En la historia de Sellita, adelantaba que me gustaría recoger también la historia de Soprod SA, con un cierto parecido a la de Sellita gracias a la adquisición en tiempos más o menos recientes de un español, el omnipresente y a su vez esquivo Miguel Rodríguez de Festina/Lotus, efectivamente, ese grupo al que no le interesan los relojes automáticos.

Me he quedado pasmado de la poquísima información que hay acerca de su historia, puesto que combinando decenas de fuentes a lo máximo que he llegado es a lo que expongo a continuación, algo ridículo para la historia de una marca con más de 50 años de historia, pero que en el fondo es mucho más completa que las apenas dos líneas de información que nos dan en soprod.ch. Intuyo que el problema debe ser que a Festina no les interesan los movimientos automáticos y su deficiente comunicación. No obstante, hasta el momento este es el más completo de todos los que he encontrado.

La marca Soprod aparece en 1966 de la mano de Soprod SA Les Reussilles en Tramelan (Suiza), dedicada a la fabricación de componentes para relojes mecánicos. Siguiendo los pasos de su rival en ASUAG (1931), fue una iniciativa de diferentes fabricantes de relojes suizos, entre ellos Montres Arly SA, Beguelin & Cie SA, Fabrique des Montres Damas, Willy Choffat & Cie/Montres Rila, Dulux SA, Hoga Watch Ltd, A. Reymond SA, y Spera SA. Su propósito era bien sencillo, dotar de calibres a todas las firmas, aprovechando así un gran volúmen de fabricación.

En tiempos posteriores trabajó ensamblando calibres para marcas como ETA, lo mismo que hizo Sellita en sus inicios.

Durante 2005 es adquirida por Léman Capital quienes integran su línea de cuarzo con el fabricante low-cost SFT Group que habían comprado en 2001 y que dio paso a formar STM Holding. A su vez éstos son adquiridos en 2007 por la firma hongkonesa Peace Mark que ya tenían al fabricante mecánico Indtec en su poder. No consiguen rentabilizarla y un año más tarde, en 2008, quiebran. Ahí es cuando en Grupo Festina adquiere la división de movimientos mecánicos, mientras que la de los de cuarzo termina en China.

Según cifras de 2013 declaradas por Gérald Roden por aquel entonces el máximo responsable de Swiss Festina Group (que dejó su cargo en 2016), la filial, producían unos 100.000 movimientos al año. Ese mismo año Sellita declaraba haber producido 1,4 millones.

En 2017 Soprod compra Technotime, el fabricante de movimientos fundado en 2001, justamente los que usaban en Ophion Watches.

Entre sus referencias actuales encontramos los M100 (C105, C110, C115, C120, C125, C130, C135, C140, C145) antes conocido como A-10 o Alternance-10; los M200; los M800 y el reciente P024 que vimos en el Rodania Verbier Automatique.