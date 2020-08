Correos de España estaba al tanto del COVID antes de que llegara a España

No es la primera vez que hago referencia a la incompetencia de Correos y de su ente relacionado ADTPostales. En este caso, vuelven a representar el hazmereir del reparto postal. Una respuesta que además de manifiesta dejadez, supone una prueba de los problemas que tienen en las entregas.

Empieza a cansarme escribir de lo mismo, así que seré breve. Estaba a la espera de un reloj, un bonito Aquatico Watches Nautilus II. Fue enviado el pasado 17/12/2019 y admitido por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de España el 27/12/2019. Luego se detuvo en Madrid el 07/01/2020, y ahí debe seguir desde entonces porque a día de escribir estas lineas (23/08/2020) y por tanto 9 meses después de que se hiciera el envío, ni he recibido el reloj, ni he recibido respuesta por parte de Correos de España. Reconozco que he estado tentado de publicar un post sensacionalista de esos tipo «Correos sabía de la entrada del COVID antes que China«, pero he optado por moderarme.







La epidemia de COVID-19 nos ha traído tiempos extraños, pero eso nos es óbice para dejar de lado nuestras responsabilidades, cómo mucho nos permite dilatarlas.

El pasado 22/04/2020 interpongo una reclamación a la que me responden inmediatamente aduciendo al Estado de Alarma. Lo cuál entiendo y comprendo. Sin embargo, marcan la reclamación como resuelta, omitiendo su responsabilidad pese a que nada ha cambiado, y el paquete sigue en sus instalaciones de Madrid y no en mi casa donde debería.







Considerando que el Coronavirus se detectó por primera vez a nivel mundial en China durante diciembre de 2019, que mi paquete enviado el día 17 de diciembre siga sin ser entregado, y que Correos indique como excusa el estado de alarma, sólo puede deberse a su dejadez, desidia y falta de empatía con los clientes. También es sorprendente que el progreso del envío cruzara con normalidad China, la región más afectada por la epidemia en aquel momento, y los problemas llegaran, como siempre en España, y como siempre, con Correos.