Después de las últimas comparativas, enfrentando al Casio G-Shock GW-5000 vs Orient Neptune y al Casio G-Shock GW-B5600 vs Orient Kamasu, me vais a permitir que haga un alto en el camino, hoy también con una comparativa enfrentando al Ceccacci 1897 Marine 500 con el Reuss Uhren Fabrik RUF500, dos relojes que si bien son de marcas diferentes vendrían a ser casi idénticos, ambos saliendo de la factoría de Chrono AG / Chronowatch. Es decir, que aunque haya usado el título Comparativa: La importancia de los detalles en la relojería, perfectamente la podría haber llamado Comparativa: Ceccacci 1897 Marine 500 vs Reuss Uhren Fabrik RUF500. La importancia de los detalles.

El RUF500 y el Ceccacci Marine, no son los primeros relojes que tengo repetidos, pero sí los primeros que tengo por duplicado en dos marcas diferentes.

A diferencia de unas décadas atrás, en la actualidad es fácil que encontremos en relojes fabricados en China como el RSWF SevenseaS Monoblock Edition materiales que antes sólo estaban disponibles en marca de copete, tal vez de Longines para arriba. Todo empezó a cambiar cuando probé el Kronos K300, un reloj con maquinaria suiza, cristal de zafiro y bisel de cerámico, esto último típicamente disponible solamente en marcas que costaban el doble o el triple. Con el Heimdallr Sharkmaster 300 ese mismo enfoque llegó a las fábricas asiáticas, de manera que en cuanto a materiales es muy difícil diferenciar un reloj de lujo de un reloj de precio medio o incluso bajo. Por supuesto siguen existiendo diferencias en cuanto a terminaciones y acabados, pero poco a poco se van difuminando. No tenemos más que comparar un Steel Bagelsport de hace menos de 10 años con lo que marcas similares como Steeldive o Pagani Design ofrecen hoy en día.

Los sistemas de automatización de la producción, y porque no decirlo, también la mano de obra más barata y a veces esclava de esos países permiten que en grandes cantidades, los costos de los componentes sean notablemente bajos. Así que hoy en día, no es tanto los materiales o la calidad los que encarecen un reloj, sino lo diferentes que son esas piezas. Es algo que nos explicaba Raúl Moreno Castro respecto a su Fuga Watches Viajero I GMT. Cuantos más relojes lleven una pieza en particular, o sea cuanto más larga sea esa tirada, más económica será. Lo que lo encarece entonces son las componentes específicos. Que la caja, la corona, o todo ello sean exclusivos de nuestro reloj lo harán único, pero también mucho más caro.

Lo mismo que la personalización. Las piezas salen igual para todos los modelos y todas las marcas. Personalizar una corona, un cierre o una trasera es algo que de nuevo ser hará en una tirada corta, será caro. Esa es una de las diferencias entre el Ceccacci y el RUF. Os lo explicaba en ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj?. La caja de madera cuesta 7€ en vez de los 3€ de la caja en símil piel. Grabar el logotipo en el cierre son 3€, y otro tanto para grabarlo en el armis. El logotipo en la trasera son otros 3€ más, y el rotor personalizado son 25€. A eso hay que sumarle el grabado de la corona, que volverán a ser 3-4€ más. Un total de 42€ que no es demasiado, pero que si lo ponemos en contraste de los 290€ que cuesta el Chrono AG Sport Diver es una aumento representativo.

Con el Ceccacci Marine 500 vimos lo cuidada que estaba la presentación, eso también cuesta, del mismo modo que encarece la factura final el control de calidad, la garantía ofrecida, o la atención al cliente. Cosas que sólo valoramos cuando nos dan problemas.

Tanto el Marine 500 como el RUF500 son relojes que me gustan mucho, ofrecían una promesa de reloj de calidad, con buenos materiales y prestaciones, fabricado en Suiza y a precio contenido. No penséis que estoy defendiendo a Reuss Uhren Fabrik o a Ceccacci 1897. Lo que estoy es criticando el trabajo de Chrono AG y dándole valor a estas dos empresas que a fin de cuentas, al menos conmigo no han fallado.