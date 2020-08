El Citizen Promaster NH-6050-02E, apodado Military Auto no es ninguna novedad en el sector, de hecho, quedó descatalogado hace unos pocos años, justo en la época en que Citizen Watch quiso dejar de lados sus modelos automáticos en favor de los Eco-Drive, una decisión que parece que ha corregido últimamente. Citizen me parece una estupenda marca con una mal distribuidor español. Por eso solamente tengo y he reseñado los Citizen Pilot Radiocontrolado AS2020-53H, Citizen Urban BM8476-23E y Citizen Super Titanium NJ0090-81A.

Justamente cuando compré el Citizen Urban en 2013 vi en mi relojería de barrio este modelo. Recuerdo que su PVP de 128€ me parecía elevado. Es lo normal cuando se compara con lo que nos encontramos en el mercado gris. Recuerdo que cuando pregunté me ofrecieron un 20% de descuento, una cifra que rechacé debido a lo que explicaba de las importaciones paralelas, y porque en aquel entonces Seiko ya había actualizado su 7S36 por el 4R36, un calibre superior al Miyota 8205 que montaba el Citizen. Lo dejé pasar.

A una semana del cierre de mi querida Joyería-Relojería Montgrí, un establecimiento que incluso ha aparecido en relatos de Paul Davis y que fue quien me restauró el Ricoh Medallion; me encontré con este Promaster NH-6050-02E en su escaparate. Me dio pena que fuera un comercio que cierra, pero también ver que aquel reloj era de los pocos que habían quedado sin liquidar. Eduardo me lo dejó en 71€, así que acepté gustosamente el llevármelo.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40,5mm de diámetro sin contar la corona (43mm contándola). 12,2mm de alto Corona A presión de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Cuero negro de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 10 ATM Peso 71g Movimiento Miyota/Citizen 8205. 21.600 vph. 21 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual Prestaciones 42h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Ensamblado en China. Made in Japan Garantía 2 años PVP 128€ (oferta 71€) Distribuidor Citizen Watch Ibérica

Presentación

No hay sorpresas en cuanto al empaquetado de este NH-6050-02E. Es el característico que usaba Citizen y que no se si sigue utilizando. Una caja exterior de cartón con las señas de identidad de la marca.







En su interior, otra caja, casi idéntica a la anterior en cuanto a estética, pero esta vez mucho más resistente y de apertura deslizante.







El reloj va encastrado en una base bastante rústica, al igual que el interior de la caja, que carece de revestimiento.







La dotación es sólo la tarjeta de garantía de Citizen Watch España, el manual de instrucciones debió perderse durante esos años, si bien lo podemos descargar sin ningún problema desde aquí (890 KB. en formato PDF).







Como recuerdo, la etiqueta de precio original: 128€.







Introducción

Los relojes de tipo militar derivan del Bulova A11, incluyendo los Benrus Field Watch, Marathon General Purpose Mechanical y por supuesto los Hamilton Khaki Field. Otros relojes que tengo son bastante parecidos, se inspiran en esas lineas, algo evidente en el Seiko 5 Military y en cierta forma con el Kronos Vintage Automatic Black. Hoy es uno de esos casos en que reseño una pieza en estado NOS, pero que no es nueva.







Diseño y construcción

Para evitar reflejos en el campo de batalla, y por tanto para resultar más fiel al concepto original, casi todas las superficies del acero inoxidable 316L de la caja están cepilladas. La excepción son los interiores de las asas, que van pulidas a brillo. Tiene 40,5mm de diámetro sin contar la corona y una altura de 12,2mm. La corona es a presión de acero inoxidable y firmada. Siempre me han gustado las coronas así, son más cómodas de utilizar sin tenerlas que desenroscar y en este caso nos garantizan una estanqueidad al agua de hasta 10 ATM o 100M.







En la esfera el fondo es negro liso, y todos los elementos están pintados en color blanco proporcionando el máximo contraste. Los contornos de las manecillas de tipo bastón recto son también blancos. La excepción es la cobertura de lumen que es verde y ofrece un rendimiento muy bueno.













El cristal es mineral y ligeramente abombado. Entiendo que por su precio no pudiera ser zafiro, pero esa curvatura lo hace desagradable de leer en según que ángulos de visión. Uno plano habría sido mucho más funcional y económico.







La trasera es de acero inoxidable, roscada y con el característico y bonito grabado de Promaster. En este caso no vale la pena una trasera transparente porque a fin de cuentas tampoco hay demasiado que ver en un Miyota 82xx básico.







Tiene una correa que es de cuero en color negro y de 20mm de ancho a la altura de las asas. Es simple y rústica, sin grabados, costuras ni adornos. Aparenta robustez y durabilidad, pero como ocurre con algunas correas de Citizen eso es al precio de ser demasiado rígidas y resultar incómodas durante los primeros días. La hebilla va firmada con el logotipo de Promaster, y es de acero inoxidable arenado.







Movimiento

Este Promaster NH-6050 lleva en su interior una maquinaria mecánica de carga automática Citizen 8205, virtualmente idéntica a la Miyota 8205 que los japoneses suministran a terceros. En ambos casos sus especificaciones son idénticas, en contra de lo que muchos piensan, Citizen no las ajusta mejor ni declara mejores rangos de precisión. La única, y extraña diferencia es en cuanto a la reserva de marcha. Según Citizen de más de 40 horas y según Miyota de al menos 42. La desviación máxima está en el rango de -20/+40 segundos/día. Por lo demás, late a 21.600 vph, tiene 21 rubís, carga automática con rotor unidireccional y remonte manual, aunque no parada de segundero. Podéis consultar más detalles en sus especificaciones técnicas (800 KB. en formato PDF).







Honestamente estaba ya superada, y lo está aún más actualmente. Parece que ni siquiera los propios de Citizen deciden dar el salto a los nuevos 9000, probablemente porque no tengan una versión Day-Date. Que técnicamente esté superado no significa que no tenga encanto. Realmente si encontrase un NY0040-50W, que monta el mismo calibre, lo compraría.







Sensaciones

Pese a mi tal vez exagerada concepción sobre los 8205, se siente silencioso y no percibimos ese giro loco que sí que tienen los clones chinos como los DG-2803. El reloj es muy legible en cualquier condición, algo característico de un reloj militar de tierra. Como no es excesivamente grande y además es ligero en la muñeca se lleva con comodidad, sin golpearlo accidentalmente cuando nos movemos. A medida que pasa el tiempo, voy tolerando mejor las esferas de color oscuro. Siguen sin hacerme «tilín», pero si redunda en la legibilidad las tolero. Este es el caso del NH-6050 que es muy legible.







La correa es bastante incómoda, algo que se nota si movemos con frecuencia la mano, probaré a cambiarla por la del Pole Watches Achromatic







Conclusiones

De este Citizen Promaster NH-6050-02E me quedo con un recuerdo de lo que fue Citizen en cuanto a relojes automáticos durante su época, y también claro, de lo que representó la Relojería Mongrí no sólo en mi barrio sino también en toda Barcelona. Supongo que a la marca y al distribuidor les interesará más vender modelos Eco-Drive como los AW5005.







▲ Más ▼ Menos Modelo descatalogado

Lumen muy bueno Correa incómoda

Calibre básico