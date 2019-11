Libros perdidos, libros olvidados

Desde niño he tenido la suerte de poder contar con libros viejos y antiguos por casa. Algunos los he disfrutado, y otros no, aunque siempre han estado ahí.

Seguramente por ser un bien común, el gobierno fija para ellos un IVA reducido al 4% en vez del convencional 21%. Me imagino que esa medida debe ayudar a que se vendan más títulos. No obstante el problema es que sólo se puede vender lo que está disponible.







Aunque no nos guste las editoriales son un negocio, son avariciosas, por lo que publican aquello que les va a traer más beneficio. Si os habéis fijado los best-sellers son siempre libros modernos y actuales. En el género de la ciencia-ficción las cosas están aún peor, puesto que salvo plumas consagradas como Isaac Asimov, Philip K. Dick o Ray Bradbury, pocas opciones nos quedan. Con suerte podremos recurrir a la piratería en forma de ebook, o a las tiendas de segunda mano. Es esa, y no otra, la forma en que puedo disfrutar de las novelas de Lou Carrigan, porque sencillamente, nadie las edita, nadie las vende.

Otra opción son los autores amateurs, aquellos que autopublican, y entre los cuales para una novela buena, hay 100 o 500 malas. Así es como encontré a Bia Namaran.

El caso es que me recomendaron las sagas de Tom Swift escritas por de Edward Stratemeyer entre 1910 y 1941.

En Estados Unidos, una obra con copyright pasa al dominio público 70 años después de la muerte del autor. En España son 80 años. Eso nos lleva a que puesto que Stratemeyer falleción en 1930, sus derechos de autor expiraron entre 2000 y 2010, dependiendo del pais. Son por tanto dominio público, lo que resta interés a la publicación del mismo. Difícilmente podrían venderlo a 30€ como los títulos que vemos en los escaparates de las librerías, y por tanto no les interesa.







Nos quedamos sin la oportunidad de leerlos ni disfrutarlos, al menos en español, porque en inglés si que están disponibles. Eso me lleva a preguntarme si rebajar el IVA es una medida efectiva, o bien habría que establecerlo en su tributo normal y destinar esos ingresos extra a digitalizarlos, y ponerlos a disposición del público.

De hecho fue eso mismo lo que hice con otro autor olvidado y desconocido, José de Elola y Gutiérrez con su Coronel Ignotus, me molesté en digitalizar, revisar, corregir, y poner a la disposición del público. No cabe pensar que estas actividades dependan del voluntariado, de las entidades privadas como fueron mi caso. Si lo pensamos fríamente, ese favor a la comunidad no solamente me costó tiempo, también dinero en forma de ancho de banda.

Por eso los libros no deberían perderse, deberían estar accesibles para todos. Ciertamente iniciativas como Google Books o el Internet Archive son loables, pero nuevamente parten de entidades u organizaciones privadas, no de gobiernos.







Quizás es por eso que pongo mis libros a la venta en Amazon, y que cada vez que puedo, los ofrezco para descarga gratuita. Es una forma de darlos a conocer, de mantenerlos y de que no se pierdan.