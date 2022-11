Entrevista a Tino Herrera de Majestik Brand

Seguimos ampliando la sección de entrevistas a los protagonistas del sector relojero en español, hoy con Constantino Herrera o Tino Herrera uno de los cofundadores de la recientemente lanzada marca de relojería española Majestik Brand. Quedaros hasta el final, porque Tino de primera mano nos explicará detalles acerca del movimiento solar en sus relojes, y de la peculiar correa a base de piel de manzana.

Bienvenido Tino. Encantado de tenerte en estas entrevistas al sector relojero en español.

Un placer estar contigo. Muy agradecido de que nos des esta oportunidad.

Me parece que fue más o menos en 2020 cuando os conocí y estuvimos en contacto, sin embargo la historia de Majestik Brand es bastante anterior, ya que comienza su andadura en Barcelona en 2018. Sin embargo por amenazas como el COVID no es hasta ahora, a finales de 2022 que comenzáis de verdad.

Efectivamente, el proyecto de Majestik brand nace en 2018. Sí que es verdad que tiempo atrás la idea de diseñar y crear nuestro propio reloj ya estaba en nuestra mente pero no llegaba a materializarse. En 2018 fue cuando realmente Edu, Juanjo y yo nos sentamos y comenzamos a dar forma a este proyecto. Como todos los proyectos emprendedores, los inicios no fueron fáciles. Es un mundo totalmente desconocido en el que no te sientes cómodo pero que, con esfuerzo y pasión, vas encontrando soluciones a todos los inconvenientes que se plantean.

Desgraciadamente, en 2020 tuvimos que dejar el proyecto en stand by por culpa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, seguimos trabajando como equipo para avanzar y perfilar aquellos detalles que no habíamos podido concretar anteriormente.

Afortunadamente, a finales de 2021 pudimos retomar contacto con nuestros proveedores de confianza para seguir trabajando en este proyecto. Después de trabajar muy duro durante todo el 2022, por fin el 7 de noviembre de este año lanzamos nuestra campaña de crowdfunding en Kickstarter. Esperamos que todos la disfrutéis como la estamos disfrutando nosotros.

Desde el principio tuvisteis claro que queríais empezar con un reloj solar y minimalista. ¿Es verdad que antes de empezar con él comenzasteis creando el packaging?

Desde un principio, nuestro objetivo siempre ha sido crear un producto lo más sostenible posible. Nuestra misión es poder trabajar con materiales sostenibles y procesos de producción que se preocupen por la sostenibilidad del medioambiente. Por este motivo, el packaging siempre ha sido uno de nuestros principales objetivos.

En realidad nuestros primeros esfuerzos siempre estuvieron centrados en el diseño del reloj solar. Una vez teníamos claro el diseño de nuestro producto, pusimos foco en el diseño de nuestro packaging. Para nosotros es un combo que debe estar regido por los mismos valores y principios.

Sois tres cofundadores, dos en una primera fase (Juanjo y tu), y luego Edu. Os veo muy complementarios: el encargado de diseño, el de la tecnología y tú más en la parte de gestión. Explícanos como coincidisteis los tres y como tenéis repartidas las tareas cada uno.

Nosotros tres somos amigos de toda la vida. Somos del mismo barrio, hemos ido al colegio juntos desde primaria y hemos compartido, y seguimos compartiendo, la mayoría de momentos de nuestras vidas. Majestik brand es una experiencia más que queremos compartir juntos.

Respecto a nuestra organización, todos hemos hecho todo tipo de tareas durante esta aventura pero sí que es verdad que cada uno está especializado en una área específica. Juanjo, con su experiencia profesional como product owner de productos tecnológicos, se ha focalizado más en mantener una metodología de trabajo y en profundizar mucho más en los aspectos técnicos de la empresa. En el caso de Edu, sin embargo, su experiencia profesional le ha permitido focalizarse en crear y evolucionar el diseño en 3D de nuestro producto.

Finalmente, mis conocimientos comerciales me han permitido centrarme mucho más en el contacto con proveedores y en la difusión de nuestro trabajo por redes sociales.

¿Tenéis algún bagaje precio en relojería? ¿De dónde os viene entonces la motivación de crear un reloj y no cualquier otro artículo?

Los relojes son unos accesorios de moda que siempre nos han fascinado. Desde un inicio, nuestro objetivo ha sido crear un producto que sea respetuoso y concienciado con el medioambiente. Qué mejor manera que hacerlo con un accesorio que nos encanta y nos representa. Estos cuatro años de duro trabajo nos ha permitido aprender muchísimo sobre el mundo de la relojería y coger ese bagaje que anteriormente no teníamos.

¿De dónde viene el nombre de la marca?

El nombre de Majestik viene de una lista de música de Spotify. Durante un viaje con mi pareja por Estados Unidos no paramos de escuchar esa lista. Cuando iniciamos el proyecto con el resto de mis socios propusimos ese nombre que tanto nos había enganchado. Pensamos que la sonoridad de la palabra y su significado eran ideales para el nombre de nuestra marca comercial.

Entiendo que durante estos años habréis ido diseñando diferentes versiones, construido diferentes prototipos… ¿Cómo ha cambiado el reloj desde el principio hasta ahora?

Siempre hemos tenido claro que los relojes Majestik debían tener un diseño minimalista. Muchas veces menos es más y creíamos que era bonito que nuestro primer diseño mostrara a nuestros clientes simplicidad, minimalismo, honestidad. Por este motivo, para los colores de nuestros relojes nos decantamos por un acabado mate respecto a un acabado cepillado o en espejo.

Es verdad que intentar plasmar todos estos valores en el diseño fue un trabajo de muchas pruebas y errores. Por este motivo, la impresión en 3D de cada uno de nuestros diseños nos ayudó muchísimo a acabar de decidir el diseño y perfilar todos sus detalles. Diseñar todas las partes de un reloj desde cero como hemos hecho nosotros necesita la fabricación de los moldes de todas sus partes e iterar mucho sobre ellos para finalmente plasmar lo que tienes en mente.

Muchas de las partes del reloj las tuvimos claras desde el principio, como la corona, la caja del reloj, la correa, etc. Sin embargo, otras partes nos dieron más quebraderos de cabeza. Uno de los principales cambios que ha sufrido el reloj desde los inicios han sido los marcadores. En uno de los blogs de nuestra web podréis ver que los marcadores hundidos no estuvieron así desde el principio.

Recuerdo que a principios de 2021 abristeis la opción de que los aficionados sugirieran un eslogan para la marca. Yo fui de los que participé. ¿Qué ocurrió con aquello? ¿Salió algo útil?

Realmente fue un ejercicio muy útil para nosotros. Nuestros seguidores en redes sociales participaron en la encuesta y nos ayudaron a definir uno de nuestros eslóganes. ‘Time to change’, que fue la opción más votada, es el eslogan principal de nuestra marca. Sin embargo, para la campaña hemos decidido enfatizar en el movimiento solar de nuestro reloj para poner en valor los principios sostenibles de nuestro proyecto.

¿Cómo esperáis que sea el cliente tipo al que os dirigís? ¿Es decir, cual es vuestro target?

Esperamos que nuestro cliente tipo sea alguien que disfrute de los relojes como accesorio de moda en su día a día. Un cliente que le guste combinar sus looks y sus actividades diarias con un reloj minimalista y solar que se adapta a cualquier ocasión gracias a sus correas intercambiables. Esperamos que nuestro cliente tipo también sea un cliente que se preocupa por la sostenibilidad, que crea que las cosas se pueden hacer mejor respetando al medioambiente.

¿Qué crees que aporta Majestik en un nicho tan saturado y consolidado como es la relojería?

Nosotros creemos que la sostenibilidad y la responsabilidad social deberían ser pilares fundamentales en el desarrollo de una empresa. Desgraciadamente, la mayoría de empresas de hoy no son así.

Majestik brand tiene unos valores muy definidos y puede diferenciarse de la competencia ofreciendo procesos y materiales sostenibles. Movimiento solar, correas ecológicas hechas de pieles de manzana o el packaging con certificado FSC son algunos ejemplos que nos pueden consolidar en este mercado tan saturado. Estamos convencidos que las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que actualmente se hacen.

Háblanos un poco sobre vuestro primer modelo. Veo que no tiene nombre propio como tal. Un movimiento solar de cuarzo con 6 meses de autonomía, cristal de zafiro, y unas para mí nunca vistas correas de piel de manzana.

Para este primer modelo hemos decidido no ponerle un nombre como tal. Hemos preferido informar al cliente de sus colores y materiales en el nombre del producto. Esperemos que en un futuro tengamos más variedad de modelos y nos veamos obligados a ponerle un nombre para poderlo diferenciar del resto.

Las correas de piel de manzana de nuestra colección más ecológica es una de las grandes apuestas de nuestra marca. Los desperdicios de la piel de manzana de la industria del zumo se aprovechan para crear estas correas ecológicas que son una fantástica alternativa sostenible al cuero real. Son el ejemplo perfecto que representan a la perfección nuestros compromisos con el medioambiente: reutiliza, reduce y recicla.

¿Salvo por ser un movimiento solar no proporcionáis más detalles. Entiendo que se trata de un S.Epson, verdad?

No tenemos ningún inconveniente en proporcionar más detalles sobre nuestro movimiento. Efectivamente, utilizamos el movimiento solar VS42 de Epson.

Hay algunas cosas que me han llamado la atención. Lo bien integrada que está la célula solar en la esfera, lo inteligente de usar unas manecillas esqueletizadas que reduzcan el bloqueo de luz que llega… Pero también otras que entiendo que tendrán su explicación, por ejemplo una manecilla minutera que parece corta y especialmente la ausencia de marcadores minuteros/segunderos.

Me alegra que te hayas dado cuenta, porque la integración de la célula solar con la esfera es una de las cosas de las que estamos más orgullosos. Hemos conseguido que el material del dial permita perfectamente la entrada de la luz solar a la célula evitando que la célula sea visible. Eso nos ha permitido tener un color homogéneo en toda la base de nuestro dial.

Respecto a la ausencia de marcadores, hemos intentado buscar siempre un diseño lo más minimalista posible. Creemos que para nuestro primer modelo, la ausencia de marcadores nos iba a proporcionar un diseño más limpio y desahogado.

En Kickstarter lo tenéis a 175€ que serán unos 220€ en la venta normal. Es un precio competitivo en lo que ofrece, pero elevado como primer precio.

Después de valorar mucho los costes de producción de nuestro reloj, creemos que el precio establecido en Kickstarter es un precio justo para las prestaciones que ofrecemos. Después de analizar mucho la competencia y aunque este sea nuestro primer modelo, creemos que estamos por debajo del precio medio del mercado para relojes solares con características parecidas.

¿Cómo será la forma de venta? Venderéis online desde vuestra web, pero además habéis pensado en puntos de venta físicos?

Sabemos que la venta de un producto de estas características no es una tarea sencilla. Por este motivo, preferimos ir paso a paso. Nuestro primer objetivo es vender nuestros productos en majestikbrand.com. En fases posteriores estamos abiertos a buscar nuevos puntos de venta físicos para poder llegar a todo nuestro público.

¿Por qué escogisteis un modelo de micromecenazgo?

Creemos que una campaña en kickstarter es una buena oportunidad de financiar un proyecto con unos costes de producción considerables como el nuestro. Para una empresa pequeña como la nuestra, que acabamos de empezar, es difícil poder asumirlo todo sin ayuda externa.

También creemos que es una buena manera de valorar la acogida de nuestro producto delante de un público tan exigente como Kickstarter. Es una buena barra de medir que nos puede indicar si nuestro producto gusta o no gusta.

Además confiamos en que Kickstarter nos puede ayudar a conseguir la visibilidad que por nuestra cuenta no podríamos tener en unos inicios.

¿Temes que podáis llegar algo tarde? Quiero decir en 2018 un reloj solar, de calidad y de precio razonable era toda una novedad, sin embargo cuatro años después hay más oferta en ese segmento…

Nosotros creemos que nunca es tarde para un producto de calidad y a un precio razonable. El diseño minimalista de nuestro reloj, los colores mate y las especificaciones que ofrecemos creemos que son atributos que nos pueden diferenciar de la competencia.

Además, nuestros valores están focalizados en la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Sí que es verdad que cada vez hay más opciones en el mercado de relojes solares pero no todos se focalizan en intentar crear un mundo mejor. Creemos que, como empresa, tenemos muchas cualidades y propuestas futuras para conseguir un hueco en este mundo.

Tenéis un enfoque claro en la sostenibilidad y la ecología, y pienso que este reloj es algo que lo transmite muy bien. Sin embargo, no habláis demasiado acerca de proveedores locales, lo que me lleva a pensar que apenas os habéis apoyado en ellos.

Es verdad que en nuestra campaña no hemos hecho mucho hincapié en proveedores locales ya que todavía nos quedan flecos por cerrar con algunos de ellos. A día de hoy podemos avanzar que nuestro packaging será creado 100% desde Barcelona, a apenas 20km de nuestro barrio. Nuestra intención es trabajar con proveedores locales todo lo que la industria de los relojes nos permita.

Soy un entusiasta de los relojes mecánicos y pienso que sin necesidad de batería hubiera sido una opción más acorde a esa idea. Supongo que la contemplasteis y la descartasteis debido a su inferior precisión.

Hay varios factores que hicieron que nos decantáramos por un movimiento solar. El primero de ellos fue el mensaje tan potente que podíamos dar a nuestros clientes cuando la fuente de energía de nuestro reloj fuera el sol. Es un factor clave que cuadra con nuestra mentalidad y filosofía de vida. Además, también decidimos poner en valor que el movimiento solar requiere menos mantenimiento y es más preciso que un reloj mecánico.

¿Ha habido algo a lo que tuvierais que renunciar por tema costes o de proveedores y que os hubiera gustado incorporar?

Por supuesto que sí. Tenemos una lista inagotable de mejoras en procesos de producción y materiales sostenibles que no hemos podido desarrollar por los elevados costes que nos supone. Ojalá este proyecto salga adelante y podamos dedicar todos los recursos necesarios a incrementar nuestro compromiso con la sostenibilidad.

¿Qué ha sido lo más fácil y lo más complicado?

Lo más fácil de toda esta aventura ha sido trabajar como equipo. La confianza que tenemos entre nosotros ha facilitado muchísimo las cosas. El compromiso de los tres ha hecho que llevemos este apasionante proyecto adelante.

Lo más complicado creo que ha sido conseguir integrar la célula solar con el dial del reloj. Como he comentado anteriormente, es de lo que estamos más orgullosos de nuestro producto. Ha sido un trabajo muy duro conseguir un dial que permita capturar la luz solar perfectamente sin necesidad de que se visualizara el movimiento.

¿Qué expectativas tenéis con este modelo y qué planes de futuro manejáis?

Nuestro objetivo a corto plazo es conseguir la financiación necesaria en Kickstarter para poder fabricar nuestra primera remesa de relojes. Es importante para nosotros alcanzar esta meta para poder llevar a cabo los planes de futuro que tenemos en mente.

Después de la campaña, nuestro objetivo es consolidar las ventas de nuestro producto mediante majestikbrand.com. Esperemos que está consolidación nos permita trabajar en otro modelo, en otros tamaños, o en otros colores, quién sabe 🙂

Seguramente, a medio/largo plazo podamos plantearnos la posibilidad de ofrecer nuestro producto en otros canales de venta. El canal físico es un canal que nos encantaría explorar.

¿Crees que España es una buena opción para empezar con una marca de relojes? Por un lado internacionalmente se valoran nuestras capacidades en cuanto a diseño, especialmente en Barcelona, pero por el otro nos falta prestigio industrial que sí tiene Alemania o incluso Francia.

Como tu bien comentas, el hecho de diseñar un producto en Barcelona es un factor positivo para nuestra marca. Barcelona es una ciudad respetada y reconocida por todo el mundo. Yo creo que, independientemente del país, es importante dar confianza y voto a emprendedores que buscan forjarse su propio camino. No creo que haya mejor manera de conseguir prestigio industrial internacional que el apoyo de la comunidad a empresas y proveedores locales. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para intentar mejorar el prestigio de la industria relojera de nuestro país.

¿Y sobre la relojería en general… Con los relojes inteligentes y conectados cada vez más omnipresentes?

Esta es una pregunta que nos han hecho muchas veces. Actualmente, creo que los relojes inteligentes cumplen funciones muy concretas para momentos determinados de nuestra vida diaria. Sin embargo, no creo que un reloj inteligente pueda suplir a un reloj tradicional como complemento diario de moda. El alto consumo de energía de un reloj inteligente y la carga diaria que necesitan la mayoría de ellos hace que sea difícil que todo el mundo escoja un reloj inteligente antes que un reloj tradicional. También creemos que el hecho de que un reloj inteligente se quede obsoleto en dos, tres años es un gran handicap para aquellos que necesitan a diario un accesorio de moda duradero.

¿Hay algo más que te gustaría agregar?

Me gustaría recordar a tus lectores que pueden encontrarnos en:

– Instagram: www.instagram.com/majestik_brand

– Facebook: www.facebook.com/majestikbrandbcn

– Web: majestikbrand.com

– Campaña: www.kickstarter.com/projects/majestikbrand/majestik-a-solar-watch-to-build-a-better-future

Muchas gracias Tino, y la mejor de las suertes con este lanzamiento.

De nuevo, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Ha sido un placer contestar a todas vuestras preguntas y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Un abrazo