La emoción de comprar un reloj es algo que no sólo aplica a relojes, sino extensible a todas las cosas que nos gustan. Esto fue lo que os voy a describir con el Glycine Airman SST-21 (GL0310) cuya prueba pudisteis leer en su día.

Cuando algo nos gusta, disfrutamos informándonos. Leemos webs, vemos vídeos, preguntamos, y en suma: investigamos. Mientras dura ese proceso vamos viendo imágenes estáticas o en movimiento de ese reloj. Nos es imposible no imaginárnoslo en nuestra muñeca, y empezamos a soñar con cómo se siente.

Si la decisión continúa adelante porque sus especificaciones nos gustan, porque la gente que lo tiene y lo ha probado lo recomienda y porque las fotografías reales nos encajan, entonces nos ponemos a revisar tiendas. Aquí no hay gran diferencia entre si lo hacemos online o en una tienda física. Buscas comercios, miras precios, pero te fijas también en su solvencia. Con el tiempo has aprendido que es mejor pagar 20€ más sabiendo que no tendrás problemas con el producto.

En los online huyes de los que envían por Correos, de aquellos que no tienen una dirección física, de los que no atienden al teléfono o de los que ignoran tus emails. Prestas atención a lo cuidada que está la web, si ofrecen mucha información y características técnicas del reloj, si hay variedad de fotografías, si carga rápido… Finalmente, indagas por si hubiera algún tipo de oferta o de cupón promocional, y entonces comparas el vil metal, los precios.

Las tiendas físicas tienen otro arma, el servicio. Barajas la profesionalidad de quién te atiende y ponderas si en caso de algún problema esa persona tendría un interés genuino en resolvértelo o te daría largas para deshacerte de ti. Es algo que se nota en cuanto has cruzado unas cuantas frases. Sabes si es alguien que quiere vender, o alguien que quiere mantener una relación repetitiva con los clientes. Observas si tienen muchas referencias de esa marca, si le dan un trato especial o preferencial, si les importa la visibilidad que tenga, … Finalmente si la relación fluye tal vez te ofrezca un descuento, o puede que seas tu el que se lo pida.

Le toca el turno a la impaciencia, y una de las partes más bonitas del proceso. El tiempo hasta que tienes el reloj en casa. Si lo has comprado en una tienda, serán minutos. Un paseo caminando, en metro o en bus, donde irás mirando la bolsa con el reloj y empezarás a imaginarte cómo será la experiencia de abrirlo. Si has comprado en una web, y por rápido que sea el envío tendrás más tiempo para sufrir, pero también para recrearte en lo que vas a recibir. Lo bueno, se hace esperar.

Volverás a buscar fotografías y vídeos que probablemente ya hayas visto. Seguramente los veas varias veces, todo por intentar experimentar con uma imagen lo que el reloj te dará cuando te lo entreguen.

Finalmente llega el momento. Estás impaciente por abrir la caja. Pero intentas controlarte y te detienes a disfrutar lo que se ve desde fuera. ¿Te gusta? ¿Es una promesa que incentiva tus expectativas? La abres, medio con cuidado para no dañarla, medio apresurado por la emoción.

Ahí está, el ansiado reloj que tanto esperabas.