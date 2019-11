Tras las reseñas del Vintro Le Mans 1952 y del Hanhart Pioneer TwinControl continuamos con las pruebas de relojes poco conocidos, y en esta ocasión también, bastante exclusivos.

Creux Automatiq tiene una historia poco convencional, puesto que surge de los especialistas en joyería y diamantes Culet Jewellery. Usando la experiencia en el diseño y la construcción de joyas, decidieron aplicarlo a su otra pasión, la relojería. El objetivo que tenían en mente era claro: ofrecer relojes de lujo a precios razonables. El nombre de la marca lo origina el diseñador jefe Dane Rumble, un aficionado al excursionismo que mientras atravesaba el cañón de “Creux du Van” en Le Soliat, pensó que sería una buena opción de nombre para la marca. En 2009 lanzaron su primer modelo, el Ghost, que se construyó artesanalmente en el taller de casa de Dane. Como aspecto destacable, Creux está basada en Sydney (Australia), si bien todos sus modelos son Swiss Made. De hecho como están ensamblados a mano, realmente son Swiss Handmade, lo cual es una combinación peculiar, pero a la vez muy interesante.

El modelo de hoy es su último lanzamiento, el Diamondback, en su variante CA-06.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 10,6mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Brazalete de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Swisstech CA24-041 Complicaciones Carga automática bidireccional, remonte manual, segundero pequeño Prestaciones 28.800 vph. 33 rubís. 36 horas de reserva de marcha. Origen Australia. Swiss Made Garantía 2 años PVP 1.850$ (1.690€ al cambio) Distribuidor Swiss Lux Pty Ltd

Presentación

Recibimos el Creux Automatiq Diamondback CA06 en una caja de cartón de color blanca que solamente destaca por su patrón diagonal.







Al abrirla nos topamos con un bonito tarjetero de piel vuelta que contiene toda la documentación del reloj.







Sin embargo, también contiene otra caja, esta es de material plástico con las letras doradas de la marca, y tiene forma que nos recuerda a un diamante.







El interior de color claro, da paso al contraste del reloj, con su bonito juego de metalizados mate y dorados.







La dotación es completa, aunque no espectacular. Un certificado Swiss Made, la garantía internacional, y un bastante escueto manual de instrucciones.







Diseño y construcción

Los Creux Diamondback están disponibles en tres versiones: Diamondback CA-06 (esfera negra con detalles dorados), Diamondback CA-07 (esfera azul con detalles plateados) y la Diamondback CA-08 (esfera verde con detalles dorados). Tal vez la CA-07, más convencional sea más de mi gusto, si bien la CA-06 con los contrastes dorados, llama mucho la atención. Según explican el nombre de Diamondback lo escogieron por la serpiente del mismo nombre oriunda de Estados Unidos, la cascabel diamantino del este o crotalus adamanteus, lo que seguro que es cierto, pero es que además le va muy bien por el acabado facetado con forma de diamantes de la esfera.







Los Diamondback y en general todas las creaciones de Creux Automatiq cuentan con unas lineas de aspecto industrial y lujoso, que salvando las distancias, recuerda mucho a las del Audemars Piguet Royal Oak Automatic o los Hublot Classic Fusion. Materiales de alta gama, buenos acabados, pero dejando ver su tecnología en forma de gruesos tornillos en el bisel. En cierta forma, como si fuera un coche super-deportivo tipo Porsche 911 GT3 RS, un Lamborghini Gallardo Superleggera o un Ferrari 488 Pista. Es algo que les encaja muy bien, dado que en Creux intentan que destile emoción en cualquiera de sus facetas, sobre todo si se trata de velocidad o aventura. Según el director de la marca, el desarrollo les llevó casi 2 años, buscaban un diseño elegante y robusto, que sirviera para cualquier ocasión.

Como una imagen vale más que 1000 palabras, estas son sus pretensiones:













Pese a su concepción, han apostado por un reloj apto para el día a día. La caja no es enorme, pues tiene 40mm de diámetro que podría parecernos poco en un reloj así, especialmente con el grueso bisel de acero. Sin embargo con el prominente guardacoronas al que llaman eclipse, su tamaño subjetivo se incrementa. Está fabricada en acero inoxidable 316L, pero con un recubrimiento PVP de 1,2 micrones, para protegelo de los arañazos en el uso diario. El acabado es cepillado mate que lo hace deportivo sin que pierda la elegancia. Solamente la parte central en los eslabones del brazalete en acabado brillante, hace que destaque. No es una idea nueva, puesto que se parece al del Vacheron Constantin 222, pero sí que está muy poco vista. Es un reloj bastante plano, 10,6mm de altura, que considerando que es mecánico de carga automática, es meritorio. Quizás ese sea el motivo por el que la caja garantiza solamente una estanqueidad hasta 5ATM o 50M. Nos podemos duchar con él, pero no es apto para bañarnos, algo escaso teniendo en cuenta las pretensiones de esta pieza.







La esfera es de un color casi negro, pero que se va degradando circularmente hacia el centro. Está formado por figuras romboidales que imitan los diamantes, y que reflejan la luz incluso en ángulos de 180 grados, si bien a veces dificultan ligeramente la lectura de las manecillas plateadas. Los índices están aplicados, y llevan Super-LumiNova, igual que las saetas. En Creux, no han olvidado la aguja del segundero pequeño, algo que hemos visto muchas veces, y que aqui lleva también lumen en su extremo.

El rendimiento del lumen es bueno, mejor del que habría esperado en un reloj de este tipo, y como era de esperar, el cristal es de zafiro plano, aunque sobresale como medio milímetro del bisel, lo cual lo hace más proclive a golpes.













La corona en dorado va firmada con las siglas de CA y es roscada. Mientras que la trasera es de exhibición, con cristal de zafiro transparente.

El brazalete, es a mi modo de ver junto a la esfera, la parte más original del reloj, con el cierre firmado por la marca.







Movimiento

El Creux Automatiq monta un poco conocido calibre de carga automática Swisstech CA24-041, un movimiento mecánico que deriva de su S24-041. Swisstech es una firma suiza fundada en 1981, y que proporciona movimientos automáticos así como personalizaciones de los mismos a diferentes fabricantes, si bien parece ser que prefieren dedicarse a un nicho de mercado más bien pequeño.







Ni Creux Automatiq ni Swisstech proporcionan especificaciones en cuanto a su precisión, solamente que dispone de 33 rubís, late a 28.800 vph, que cuenta con segundero pequeño, y que ofrece una reserva de marcha de solamente 36 horas, lo cual es ciertamente escaso en los tiempos que corren, más aún en un modelo como este, que podríamos considerar de representación. El movimiento es bonito, aunque exceptuando el rotor personalizado, su decoración es inexistente.







Sensaciones

El reloj es espectacular y llamativo. No porque sea brillante, o de enorme tamaño, sino por lo aparentemente parco que resulta, y que hace que nos fijemos más en las partes doradas, y en el contraste de la esfera. El segundero pequeño circunscrito en la subesfera le aporta distinción. Mirar la esfera, jugando con diferentes incidencias de luz resulta muy agradable. El detalle del fechador circunscrito en una anilla de acero inoxidable, dificulta un poco su lectura.







Conclusiones

El Creux Automatiq Diamondback es un reloj para aquellos que buscan algo diferente, y están dispuestos a pagarlo, porque su tarifa se acerca mucho a la de los relojes de lujo. Durante la precampaña se situaba a 1.450$ (unos 1.320€), lo que lo situaba en una gama de precios similar a la de Christopher Ward. No obstante a 1.850$ (aproximadamente 1.690€ al cambio), compite con Longines, TAG Heuer o Hanhart 1882. Los valores de estas marcas son diferentes a Creux, que podríamos decir que intenta conquistar a aquello que dan preponderancia a la exclusividad, pero sin necesidad de acudir a la alta relojería.







▲ Más ▼ Menos Marca exclusiva

Diseño poco convencional Precio elevado

Poca reserva de marcha