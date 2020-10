Cuando salió hace unos años el Amazfit Bip pensé en comprármelo. A fin de cuentas era el sucesor del Peeble que nunca llegué a tener, un reloj inteligente, pero que gracias a su gran autonomía por primera vez podía ser llamado como reloj. El principal problema que les veía es que por lo voluminoso de su tamaño, debían resultar incómodos para dormir siendo en mi caso inútil para monitorizar el sueño. Tengo una Miband 5 que cumple con eso perfectamente. La llevo en la muñeca derecha las 24 horas del día, cuenta mis pasos, me avisa de las notificaciones en el móvil y controla mis horas de sueño. Para saber la hora, llevo en la izquierda algún reloj de los que tengo.

Recientemente han aparecido los Amazfit Bip S, desgraciadamente sin muchas novedades comparados con su predecesor. Pero otro lanzamiento llamó mi atención, el Amazfit Neo, un smartwatch con pantalla LCD clásica y con una autonomía de 28 días. No es tampoco una pieza que crea que vaya a usar a menudo, pero con lo competitivo de su precio, casi al precio de un Casio Collection, valía la pena darse el capricho. Además, habiendo probado el Casio G-Shock GBD-H1000, me preguntaba hasta qué punto un reloj que cuesta 10 veces menos podría ser una buena opción.







Género Unisex Caja Resina. 40,3mm X 41mm x 11,7mm Botones Cuatro de plástico Esfera Negra Bisel Resina Cristal Resina Iluminación LED Trasera Plástico atornillada Correa Resina de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso 32g Movimiento Xiaomi A2001 Complicaciones Conectividad Bluetooth 5, monitor cardíaco, podómetro, monitor de sueño, alarma, cronógrafo Prestaciones 28 días de autonomía Origen Made in China Garantía 1 año PVP 70€. Oferta 31€ Distribuidor Amazfit / Aliexpress

Presentación

El packaging sigue el de los últimos lanzamientos de la marca china, abandonando aquellas cajas de cartón reciclado. La estética me recuerda a la de Apple, minimalista y elegante usando los blancos y los negros. Esta vez, con el blanco de fondo predominante.







Se acompaña de un grueso manual de instrucciones que parece detallado porque son 120 páginas en varios idiomas. Al final resulta que no es más que una guía de inicio rápido, con 8 páginas de contenido en cada uno de los 22 idiomas a las que está traducido. Se incluye el español y sorprendentemente el catalán. Lamentablemente apenas explica nada, esas 8 páginas incluyen 4 de disposiciones legales y de seguridad. O sea, que lo que contiene son apenas 4 páginas de contenido. Como curiosidad, en la documentación se referencia al reloj como modelo A2001, una denominación que no he visto en ningún otro sitio. Si os interesa ofrecen un chuletario que se puede descargar en un conveniente, pero poco habitual formato Word: 2,4 MB. en formato DOCX



















También viene un cable conector propietario con entrada USB que hace de cargador del reloj y que es similar al de la Miband 5. A diferencia de otros dispositivos o de las nuevas Miband es un cargador a presión, no magnético.







Todo muy sencillo como uno espera por ese precio, pero al menos en cuanto a apariencia, muy bien resuelto.

Introducción

Amazfit es una de las marcas propiedad del conglomerado Xiaomi Corporation. Con ellos comencé con la Miband 1S, y desde entonces he tenido la oportunidad de usar diferentes dispositivos de la empresa Miband 2, 3, 4 y 5; Redmi 5A y 8; 9T Pro, … Y me ha gustado por su precio, pero además por sus prestaciones y durabilidad.

La empresa se fundó hace solamente 10 años, en 2010. Su crecimiento ha sido vertiginoso siendo líderes en las pulseras inteligentes y ocupando el Top 5 en los smartphones. Prueba de ello es que cuentan con más de 15.000 empleados. Desde sus inicios su presidente Lei Jun se puso como meta rebajar los márgenes económicos de cada venta. Es decir, ganar muy poco en cada unidad a cambio de vender mucha cantidad. Algo que les ha hecho diferentes y les está funcionando.

El Amazfit Neo empezó a ser protagonista de variados rumores durante junio y julio. Pero no fue hasta agosto que se lanzó en China y de manera limitada en Aliexpress. A partir de octubre se puso a la venta a nivel global. Lo que llama la atención del Neo es que por primera vez tenemos un smartwatch con arquitectura y apariencia de un reloj digital tradicional. Eso reduce el consumo energético dándole una autonomía típica de 28 días, y a su vez le da un carácter retro que a mi me parece muy especial. Aún no se desconoce el precio oficial en Europa. Yo pude comprarlo justo cuando se lanzó por 36€, aunque lo he visto a 31€.

Está disponible en tres colores: negro, naranja y verde oliva. La versión en negro es la más vintage, la que más se asemeja a un Casio de resina de los 80 y fue por tanto mi versión escogida. En realidad, prefería la naranja, aunque el frontal y los botones en negro desentonaban un poco, motivo por el que las descarté.







Fui de los primeros en adquirir el Neo, sin embargo debido a que el vendedor tardó muchísimo en enviarlo (más de una semana), y el envío de Aliexpress tardo mucho más en llegar, a día de hoy ya hay bastantes reseñas de este smartwatch. No he visto ninguna de primera mano en español, pero tampoco me gustaría repetirme, así que como hice con el GBD-H1000 le voy a dar un enfoque distinto, uno más centrado en la relojería que en la tecnología. También eliminaré algunos mitos, muchas cosas que se dicen en internet y que no son más que rumores de gente que no lo ha probado de primera mano.

Diseño y construcción

La caja es completamente de resina o de plástico, de tamaño más grande al de un Casio Collection: 40,3mm X 41mm x 11,7mm. Tiene un peso de 32g, muy ligero para ser un reloj, pero menos que un Casio F-91W o una Miband. Unos materiales baratos, pero que cumplen con su cometido. Después de todo nadie espera que un dispositivo de este tipo tenga un ciclo de vida superior a los 5 años. Remarcable que ofrece una resistencia al agua de hasta 5 ATM o 50M.







El cristal es de resina, una información que no recuerdo haber leído en ningún sitio, muy al estilo de los Casio básicos (y no tan básicos). Aunque el bisel, también de resina, sobresale bastante, quedando así algo protegido, siempre hubiera sido preferible un cristal mineral.







La composición de la esfera me recuerda un poco a la del Casio AE-1300. Tiene unos dígitos enormes y que son muy legibles. Combina los segmentos en los 2/3 inferiores con el dotmatrix en la parte superior. Eso explica porqué la fecha y el día de la semana son tan pequeños. En la parte izquierda hay algunos iconos que representan la alarma, el modo no molestar, y que está desconectado del teléfono.







Los botones son de plástico, pero ajustan bien y son de buen tamaño. El tacto es algo duro, aunque como tenemos un «Bip» de confirmación al pulsarlos se reducen los posibles errores. La ventaja es que es casi imposible que se presionen accidentalmente.







La trasera es de plástico atornillada. Si no fuera por el sensor cardíaco, nos recordaría mucho a los antiguos Casio F-30. Aquellos «all resin» que llevaban la tapa a presión. Volvemos a ver la mención a A2001, ¿tal vez su módulo?







La correa es de resina, de PUR en color negro y con 20mm de ancho. La hebilla es de plástico. Como suele ser habitual en los relojes deportivos es suficientemente larga, nada que ver con lo que nos tiene acostumbrados Casio en sus Collection. Es muy cómoda, pero veremos lo que ocurre cuando se rompa, porque aún no se sabe si habrá reemplazos. Aún así las asas son abiertas así que debería ser posible reemplazarla por cualquier otra.







Módulo

La pantalla es de tipo LCD con 1,2 pulgadas de tamaño. Usa tecnología STN (Super Twisted Nematic) la misma que tan buenos resultados dio en el Casio Pro Trek PRW-3100T, y que Casio reservaba para su modelos más elitistas como el Casio G-Shock GMW-B5000D. Resulta increíble que si buscamos un Seiko o un Casio con ese tipo de pantalla debamos desembolsar del orden de 300€ como mínimo y los de Amazfit lo logren por menos de 40€.







He leído por ahí que es posible ajustar el contraste de la pantalla. Sería algo muy interesante, lo mismo que contaban algunos relojes en el pasado y que recuerdo del Suunto Core o de las calculadoras Casio fx-991SPX, sin embargo no he encontrado ningún rastro de esa capacidad. También se dice que soporta horario de 12/24 horas. Bueno, eso no es exactamente así, no se puede modificar. Tomará simplemente el formato que tengamos en el sistema, es decir en el dispositivo donde hayamos instalado su App. Tampoco hay alarma por vibración ni por tanto notificaciones por vibración.







No es nada del otro mundo, pero en el círculo superior izquierdo, cada vez que cambiamos de modo el icono se muestra animado. Me ha recordado mucho a los teléfonos de Nokia.







El modo de operación es sencillo. A la derecha Up/Down para acceder a diferentes visualizaciones/modos. Select para entrar en una y Back para volver atrás. Entre sus prestaciones «autónomas», cuenta con 9 cronógrafos, la recepción de notificaciones desde el teléfono, el podómetro o contador de pasos gracias a los acelerómetros y el sensor de ritmo cardíaco. A partir de ahí, el resto de mediciones son cálculos o extrapolaciones en base a nuestros datos biológicos: consumo de calorías, distancia recorrida e índice PAI (Physiological Activity Index). Otras funciones obtienen los datos desde el smartphone, por ejemplo la previsión metereológica o las alarmas, es decir, requieren la App para funcionar.







Monta una batería de 160 mAh que es mucho. No sé cual tendrá el nuevo Casio GBD-H1000, pero el anterior GPR-B1000 tenía una de 200 mAh ofreciendo una autonomía de casi un año y medio sin usar ninguna función inteligente. Una Miband 5 la tiene de 125 mAh. Utiliza BLE (Bluetooth Low Energy) 5.0, lo que debería reducir aún más el consumo. La verdad que no me explico su relativamente baja autonomía porque en modo sólo reloj ésta debería ser del orden de varios meses. Extrañamente la marca indica indistintamente un tiempo de recarga de 2,5 o de 5 horas.













En cuanto a la aplicación, usa Zepp App. Al poco que la usemos nos daremos cuenta del parecido que tiene con la Mi Fit que usa la Miband. ¿Por qué no habrán usado la misma= Es algo que se me escapa y que parece que sólo sirve para doblar esfuerzos en cuanto al mantenimiento del software. La curiosidad es que Zepp puede vincularse también con una Miband, mientras que a la inversa, Mi Fit solo deja conectar con Amazfit Bip o Verge, pero no el Neo. Me imagino que alguien que lleve un Neo en su muñeca izquierda y una Mi Band en la derecha no será un caso de uso que hayan considerado como habitual, pero es posible vincular un reloj y una pulsera en Zepp. Sin embargo sólo uno de los dos puede estar activo, es decir, conectado al mismo tiempo.







Es fácil de utilizar y está bien resuelta, a diferencia del de otras compañías japonesas.

















































Esta dualidad de aplicaciones explica porque hay algunas operaciones que sólo se pueden efectuar desde el reloj, aunque en su prima la Mi Fit sean posibles desde la App. Un ejemplo es activar el modo de «No molestar».







Algo que critiqué en su momento con los GBD-H1000 y GPR-B1000 es que aunque el hardware lo permitiera, no disponían ni de señal horaria ni de fecha en diferentes formatos/idiomas. Una característica que tienen de fábrica los Casio GW-B5600, pero que es algo que falla en el Neo. Tal vez en este caso tenga un pase debido a su bajo precio. Veremos si futuras actualizaciones deciden implementarlo. Las funciones de reloj recuerdan mucho a un Casio básico tipo Collection, porque aunque hay cronógrafo, no hay temporizador.







Sensaciones

Cuando me planteo cómo será futuro de los relojes inteligentes, me da que se parecerán bastante a este Amazfit Neo. Económicos y con una larga autonomía. Tal vez ya no usen pantalla LCD como en este caso, y seguramente cambiarán multitud de sus componentes internos, pero funcionalmente estoy seguro de que se parecerán mucho.







En mi Xiaomi Miband 5, al igual que en las anteriores generaciones, la batería me dura cerca de 2 meses. No le doy un uso extremo y he asumido que debe recargarse. Claro que yo no soy un entusiasta de estos gadgets y para mi es sólo un complemento que llevo cada día, así que me he acostumbrado a cargarla cuando es necesario. Por contra, sí soy un friki de los relojes. Me los cambio frecuentemente y me incomoda tener esa dependencia a la hora de cargarlo. Por mucho que su autonomía sin darle un uso intensivo rebase con creces esos 28 días que se declaran.







Pese a todas esas buenas virtudes, el reloj no me transmite nada especial. Ni la nostalgia de un Casio, ni el saber hacer de un mecánico. Es un guardatiempo práctico y barato sin más. Tal vez llamado a reemplazar a los relojes digitales más baratos, pero que no es más que un avance de lo que está por venir.







Conclusiones

Algo como el Amazfit Neo es el reloj que estoy seguro que hubiera lanzado la Casio de los años 80. Una tecnología que para nada es puntera, pero que han sabido adaptar para proporcionar unas funciones útiles y de precio muy contenido. Nada que ver con sus intentos de la familia WSD-F30 y sus predecesores. La lástima es que no cuenten con alimentación solar, una función que nos permita despreocuparnos de tenerlo que cargar.







No es un producto perfecto, tiene muchas carencias que todavía son importantes, pero por 35€ no se puede pedir más, al contrario. Por lo que he visto cualquier otra marca cobraría al menos 100€ por un reloj así. Siendo objetivos, salvo sus reminiscencias vintage y su pantalla siempre activa «always on», es más caro que una smartband y no creo que ofrezca más prestaciones, ni siquiera para ser usado ocasionalmente a la hora de realizar actividad física. Eso sí, como gadget tecnológico per sé, está muy bien.

Se nota que está sin terminar, que le faltan muchos detalles por pulir, pero esa es la esencia de los avances tecnológicos. Además, hablamos de 30€ en vez de 300€, tampoco perdemos demasiado.







▲ Más ▼ Menos Precio asequible

Avance tecnológico a precio módico Sin señal horaria ni temporizador ni formato de fecha

Sin carga solar