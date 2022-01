¿Cuál es la razón por la que los cristales de cuarzo oscilan a 32.768 Hz?

Estaba navegando por la web, y por pura casualidad me topé con la pregunta y respuesta de porqué los osciladores de cuarzo lo hacen a 32.768 hercios. Me sorprendieron bastante las respuestas plenamente aceptada, en donde la explicación solía ser del estilo a:

«La frecuencia de un reloj en tiempo real varía según la aplicación. Se suele utilizar la frecuencia 32768 Hz (32,768 kHz), porque es una potencia de 2 (215). Y, puede obtener un período preciso de 1 segundo (frecuencia de 1 Hz) utilizando un contador binario de 15 etapas«.

Por mi experiencia en el mundo de la tecnología que es bastante amplia mi conocimientos de electrónica digital pueden aportar algo de luz al asunto, no tanto en la parte electrónica que sabéis que nunca ha sido mi fuerte, pero sí en la digital. Decir que se escogen 32.768 hercios debido a que se pueden decrementar con un contador de 15 bits, en seguida nos hace plantearnos la pregunta de porqué no hacerlo a 256 Hz. con un contador de 8 bits, a 65.536 Hz. con un contador de 16 bits, o incluso con cualquier otra combinación arbitraria. La respuesta no es incorrecta per sé, pero sí que es incompleta.

Comencemos explicando aunque sea de manera somera como funciona un reloj de cuarzo, el tipo de reloj alimentado por energía eléctrica que con indicación analógica o digital podemos llevar en nuestra muñeca, en el coche, en el horno microondas, en la televisión, en el ordenador e incluso en el teléfono móvil.

Corría el año 1927 cuando Warren Marrison que trabajaba para los Bell Labs descubrió el efecto piezo-eléctrico que se produce en los cristales de cuarzo y otros tipos de cristal. El principio que encontró consistía en que al comprimir o expandir un cristal esta fuerza producía un campo eléctrico. Pero también funcionaba de forma opuesta, al suministrar energía eléctrica al cristal, éste cambiaba ligeramente de forma. Lo más sorprendente, y para el caso que nos ocupa útil, fue que al aplicar una corriente alterna, los cristales de cuarzo vibraban a entre 33.000 y 4.000.000 de veces por segundo o hercios y lo hacían con increíble precisión.

Teniendo la energía que proporciona una pila de botón conectada al cristal de cuarzo, éste empieza a oscilar. En algunos sitios se explica que «la vibración es medida por un microprocesador que obtiene el número de vibraciones por segundo de este cuarzo», pero es algo generalmente falso. Simplemente resultaría muy caro disponer de un microprocesador para hacer ese trabajo, eso por no hablar del consumo energético necesario.

Por tanto al recibir la corriente el cristal de cuarzo vibra. La velocidad o frecuencia a la que lo haga dependerá de muchos factores, tanto intrínsecos como externos. En los primeros tenemos la pureza (dióxido de silicio), de su tamaño y de su forma (tallaje). En el segundo grupo tenemos la temperatura ambiente.

Las oscilaciones van conectadas a un contador, es decir un conjunto de puertas lógicas a base de unos transistores que decrementan cada vez que el cristal de cuarzo oscila. Una señal digital se dispara cuando el contador llega a cero, de manera que ésta se puede conectar al engranaje que mueve la manecilla o a un circuito más complejo en el caso de un reloj digital. Dependiendo del ancho o los bits del contador, pero para que os hagáis una idea los Apple M1 llegan hasta los 57 millardos de transistores (57.000 millones).

Cuanta más frecuencia tenga ese cristal de cuarzo, más preciso será. La mayoría de relojes de pulsera operan a 32.768 Hz (lo expliqué en el Consultorio de relojería (2)), sin embargo los primeros en aumentar la frecuencia a precio razonable fueron los Bulova Precisionist a 262.144 Hz, y el Citizen 0100 ha llegado hasta los 8.400.000 Hz. En el primer caso el Bulova requerirá un contador de 18 bits, y el Citizen de 23 bits. Por supuesto a más bits más puertas lógicas hacen falta y por tanto más caro es su coste, pero también más elevado es el consumo energético.

En un reloj típico en donde el desfase es de +/- 30 segundos/mes, la frecuencia de 32.768 Hz quiere decir que tendremos un error de aproximadamente 0,38 Hz o sea que efectivamente irá de 32.767,62 hasta 32.768,38 Hz. La razón es como indicaba antes los cambios de temperatura que afectarán a la frecuencia de manera puntual, pero también a desviaciones en el tallado y la pureza del material. Aumentar la frecuencia exige menores tolerancias todavía, por lo que su precio se encarece de manera exponencial.

Por tanto, ¿Por qué los cristales de cuarzo oscilan a 32.768 Hz?. Por un compromiso entre precisión, coste de fabricación y consumo energético.