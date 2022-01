Después de los RSWC Heian Instant Date Snow White, review del KingTuna Super Engineer RSWF Edition y el SevenseaS Monoblock RSWF Edition, cambiamos de proyecto, pero seguimos con el Foro de Hablemos de Relojes, hoy con el RSWC Airliner GMT Limited Edition (antes RSWC Goldfinger II Superlative GMT Limited Edition), un proyecto con bastantes traspiés, incluyendo una demanda por Metro-Goldwyn-Mayer (MGM, ahora Sony Corporation / Sony Entertainment), los propietarios de los derechos de autor, de James Bond, al menos parcialmente.

Se trata de una pieza muy interesante, empezando porque monta la complicación de GMT, algo poco habitual actualmente y de la que me aficioné gracias al prototipo del Fuga Automáticos Viajero I GMT. La compra conjunta se acompañaba también de los RSWC Goldmaster Limited Edition, RSWC Goldmaster British Green 75 Special Edition y RSWC Scaphandre Limited Edition, estas tres últimas piezas que no reseñaré.

El RSWC Airliner GMT Limited Edition se trata de un modelo que solamente tiene San Martin y sus marcas derivadas como Cronos, el SN005-G y que se vende a 529$ rebajado a 399$.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40,5mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Rotativo unidireccional de zafiro Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, doble huso horario (GMT) Resistencia al agua 20 ATM Peso 140g Movimiento Hangzhou 6460. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha Origen China Garantía 1 año PVP 221€ Coordinador/Distribuidor Hablemos de Relojes (HdR) / Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.

Introducción

Como explicaba al principio el proyecto se concibió en enero, para que llegados finales de febrero tuviera que se retirado. Esto hizo convertir su hilo conductor y sus decoraciones al mundo del auge de la aviación comercial en los años 1960. En sólo una semana, se rediseñó todo el material, lo cual es muy meritorio por parte de la organización de HdR.

Si os parece, comenzamos con el reloj actual y después entramos en la idea original. Como en otros casos, me permito reproducir aquí la ambientación de HdR porque les quedó excelente.

«Por tierra, por aire o por mar, con la RSWC llegar a la hora es coser y cantar.»

Súbase a uno de nuestros modernos aviones, siéntese en el confortable asiento, abróchese el cinturón, pida nuestro famoso cóctel «Vodka Martini» y disfrute de un apasionante vuelo con nuestra compañía.

Nuestros experimentados pilotos le llevarán a destino sin la más mínima incidencia, sobrevolando la vieja Londres, las espectaculares Montañas Rocosas y el inmenso Océano Pacífico.

No pierda ni un detalle mirando a través de nuestras amplias ventanillas. Verá pasar increíbles personajes, maravillosos paisajes, asombrosos inventos y alguna que otra turbulencia final…

No dude por un instante en volar con la RSWC, pues la experiencia hace la diferencia y el largo vuelo entre USA y su isla favorita está con nosotros en buenas manos.

Antes de que el sueño le venza, nuestra moderna aeronave habrá aterrizado en destino y usted podrá disfrutar con toda su familia de unas merecidas vacaciones.

Nuestras azafatas le asesoran sobre las cosas interesantes a visitar y las formalidades necesarias para el check in en su país de destino. No se preocupe. Hablan varios idiomas, entre ellos, el suyo.

Todo tipo de actividades son posibles a bordo de nuestros amplios aviones. Aquí le mostramos unos ejemplos que seguro le convencerán.

Buffet de bebidas calientes y pastelería francesa…

Buffet de aperitivos salados…

Juegos para la familia…

Azafatas orientales expertas en masajes… (sólo en vuelos a China y Japón)

Pequeña sala para reuniones de negocios…

Incluso podrá usted emborracharse con los amigotes…

¡Y fumar!

Y todo ello por supuesto con los mejores precios. No se lo piense más y haga su reserva con nuestra compañía. Recibirá una elegante y cómoda bolsa de viaje completamente gratis por cada billete doble que reserve.

Para acabar de convencerle, sepa usted que nuestra flota se compone exclusivamente de los últimos modelos de aeronaves, los novísimos 707. Estos nuevos aparatos acaban de salir recientemente al mercado y son un verdadero milagro tecnológico nunca antes visto surcando los cielos.

Solamente nuestros experimentados pilotos son capaces de volar con estas nuevas fortalezas flotantes.

Siéntase seguro a bordo. Todos ellos tienen miles de horas de vuelo a sus espaldas y la puntualidad de nuestra línea aérea es legendaria, pues equipamos a todos nuestros tripulantes con un reloj diseñado por nosotros mismos.

Ha leído usted bien. Incluso nos consta que una de nuestras ex-empleadas sigue usándolo en sus vuelos en jets privados de ricos magnates.

¿No se lo cree? Pues abra bien los ojos porque le presentamos el… RSWC AIRLINER GMT LIMITED EDITION

El RSWC Airliner GMT es un prodigio de la tecnología del que solamente existen 100 unidades.

Este ingenioso reloj, está equipado con una tercera aguja y un bisel giratorio de zafiro ultra resistente, para que nuestros pilotos sepan en todo momento la zona horaria que sobrevuelan.

En el corazón del Airliner late un movimiento mecánico automático Hangzou 6460 GMT. Un perfecto clon del mítico ETA 2836-2 GMT y responsable de su legendaria precisión.

Así mismo el reloj se ilumina de noche, facilitando su lectura en una cabina de avión totalmente a oscuras y es resistente a inmersiones de hasta 200 metros, batiendo todos los récords de su generación.

En resumidas cuentas, el Airliner GMT es una herramienta indispensable, no solo para el profesional de la aeronáutica si no también para el intrépido viajero de hoy en día, que busca un reloj tremendamente eficaz en situaciones adversas, pero cómodo y atractivo a la vez.

Y con motivos de pura conservación, dejo aquí archivada la idea original.

Me llamo Pussy Galore…

(Bond despertando después de ser drogado por el villano Goldfinger…)

Debo de estar soñando todavía…

HdR PRESENTA…

ANEXO DEL HOMENAJE AL PRIMER JAMES BOND. LA SEGUNDA E INESPERADA PARTE

Así empieza el primer contacto entre James Bond y Pussy Galore. Una relación que se volverá pasional, a pesar de que Galore es “inmune” a los encantos de los hombres.

Ella es una de las mejores pilotos del mundo y es la comandante del avión privado de Goldfinger, el Lockheed JetStar, que lleva a James prisionero a encontrarse con el malvado Auric en Estados Unidos.

Pero es aquí en esta escena cuando sucede algo realmente extraordinario en la historia de las películas de Bond.

Por lo menos extraordinario para gente como nosotros, los raros a los que nos gustan los relojes por encima de cualquier otro objeto.

La piloto personal del señor Goldfinger lleva nada más y nada menos que un Rolex GMT Master, reloj diseñado especialmente por Rolex para los pilotos de la PAN AM (Pan American Airways) que realizaban vuelos intercontinentales y que se convierte en el segundo Rolex en aparecer en la saga Bond.

Galore pilotando el Lockheed JetStar consulta la hora en su Rolex GMT…

Este primer GMT Master fue fabricado entre 1954 y 1959 y es conocido entre los coleccionistas con el nombre de “Rolex Pussy”. Es muy característica de aquella época la caja sin protector de la corona, elemento que añadieron posteriormente en la década de los sesenta.

El reloj original alcanza cifras astronómicas en las subastas de todo el mundo. ¿20.000 euros?, me temo que no te llegarán… ¿30.000?, ¿40.000?… Yo vi una vez uno completo en eBay por 55.000 euros. Es sin duda uno de los griales del coleccionista fuerte de relojes Rolex.

Detalle de un original completo de la época…

A partir de ahora, Pussy Galore tendrá un papel muy importante en la trama. Ella es la dueña de una escuadrilla de aviación acrobática, el “Pussy Galore’s Flying Circus”, compuesto de unas estupendas señoritas que, aparte de ser bonitas, son malvadas cosa mala y pilotan la mar bien.

Ellas serán las encargadas de esparcir un gas sedante sobre Fort Knox para llevar a cabo los maquiavélicos planes de Auric Goldfinger.

Auric Goldfinger sobre una maqueta, mostrando su plan al hampa del crímen organizado americano…

The Pussy Galore´s Flying Circus… Acrobacias y curvas… Muuuchas curvas…

Los Piper Cherokee usados en el ataque a Fort Knox…

Los cinco Pipers en formación esparciendo el gas sobre Fort Knox.

Como ya sabréis, es en otro JetStar, este concretamente…

… en el que al final el señor Goldfinger la lía parda colándose dentro y enfrentándose en una descomunal pelea a Bond. Nuestro villano acabará muy mal parado, pero no os contaré el final, por si alguien no lo ha visto aún.

Bond, Galore y el Lockheed JetStar nos dejaron en 2020. Sí, aparte de nuestros héroes, este avión, un Jetstar II (N700RM) en concreto, realizó su último vuelo de Texas a Oregón en Noviembre del año pasado.

Como veis un magnífico historial operacional que merece un pequeño homenaje. Un avión muy bonito, por cierto…

Pero dejémonos de aviones y pasemos a asuntos más serios…

El reloj: RSWC GOLDFINGER II SUPERLATIVE GMT LIMITED EDITION

Presentación

El packaging no tiene nada sorprendente, compartido por la mayoría de marcas que son fabricadas por Astar y que hemos visto en San Martin, Steeldive o Addiesdive. El conocido cofrecito de plástico negro y supuestamente estanco que ya he criticado a menudo, pero que en donde funciona muy bien es en el momento de proteger el reloj durante el transporte, a fin de cuentas algo también muy importante.

Como en el resto de proyectos que la RSWC / RSWF ha fabricado con Fuzhou Astar, no hay ningún tipo de documentación acompañando al reloj. En cambio la dotación es generosa y muy adecuada al reloj. Tres tipos de correas NATO de una pieza: azul, roja, y la de bandas llamada como «Bond» lo cual no podría ser más adecuado.

Os dejo también con el correspondiente unboxing en video.

Diseño y construcción

Aunque al principio se mencionaba que este RSWC Airliner GMT era un San Martin SN005-G personalizado, en esta ocasión se ha ido un poco más allá, dotando al RSWC de fechador, algo que el San Martin no ofrecía. Se homenajea a un reloj poco conocido en nuestros días, el Rolex GMT Master referencia 6542, fabricado entre 1954 y 1959. Su versión original con un bisel tipo pepsi de baquelita, era no solamente el reloj que llevaba Pussy Galore en la película Goldfinger de 1964, sino también el reloj que entregaba la aerolínea Pan-Am a los pilotos comerciales de vuelos transoceánicos. Un reloj que hoy en día se vende por cantidades que parten de los 20.000€. A todo esto mi pésame público a Honor Blackman, la actriz que interpretaba a aquella chica Bond y que falleció el pasado año.

Aquel reloj tenía 39mm de diámetro, un tamaño que se consideraría grande en la época. Este RSWC GMT, tiene una caja que mide 40,5mm sin contar la corona. Son unas cotas que por tanto resultan muy fieles a aquel reloj, y que encajan con las del actual Rolex GMT-Master II referencia 126710 de 40mm, pero que a priori se me hacen algo escasas en un reloj así. Es algo subjetivo y otros lo hubieran preferido más pequeño, pero en lo que a mi respecta, 42mm habría sido estupendo. Es de acero inoxidable 316L completamente mate o arenado. Tanto a la vista como al tacto sorprenden los acabado del metal, muy regulares y sin aristas.

La corona va firmada con la silueta de un avión, y es roscada. Es lo adecuado en un reloj como este que aunque no lo aparente declara una resistencia al agua de hasta 200M.

El cristal es de zafiro abombado, imitando así al plexiglás que equipaban los Rolex 6542. Pese a su curvatura resulta muy legible en casi cualquier ángulo, la excepción es el ángulo completamente lateral en donde veremos su perfil casi opaco sobresaliendo de la altura bisel, algo que como también ocurría en el modelo original. No lleva AR (antirreflejante), algo que a diferencia del Tissot Visodate puedo disculpar en un reloj de este precio. No obstante se comentaba que un tratamiento antirreflejos simple tampoco incrementaba demasiado el precio, que el motivo era evitar los tonos azules que produce esa capa sobre el cristal.

El bisel es bicolor y verdaderamente de zafiro, a diferencia del Pagani Design PD1667 en donde la sección roja era un elemento metálico superpuesto sobre el inserto. Hay pocas marcas que en la actualidad tengan esa tecnología, y todas son del calibre de Rolex u Omega, así que gran trabajo por parte de los proveedores de Astar que nos demuestran estar a la última, incluso en China e incluso a precios razonables.

La esfera es de color negro mate, vintage y con un acabado muy fiel al del modelo homenajeado. Todas sus leyendas van pintadas. Las marcas minuteras y el «AIRLINER» en un amarillo oscuro que le queda genial, pero el resto de ellas («RSWC», «AUTOMATIC», «200m – 660ft» y «SUPERLATIVE GMT») en blanco. Y es en este punto donde le veo un problema parecido al del RSWC Heian, porque destacan demasiado y le roban protagonismo al reloj. Una variante del tono amarillo habría quedado más discreta. Es lo que hace el San Martin SN005-G que adicionalmente lleva el logotipo aplicado y me parece un acierto.

Para compensarlo tenemos un poderoso lumen. Es Swiss Super-LumiNova en color C3. El fabricante no indica el grado, probablemente sea el más básico, el estándar. Pero está tan generosamente aplicado que goza de una intensidad magnífica. En eso no llega a la altura de su primo el San Martin SN038-G, pero sigue siendo muy bueno. La espectacularidad viene de la mano del bisel que también es luminoso. Como el inserto es también de zafiro, es translúcido, es decir, ni completamente transparente ni completamente opaco. Lo pudisteis ver en el DayDive Automatic de Salt Watches lo que causa el efecto de que se ilumina también por su parte interior.

Las manecillas montan la característica tipo Mercedes para la horaria y de tipo bastón para la minutera. Son de contornos dorados pulidos con la salvedad de la manecilla GMT en un bonito color rojo.

La tapa trasera es de acero inoxidable, va roscada, pero en vez de por el tipo jaxa por el tipo Rolex (RLX). Lleva un bonito grabado haciendo referencia a la PanAm, pero sin mentarla, obviamente. Demostrando la serie limitada se muestra la inscripción «Only 92 were made», una prueba de su exclusividad, si bien las piezas no van individualmente numeradas lo cual habría sido una pasada.

De entre las cuatro correas de reloj que venía incluidas, opté por dejar de lado las 3 NATO y dejarlo con el brazalete de acero. Todas son de 20mm de ancho en las asas siendo el brazalete de acero macizo y muy buena calidad para ser un reloj chino, la mejor que he probado, igualando al San Martin Marine Master (SN038-G) también de Astar y al OceanX Sharkmaster 1000. El cierre va firmado y opera por pulsadores, sin bloqueo de seguridad. La particularidad es que aquellos eslabones susceptibles de ser retirados, incluyendo los superiores, van atornillados.

Movimiento

En su interior tenemos un poco conocido, y a su vez muy atractivo Hangzhou 6460. Es una maquinaria de origen chino que late a alta frecuencia (28.800 vph) y que cuenta con 26 rubís. En esencia es un clon del ETA 2836-2 al que le han agregado un módulo GMT propio. Cabe mencionar que ETASA no fabrica el 2836 con complicación de GMT, quizás para no competir con los 2893, pero resultando irónico que en cierta forma China se les haya puesto por delante, al menos en eso. No es nada nuevo, en gamas más bajas hemos visto clones de Miyota 8215 con complicaciones que los japoneses jamás integraron.

Volviendo al 6460 es un calibre de calidad, su elevado precio entorno a los 100€ así lo demuestra, si bien sigue siendo mucho más barato que los 2893-2. Aunque es la primera vez que puedo probar este movimiento, hasta el momento los de Hangzhou Watch Company no me han defraudado, más bien al contrario. Lo pudisteis leer en el Boderry Urban Titanium, el Neckmarine Automatic Sport o el WQT Eclipse.

No solamente hablamos de una calidad por encima de la media comparado a lo que estamos acostumbrados con la fabricación china, sino que además su «gracia» es la función de segundo huso horario, parecido al Pagani Design PD1682 «Explorer II», pero situado varios escalones por encima.

Las experiencias de los compradores son muy variables, algo que prueba la falta de homogeneidad de los lotes y tal vez la deficiencia en los controles de calidad. De modo que las pruebas del cronocomparador son solamente una referencia individual de mi RSWC Airliner GMT, no una verdad extrapolable.

Con los resultados en la mano las cifras no son malas, -6,25 segundos/día. Sin embargo la variabilidad que vemos es muy alta, habiéndolo visto oscilar entre -17 segundos por día y -1 s/d, todo ello teniendo en cuenta que las mediciones las hice tras dos días llevando el reloj, más tiempo para estabilizarse del que le he dado a otros relojes. Es algo que le quita mucho atractivo a este calibre para el cual como decía, tenía muchas esperanzas. Por otro lado es el primer Hangzhou que ofrece este comportamiento.

Como sabéis, este comportamiento impide que el calibre sea ajustado. Esos cambios de ritmo son un síntoma de suciedad o deficiencias en el aceitado interior, o bien debido a excesivas tolerancias en el mecanizado de alguno de sus componentes. En pocas palabras, no tiene remedio salvo confiar que con el uso pueda irse asentando. Algo que si la causa son impurezas o engrase puede llegar a ocurrir (el polvo se mueve o los aceites se extienden), pero que en el resto de causas es irresoluble.

Sensaciones

Como aficionado a James Bond el reloj me atraía desde el principio, esas líneas vintage pero actualizadas, y que con el cambio temático al mundo de la aviación comercial no hicieron sino reforzarse. Ciertamente un par de detalles no iban conmigo: Su diámetro de 40mm que en un reloj 200 metros pienso que debería haber sido algo más, y las manecillas en dorado. Por la parte estética, habría preferido algo como el SN015-G o el SN016-G, pero son diseños tan vistos que habrían terminado por cansarme.

Los que me conocéis os preguntaréis porque no he sacado el tema de la esfera negra, algo que tampoco me suele gustar, más aún sabiendo que tanto Astar como San Martin tienen este SN005-G disponible con la esfera en blanco. La respuesta es sencilla, el blanco con esas manecillas y ese bisel no pega ni con cola, eso por no hablar de su legibilidad bastante inferior a la del modelo en negro.

El RSWC Airliner es un reloj que engaña, pero lo hace para bien. Un aspecto retro reconocible y de tamaño contenido, con una bonita complicación GMT, pero rodeado de técnica gracias a su bisel de zafiro a dos colores, su avanzado calibre y una resistencia al agua de 200 metros.

Aunque racionalmente no sea mi estilo, cada vez que lo uso me gusta y me siento bien con él. La legibilidad es muy buena, y la manecilla GMT en rojo no sólo es bonita sino que además suele pasar desapercibida en favor de las principales de modo que no distrae. Cuando queremos conocer la hora en otra ubicación es cuando buscamos la saeta carmesí, pero normalmente ni la vemos.

El diseño me gusta, su lume es impresionante considerando que no hay demasiada superficie disponible y el brazalete tiene una calidad que es la mejor que he visto en Astar.

Conclusiones

En mi caso considero que estos relojes son una magnífica opción para adquirir buenas piezas a precios muy competitivos. La temática, salvo que sea algo que odiemos es lo de menos, lo importante es para mi el reloj. Obtenemos una calidad de construcción y unos materiales dignos de relojes bastante más caros. La complicación GMT o doble huso horario es muy interesante y aunque ha ido a menos, con cada vez más relaciones remotas con otros países y otras franjas horarias vuelve a tener su utilidad. La maquinaria empaña el conjunto, no digo que decepciona porque a 218€ los he visto muchísimo peores.

Su calidad está un paso por encima del resto, este sí es un verdadero San Martin, aunque subjetivamente por calidad-precio creo que no supera a la niña bonita, el RSWF KingTuna. Pienso que siendo una serie limitada e irrepetible, es probable que pese a sus puntos débiles termine siendo una pieza mitificable y buscada tal vez como el Poljot Okeah Final Edition.

▲ Más ▼ Menos Máxima calidad china

Precio competitivo Leyendas en blanco y logotipo impreso

Serie no numerada

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 6 Prestaciones 6 Precio 8 MEDIA 7,3