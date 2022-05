Stührling Original Aquadiver Swiss Automatic Depthmaster Heritage 883H 42mm Diver

Partiendo de la base que Stührling Original es una marca de relojes que engaña, y que la tengo en mi lista negra de relojes he decidido repetir lo que hice con el Tevise 823/Wollku Silver Blue, lo he comprado, pagándolo de mi propio bolsillo para poner en claro y con hechos, si es un buen reloj o no. La diferencia es que este Stührling, el Aquadiver Swiss Automatic Depthmaster Heritage 883H cuesta 12 veces más que el Tevise.

En todo caso reconozco que en las fotografías de estudio promocionales de la marca el reloj me resultaba muy atractivo, y que el calibre Claro CL-888 «Swiss Made», junto al cristal de Krysterna me despertaban mucha curiosidad.

¿Qué pensáis? ¿Habré tirado el dinero? Seguid leyendo y lo descubriréis, pero por favor, no seáis demasiado duros conmigo.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 15,6mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional Cristal Krysterna Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada y exhibición Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Claro CL-888. 18 rubís. 21.600 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero Prestaciones 36h de reserva de marcha Origen Estados Unidos. Made in China. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 2.300€ (oferta 249€) Distribuidor Stührling Original / Veepee/Privalia

Introducción

Según indican en su página web Chaim Fischer, justamente el que se comprometió conmigo y al final no lo cumplió, fundó Stührling Original en el año 2002 en Nueva York. Un saludo también para Barry Kaplan, Hayim Felder y Isaac Klugmann.

Por lo que a ellos respecta, afirman contar con más de 15 millones de clientes en todo el mundo. Curiosamente la Wikipedia nos dice que en realidad Stührling se fundó en 1999. Se dedican a diseñar y vender relojes, y por más que en algún momento aseguraran que lo hacían bajo estándares suizos, sus piezas no son Swiss Made. Quizás para incitar confusión el nombre de Stührling está tomado de Max Stührling, un relojero suizo de finales del siglo XIX que nada tiene que ver con ellos.

Como Stuhrling tiene una gama tan amplia, muchos de ellos relojes chinos con escasas modificaciones, sus gamas están estructuradas de una manera compleja de entender. Esencialmente dentro de los Aquadive es donde meten todos los relojes de estética, que no capacidades, estilo buceo. Ahí meten los Regatta, los Sailtimer, los Astral, los Maritimer o los Depthmaster como este que nos ocupa. Para hacerlo más difícil, algunos son de cuarzo y otros automáticos.

Pues bien, dentro de los Depthmaster o mejor dicho lo Aquadive Depthmaster tenemos modelos con especificaciones muy dispares, pero apariencia parecida. Como muestra el Depthmaster 3950A que es de cuarzo y vale 490€ rebajado a 400€, aunque en Amazon lo encuentres por 75€; y este Depthmaster 883H de 2.300€ rebajado a 310€. O sea que en su web, cuesta más caro el cuarzo que este.

De entre los automáticos, algunos llevan un calibre Miyota 8215, y otros llevan el Claro CL888, a éstos últimos los llaman «Swiss Automatic». Pues bien, si nos centramos en estos Aquadive Depthmaster Swiss Automatic, los 883, veremos que los tienen en dos versiones, la normal (883 a secas), y la Heritage (883H).

883H.01 : Con la esfera azul marino, detalles en naranja, bisel azul y naranja y segundera naranja.

: Con la esfera azul marino, detalles en naranja, bisel azul y naranja y segundera naranja. 883H.02 : Con la esfera negra, detalles en naranja, bisel gris oscuro y naranja y segundera naranja.

: Con la esfera negra, detalles en naranja, bisel gris oscuro y naranja y segundera naranja. 883H.03 : Con la esfera azul marino, detalles en blanco, bisel negro y segundera naranja.

: Con la esfera azul marino, detalles en blanco, bisel negro y segundera naranja. 883H.04: Con la esfera azul grisáceo, detalles en amarillo verdoso, bisel gris y blanco y segundera roja.

Ya os habréis dado cuenta que tanto por historia como por modelos, o tienen un cacao mental enorme, o les agrada jugar con la confusión. A ello se les suma sus tarifas exageradas, venden relojes que no valen lo que cuestan, y luego ofrecen alucinantes descuentos. Es un poco el camino de Invicta, pero haciéndolo peor.

Increíblemente sospechoso también las reseñas, la mayoría superficiales y dando 5 estrellas al producto.

Por supuesto no están auditadas por nadie, y probablemente sean falsas, ya que no se corresponden en absoluto con las opiniones que hay en webs de terceros. Si las comparamos con lo que hay en Trustpilot o en Google Business, el cambio de tendencia queda más que evidente.

Ese mismo debe ser el motivo por el que en su página de Facebook desactivaron la posibilidad de valorar/opinar. ¿A vosotros también os chirría que parte del equipo de administración esté en Grecia?

Fijaros si son chapuceros que aún tienen activa una página de pruebas para el modelo, está online, pero incompleta, así que me permito dejárosla aquí para que la podáis ver: 1,8 MB. en formato PDF.

En cuanto a su base, pues bueno, es otro modelo inspirado u homenaje al Rolex Submariner como tantos otros, pero que jugando con una combinación de colores diferente y atrevida, a la vez que prescindiendo de cosas como el cíclope o lupa, le da un aire dinámico y deportivo muy actual.

Presentación

Como el packaging de todos los Stuhrling es idéntico, lo había podido ver en alguna que otra review, pese a todo, así que no me pilló por sorpresa. Empieza con una caja de cartón que combina un dinámico color naranja con una elegante franja central en color negro.

Dentro tenemos la caja propiamente dicha, de cartón en color negro y firmada por Stührling con caracteres dorados.

Un código de barras emplazado en el frontal, en vez de en el lateral le resta bastante protagonismo. Con una denominación de modelo tan larga (Stührling Original Aquadiver Swiss Automatic Depthmaster Heritage 883H Blue Orange) no es de extrañar que la marca lo abrevie directamente como 883H.01.

Cuando abrimos esa caja nos encontramos con un interior de cartón color negro donde solamente la almohadilla es símil piel.

La dotación que acompaña al Stuhrling 883H es también muy aparente. Manuales de instrucciones en diferentes idiomas, la habitual tarjeta de garantía y un paño textil para poder limpiarlo.

¿Pero he visto bien? ¿Son manuales de instrucciones en diferentes idiomas? Realmente no, es una tarjeta que por algún motivo han colocado en el empaquetado por duplicado que solamente nos dirige a la web para que podamos consultar el manual de instrucciones. Seguramente pensemos que es para ahorrar costes en la impresión, una forma de evitar el gasto de un manual de muchísimas páginas. Aquí empieza a torcerse todo y a decepcionarnos, puesto que una vez que accedemos nos encontramos con un documento de solamente una página.

Nos damos cuenta que nuevamente es un manual de instrucciones común para todos los relojes, podéis descargarlo aquí (611 KB. en formato PDF). Como pasatiempo o forma de humor es muy recomendable. Cuenta con algunas joyas que harían retorcerse a la ISO, o cuanto menos, que son de ir a juicio. Por ejemplo: «Buceo 20ATM o 200 M (660 pies). Cumple con los requisitos más altos de resistencia al agua y es apto para el buceo». Y yo pensando que los requisitos más altos de buceo eran los Diver’s. ¿Será que está certificado? Que va, pura palabrería. Igual que las instrucciones para sus modelos con «Día sonriente» que ni ellos saben a qué complicación se refiere, o la más especial «Falla regular», algo que temo va a ser la tónica general del reloj y que creo que va a fallar regularmente. Si tenéis curiosidad en inglés es «Regular multifunction», o sea, reloj multifunción normal, pero imagino que también fallan.

Un empaquetado que puede resultar brillante en sus modelos más asequibles de 50€, pero que en un reloj de 250€ se queda muy corto. No obstante lo peor está aún por llegar ya que antes si quiera de sacar el reloj de su emplazamiento nos damos cuenta que no se parece en nada a los renders que muestran en su web. No hay forma en que la marca nos muestre imágenes reales del reloj. Solamente un vídeo que tienen subido a su cuenta gratuita de Vimeo, y que os pongo aquí para que os hagáis una idea. Lo único bueno es que con él, me evito tener que grabar la panorámica de 360 grados para subir a mi canal de Youtube. Como tal vez los de Stuhrling Original lo borren me he permitido hacer una copia local del mismo.

Es irónico, porque como veréis a continuación, nos demuestra que su conocida consigna o slogan de «Everyone deserves luxury» (Todos merecemos el lujo) es totalmente falsa. El lujo de Stuhrling, en caso de estarlo está sólo en los renderizados 3D que muestran, no en el «producto».

Porque en cuanto al precio, su supuesta tarifa es de 2.300€ que han rebajado en su propia página web hasta los 515€ y re-rebajado hasta los 310€, que sin embargo he podido encontrar en Vepee (antes Privalia) por 249€. Imaginaba que la etiqueta daría el precio inflado que se muestra en la web, pero no es así, no hay «price tag», solamente el logotipo de la marca.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L con acabado pulido a espejo en los laterales y el resto cepillado a mate. Aunque no sea algo muy meritorio actualmente, se ve bien mecanizada y sin problemas en cuanto a la apariencia. Sigue un esquema bastante clásico en donde solamente destaca el guardacorona. En ese sentido NYI Watches Liberty Limited Automatic era más atrevido y moderno. El reloj tiene las dimensiones que personalmente considero ideales para un reloj de carácter deportivo: 42 milímetros de diámetro sin contar la corona, si bien es bastante grueso (15,2mm) más que por ejemplo un Orient M-Force, lo que hace que parezca un tanto desequilibrado.

Gran parte de la culpa la tiene el cristal es Krysterna, es decir el nombre que en Stuhrling le dan a la mezcla de zafiro sintético con cristal mineral, y que debería ser equivalente al FlameFusion de Invicta. No confundir con el K1 que no deja de ser un cristal mineral endurecido tipo hardlex. Promete tener una dureza casi como la del zafiro (8 en vez de 9 en la escala de Mohs), pero siendo casi tan resistente como el cristal mineral endurecido tipo hardlex. La idea suena atractiva, pero pienso que el principal argumento es de reducción de costes. Está ligeramente abombado y es bastante grueso, así que no ofrece una transparencia excepcional, ni tampoco una resistencia a los reflejos que esté entre las mejores.

Nos ofrece una resistencia al agua de hasta 20 ATM, lo cual por más que se empeñen en intentar confundirnos, no es ni de lejos el máximo en cuanto a relojes de buceo. De hecho un discreto y mucho más barato Pagani Design PDYS003 es capaz de igualar esa cifra. No obstante va en consonancia con las pretensiones del reloj y es lo que podríamos esperar de él.

La corona opera a rosca, fabricada en acero inoxidable en acabado pulido y firmada por la «S» de la marca.

El bisel es de acero inoxidable y rota unidireccionalmente 120 clics. Monta un inserto de aluminio, algo que no se aprecia en ninguna de las fotografías oficiales de la marca, y lo peor de todo, los primeros 15 minutos no están coloreados en un naranja mate, sino en una especie de marrón claro metalizado medio dorado que, honestamente, queda fatal.

Como era de esperar recurre a unas agujas tipo Rolex Submariner. La Mercedes horaria, una minutera estilo lápiz y la habitual segundera que está bien conseguida, cambiando el círculo de la piruleta por una flecha y pintándola en color naranja. Todos los contornos son brillantes, espejados.

La esfera tiene un acabado tornasolado o sunburst, es de efecto radial y con poca personalidad, si bien al menos no distrae demasiado. En lo visual el problema es que el fondo azul mate es bastante soso, de reloj barato. Todas las leyendas van impresas en color blanco: Los marcadores minuteros, el nombre de la marca y también las inscripciones a las 6. El toque de color lo aporta el naranja de «Swiss Automatic Movement» y una extraña línea que atraviesa horizontalmente la superficie desde las 9 hasta las 3. Los índices horarios están aplicados, también con contornos metalizados brillantes. El recuadro que circunda el fechador le resta aire deportivo, podría haber sido perfectamente en naranja, aunque a cambio le proporciona algo de simetría y uniformidad.

El compuesto luminoso o lume es de color verdoso, tipo LumiNova C3, pero con un rendimiento regularcillo en cuanto a duración y aceptable tirando a bueno los primeros segundos. No indican cual están usando, diría que es de los baratos, aunque es justo destacar que se ve aplicado de manera correcta y uniforme.

La tapa trasera es de acero inoxidable, funciona a rosca y tiene un acabado pulido. Está sobresaturada de información, con las especificaciones principales del reloj, y también un grabado que imita las olas del mar. La verdad que me gusta bastante.

Lleva un ventana de exhibición que es de cristal, permitiéndonos apreciar un movimiento bastante tosco y con un rotor de carga sin personalizar ni decorar.

El brazalete o armis es de acero inoxidable con 20 milímetros de anchura en las asas, va cepillado salvo por los laterales de los eslabones que están pulidos. El cierre es desplegable con accionamiento mediante pulsadores. No tiene bloqueo de seguridad, pero sí que está firmado y tiene tres microajustes. Se ve sólido y de calidad, diría que es lo mejor que tiene el reloj. No os lo perdáis porque las correas que vende la propia marca tienen precios en consonancia con los oficiales, es decir, de relojería de lujo. Desde 40€ hasta 84€ las de cuero.

Como no se proporcionan cifras de peso, he aprovechado la balanza de precisión para hacerlo yo mismo. El resultado son 182 gramos, una cifra que confirma la robustez del brazalete, y probablemente lo grueso que es ese cristal.

Movimiento

Para este Stührling han optado por un calibre mecánico con carga automática bidireccional Claro CL-888, una maquinaria misteriosa y de la que seguramente no has oído hablar. Todo pinta muy bien con ese Swiss Movement, pero la verdad resulta más entristecedora porque nos encontramos ante otros Landeron o Valanvron. Provienen de SEMAG Manufacture SA en Suiza, si bien lo que hacen es en realidad adquirir calibres Sea-Gull ST1612, el mismo que monta el STRYVE Pelagos.

Por lo visto es además un calibre descatalogado desde 2009, momento en el que los de Claro/Semag decidieron centrarse en su VB983 del que apenas se sabe nada.. Según explican los ebauches de Seagull son desmontados, limpiados, medidos, comprobados y ajustados en la factoría que tenían en Bellinzona (Suiza). Afirman haberlo vendido a más de 20 marcas y haber ensamblado más de 100.000 unidades. El Seagull ST1612/Tianjin TY2806 de base se vende al detalle por unos 30€. Estimo que el calibre vendido por Claro a quien sea la fábrica que produzca este Stührling no tendrá un importe superior a 40€, lo mínimo para conseguir el Swiss Made que era del 50% del valor. Recordemos que a partir de 2017 este porcentaje subió al 60%, pero ya no afectando al CL-888 que había dejado de «producirse».

A su vez ese movimiento está inspirado en los Miyota 8215, aplicándole algunas mejoras como la parada de segundero o el rotor de carga unidireccional, y reduciendo la cantidad de rubís hasta 18, si bien algunas versiones tienen 21.

Declara una reserva de marcha de 36 horas, y al menos en la versión original china un desfase diario máximo de +/- 35 segundos. Aunque me quedo muy tranquilo con que Claro/Semag lo hayan ajustado en Suiza una vez hubieran comprobado todo, no he podido evitar pasarlo por el cronocomparador.

El resultado de 39,75 segundos/día demuestra nuestras sospechas, que lo de Stührling Original es un pufo, igual que lo de Semag/Claro. No sólo no han ajustado nada, sino que incluso se sale de las especificaciones que Sea-gull declara para el ST1612. Si no lo han regulado, que es lo más fácil, menos aún lo habrán desmontado, limpiado y aceitado. Por lo demás es bastante regular y da un beat-error de 0ms, no es defecto del calibre, mérito para los chinos, sino de ajuste, zasca para los «suizos».

Honestamente no me lo esperaba tan malo, así que para asegurarme, lo pasé por el desmagnetizador de relojería, no hubo cambios, así que descarto que estuviera magnetizado.

Sensaciones

Lo peor del reloj es sin duda su cristal, abombado desde su perímetro que hace que sea casi imposible encontrar un ángulo en el que no haya distorsiones. Para que os hagáis una idea el efecto es similar al de los plexis de los Vostok Amphibia, pero con la diferencia de que refleja en mucha mayor medida. Entiendo la necesidad de que sea grueso para ser resistente, pero algo falla en ese concepto cuando contribuye la principal característica de un reloj con aspiraciones acuáticas: la legibilidad.

A ello sumamos el calibre, que además del ajuste no deja de ser un movimiento low-end que sería estupendo en un reloj de 50€ o 60€, pero que en este caso por más falacia que lleve de «Swiss Movement» se siente ruidoso al cargar unidireccionalmente y no resulta demasiado agradable al darle cuerda.

En la muñeca es cómodo y su peso nos hace suponer de una calidad de construcción cuidada. El problema son las sensaciones, similares a las de un Invicta de solamente 80€-90€. Al igual que en los Invicta no se perciben desajustes de calidad. Ni en los anclajes del bisel, ni en su giro.

Conclusiones

Llegados a este punto final, y dado que hay opiniones extremadamente polarizadas acerca de Stuhrling, ya tengo mi veredicto. Espero que vosotros tengáis también el vuestro. En cuanto a los defensores a ultranza de la marca, a juzgar por lo que he visto no tengo otra explicación que sospechar que están instigados, motivados o pagados por Stuhrling. Pero también mi mensaje para aquellos que la critican sistemáticamente, pienso que son relojes de moda, que incluso a precios rebajados son más caros de lo que deberían.

Este Stührling Aquadiver Swiss Automatic Depthmaster Heritage 883 me parece que es un buen reloj, con un diseño atractivo, un buen packaging y unas especificaciones que no están mal. Si bien incluso a 250€ es un precio disparatado porque por mucho menos tenemos el Steeldive SD1953 «Submariner» que me parece un mejor reloj o el Pagani Design PD-1667 de unos 120€. que veo bastante equivalente. A igualdad de precio el Orient Triton/Neptune es mucho más avanzado.

Se nota que con muchas artimañas y marketing han optado por componentes más económicos: un bisel de aluminio, un calibre Swiss Made que cuesta casi como un Seiko y que prometen estar regulado pero es falso, y un cristal krysterna que es más barato que el zafiro. Así que en donde destaca Stuhrling es en lo relativo a diseño y en variantes cromáticas, siguiendo la escuela de Invicta. Si valoras esas características, aunque no sean de una marca reputada o reconocida, este reloj te va a encantar. No obstante creo que esta gama no ha cuajado. Si encuentras un Stuhrling más básico, aunque sea sólo aparente por menos de 100€ tal vez lo compres por impulso como ocurre con los Pro Diver. Pero a casi 250€ es algo que hay que pensarse mucho.

Honestamente es tirar el dinero, no es un reloj que valga más de 120€ y confirma que estaba en lo cierto, a los señores de Stuhrling les daba miedo que les sacara los colores… Cómo así ha sido. Sólo me queda el consuelo de que al menos hayáis disfrutado la review y que con esto no compréis nunca más un Stuhrling.

No confiéis tampoco en las reseñas de la web, o las han hecho personas cobrando, o definitivamente han recibido un reloj distinto al mío.

▲ Más ▼ Menos Diseño tipo submariner, pero diferente Aspecto muchísimo peor que el de las fotografías

Cristal grueso y abombado

Valoración

Diseño 7 Materiales 6 Acabados 6 Rendimiento 6 Calibre 6 Prestaciones 3 Precio 6 MEDIA 5,7

