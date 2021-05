El PIB per cápita de Mónaco y otros países

Aprovechando que este fin de semana (del 21 al 23 de mayo) se celebra el Gran Premio de Montecarlo de Fórmula 1, había pensado en escribir un poco sobre la historia de este diminuto país. Hay muchas curiosidades que pocos conocen: que el ser un país libre de impuestos no es algo reciente sino que se remonta a Carlos III en 1869; que allí tienen su residencia casi 300 españoles; que fue un protectorado de España hasta 1641; o sencillamente que su dominio web es .mc.

Lo cierto es que documentándome al respecto me encontré con muchas fuentes de información que explicaban su historia, decidí no repetirme y al tiempo, me topé con algo que podía desarrollar y que resulta interesante. Se trata del listos de PIB (Producto Interior Bruto) de casi la totalidad de los 193 estados miembros de la ONU. En palabras llanas el PIB representa el importe de los bienes y servicios que ofrece el país. Cuando hablamos de PIB per capita lo que tenemos es esa medida repartida entre los habitantes de esa región. Aunque la riqueza nunca, y cada vez menos, está equitativamente repartida, suele ser un buen indicador del nivel de vida de ese país.







Como paraíso fiscal de facto, el Principado de Mónaco es reticente a proporcionar esa información, de igual modo que ocurre en regímenes dictatoriales como China, Cuba, Corea del Norte o Venezuela. En todo caso, aquí lo tenéis, unos números que incitan a la reflexión viendo lo que tenemos y no valoramos, los que tienen más que nosotros, y aquellos que tenemos olvidadas y que tienen mucho menos.







Tabla de PIB per cápita por países ordenada de mayor a menor

País Actualización PIB per cápita Variación Mónaco 2018 158.917 € 7,20% Liechtenstein 2019 152.490 € 2,10% Luxemburgo 2020 101.640 € -0,60% Suiza 2020 75.890 € -0,40% Irlanda 2020 73.590 € 1,80% Noruega 2020 59.100 € -12,70% Singapur 2019 58.263 € 3,90% Estados Unidos 2020 55.806 € -4,30% Catar 2019 55.461 € -1,40% Dinamarca 2020 53.030 € -1,40% Islandia 2020 52.170 € -15,20% Australia 2020 46.281 € -4,10% Países Bajos 2020 45.790 € -2,00% Suecia 2020 45.610 € -1,20% Finlandia 2020 42.880 € -1,50% Austria 2020 42.110 € -6,00% San Marino 2019 41.558 € 2,50% Hong Kong 2020 40.941 € -5,80% Alemania 2020 40.120 € -3,40% Bélgica 2020 39.110 € -5,70% Israel 2020 38.942 € 0,00% Canadá 2020 37.904 € -8,40% Nueva Zelanda 2020 36.382 € -4,30% Andorra 2019 36.334 € 1,60% Reino Unido 2020 35.434 € -6,30% Japón 2020 35.059 € -2,20% Emiratos Árabes Unidos 2019 34.997 € 2,10% Francia 2020 33.690 € -6,30% Zona Euro 2020 32.970 € -5,30% Bahamas 2019 31.143 € 6,50% Kuwait 2019 28.584 € 10,90% Corea del Sur 2020 27.659 € -2,70% Italia 2020 27.500 € -7,40% Brunéi 2019 26.157 € 0,60% Malta 2020 24.870 € -7,70% Taiwan 2020 24.797 € 7,00% España 2020 23.690 € -10,40% Chipre 2020 23.400 € -7,40% Baréin 2019 23.158 € 9,20% Eslovenia 2020 22.010 € -5,00% Estonia 2020 20.440 € -3,70% República Checa 2020 19.960 € -4,90% Portugal 2020 19.640 € -5,60% San Cristóbal y Nieves 2019 18.006 € 10,30% Arabia Saudita 2020 17.985 € -13,50% Lituania 2020 17.460 € 0% Eslovaquia 2020 16.770 € -2,60% Barbados 2019 16.212 € 7,70% Uruguay 2019 16.053 € 1,00% Grecia 2020 15.490 € -9,50% Letonia 2020 15.430 € -3,00% Antigua y Barbuda 2019 15.286 € 8,30% Trinidad y Tobago 2019 14.861 € 3,00% Omán 2019 14.765 € 0,60% Seychelles 2019 14.457 € 7,10% Panamá 2019 14.141 € 7,00% Hungría 2020 13.940 € -6,80% Palaos 2019 13.889 € 3,60% Polonia 2020 13.600 € -2,00% Croacia 2020 12.170 € -8,80% Chile 2020 11.582 € -11,30% Rumanía 2020 11.290 € -1,90% Costa Rica 2020 10.613 € -5,70% Santa Lucía 2019 10.370 € 7,80% Malasia 2019 10.016 € 6,70% Mauricio 2019 9.914 € 4,50% Granada 2019 9.610 € 8,20% China 2020 9.215 € 0,70% Rusia 2020 8.782 € -15,20% Bulgaria 2020 8.750 € -0,30% Nauru 2019 8.449 € 2,20% Kazajistán 2020 7.743 € -11,10% República Dominicana 2019 7.686 € 8,70% Turquía 2020 7.520 € -8,60% Cuba 2018 7.470 € -1,20% Argentina 2020 7.463 € -15,80% México 2020 7.379 € -17,60% Guinea Ecuatorial 2019 7.264 € -15,40% Dominica 2019 7.245 € 15,60% Botsuana 2019 7.129 € 1,50% Libia 2019 7.074 € 3,40% Gabón 2019 6.938 € 2,90% Turkmenistán 2019 6.799 € 15,30% Líbano 2019 6.774 € -0,30% Montenegro 2020 6.743 € -15,30% Serbia 2020 6.710 € 1,40% Irán 2020 6.684 € 7,20% San Vicente y las Granadinas 2019 6.664 € 7,00% Tailandia 2020 6.316 € -9,50% Maldivas 2020 6.192 € -34,70% Bielorrusia 2019 6.116 € 14,00% Brasil 2020 6.013 € -24,70% Guyana 2019 5.888 € 13,60% Surinam 2019 5.680 € 14,20% Ecuador 2019 5.592 € 4,50% Perú 2020 5.488 € -13,50% Fiyi 2019 5.486 € 3,30% Bosnia y Herzegovina 2019 5.467 € 11,60% Macedonia del Norte 2020 5.185 € -4,00% Jamaica 2019 5.165 € 6,50% Paraguay 2019 4.763 € -1,80% Colombia 2020 4.718 € -17,70% Tonga 2019 4.618 € 12,20% Albania 2020 4.535 € -5,10% Sudáfrica 2020 4.446 € -16,80% Azerbaiyán 2019 4.263 € 6,70% Georgia 2019 4.200 € 5,00% Armenia 2019 4.127 € 16,00% Moldavia 2019 3.982 € 13,50% Jordania 2019 3.941 € 7,20% Guatemala 2019 3.890 € 8,50% Irak 2020 3.833 € -24,20% Namibia 2020 3.761 € -17,40% El Salvador 2019 3.740 € 8,60% Islas Marshall 2019 3.631 € 6,30% Tuvalu 2019 3.628 € 7,20% Samoa 2020 3.571 € -7,50% Argelia 2019 3.519 € 0,80% Mongolia 2020 3.488 € -8,00% Suazilandia 2019 3.478 € 0,00% Belice 2020 3.450 € -17,90% Sri Lanka 2019 3.441 € 0,20% Indonesia 2020 3.435 € -8,30% Ucrania 2019 3.294 € 24,80% Estados Federados de Micronesia 2018 3.273 € 4,80% Cabo Verde 2019 3.219 € 5,20% Bolivia 2019 3.196 € 5,60% Egipto 2020 3.140 € 5,30% Estado de Palestina 2019 3.075 € 8,30% Vietnam 2019 3.051 € 12,20% Yibuti 2019 3.050 € 25,40% Túnez 2019 2.969 € 1,90% Marruecos 2019 2.932 € 3,20% Filipinas 2020 2.919 € -7,00% Venezuela 2018 2.886 € -33,40% Bután 2020 2.872 € -1,40% Vanuatu 2019 2.783 € 3,70% Papúa Nueva Guinea 2019 2.579 € 6,40% Angola 2019 2.515 € -13,60% República del Congo 2019 2.399 € -5,80% Laos 2019 2.345 € 7,90% Honduras 2019 2.278 € 8,30% Islas Salomón 2019 2.106 € 3,70% Costa de Marfil 2019 2.033 € 3,80% Nigeria 2019 1.992 € 9,30% Ghana 2019 1.967 € 4,80% Kenia 2019 1.790 € 12,00% Bangladés 2020 1.767 € 6,70% Santo Tomé y Príncipe 2019 1.753 € 5,00% Nicaragua 2019 1.715 € 0,20% India 2020 1.694 € -10,40% Uzbekistán 2019 1.551 € 18,70% Camboya 2019 1.530 € 14,60% Mauritania 2019 1.500 € 10,70% Kiribati 2019 1.478 € 2,80% Timor Oriental 2019 1.394 € 33,80% Camerún 2019 1.342 € 3,20% Birmania – Myanmar 2020 1.316 € 15,80% Senegal 2019 1.278 € 3,40% Comoras 2019 1.224 € 2,00% Kirguistán 2019 1.182 € 5,60% Zimbabue 2019 1.176 € -5,00% Haiti 2019 1.137 € -6,50% Zambia 2019 1.136 € -9,30% Pakistán 2020 1.103 € -8,40% Benín 2019 1.089 € 3,60% Nepal 2020 1.055 € -1,20% Lesoto 2019 962 € 3,20% Tanzania 2019 936 € 9,90% Guinea 2019 860 € 3,50% Siria 2017 787 € 22,90% Malí 2019 785 € 3,60% Tayikistán 2019 778 € 11,20% Uganda 2019 762 € 12,80% Etiopía 2020 755 € 2,30% Ruanda 2019 732 € 10,50% Burkina Faso 2019 703 € 1,20% Sudán 2019 700 € -3,70% Gambia 2019 695 € 12,60% Yemen 2019 637 € -1,30% Chad 2019 634 € 3,10% Guinea-Bisáu 2019 623 € -8,50% Togo 2019 607 € 5,40% Corea del Norte 2017 604 € 0,90% Liberia 2019 556 € -3,10% Afganistán 2019 524 € 6,20% República Democrática del Congo 2019 512 € 9,30% Níger 2019 495 € 2,10% Sierra Leona 2019 471 € 4,20% Madagascar 2019 467 € 3,80% Mozambique 2019 447 € 5,90% República Centroafricana 2019 418 € 3,70% Malaui 2019 367 € 13,90% Sudán del Sur 2018 359 € 26,80% Eritrea 2018 335 € 0,80% Somalia 2019 286 € 7,40% Burundi 2019 230 € -0,10%