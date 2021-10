Los unboxings de javiergutierrezchamorro.com

Hace poco que comencé con mi canal de Youtube, esencialmente conteniendo el desempaquetado o unboxing de productos, algo que en lo que a relojes respecta bastantes de vosotros me habíais pedido. Son los vídeos que acompaño en las reseñas y que ayudan a ilustrar la experiencia de compra. Sin embargo, también me han sugerido que los fuera recopilando y me ha parecido una buena idea.

Estos unboxings van algo más allá de abrir la caja, y hacen las veces de mini-review, explicando lo más importante del reloj o artículo en cuestión por lo que me parecen interesantes. Esa es la razón por la que de momento dejo de lado en estas compilaciones las panorámicas de 360 grados, ya que al durar apenas unos segundos, creo que tienen menos interés.

Mi idea es ir lanzando nuevas entradas actualizándolas con los nuevos videos publicados, así que no dudéis en comantar si os parece o no interesante y si incluiríais también los 360º.

Casio G-Shock GSW-H1000