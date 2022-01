Ceccacci Watches Neptune

Ceccacci Watches, antes llamada Ceccacci 1897 es una marca que me gusta por lo prolíficos y los variados que son sus diseños. Recientemente han hecho un lanzamiento de varios modelos casi al mismo tiempo y hoy os traigo la review de mi favorito, el Neptune, una pieza que sorprende por ser completamente diferente a lo que habían creado anteriormente y que sorprende por sus credenciales: Una resistencia al agua de 1000 metros y unas líneas propias que no replican las de otros modelos.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 46mm de diámetro sin contar la corona. 15mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Caucho azul de 24mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 100 ATM Peso N/D Movimiento Seiko NH35. 24 rubís. 21.600 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero Prestaciones -20/+40 segundos/día. 42h de reserva de marcha Origen Italia. Japan Mov’t Garantía 2 años PVP 918€ (Oferta 550,8€ usando el código de descuento «JAVIER40OFF») Distribuidor Ceccacci Watches (Ceccacci S.r.l.)

Introducción

Con el primer modelo que probé de la marca, el Ceccacci 1897 Marine 500 os comenté que Massimiliano Ceccacci había decidido dejar los relojes ready made, y centrarse en lo que aportaba valor añadido, les gustaba y se les daba bien, la creatividad. Así fue como se centraron en relojes fabricados a base de metales preciosos, y en otros con diseños propios.

Fue un camino progresivo, que pudisteis ir siguiendo con los Ceccacci 1897 Elegance Gent o los Ceccacci 1897 Feather, y al que se añaden los Ceccacci Vintage Automatic, Navigator Automatic, Octopus Automatic, Pilot Automatic y el mencionado Neptune Automatic, además del Sultanate of Oman Automatic que es una serie limitada.

Lo que vemos por un lado son diseños muy diferentes (divers, buceo, fliegers, vintage), materiales nuevos (acero y bronce), y calibres de rango más asequible (Miyota 8217 y Seiko NH35).

En el caso que nos ocupa del Ceccacci 1897 Neptune, la línea argumental es Neptuno el dios clásico de la mitología, precisamente romana, que encarnaba al dios de los mares y los terremotos, el equivalente a Poseidón en la anterior cultura griega. No creo que sea algo arbitrario, como ya expliqué la marca Ceccacci descendiente de la antigua Orologeria G. Ceccacci está ubicada en Ceprano en la provincia de Frosinone, a apenas una hora en coche de Roma. Pienso que al menos para un español fuera del mercado italiano me suena muy bien «Nettuno il dio del mare».

Presentación

El empaquetado de Ceccacci es siempre extraordinario. Envuelto y decorado a mano, con buen gusto y con un cariño que se nota. Han usado un bonito papel de regalo que viene cerrado con un lazo textil y decorado con una flor.

Se acompaña del manual de instrucciones (que no está disponible para descarga en formato digital), y varias postales inspiradas en la estética de la vieja orologeria.

En su interior se encuentra un cofre negro de material plástico y tipo pelicán. Está dotado de asas para el transporte y lleva una placa metálica en la tapa donde con el nombre de la marca. Lleva un buen cierre y la calidad es muy superior a la de los estuches supuestamente herméticos que vemos en relojes de bajo coste.

Contiene la ya tradicional bandera italiana de tela que me gusta mucho, la tarjeta de garantía, un librito con las condiciones de la misma y finalmente un paño blanco para la limpieza del reloj firmado por Ceccacci 1897. Esa gamuza es algo que aunque cada vez vemos con mayor frecuencia, todavía es algo excepcional entre las marcas de relojería.

Protegido por un almohadillado negro muy táctico nos encontramos el Neptune. Un reloj que en esta combinación azul destaca ante todo el color negro que le rodea y se resalta en todo su esplendor.

Diseño y construcción

La espectacularidad de este reloj viene primeramente por su caja de acero inoxidable 316L y nada menos que 46mm de diámetro sin contar la corona. Está terminada a brillo (pulida), salvo en la parte frontal que es cepillado. Su grosor es de 15mm.

Se nota sólido y contundente, y no es para menos porque acredita una impresionante resistencia al agua de 100 ATM (1000 metros). En este sentido aclarar que según el manual, el hermetismo es superior al estándar que aplican otras marcas. En el caso de los Ceccacci Watches, 10 BAR nos permiten bucear, algo que en otros relojes significa solamente nadar. Con 20 BAR ya nos permiten el buceo mediante oxígeno, y estos 100 BAR aumentan hasta poder bucear profesionalmente a gran profundidad. Es algo que vale la pena destacar, porque como veis no todos los 1.000 metros son iguales ni garantizan el mismo hermetismo.

El bisel externo es de acero inoxidable cepillado. Gira unidireccionalmente 120 clics y su peculiar forma con 6 aspas nos permite operar con él de manera muy cómoda. El inserto es de color azul matizado, parece metálico por lo que conjeturo que será aluminio anodizado.

La corona va situada a las 4 protegida por un guardacoronas que además de quedar bonito es práctico. Funciona a rosca va firmada con la «C» de Ceccacci.

En el otro extremo, a las 9, encontramos la válvula de escape de helio, que tiene un funcionamiento automático lo cual evita una nueva corona roscada en esa posición.

El cristal es de zafiro, algo abombado, pero sobre todo muy grueso. Aún así ofrece una facilidad de lectura y una transparencia muy buena, aunque parece no contar con ningún tipo de tratamiento antirreflejos.

El fondo de la esfera es de un precioso color azul, inspira calma y me parece relajante. No es demasiado oscuro como para aburrir, pero lo suficiente como para que las leyendas impresas en blanco y amarillo estén contrastadas.

Me gustan las inscripciones de «Professionale Subacqueo» y «Automatico», sintiéndose orgullosas del país de procedencia del reloj. El profundo bisel interno del mismo tono azul de la esfera contiene las marcas minuteras y sus numerales cada 5 minutos. Por eso llama la atención que se hayan repetido en el interior a los 15, 30 y 45.

Los índices horarios van aplicados. Tienen contornos plateados pulidos. Al no haber ventana fechadora ofrecen una agradable simetría. Su diseño es muy de buceo, casi más anchos que largos. Huelga decir que fuera del agua se ven extraordinariamente. Sobre las agujas, son de tipo esqueletizado, muy anchas y muy legibles. La horaria tiene un contorno metálico pulido, y la minutera un original perímetro amarillo. La segundera es negra, pero con un extremo también en color amarillo adornado con una flechita.

No indican el compuesto luminiscente o lume que han aplicado. Al ser blanco a la luz del día y brilla en verde doy por sentado que es C1 proporcionado por Swiss Super-LumiNova. No es ni de lejos el compuesto que mayor brillo ofrece, algo importante en un diver. Aunque me guste menos su refulgencia en azul, el BGW9 habría dado mejor resultado. No obstante, y contribuido en gran medida por las generosas superficies que tiene su duración es buena.

La tapa trasera es también muy gruesa y va asegurada a la caja por cuatro tornillo. La parte central es cepillada con el tridente de Neptuno grabado a láser, mientras que la parte exterior, la más bonita en mi opinión tiene un grabado con unas ondas que se asemejan a las conchas de las almejas o quizás a las olas del océano.

No tenemos información oficial acerca del peso, así que armado con mi balanza de precisión he contabilizado 169 gramos. Una cifra que nos da una idea de lo masivo que es este reloj, como cabría esperar de una pieza así.

Encuentro que la correa de caucho es de mucha calidad. Es gruesa para así ser duradera y resistente, pero al mismo tiempo muy flexible con lo que debería ser cómoda. Tiene 24mm de ancho en las asas que se va estrechando hasta los 22mm del extremo. De color azul cuenta con unas hendiduras que además de bonitas la hacen antideslizante, dos trabillas y una hebilla de acero inoxidable cepillado firmado con la ce de Ceccacci. Es una correa específica que se adapta muy bien a la curvatura de la caja, pero con el problema de tener que buscar reemplazos.

Movimiento

Para el interior de este monstruo de las profundidades la marca ha decidido recurrir al archiconocido calibre SII/TMI NH35A de origen Seiko. Una maquinaria que si bien de unos meses para acá ha aumentado sus precios notablemente, se queda corto para las pretensiones del reloj. Ofrece una utilización muy agradable, y es tanto fiable como duradero. En ese sentido ningún problema. Es el mismo que hemos tenido ocasión de analizar con el Pagani Design PD-YS003, Humism Kato o el RSWC Heian.

En cuanto a sus especificaciones, con una frecuencia de 21.600 vph y 24 rubís, solamente llega a garantizar una precisión de -20/+40 segundos al día con una buena reserva de marcha de 42 horas según Ceccacci y de 41 según Seiko. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF). En la prueba del cronocomparador ha obtenido un desfase diario de +6,75 segundos. Es un valor bueno, y muy bueno para este calibre. Eso me hace pensar que los de Ceccacci han procedido a regularlo.

Sin embargo su principal problema es que es una maquinaria dotada de fechador en un reloj que carece de él, de manera que tendremos la posición de corona fantasma, pensada para ajustar la fecha, pero que visualmente no hará nada al quedar el disco fechador tapado bajo la esfera.

Sensaciones

En la muñeca la comodidad de la correa se nota, y gracias a ella reduce el peso del reloj al de un guardatiempo que dotado de brazalete de acero fuera más o menos ligero. Al llevarlo puesto no parece que llevemos puesto un reloj tan masivo. Sobre las dimensiones estoy acostumbrado a llevar relojes de cierto tamaño, este no se me hace ni raro ni incómodo. De hecho por la forma que tiene el bisel, estéticamente da la impresión de ser como un reloj de 44mm.

Quiero destacar el funcionamiento del bisel, que gira con una solvencia digna de relojes de otro segmento y que por su forma es muy fácil de manipular. Se desplaza sin ningún tipo de holgura, emitiendo un suave clic que nos confirma el movimiento. Ofrece la resistencia ideal, ni demasiado duro, ni demasiado blando para que pueda rotar accidentalmente.

Me encanta la esfera, ese tono de azul sin reflejos en donde destacan las manecillas sobredimensionadas en las que destaca el amarillo de la minutera y la segundera. Aunque estemos sentados en la oficina nos da la impresión de que podríamos estar bajo el mar.

A nivel visual, y de sensaciones, su pariente más conocido es el Citizen Ecozilla. Relojes de buceo extremo que se ven y se sienten de esa manera.

Conclusiones

Me parece un reloj que es sólido y contundente y además lo aparenta. Un estilo de buceo o diver que tiene defensores y detractores por igual. Pero si eres de los que te encanta, el Ceccacci es una buena opción. A su precio de tarifa de 918€ me parece muy caro, no por construcción que sí podría justificarlo, sino por el calibre que monta. A 550€ que se queda usando el código promocional JAVIER40OFF (válido para cualquier reloj de su tienda), me parece que la cosa cambia. Un Squale 2002 que es bastante superior al Ceccacci supera los 1.400€ de tarifa. Un Benarus Megalodon 2500m son algo menos de 1.000€ impuestos a parte. Por ejemplo el ahora descatalogado Zelos Great White 1000m Diver salía un poco más caro que eso, pero con un Sellita SW-200 en su interior.

En el otro extremo tenemos los Deep Blue Pro Sea Diver 1000M, o incluso los ya conocidos Bobroff Professional Diver y OceanX Sharkmaster 1000 que son también más económicos a base de ofrecer un diseño poco original.

▲ Más ▼ Menos Diseño diferente y contundente

Buen ajuste del calibre Posición de corona fantasma

Precio elevado

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 6 Precio 4 MEDIA 7

Vídeos

Galería