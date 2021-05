Las reviews incentivadas en Amazon

Unos meses después de la crítica a la cama plegable Reti Gritti me he topado con otro caso de engaño o más bien de corrupción que quiero pasar a relatar en este artículo y que así todos estéis al tanto.

Todos sabemos, que en Amazon hay vendedores que te ofrecen productos gratis a cambio de buenas reseñas. A mi me han ofrecido baratijas inútiles de origen chino, cargadores USB para el coche, bombillas de colores… Artículo de ese estilo que siempre he rechazado. Esas reseñas patrocinadas se ven a la legua porque conviven con opiniones reales de otros compradores. Lo normal es que veas puntuaciones de 2-3 estrellas que valoran el producto mezcladas con algunas de 5 estrellas que además parecen muy elaboradas pero que sólo cuentan bondades. Esas últimas son las reviews «patrocinadas».

Este caso que voy a explicar es muy distinto, engañoso porque todas las opiniones eran muy positivas. Buscaba un par de lámparas para la mesilla de noche, que no fueran caras, que vinieran con bombilla y que éstas fuera lo más estándares posibles. Así llegué al producto «Lampara Mesilla de Noche Lámpara de Mesa,TECKIN Luz Nocturna LED Moderna para Dormitorio, Sala de Estar Habitación para Niños, Oficina, Pantalla cilíndrica de tela blanca (Bombilla Blanca LED incluida) [Clase de eficiencia energética A+]» que por menos de 20€ ofrecía una lamparita para mesilla de noche muy aparente. Además tenía una puntuación media de casi 5 estrellas y nada menos que 350 reviews.







Si todos los compradores la ponían tan bien era señal de ser un buen producto. Ingenuamente los pedí y al recibirlos me encontré con un producto que estaba bastante bien. Le di 4 estrellas porque tenía algunos defectillos. Pero en el paquete había una sorpresa más. Una tarjeta que me instaba a hacer una «buena review» y en la que a cambio me darían una tarjeta regalo de Amazon.com por 10$ o si lo prefería un descuento del 50% en mi siguiente compra al vendedor: TECKIN o LXGO.

Ya con el Grundig Sonoclock 790 en 2016 decidí que dejaría de publicar reseñas en Amazon, a fin de cuentas es un contenido que sólo les beneficia a ellos y que el cliente/autor no obtiene ninguna contraprestación. Siempre pensé que Amazon debería incentivar ese tipo de reseñas, tal vez sorteando regalos o algo parecido, pero no lo hicieron. Por tanto comprendía que TECKIN ofreciera ese regalo. Así que publiqué una buena reseña, varios párrafos (más extensa que la mayoría) y con fotografías del producto. Tal y como indiqué, la puntué con 4 estrellas puesto que era un buen producto.

Siguiendo las instrucciones contacté con [email protected] y les mandé los datos que solicitaban. Además del obsequio obtendría una ampliación de garantía hasta los 3 años (36 meses), lo cual estaba genial.













Tardaron unos días en responderme, me dijeron que necesitaban que las reseña fuera de 5 estrellas. Forzaban a los usuarios a poner el producto en el máximo si querían obtener el regalo, algo que los términos y condiciones de Amazon prohíben de manera explícita. Decidí por tanto reportarlo. Tras unos emails de respuesta en los que ni habían mirado todas las pruebas que les hacía llegar y que me remitían al enlace de los T&C en donde explicaban que las reseñas incentivadas estaban prohibidas, conseguí que al final lo tuvieran en cuenta.







Su respuesta fue un enigmático email en el que indicaban que tomarían las medidas oportunas, pero que no podrían informarme de cuáles. Es decir, hice su trabajo recopilando pruebas, perdí varias horas haciendo las gestiones ¿y ni siquiera eran capaces de darme esa información?







Aprovechando que tenía todos los contenidos preparados, y dado que nada ha cambiado en el producto ni en el vendedor he decidido publicarlo aquí y al menos que los consumidores podáis tener por vosotros mismos la información que ni Amazon ni LXGO ni TECKIN quieren que tengáis. La tienda online más grande del mundo debe estar plagada de reseñas de este tipo, comportamientos que sólo identificas una vez ya has comprado el producto y que hacen que tu mismo entres en esa espiral de buenas opiniones forzadas. Sed muy cautelosos cuando veáis productos que todos los compradores ponen por las nubes, probablemente sean fraudulentas.