Lista negra de marcas de relojes

Marcas de relojes españoles es una publicación que con notable éxito que voy actualizando regularmente. Por lo que yo he llegado a ver es la más completa de todas las que existen, una tarea de difusión de la relojería española que tiene utilidad como servicio público. A raíz de los engaños con Sonne Watches Germany y TBbuti me sugirieron mantener un listado de marcas que no son de confianza, unas lista negra o black list de aquellas que es mejor evitar y no adquirir. La lista de marcas peligrosas contiene tanto firmas establecidas como micromarcas.







– Aquacy Watch.

– Archimede (ICKLER GmbH).

– Aviador Watch / Relojes AviadoR (Grupo Ayserco).

– Audric Watches.

– Bremont (Bremont Watch Company Limited).

– Cadisen.

– CuleM Watches.

– Davanti Watches.

– DAVOSA Swiss (F. W. Bohle GmbH).

– Dornblüth & Sohn.

– Deutsche Urenfabrik (DUFA –Dartmouth Brands Ltd-).

– Dirty Paradise (Dirtyparadise Jewellery).

– ErrediBi Watches (RDB Sartoria Meccanica).

– Farquhar Watch Co.

– Galvin Watch Company.

– Humbert Droz.

– humism.

– Laco.

– Louis Chevrolet Swiss Watch.

– Lufbery Watches.

– LÜM-TEC Watches.

– LustyLion (Lusty Lion Watches).

– Lytt Labs.

– Marc & Sons.

– Mileneal Watches / Montage Watches.

– Mint Evolutive.

– Minor Watches.

– Moritz Grossmann.

– Neonix Company.

– Ophion Watches.

– Perrelet.

– Pierre Arden.

– Phorcydes Watches.

– Ralf Tech / RALFTECH.

– Remove Before Flight RBG (Grupo Ayserco).

– Rotate Watches.

– Samuel James Watches.

– Seals Watch Co..

– Sonne Watches Germany.

– Steeldive España (steeldive.esp).

– Straton Watch Co..

– Stührling Original.

– TBbuti.

– Thomas Ore Watches.

– Tidlös Scandinavia.

– Unity Watches (Customize Watches, S. L.).

– VERO Watch.

– Viceroy Watches (Grupo Munreco).

– Vintro Watches.

– Viqueria Italian Watch Company.

– Woodenson.

– Watxandco (Watx & Co).

– Yema France.

– Zanutti 1887.







El listado está recopilado en base a empresas y enseñas de relojes que he verificado personalmente no cumplen con los compromisos que ellas mismas han adquirido. No significa que sean malos relojes pero sí que son compañías que al menos están formadas por personas que ni son serias, ni respetan los acuerdos. Como siempre digo, es en caso de problemas cuando esa falta de servicio y de profesionalidad se pone de manifiesto y queda patente. Mi recomendación es alejarse de ellas y no comprar, pero esto pretende ser sólo una advertencia, cada uno es muy libre de hacer lo que considere oportuno.