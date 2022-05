Glycine Combat 6 Vintage GL0124

Con los Glycine Airman SST-21 GL0310 y Glycine Combat Sub 42 (GL0189) me llevé una muy agradable sorpresa en cuanto a calidad-precio. Tenía curiosidad por saber si fue algo específico de aquellos modelos, o se aplicaba a más relojes de Invicta-Glycine. Además para ser sinceros, es que la estética del Combat 6 Vintage me gustaba mucho, así que me apetecía tenerlo.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43mm de diámetro sin contar la corona. 11,7mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero roscada con ventana de exhibición Correa Nailon negro de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Glycine GL224 (Base Sellita SW200-1). 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/-7 segundos por día Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 870€ (oferta 405€) Distribuidor Glycine Watch SA / Glycine Stores Europe (Tandem Watch Group BV -TWG-

Introducción

En la prueba del Glycine Airman SST-21 GL0310 ya expliqué la historia de la marca, así como de los Airman, lo pasaré por alto.

La principal diferencia entre la línea Combat 6 y la línea Combat 6 Vintage es principalmente estética. El diseño de los recientes Vintage se inspira justamente en aquellos Combat de antaño. Uno de los detalles especiales de estos relojes es la inscripción “AM” a las 6 horas en la esfera que significa según afirmaba Glycine son siglas correspondientes a «Amministrazione Militare». Es extraño que una marca suiza haya optado por el italiano para la inscripción en vez del francés, o incluso el inglés, así que tal vez sea un reclamo un tanto forzado.

La línea Glycine Combat 6 Vintage se lanzó en 2016 está disponible en los colores blanco, negro y marrón, con correa nato en color verde o negro.

– GL0122: Caja plateada, esfera marrón y correa textil verde.

– GL0123: Caja plateada, esfera negra y correa textil negra.

– GL0124. Caja plateada, esfera blanca y correa textil negra.

Si bien posteriormente aparecieron multitud de variantes tal y como los de Invicta nos tienen acostumbrados. Entre otras, las siguientes:

– GL0283. Caja IP dorada, esfera negra y correa de piel negra.

– GL0286. Caja IP dorada, esfera blanca y correa de piel marrón.

– GL0297. Caja PVD negra, esfera negra y correa de piel negra.

– GL0298. Caja pavonada, esfera verde y correa de piel verde.

– GL0299. Caja pavonada, esfera gris y correa de piel gris.

Como ya expliqué en reseñas anteriores, se mantienen los enormes diferenciales de precio. En este caso notables no solamente entre Suiza y el resto de Europa, sino más aún con Estados Unidos desde la tienda de Invicta. Vemos como un reloj de 870€ en Suiza pasa hasta los 425€ de Europa y a los 369$ (325€ al cambio) en USA.

Presentación

Se repite la experiencia con la tienda oficial europea, mostrándonos ese bonito detalle de un embalaje estéril en el exterior, pero con el branding o la identidad corporativa en la parte interna. Ya sabéis que me pareció algo brillante, por un lado guarda la discreción ante miradas curiosas, pero mantiene la experiencia de compra del usuario una vez lo abre.

En cuanto al resto es el mismo packaging que utiliza Glycine en todos sus relojes. Un empaquetado sencillo, pero bien resuelto.

Se mantiene también la entrega de dos manuales, el de relojes de cuarzo y el de automáticos, ambos demasiado superficiales y vagos. Lo podéis comprobar descargándolo de aquí en Mismo pobre manual formato digital (2,7 MB. en formato PDF).

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable y tiene 43mm de diámetro sin contar la corona, es un milímetro más ancho que sus rivales, y se nota, especialmente porque el bisel exterior, fijo y del mismo material es también muy delgado. Parece un mayor a lo que es. Salvo la parte superior de las asas que están cepilladas, el resto de los acabados son espejados.

La corona es a presión, también espejada y lleva grabado el logo de Glycine. No necesita más, puesto que la estanqueidad que certifica es de 5 ATM o 50 metros, hubiera sido deseable llegar a los 100 metros como muchos de sus rivales. Lo que sorprende es que pese a las guardas que la rodean, su utilización es cómoda.

Sobre el grosor de las cajas, dependiendo de donde miremos leeremos 11,7mm que es la cifra declarada en la web oficial. Sin embargo en otros comercios nos indican 10,9mm, que me imagino que es la medida sin contar el cristal un zafiro con 3 capas de tratamiento antirreflejos en la cara interna como en los Combat Sub 42mm, pero en este caso ligeramente abombado.

Me llama la atención que incluso sin tener en cuenta esa convexidad sea 2 milímetros más grueso que el Combat Sub 42. Imperceptible a simple vista, pero una cifra que ahí está.

La esfera en las fotografías oficiales aparenta ser gris o tal vez plateada, pero no es el caso. Es de color blanco mate con todas las leyendas impresas en negro. Es el clásico reloj de campo, pero totalmente invertido. Precisamente esta combinación cromática es la que me parece que más honor hace al nombre de «Vintage». Los numerales horarios son grandes, pero más delgados y estilizados que en otros relojes similares. En su parte interior están inscritas las horas en formato de 24h.

Las agujas son de tipo espada, tienen contornos en color blanco, un tono algo más claro que el de la esfera. Sin embargo este contraste, o mejor dicho, la falta del mismo con unas manecillas esencialmente blancas y un fondo del mismo color dificulta la lectura. A la luz del día la diferencia es suficiente para leer la horaria y la minutera (en menor medida la segundera), pero a medida que oscurece la tarea se torna más complicada.

La marca indica que lleva lume tipo Swiss-SuperLumiNova, sin mayores detalles. Mi análisis apuesta a que es un compuesto C1 (blanco con brillo en verde). Ya sabéis que no es ni el más brillante ni el más duradero, pero el Combat Vintage lo suple porque está muy bien aplicado o lo está en muchas capas como ya viéramos con los Combat Sub. En las manecillas el brillo es muy bueno, si bien en la pequeña perla que acompaña a los numerales rápidamente deja de ser legible. Pienso que un compuesto C3, que a la luz del día es amarillo verdoso, brillaría más, pero también daría un contraste extra a las manecillas con luz diurna.

La tapa trasera es de acero inoxidable pulido y funciona roscada. Incluye las especificaciones básicas del reloj, la denominación del modelo, y el número único de la unidad que es característico en todos los Glycine. La parte central muestra una ventana de exhibición. Según el Diamond Selector II la trasera es cristal mineral, lo mismo que en un Oris Aquis Date de precio 4 veces superior, pero que en el ligeramente más caro Minor Heritage era de zafiro.

Para la correa, en este GL0124 han optado por un modelo textil negro. Una NATO de dos piezas de 22mm de ancho en las asas que se estrecha hasta los 20mm a la altura de la hebilla y que se vende como recambio al escandaloso precio de 55€. La hebilla está firmada y es de acero cepillado, lo mismo que las dos trabillas que incorpora. Sin llegar a ser mala, no es una correa extraordinaria, pero no se siente al mismo nivel que el resto del reloj.

Mencionable la robustez que ofrecen los pasadores. Algo ideal en una correa de material tan resistente a la tracción como es el nailon, pero que creo que es común para todos los relojes de la marca. He busco muchos relojes que recortan en ese sentido, lo cual supone un importante riesgo de caída.

Desde la empresa no indican oficialmente el precio del conjunto, con la balanza de precisión he medido 80 gramos de peso, la cifra esperable en un reloj de acero y 43mm de diámetro.

Movimiento

Para el corazón de este reloj suizo, nada mejor que un Swiss Movement, aquí en la forma de Sellita SW200-1 renombrado en la forma de Glycine GL224 y que ya viéramos en el Combat Sub 42 aportando un rendimiento excepcional. Tened cuidado porque algunas webs aun afirman que es un ETA 2824, cosa que como sabéis, hace años que ya no es así.

Volviendo al SW200, no repetiré sus 28.800 vph, sus 26 rubís o su historia. Sólo mencionar que ofrece parada de segundero, remonte manual y carga automática bidireccional. Os emplazo a sus especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF) para obtener más detalles.

Como explicaba al principio, me encontraba impaciente por ponerlo en el cronocomparador, y sin llegar a ser excepcional, ofreció una precisión digna de mención: sostenido a +5 segundos/día.

Recordemos que según el fabricante del movimiento, su media está en los +/- 7 spd, con un máximo de +/- 20 segundos/día ajustados en tres posiciones, unas cifras que de nuevo dan un plus a Glycine.

Sensaciones

El concepto de reloj de trinchera debidamente actualizado es algo que me encaja. No deja de ser un reloj que por concepción debe resultar muy legible, al igual que los divers actuales, pero en mi opinión con algo más de personalidad. Creo que a ello contribuye en gran medida una poco habitual esfera blanca. Son relojes repletos de historia y es inevitable que uno termine viéndose entremezclado con ella.

El hecho de haber reaprovechado las agujas con contornos blancos de las otras dos variantes con esfera oscura (GL0122 y GL0123) no es lo ideal en combinación con una esfera blanca. Si a nivel estático decía que la legibilidad no es mala, parecida a la de un Tissot Visodate Automatic, eso distaba mucho de ser lo que se espera de un reloj tipo Field Watch. Sabéis que cuando pruebo un reloj lo hago a fondo, me gusta ir más allá de las fotografías en vivo o las primeras impresiones, así que intento llevar esa pieza diariamente durante al menos una semana dándole un uso normal. Así es como un día salí por la tarde y llegué cerca de la noche, dándome cuenta que con poca luz el reloj resulta casi completamente ilegible, lo mismo que me ocurrió con el Casio G-Shock GW-B5600-2. Para saber la hora uno tiene que ir buscando una fuente de luz que le permita diferenciar las saetas del fondo, un incordio. Me da la impresión que empieza a ser un déficit congénito de Glycine con las esferas claras, por otro lado, las menos populares en cualquier reloj que no sea de vestir. La otra opción habría sido usar un blanco algo más roto para la esfera, puede que beige o crema.

No hubiera sido tan difícil ponerle unos contornos negros, además, haciendo juego con todas las impresiones de la esfera que son de ese color. Habría sido mucho más legible, pero también más bonito.

La correa NATO negra es demasiado sobria para mi gusto, una del mismo material, pero con tres franjas (marino, blanco y rojo), es decir, como la bandera de Francia o los Países Bajos, comprada en Aliexpress, le da ese colorido adicional, al tiempo que mantiene una banda blanca que era lo que buscaba por conjunto con la esfera.

Conclusiones

Relojes de campo o trinchera hay muchos en el mercado, pero si además pedimos que sean suizos y con una historia similar a la de Glycine, sólo el Hamilton Khaki Field Auto 42mm (H70555523) podría rivalizarle, eso sí, a un precio de tarifa de 625€ que aunque podamos encontrarlo rondando los 500€, ya es más caro que este Combat 6 Vintage, que con descuentos pude conseguir a 405€.

Sin duda este Combat 6 es un excelente reloj, por construcción, materiales y por el rendimiento de su calibre, vale totalmente la pena. No obstante, el pequeño detalle en cuanto a la legibilidad de las manecillas echa a perder casi todo el mérito conseguido.

Al respecto de la compra, debo mencionar que un banner siempre visible en la parte superior de glycinestore.eu llamaba la atención a la hora de comprar: «Pedidos antes de las 13:00 CET, enviados hoy». Sin embargo resultó ser falso, es algo que siempre está visible, y que tras contactarles por incumplimiento me justificaron diciendo que no aplica a fines de semana ni festivos. Es decir, el envío se hace en todo caso ese mismo día por la tarde en el caso de ser laborable, o al día siguiente, también por la tarde en caso contrario. No es algo importante porque creo que comprar un reloj no es algo urgente, pero sí que es algo que causa una mala experiencia de compra. Salvando esa anécdota los de Tandem Watch Group (TWG) lo hicieron bien. Los incompetentes de FedEx me informaron que el envío me llegaría al día siguiente antes de las 12, casualmente a las 11:38 notificaron que yo no estaba en casa. Algo que es falso porque me encuentro teletrabajando. Tampoco nadie me contactó ni telefónicamente ni por email, aplazando unilateralmente la entrega para el siguiente día. Como a estas alturas ya no me corto, y tras buscar en vano la forma de contactar con Fed Ex decidí llamarles por teléfono. Por la reacción de quien me atendió apostaría a que es una práctica más o menos habitual. El repartidor va ahogado y recurre a lo fácil, decir que no estaba en casa. Mágicamente minutos después de colgar me llamaba el repartidor, en 15 minutos estaría en mi domicilio…

Finalmente recibí el envío, sin problemas de aduanas con FedEx, algo lógico puesto que el remitente es de la Unión Europea (Países Bajos). Como otro detalle, en Glycine Store Europe, aunque estaban al mismo precio que en Amazon.es. Teniendo en cuenta que Amazon se lleva una comisión como marketplace intermediario, los de Glycine Europa podrían haber repercutido también ese ahorro en su tienda oficial.

▲ Más ▼ Menos Estupendo precio-calidad

Ajuste del calibre Contraste insuficiente para un reloj de trinchera (manecillas deberían ser negras)

Calidad de la correa no está a la altura del reloj

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 6 Calibre 7 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7,2

Vídeos

Galería