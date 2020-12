¡Qué casualidades tiene la vida! Tras un tiempo echando de menos las marcas de relojes españolas y después de que en la review del Thermidor Automático Elegant, mencionara a Relojes Duward como otros de los históricos de de nuestro país, hoy vengo con el Duward Elegance Tyylikas, el nuevo lanzamiento de la marca fundada en 1934.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 11,8mm de alto Corona A presión acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 5 ATM (50M) Peso N/D Movimiento Seiko SII NH36A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen España Garantía 2 años PVP 178€ Distribuidor Duward / Distribuidora Española de Relojería S.A (DERSA)

Presentación

Desde la tienda online el reloj viene con una bolsa de cartón con asas textiles, una buena opción si lo vamos a regalar.







La diferencia es que el packaging es distinto al que ya conocíamos del Aquastar Hockenheim. Una caja de color negro con un agradable tacto algo gomoso que es práctica porque no resbala y moderna. Sobre letras blancas vemos el nombre de la marca y su consigna de «El tiempo perfecto», un mensaje que creo que tiene mucho significado.







Una vez que la abrimos descubrimos el reloj que con su esfera azul marino en seguida nos ilumina. Nadie compra un reloj por su empaquetado, pero lo malo en ese sentido es que el interior de la caja es de cartón, dando una impresión que no está a la altura de un reloj así.







En la sección de manuales tenemos disponible para su descarga las instrucciones (116 KB. en formato DOCX)

Introducción

En mi anterior Visita a Duward ya os había explicado la historia de esta marca, no quiero repetirme porque lo verdaderamente importante es que usada en 1930 y registrada en 1934, sigue en activo desde entonces. Que yo tenga constancia, junto a sus literalmente primos Kronos y Thermidor, son las únicas casas que continúen desde entonces produciendo relojes y continúen siendo empresas familiares descendiente de los fundadores. Así que sí, hay mucho más allá de Festina/Lotus y Viceroy.



















Este Duward es para mi también muy especial, porque es el primero que tengo de esta marca con movimiento automático.







La denominación elegida, Tyylikäs, no podía ser más acertada. Un adjetivo que en idioma finlandés significa elegante y distintivo, los atributos de los que hace gala precisamente este reloj. Estéticamente continúan la exitosa linea de los Diplomatic que tanto éxito ha cosechado.

Los Duward Elegance Tyylikas están de momento disponibles en cuatro variantes cromáticas:

– 95803.00: Esfera blanca con manecillas e índices dorados.

– 95803.01: Esfera gris con manecillas e índices plateados.

– D95803.02: Esfera negra con manecillas e índices plateados.

– D95803.05: Esfera azul con manecillas e índices plateados.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L toda ella cepillada en mate, dándole un aspecto más informal, pero además resistiendo los arañazos debidos al uso. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, y una altura de solamente 11,8mm, lo cual es bastante plano para un reloj automático que además ofrece una resistencia al agua de hasta 50M (5 ATM).







La corona es a presión, también de acero inoxidable pulido, y va firmada con la «W» de la marca.







El contraste lo produce el bisel, que está pulido y que da paso a una esfera azul con bonitos reflejos tipo rayos de sol (sunburst) longitudinales. La superficie tiene dos niveles de profundidad, el exterior o perímetro donde están las marcas minuteras que es liso, y toda la parte central que es sunburst. El resultado es muy elegante, pero también muy discreto, así que no llega a cansar como en el Spectre Time Phantom II.







Los índices y los numerales están aplicados, proporcionando un efecto tridimensional que además de un cometido estético, ayuda en la legibilidad. Los contornos son plateados brillantes, igual que lo son las manecillas. El resto de elementos van pintados en color blanco, pero si nos fijamos, descubriremos que la escala minutera es de color rojo, al igual que el extremo de la manecilla segundera. Son de esos detalles que hacer que un reloj se vea distinto para su propietario, y que nos permiten disfrutarlo una vez lo descubrimos. Adicionalmente le dan un aire «racing» que me agrada.







Las saetas son de tipo lápiz, pero además están parcialmente esqueletizadas. Suele ser una solución que no me gusta porque éstas pierden legibilidad. En este Duward es justo lo contrario, porque nos permiten ver a través y cuando ambas agujas coinciden, por ejemplo a las 12 en punto, podemos localizar que una está detrás de otra, de hecho vemos las dos aunque ocupen la misma posición.







El lumen supera lo esperado en un reloj de este estilo y de esta gama, ofreciendo un rendimiento muy bueno en las manecillas, y bueno en los numerales y marcadores.







Lleva un cristal mineral plano, pero la novedad es que han aplicado una lámina en la superficie que es de zafiro, lo llaman sapphire coating. La ventaja es es más barato que un zafiro completo, y en caso de un arañazo como es la lámina de zafiro la que lo recibe, siendo virtualmente irrayable no pasará nada. El inconveniente es que si el roce es profundo, traspasará esa cobertura. En todo caso, me parece una excelente opción, algo que deberían llevar todos los cristales minerales. Proporciona una legibilidad muy buena, y no genera apenas reflejos.







La tapa trasera es de acero inoxidable pulido, y va roscada. Una garantía en cuanto a durabilidad a la hora de tener que abrir y cerrar la caja. Una ventana de exhibición cubierta con cristal nos deja ver a través para contemplar el movimiento de su maquinaria.







El brazalete es de acero con 22mm de ancho en las asas. Los eslabones combinan la parte centrar pulida con los laterales satinados. Es pura cuestión de gustos personales, aunque a mi me gusta. El cierre es por pulsadores y va firmado, aunque no lleva bloqueo de seguridad. Dispone de microajuste en tres posiciones.













Desde Duward no indican el peso del conjunto, mi balanza ha dado 147g con todos los eslabones del armis. Es un peso ligero a tenor de la cantidad de metal del reloj, por lo que pienso que los end-links deben ser huecos.







Movimiento

En el corazón del Duward Elegance Tyylikas late un Time Module TMI NH36A suministrado por Seiko, y virtualmente equivalente al 4R36B que comercializa en sus propios modelos. Es de la misma familia que los archicononidos NH35/4R35 con la salvedad de que se añade un disco indicando el día de la semana. Es una complicación que siempre me ha gustado, resulta útil, nunca requiere de corrección por parte del usuario, y a mi modo de ver, aporta un plus de funcionalidad a un reloj. Es precisamente el que vimos que llevaba el Seiko 5 Desert Military. Puedes descargar sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







Del resto sus especificaciones son de sobra conocidas: 21.600 vph, 24 rubís, rotor de carga automática que carga en ambos sentidos, parada de segundero o hacking y posibilidad de remontarlo manualmente. Es un «tractor», una maquinaria fiable y duradera que al mismo tiempo es suave y agradable de utilizar. Sobre el papel, no ofrece unas prestaciones espectaculares: 41 horas de reserva de marcha, y un desfase diario en el rango -20/+40 segundos/día.







Sin embargo al medirlo yo mismo, he verificado que la precisión de fábrica está entorno a los 0,75 segundos/día. Es el mejor resultado que he visto en mi vida para un Seiko NH35/NH36, algo caso increíble y que lo sitúa en cifras típicas de un reloj de cuarzo. Brillante, insuperable.







Sensaciones

Reconozco que este Duward Tyylikas pertenece a uno de los tipos de reloj por los que siento una predilección predilección. Una pieza de enfoque clásico, pero con algunos toque de deportividad, haciéndolo apto tanto para camisa y traje como para bermudas y camiseta. Salvando las distancias, es un concepto como el del Raymod Weil Freelancer, claro que además, casi 1.500€ más económico.







Algo que me gusta de los TMI con indicador de día de la semana, es que lo habitual es comercializarlos en inglés y español, así que poder leer el color azul de un «SAB» de sábado, en nuestro idioma y en una reloj de aquí, es increíble.







El reloj es bastante ligero para ser de acero, no cabecea en la muñeca. Los tonos de azul en la esfera, del marino más oscuro hasta casi un azul cielo cuando hay mucha luz le dan juego a su propietario. Los detalles en rojo apenas son visibles con poca luz, no es problema para las marcas de los minutos, puesto que también tenemos los numerales, pero la aguja segundera a veces se pierde de vista. No creo que la solución pase por eliminar esos elementos rojos, porque le dan un toque especial, quizás alargar 2mm la segundera sea suficiente.

Conclusiones

Me encanta cuando veo a una marca española haciendo las cosas bien como en este caso, un reloj redondo y sin ningún fallo. Buenos materiales, buena calidad, y un precio justificado. Porque todo en él parece estar concebido para ser un perfecto reloj de uso diario sin que ello implique desembolsar una cantidad de dinero exagerada, hablamos de una tarifa de 178€.







Centrándonos en competidores nacionales, todos sus rivales son mucho más caros que el Duward. El Potens Tokyo de Industrial Martí está en 280€, aunque a cambio de ser WR100M, pierde el tratamiento zafiro del cristal. El Bering 16243-227 de CityTime asciende a 299€, en este caso sí que tiene cristal de zafiro, pero su resistencia al agua es de solamente 30M. El más próximo sería el Festina F20482 que con un diseño demasiado clásico para mi gusto, sí monta zafiro y lo iguala en resistencia al agua al precio de 199€.







▲ Más ▼ Menos Diseño «polifacético».

Relación calidad-precio Poco contraste del extremo de la segundero

Cristal mineral en vez de zafiro