, no representa demasiado problema.

Aunque la correa y el bisel son teóricamente iguales, las veo algo más flexibles y de color menos intenso en este versión «Updated», casi como si fueran las del GW-5000. Creo que es algo subjetivo, y se debe a que el viejo GW-M5610 de las fotografías tiene ya tres años y ha sufrido un par de baños de aceite de silicona lo que explica que el color y la textura hayan cambiado.

Os dejo con un video en su panorámica de 360 grados.

Módulo

La principal novedad está en su interior. El nuevo módulo Casio 3495 (especificaciones técnicas -944 KB. en formato PDF- estrenado en este modelo de 2021, y que sustituye al anterior 3159 (especificaciones técnicas -144 KB. en formato PDF-) montado por primera vez en el GW-5000 de 2009. Era lógico que tocase renovación.

Para aquellos que usen la cuenta regresiva van a encontrarle gran utilidad. En la anterior versión podíamos fijar la cuenta atrás en intervalos de horas y minutos hasta llegar a las 24 horas. Es decir, no podíamos configurarlo para que sonase a los dos minutos y medio por ejemplo. Ahora tenemos el mismo rango de 24 horas, pero podemos fijarlo con resolución de segundos. También es muy práctica la posibilidad de alternar entre la hora principal y el segundo huso horario. Si viajamos no es tan necesario, pero si queremos consultar rápidamente la hora en el segundo país, con el 5610U lo podemos hacer fácilmente.

Si usas el reloj en entornos con poca luz, agradecerás también poder escoger el tiempo de iluminación o afterglow a 1,5 segundos como antes, o alargándolo hasta los 3 segundos. Decir también que la nueva bombilla LED es más longeva que el anterior panel electroluminiscente, algo que en usos intensivos puede marcar la diferencia. En teoría también consume menos, aunque en Casio proporcionan el mismo valor de autonomía oficial: 10 meses de uso normal cuando no se expone a la luz.

Por lo demás, tenemos de todo. Carga solar (Tough Solar) que se almacena en un acumulador Panasonic CTL1616, recepción horaria por radio desde 6 estaciones -DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC- (Multiband 6), cronógrafo de hasta 24 horas con resolución de centésimas de segundo (1/100), 5 alarmas una de ellas con función despertador, señal horaria, posibilidad de silenciar los pulsadores…

Salvo en lo que respecta a sensores o conectividad, dudo que alguien pudiera echar de menos alguna función de uso diario. Sí, ya sé: nivel de mareas, indicador de fase lunar, hora de salida y puesta de sol, … Pero no se puede pedir todo.

Sensaciones

En cuanto a las novedades, me encanta llevar la fecha en formato español, tal vez porque así se diferencia del GW-5000 con el que el GW-M5610 comparte módulo. Finalmente tenemos visible la hora en todos los modos, lo que sumado a las mejoras en el temporizador lo hacen un reloj más útil.

Lo que transmite el reloj es invaluable para cualquier aficionado a los relojes digitales y a los G-Shock en particular. Las mencioné en las ocasiones en que he hablado acerca del GW-M5610, porque en mi opinión representa toda la esencia de Casio G-Shock. Un reloj de precio razonable, resistente que además cumple el genuino Triple-10 que pocos atestiguan actualmente, y además muy fiel en cuanto a estética al original DW-5000.

Y si en lo visual es excepcional, en la muñeca no lo es menos, porque su tamaño discreto y su ligereza lo hacen llevable sin ningún problema, exactamente igual que cualquier 5600 actual. Aunque no es lo ideal, lo he llegado a ver bajo los puños de una camisa vistiendo traje, y por supuesto, en muñecas femeninas donde tampoco queda mal.

Conclusiones

Si te gustan los relojes digitales, buscas uno que sea completo y tenga un buen precio esta es la mejor alternativa que se me ocurre. Considerando el por lo visto ventajoso PVP en España de sólo 129€, no le veo ningún incentivo a adquirir el parecido, pero muy inferior DW-5600E de 99€. Por otro lado, los GW-B5600 de 139€ eliminan más cosas de las que añaden, no vale la pena.

Para aquellos que se incorporan ahora, tanto de cierta edad como en particular jóvenes acostumbrados al teléfono móvil, creo que la capacidad de configurar la fecha y el día de la semana a nuestro idioma, así como funciones como el regreso rápido a la pantalla principal son pequeños cambios que contribuyen a la usabilidad notablemente.

Si además eres amante y conoces la historia de G-Shock con mayor motivo, porque en cuanto a líneas y colores, que no en lo que a construcción se refiere, el GW-M5610U y por ende el GW-M5600 son mucho más fieles al precursor, al rey, el DW-5000C, así que es otro atractivo más.

▲ Más ▼ Menos Estética tipo DW-5000

Precio-Prestaciones Caja de resina

Sin STN

Valoración

Diseño 9 Materiales 6 Acabados 7 Rendimiento 8 Módulo 8 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7,71