Ugly Watch Co. Rista Marka II. Review

«Ugly» es de las primeras palabras que aprendemos al estudiar inglés, un adjetivo que significa feo. ¿Por qué alguien querría estar tan orgulloso de sus relojes feos como para bautizar a su marca como «The Ugly Watch Company» (La Empresa de Relojes Feos)? Pues seguramente porque no lo sean tanto, y es que como muestra, este The Rista Marka II está dotado de un calibre automático con calibre microrrotor, una complicación creada específicamente para poder apreciar su movimiento… Sigue leyendo porque creo que te sorprenderá, tanto en lo bueno, como en lo malo.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona Corona A presión de acero Esfera Blanca y negra Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Cuero blanco de 22mm de ancho Funciones Horas, minutos, segundos Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Hangzhou HZ-5000A. 28.800 vph. 33 rubís Complicaciones Segundero pequeño, micro-rotor Remonte manual Prestaciones Al menos 42h de reserva de marcha Origen EE.UU Garantía 2 años PVP 599,99$ (oferta 420$) + Aduanas Distribuidor The Ugly Watch Co.

Introducción

Hay muy poca información oficial acerca de The Ugly Watch Company, ni siquiera en su web tienen un apartado al efecto de describirla. En contra de lo que pudiera parecer es algo que veo como un factor positivo, la marca se centra en los relojes y no necesitan mentir con una historia inspiradora, ni explicar vaguedades. Basta con saber que inician como un grupo de aficionados a la relojería y a las micromarcas en concreto que encabezados por Landon Aune decidieron crear sus propios relojes.

Sus andanzas comienzan desde Kickstarter lanzando su 300m diver a partir de 249$ un bonito reloj de buceo lanzado con el omnipresente calibre Seiko NH35 y que superó con éxito la financiación requerida. Repitieron jugada en 2022 con su 100m Sport un reloj deportivo de uso diario, que esta vez contaba con un Seagull ST2130 a partir de 286$.

Sin embargo los de UWC (Ugly Watch Co) no han parado ahí, ofreciendo otros modelos que han sido financiados directamente por ellos. Ese fue el caso del The Rista Marka, un reloj que iniciaba un camino diferente para ellos, los relojes en base a metal grabado, y al que le seguiría su última evolución, justamente este The Rista Marka II. Este Rista Marka es un reloj que con sólo contemplar sus fotografías ya transmite elementos que no son habituales de ver. En primer lugar son justamente esos grabados que mencionaba, tatuajes en el acero de la caja que le dan un aspecto diferente y poco visto.

En segundo lugar, los de Ugly Watch Co han decidido montar un calibre mecánico con carga automática que usa un microrrotor, una complicación que evita que la masa oscilante cubra gran parte de la maquinaria, y por tanto nos permita apreciarla casi de manera completa. Han optado por el Hangzhou 5000A un innovador calibre de origen chino que sobre el papel ofrece diseño mecánico, rendimiento y un precio contenido.

Pero, ¿por qué los relojes feos de Ugly? Pues oficialmente tampoco lo aclaran, pero consultando las diferentes acepciones del adjetivo ugly, me encuentro que también se utiliza como sinónimo de «inquietante», y creo que eso sí que es uno de los conceptos que han tratado de perseguir.

Los mismo podríamos decir sobre la denominación de Rista Marka, sobre la que no ofrecen ningún tipo de interpretación. La mía, sin ser necesariamente la que ellos utilizaron como fuerte de inspiración consiste en:

Rista = Esculpir en islandés.

Marka = Cuando en somalí.

Es decir «cuando esculpes», o algo por el estilo. Los RM2, consta solamente de dos variantes:

– The Rista Marka II White Dial: Esfera blanca con segundero pequeño negro (referencia rmii-BD).

– The Rista Marka II Black Dial: Esfera negra con segundero pequeño blanco (referencia rmii-WD).

Si bien el nuevo RM3 (The Rista Marka III) ya está en camino, aún quedan unidades de este RM2 y de su predecesor el RM.

Presentación

El empaquetado es a primera vista muy discreto. Una caja de cartón negro y una cubierta deslizante del mismo color que va sin firmar.

Al retirarla encontramos la caja del mismo material, esta vez con letras plateadas indicando «The Ugly Watch Co.» y su isotipo.

Una vez abierta encontramos un interior de color blanco de símil piel que está bastante bien resuelto.

En cuanto a la dotación, quiero destacar la etiqueta con un holograma de autenticidad, un elemento muy interesante que no había visto en otras marcas. En cuanto al resto, poco que destacar; solamente un pequeño estuche que contiene la tarjeta de garantía (válida internacionalmente por dos años). No hay ningún tipo de manual de instrucciones, ni físico, ni tampoco en la web, lo cual es extraño, puesto que sí existen para el Rista Marka I.

Como detalle curioso, el paquete fue inspeccionado por las autoridades aduaneras españolas. Me lo imagino como el programa de televisión «Control de fronteras» o el relato de Paul Davis «Control de aduanas» incluido dentro de «A contrarreloj. Paul Davis, primera temporada», abriendo el paquete e inspeccionando su contenido, para finalmente volverlo a cerrar cuidadosamente y precintarlo con su propia cinta de «Inspección aduanera».

Diseño y construcción

No todos los diseños de The Ugly Watch Co. son tan transgresores y provocativos como este, llama la atención a simple vista. La caja de acero inoxidable 316L y 41 milímetros de diámetro va completamente grabada. Son grabados de buena calidad y bastante profundos, lo que nos permite sentirlos al tacto. Le dan al reloj un aspecto de Rock&Roll que se refuerza con esas formas cuadradas de la caja.

La corona es de un grosor convencional, pero con un diámetro algo más grande del que es habitual. Eso contribuye al carácter de reloj sólido y macizo. Va grabada también en su parte frontal y funciona a rosca, más que suficiente para un reloj que garantiza una resistencia al agua de 5 ATM o BAR.

Monta un cristal de zafiro bombé o simplemente abombado, por ese motivo aunque no tenga una excesiva curvatura aparente ser grueso y sólido; una clara inspiración a la de los relojes vintage. El inconveniente son los ángulos muy laterales, que distorsionan la visión de la superficie.

La esfera es espectacular. Sobre una base de color blanco mate encontramos un segundero pequeño entre las siete y las ocho. El contraste que ofrece su fondo en negro, unido a que ahora el acabado es metalizado radial, le da un carácter entre moderno y antiguo que me gusta mucho. El fechador situado a las 3 es de un tamaño superior al que estamos acostumbrados, y se sitúa en la parte externa de la esfera. Una forma de darle visibilidad a la fecha, y que como veremos más adelante es gracias al movimiento que incorpora.

En su parte externa va circundada por un bisel interno fijo que también es grabado como la caja, y que en su tonalidad oscura maximiza el enfoque cada vez que queremos ver la hora.

Los índices van aplicados, son los circulares típicos de muchos relojes de buceo, pero que no desentonan. Los contornos son plateados pulidos a espejo, pero que gracias a los reflejos del bisel interior que mencionaba causa que normalmente los veamos gris oscuro o negro. El resto de leyendas van impresas en color negro, incluyendo los marcadores minuteros, el isotipo de la marca a las 12 y el nombre del modelo en una peculiar ubicación a las 3.

Las agujas son de tipo lápiz y bastante gruesas, lo que ofrece una legibilidad muy buena. El contraste de una parte interior blanca, y contornos pavonados es inmejorable y me lleva a pensar que los índices con ese mismo acabado le podría haber aportado un plus.

El lume es de color blanco con refulgencia en color verde, probablemente un Swiss Super-LumiNova C1. Es muy intenso gracias a la cantidad de superficie disponible tanto en los índices como en las manecillas, sin embargo la duración de la luminosidad no es tanta como aparenta. Sin embargo, supera con creces lo que uno esperaría de un reloj que no está destinado al buceo. Sin índices a las 3, las 7, las 8 y las 12, en la oscuridad se ve un tanto desequilibrado.

Lleva una trasera de acero inoxidable roscada en la que destaca la enorme ventana de exhibición. Ésta es de cristal mineral en vez de zafiro, pero nos permite observar los detalles del movimiento, muy atractivo y con un grado de decoración sorprendente. Ninguna novedad en la parte exterior, con el tradicional grabado a láser de las especificaciones fundamentales de la pieza.

La correa tiene 22 milímetros de ancho y es de cuero Crazy Horse o Saddle. Una piel tratada con una cera especial muy popular en las sillas de montar caballos (de ahí su nombre). Aunque es muy gruesa, es enormemente blanda, flexible y suave al tacto. Una comodidad elevadísima que a mi modo de ver sólo se ve superada por su poco habitual estética. Una base de color blanco con pespuntes en color negro que invierte las tonalidades a las que estamos acostumbrados. Lleva un sistema de cambio rápido con pasadores quick-release, y va firmada en su reverso. Como detalle adicional, a menudo abandonado por muchas marcas, la hebilla, de acero inoxidable y con grabados que replican los de la caja.

No se dan cifras oficiales sobre el peso del conjunto que según mi balanza de precisión calibrada ha sido de 90 gramos. Ligeramente inferior a lo que esperaba juzgando la solidez de construcción, pero en parte justificada por la ligereza de su correa.

Movimiento

La máquina que han adoptado los de Ugly Watch Co. es una poco conocida Hangzhou Watch Co., Ltd. 5000A o HZ-5000A. Un calibre con complicación de microrrotor y de diseño relativamente reciente, de hecho no se había montado (que se sepa), en ningún reloj hasta hace dos o tres años. Oscila a una frecuencia de 28.800 vph, cuenta con 33 rubís, y lo más interesante de todo, el rotor de carga es un micro-rotor de pequeñas dimensiones. Tanto es así que analizando la superficie total que ofrecen sus 30mm de diámetro (707mm2), el rotor ocupa solo un 45% de la misma. Visto esto en comparación con cualquier calibre automático de rotor convencional que cubre casi el 100% la diferencia es notable. Toda esa área visible se amplía gracias a que es un calibre con un diámetro más grande de lo que estamos acostumbrados, una maquinaria que llena casi por completo la trasera. Son 30mm de diámetro, más que los 27,4mm de un NH35 y por supuesto que los 25,6mm de un ETA 2824.

Pero, ¿qué ventajas tiene un microrrotor? Pues dejando de lado la exhibición técnica que representa que la carga automática pueda ser igualmente eficaz con una masa oscilante mucho más pequeña, o que el calibre pueda ser más delgado. Si bien en este caso, son 3,95mm de grosor, algo más que el planísimo Miyota 9039 con sólo 3,90mm. A mi modo de ver la principal ventaja práctica es precisamente la de dejarnos apreciar la maquinaria sin que tengamos un rotor que la cubra. Sería lo más cercano a un movimiento mecánico de cuerda, pero que ofrece carga automática.

No tiene parada de segundero, pero sí que ofrece la posibilidad de darle cuerda manualmente. Como calibre chino que se precie, no hay acceso a sus especificaciones técnicas, así que poco se sabe de él. Se comenta que su precisión está en el rango de +/- 20 segundos por día que no está mal, y que ofrece una reserva de marcha de entre 40 horas, y al menos 42 según donde lo leamos. Con una masa oscilante es difícil sentir si carga unidireccional o bidireccionalmente. Como los de Hangzhou tampoco lo confirman ni lo desmienten, mi percepción es que sí, que carga en los dos sentidos de la marcha.

Colocado sobre el cronocomparador, el rendimiento obtenido ha sido alarmante. Algo iba mal en todos los parámetros: un excesivo desfase con picos de más de un minuto diario, una variabilidad muy grande llegando a retrasos de hasta 40 segundos al día, una amplitud baja, y un error de beat demasiado alto.

Ante esos resultados tan erráticos y poco consistentes, decidí proceder a desmagnetizar el reloj y lo volví a medir. Nada cambió, el problema no era de magnetismo. Sólo se me ocurría que hubiera podido recibir un golpe durante el transporte, pero sería raro ya que estaba muy bien protegido. La otra es que fuera un problema de ese calibre concreto, o de engrasado del mismo. En contacto con The Ugly Company, me comentaron que jamás habían visto esas cifras en un 5000A, de hecho tomaron uno de los que tenían y lo cronometraron, saliendo muy bien parado. Ellos también se quedaron con la duda, y pusieron en el cronocomparador tres unidades más, es decir, cuatro en total, incluyendo una propiedad del fundador de la marca y que había estado usando. Todos los resultados fueron de buenos, a excelente… Salvo por el mío. Según me explicaron no ponían en el cronocomparador los relojes que enviaban, sencillamente los ponían en marcha para comprobar que funcionaban, verificaban la alineación de las manecillas, el correcto funcionamiento del cambio de fecha, y cargaban automáticamente y manualmente el mecanismo.

Sensaciones

Construido con buena calidad y buenos materiales, lo que realmente resulta atractivo de este reloj es lo contradictorio que resulta, un contrasentido que lo hace distinto. Bajo una esfera de carácter más bien clásica e incluso delicada, encontramos un cuerpo sólido, más voluminoso en apariencia de lo que es, y con unos espectaculares grabados que cuanto menos resultan llamativos. Es lo que me gusta de este tipo de relojes, que te transmiten algún tipo de emoción al hipotálamo. Me encanta el bisel interno grabado, un detalle en el que hay que fijarse conscientemente, pero que nos transporta a lo que podría ser el interior de una pirámide egipcia llena de pictogramas, incluyendo los numerales horarios en romano. En cierta forma me recuerda por formas y esfera a los Panerai Luminor, pero con una combinación cromática a mi modo de ver mucho más atractiva.

No soy un gran entusiasta de las correas de cuero, pero me atrevería a decir que la que monta este Ugly RM2 es de las mejores que he probado. Cómoda como es obligatorio, con una hebilla de ardillón que complementa perfectamente al reloj, pero sobre todo en un elegante y llamativo color blanco.

Pero tiene un problema, en especial para los maniáticos observadores como yo. Si os dais cuenta en las fotografías, a las nueve horas hay una mota de color negro. Con toda seguridad no es algo que esté en el cristal, sino en la parte interior del reloj. Da la impresión de ser pintura que se ha corrido y ha quedado depositada en la esfera. Sin embargo, puesto en contacto con The Ugly Company, me hicieron saber que probablemente se tratara de aceites de las juntas tóricas. Antes de enviar los relojes son engrasados e inspeccionados uno a uno, y cabía la posibilidad que durante el transporte ese aceite se hubiera desplazado. Por supuesto me ofrecieron enviarlo a su servicio de reparación en Friendswood (Texas), pero rehusé hacerlo por los consabidos problemas aduaneros.

Al final no puedo decir más que con este Rista Marka me ha tocado la china, me ha salido rana. La mancha en la esfera, el rendimiento del calibre… Demasiado riesgo en un reloj de este precio, por más trabajado y bonito que sea.

Conclusiones

Sobre el precio de partida de 599$, se puede optar a un descuento del 20% suscribiéndose a su newsletter (código promocional 6HZFLGE). Eso hace que quede en 420$ que es un precio a medio camino entre sus rivales. Un microrrotor es una complicación relojera que hasta hace no mucho formaba parte exclusivamente de la alta relojería y la de lujo. Si bien es cierto que desde hace algo más de un año, y gracias a la disponibilidad del 5000A, han ido apareciendo marcas más asequibles que lo montan. De ellos el chino Lobini Interlaken 1888 es con diferencia el más asequible de todos (unos 250€ con impuestos incluidos). No puedo opinar sobre su calidad, pero sí decir que su diseño es eminentemente clásico. Lo mismo podríamos decir del Sólás Starlight (unos 600$ por más que en Kickstarter se pudiera comprar por 329€), o el Baltic MR01 de un precio similar. En ambos casos, con el mismo problema que el Ugly, las aduanas y los quebraderos de cabeza en las importaciones. Y todo ello, nos puede poner el reloj en cifras totales entorno a los 550€, contenidas aún así, ya que en distribuidores europeos lo he llegado a ver a 700€, pero no obstante, importes en los que compite con muchos Tissot, Certina o Glycine.

Con todas esas opciones en mente, está claro que este Rista es para aquellos que en primer lugar valoren el movimiento que monta, pero en segundo lugar a los que se sientan identificados con el diseño rocanrolero. Porque si combinamos ambas cosas, no hay otra opción que se le acerque. Eso sí, como siempre que compramos fuera de la UE, el poder ejecutar la garantía es mucho más complejo.

▲ Más ▼ Menos Grabados de calidad que lo hacen diferente

Diseño y legibilidad de la esfera Cristal bombé en vez de doblemente abombado o abovedado

Control de calidad con mota negra y calibre defectuoso

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 6 Calibre 8 Prestaciones 1 Precio 5 MEDIA 6,5

Vídeos

Galería