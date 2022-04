El decálogo 3: César José Maestre Gómez

Parece que la iniciativa de este decálogo está teniendo éxito, y hoy damos paso a nuestro tercer invitado César José Maestre Gómez, el primer lector del otro lado del mar que decide compartir un poco sobre si mismo y su afición relojera con nosotros.

1) ¿Quién eres y a qué te dedicas?

Saludos! Mi nombre es César José Maestre Gómez, tengo ya 41 años y vivo con mi esposa y nuestro chavalín de casi 3 años.

Soy profesor de escuela primaria en Colombia, que es un país suramericano. También hago hora extra en grados superiores. Más precisamente en Valledupar, un pueblo medio agrícola y distante de la capital por cierto.

2) ¿Cuál fue tu primer reloj y qué recuerdo tienes de él? ¿Aún lo conservas? (Puedes hablar de tu infancia)

Cuando mi padre se fue de casa, recuerdo que dejó un reloj automático, pero nunca he podido recordar de que marca, creo que fue un Citizen o quizás un Orient. Realmente no puedo llamarlo mío, pero es el primer contacto relevante con un guardatiempo, es un recuerdo muy presente en mi vida. Mi papá jamás volvió con nosotros y ya falleció.

Propiamente mío, creo que el primer guardatiempo de mi propiedad fue un Casio F91, lo disfrute mucho, con esa pequeña lucecita que de noche al accionarla me hacía la ilusión más grande. Y jugando a sacar el registro más pequeño del cronómetro pase varias tardes.

No lo conservo, siempre fui de desarmar todo pero pocas veces reparar (aún hoy) así que se perdió para siempre. Siempre me han gustado los guardatiempos, recuerdo ahorrar por mucho tiempo, para comprar un Casio Telememo que me encantaba y también perdí.

Esos pequeños guardatiempos eran un refugio para la situación desastrosa que viví de niño, como pequeños amigos que me acompañaban a jugar y me animaban con sus peculiares pitidos. Aún hoy los veo como pequeños compañeros la verdad.

3) ¿Qué relojes tienes en tu colección y cuál es tu favorito?

Actualmente tengo conmigo un par de Casio de escaso valor pero que me gustan bastante. Uno es un Casio HDD S100 en verde militar, me gusta un montón, es la definición de reloj de batalla, estoy pendiente de encontrar manillas para el. El que uso diariamente es un MTP VD01, lo llevo a todos lados, a piscinas, río, trabajo y sigue andando sin percance alguno… Bueno no tanto, el recubrimiento metálico ya está desapareciendo en la parte trasera, dejando ver el latón o alguna aleación parecida.

Mi esposa trajo un reloj despertador chino de mesa, de marca incierta, me gusta mucho aunque no es precisamente mío. Es un encanto darle cuerda de vez en cuando. Espero poder adquirir algún reloj más adelante, cuando mi economía me lo permita. De los dos míos no puedo decidirme, los dos me gustan. Quizás el HDD por ser el que más lleva conmigo (como 10 años ya).

4) ¿Cuál es el reloj de tus sueños?

Pedazo de pregunta! Pensé que sería la más fácil pero al sentirme (imaginariamente) con fondos ilimitados me a superado la sensación y de tantos relojes encantadores la he liado parda en mi cerebro. No he podido sacar nada en claro la verdad.

Estoy entre un Seiko Presage sprind drive cronómetro y un Longines Master Collection cronómetro, con armis. Con el fondo en blanco. Pasando por el Citizen Eco Drive One… Aunque quizás un sueño más realista sea un Seiko 5 sport con dial en blanco, tipo de trinchera por ejemplo. Menudo lío!

5) ¿Qué es lo que más te gusta de la relojería?

Lo que más me gusta es pensar la tremenda capacidad de algún experto, llevando su creatividad dentro de una caja de reloj, dándonos todo lo que puede ofrecer un guardatiempo. Sea digital o mecánico, ese avance tecnológico me impresiona.

También la sensación de tener algo andando, por decirlo de alguna forma, de tener algo «vivo» siempre contigo, que encima estéticamente es un deleite (casi siempre).

Y últimamente lo que más disfruto de los relojes es la relación con sus dueños, a través de sitios como este. Bitácora es un regalo increíble que no me canso de agradecer.

6) ¿Y lo que menos te gusta?

Bueno, me desagrada cuando alguien lleva algún reloj muy caro y desprecia a alguien por ese motivo. Esa sensación de «status» no es algo que me agrade la verdad.

Creo que hay relojes interesantísimos en todas las gamas, épocas, procedencias y precios. Eso es una chulada para mí, aprender sus peculiaridades.

7) ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

La relojería tradicional la veo como un disfrute para un grupo que cada vez encuentro más pequeño. De personas que valoran las cosas a la antigua usanza. Y con ciertos recursos económicos.

8) ¿Qué te gustaría que ocurriera, relojísticamente hablando?

Me gustaría que la tecnologías se reinventaran, que las propuestas de cosas fuera de lo común regresarán y se popularizaran.

Que avanzarán tecnologías ya existentes, mecánicos automáticos que con un giro de muñeca andarán dos años, o solares que con una tarde de parque andarán unos tres años. Cosas así. Todos los extremos me encantan. Que tal un reloj de 3 milímetros de grosor? O quizás un reloj que funcione con calor corporal, los latidos del corazón, la respiración…

Claro también me gustaría que el gusto por la relojería mecánica regresará con fuerza, y que tuviera precios cómodos. Y bueno puesto a pedir, que los repuestos estuvieran más al alcance de todos.

9) ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

Realmente solo agradecerle a Guti. La bitácora es un espacio asombroso y gracias ti tengo de los mejores momentos descubriendo y conociendo cosas. Soy muy curioso y ese proceso de conocer algo nuevo es casi adoptivo por ratos.

También valoro estas iniciativas que propones y que inicias con su ejemplo, es de agradecer conocer mejor el autor de tantos ratos amenos y llenos de datos interesantes. Es casi imposible encontrar un nivel tal de cercanía y menos en estos tiempos. Te admiro bastante por eso.

También agradezco a todos los que participan con sus comentarios, salvo pocas excepciones, que solo confirman y resaltan los demás comentarios, que son buenísimos.

Cada nueva entrada de Guti es un pequeño regalo y no tengo mejor forma para corresponder que dar las gracias. No es gran cosa, pero bueno, peor es nada decían los viejos de mi pueblo.

10) Cómo conociste javiergutierrezchamorro.com y porqué lo sigues?

La verdad la primero noticia que tuve de las publicaciones de Guti fue a través de YouTube, hace ya mucho rato. Me parece que estaba buscando alguna información de algún reloj, y vi uno de sus videos, algo muy breve, y luego vi otro relacionado con una reflexión muy filosófica creo recordar. Fue una impresión bastante fuerte, me parecía hasta raro el asunto, no tenía ningún contexto la verdad.

Mucho tiempo después, hace bastante poco, descubrí la bitácora… Y bueno, fue una locura personal y que en mi contexto familiar poco o nada conocen, al comienzo fue una maratón leyendo todas las entradas que me gustaban y dando un vistazo a las demás, me pegue un paseo impresionante por la web las primeras dos semanas. Luego mi revisión diaria del correo para ver si Guti público algo y los ratos participando en los comentarios, tratando de hacerlo con algún grado de decencia. Los comentarios desde un principio note que eran buenísimos y me causaba (y causa aún) preocupación el hecho de que mi ignorancia se notará demasiado.

Te sigo Guti porque me pareces un tipo muy cálido y centrado, que sabe muchísimo y que se comunica todavía mejor, pero que a la vez es muy modesto y cercano. Osea, me caes muy bien, como dicen por mi tierra. El hecho que saques tiempo para hablar con nosotros es algo que aún hoy me parece increíble.

Y también te sigo por qué la temática que compartes me encanta y encaja en mi forma de ver las cosas, de forma sorprendente. En mi vida no hay realmente amigos cercanos así que disfruto mucho de este espacio. interés… y de los que no son de mi interés muchas veces resulta entretenido por la manera de contar las cosas.

Si tu también quieres participar en este cuestionario, envíame las preguntas respondidas y numeradas junto a una fotografía tuya y las iré publicando. No olvides poner en el asunto del email «El decálogo»:

1) ¿Quién eres y a qué te dedicas?

2) ¿Cuál fue tu primer reloj y qué recuerdo tienes de él? ¿Aún lo conservas? (Puedes hablar de tu infancia)

3) ¿Qué relojes tienes en tu colección y cuál es tu favorito?

4) ¿Cuál es el reloj de tus sueños?

5) ¿Qué es lo que más te gusta de la relojería?

6) ¿Y lo que menos te gusta?

7) ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

8) ¿Qué te gustaría que ocurriera, relojísticamente hablando?

9) ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

10) Cómo conociste javiergutierrezchamorro.com y porqué lo sigues?