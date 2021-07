Epsilon Blue Mediterranean: Nuevo gel transparente y after shave renovado

A principios de 2019, justo cuando se lanzaba el After-shave Epsilon Blue Mediterranean tuve la oportunidad de probarlo y quedé encantado con él. Desde entonces ha habido muchos cambios, la marca Epsilon se ha ido extendiendo para ofrecer más variedad de productos, y por el camino, han renovado su imagen con el motivo de unificarla entre todos ellos y darle más personalidad. La enseña Epsilon ha pasado ahora a denominarse Epsilon for Men, una forma de centrarla en lo que es, una marca dedicado al cuidado masculino.

Lo que hoy os traigo a revisión son dos nuevos productos para el afeitado clásico. El primero es el After Shave Epsilon for Men Blue Mediterranean la versión actualizada del que tuve ocasión de probar hace un par de años, y que posteriormente actualicé con los after shaves Epsilon. El segundo es una de las últimas incorporaciones a la gama «Blue Mediterranean», el Gel de afeitar Epsilon for Men Blue Mediterranean y que viene a completar esa línea Azul Mediterráneo de la que también reseñé el Jabón Epsilon Blue Mediterranean.

Como muchos ya sabéis los «Blue Mediterranean» se inspiran en la popular fragancia del Floïd Blue que se descatalogó allá por el año 2010. Una versión del Flöid Genuino que manteniendo esencialmente la misma composición, apostaba por un nuevo aroma más fresco y menos dulzón, lo que se conoce como «azul». Aunque llevaba el nombre de Floïd, su olor no se parecía en nada al del conocido Genuino y Vigoroso. Era por tanto similar a Aqua Velva, Brummel, Pinaud Lustray y a Myrsol Blue, pero con algunas sutiles diferencias que lo hacían especial. Tras dejarse de producir sus precios en el mercado experimentaron un aumento magnífico, tanto es así que a día de hoy tendremos que pagar en torno a 100€ por un Floid Blue de aquella época. No es de extrañar que marcas como RazorRock lanzaran su Blue Barbershop inspirándose en esas fragancias.

Por más deseado que sea el Blue de Floïd, nunca se relanzó, ni por parte de The Colomer Group/Colomer Beauty en 2011, ni de Revlon en 2013, ni de Ludovico Martelli en 2020. Viendo la necesidad surgida, en Gifts and Care fueron los primeros en darle una oportunidad, trayendo la gama Blue Mediterranean que en general sobre otras inspiraciones nos aportan unos precios más competitivos y una fabricación Made in Spain.

Soy de los que siempre me ha encantado este producto, así que si has probado la línea Blue Mediterranean o Floïd Blue y no te convencieron, puedes saltarte el resto. En caso contrario, si no lo has probado todavía, o si te gusta, lo mejor es que continúes con esta revisión.

After Shave Epsilon «Blue Mediterranean»

El After Shave Epsilon Blue Mediterranean se presenta en una botella de cristal con un tapón de color negro y dotado de dosificador compatible con los vaporizadores estándar si queremos facilitar su aplicación. Su tamaño es similar al de la versión anterior, si bien es algo más delgado y ahora tiene 400ml de capacidad en vez de 500ml. Tenemos una etiqueta con fondo negro y caracteres blancos que en su frontal nos ayuda a reconocer el producto y en la trasera muestra su composición y sus datos básicos. Ya no es retro sino moderno, y sobre todo, es diferente al de Floid. Llama la atención también que página específica que se menciona: epsilonformen.com, de momento todavía en construcción pero indicativa de que será una línea de productos propios y específicos.

Sus ingredientes son: Alcohol denat -Ethanol- (Alcohol desnaturalizado -Etanol-), Aqua (Agua), Glycerin (Glicerina), Parfum (Perfume), Sorbitol (Sorbitol), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (Aceite de Ricino); Lynalool (Linalool), Limone (Limón), Alpha-Isomethyl Ionone (Alfa-isometilonona), Benzyl Salicylate (Salicilato de Bencilo), Cinnamyl Alcohol (Alcohol de Cinamilo), Butylphenyl Methylpropional (Lilial o Lysmeral), Citral (Citral), Coumarin (Cumarina), Geraniol (Geraniol), Citric Acid (Ácido Cítrico), CI 42090 (Colorante CI azul brillante). Si los comparamos con la anterior versión, vemos que los componentes menos importantes han variado, es decir, la fórmula es ligeramente distinta. En concreto ha desaparecido el Hidroxyisohexyl-3 Cyclohexene Carboxaldehyde (Hidroxi-isohexil 3-Ciclohexeno Carboxaldehído -Lyral-) y el Eugenol (Eugenol); mientras que se ha agregado el Citric Acid (Ácido Cítrico). Como referencia, la versión «antigua» se componía de: Alcohol denat -Ethanol- (Alcohol desnaturalizado -Etanol-), Aqua (Agua), Glycerin (Glicerina), Parfum (Perfume), Sorbitol (Sorbitol), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (Aceite de Ricino); Lynalool (Linalool), Limone (Limón), Alpha-Isomethyl Ionone (Alfa-isometilonona), Benzyl Salicylate (Salicilato de Bencilo), Cinnamyl Alcohol (Alcohol de Cinamilo), Butylphenyl Methylpropional (Lilial o Lysmeral), Hidroxyisohexyl-3 Cyclohexene Carboxaldehyde (Hidroxi-Isohexil 3-Ciclohexeno Carboxaldehído -Lyral-), Citral (Citral), Coumarin (Cumarina), Geraniol (Geraniol), Eugenol (Eugenol), CI 42090 (Colorante CI azul brillante).

Se trata de un After Shave de la vieja escuela, es decir con base alcohólica. El producto perfecto para aquellos que prefieren las sensaciones fuertes tipo «splash», revitalizando y calmando de esta manera la piel. Para los que valoran sus efectos astringentes (corta-sangre) y antiséptico (desinfectante) son perfectos. No proporcionan una hidratación excesiva, pero nada impide complementarlos con un bálsamo o algún producto equivalente como os explicaré más adelante.

Tras irlo usando no encuentro diferencias entre la antigua versión y la nueva. El mismo color azul, el mismo olor, y las misma propiedades; algo que me parece una virtud y que hace ver lo conseguido que está, haciéndolo indistinguible del Floïd Blue original.

Una vez aplicado en la cara no provoca una explosión olfativa, no resulta tan intenso como otros afters, sin embargo su esencia perdura algo más durante el tiempo. En perfecta consonancia con su personalidad discreta y elegante.

No me parece que ofrezca una hidratación superior a otros masajes con contenido alcohólico, aunque debido a que contiene glicerina, debería hacerlo, aunque fuera solamente un poco. En este sentido, quizás sea un fallo de percepción o de apreciación mía. En todo caso, su principal atractivo es el aroma característico e icónico.

Distribuido por El Mirall Distribuciones está a la venta en la tienda online de G&C. Su precio es de 19,50€ antes eran 500ml y costaba 17,95€. Usando el código de descuento JG10 se nos rebajará el importe en un 10%, quedando por tanto a 17,55€. Lo que me gusta es que el formato es ahora más similar al de Floïd Blue y que el precio es muy parecido al de hace 2 años aunque a costa de menos cantidad de producto. Por 8,95€ lo tenemos en envase de 100ml.

Gel de afeitar Epsilon «Blue Mediterranean» 1L

El gel de afeitado Epsilon Blue Mediterranean viene en un frasco de plástico transparente de un litro de volumen, incorpora un dosificador negro de similar estilo al de los jabones líquidos, e incluyendo un bloqueo de seguridad para evitar que accidentalmente podamos pulsarlo y se pierda el producto.

A nivel de imagen de marca comparte los mismos atributos que el after-shave, un color azul muy bonito, y con la etiqueta negra identificativa que muestra en su reverso un resumen del producto y sus ingredientes.

De manera que comencemos por su composición: Aqua (Agua), Aloe Barbadensis Leaf Juice (Jugo de Hoja de Aloe Vera), Polysorbate 80 (Polisorbato 80), Triethanolamine (Trietanolamina), Carbomer (Carbómero), Parfum (Perfume), Pantherol (Pantherol), Propylene Glycol (Propilenglicol), Potassium Sorbate (Sorbato de Potasio), Sodium Benzoate (Benzonato de Sodio), Benzyl Alcohol (Alcohol de Bencilo), Linalool (Linalool), Allantoin (Alantoína), Limonene (Limoneno), Alpha-Isomethyl Ionone (Alfa-Isometil Ionona), Benzyl Salicylate (Salicilato de Bencilo), Butylphenyl Methylpropional (Lilial o Lysmeral), Citral (Citral), Coumarin (Cumarina), Cinnamyl Alcohol (Alcohol Cinamílico), Methylchloroisothiazolinone (Methylchloroisothiazolinone), Methylisothiazolinone (Metilisotiazolinona), CI 42090 (Colorante CI azul brillante). Es decir, agua, aloe vera, sustancias lubricantes, alcoholes, colorante y perfume.

Un gel de afeitar es similar al de un aceite de afeitado. Podemos usarlo como tratamiento para el pre-afeitado, facilitando el posterior deslizamiento sobre la piel, o como lubricante durante el afeitado en sustitución de esos mismos aceites, jabones o cremas; pero también lociones como la conocida emulsión Myrsol. La ventaja que ofrece el gel es que al ser más viscoso, es decir, al tener más densidad, nos proporciona un perfilado de mayor precisión a la hora de afeitar zonas que requieren mayor control: bigote, patillas, … Los geles de afeitado son una incorporación bastante reciente en el mercado, seguramente debido al auge del afeitado creativo. El gel de Blue Mediterranean es transparente, permitiéndonos ver completamente por donde pasan nuestras pasadas con la maquinilla.

El modo de empleo consiste en extenderlo sobre la piel antes de afeitarnos. En cuanto lo hacemos nos damos cuenta que la fragancia no cambia para nada en comparación con la del aftershave, un punto positivo que pocas veces ocurre y en donde encontramos que incluso colonia y masaje huelen diferente. Por su puesto su intensidad es bastante más ligera. La piel lo absorbe en cuestión de pocos segundos, con un olor que aunque muy atenuado, todavía se percibe media hora después.

Una vez aplicado, y aunque nos parezca que debido a la absorción ha desaparecido, sentiremos la piel más grasa y tersa, momento en que podremos empezar el afeitado. La maquinilla se desliza con suavidad sobre la misma, reduciendo así las posibilidades de irritación. Me imagino que a eso debe contribuir el extracto de Aloe y la vitamina B5 que se encargan de suavizar la epidermis, pero también de ablandar el vello.

Además crea una película transparente y fina que previene cortes, todo ello proporcionando una gran sensación de eficacia a la que se la acompaña del reconocible aroma. El proceso no genera ningún tipo de espuma, lo que unido a la transparencia del producto nos permiten ver con facilidad por donde discurre la pasada de la cuchilla.

Tras un par de afeitados he comprobado que se mejora mucho si en las zonas más difíciles aplicamos mayor cantidad de gel Blue Mediterranean, o como yo hago, aplicamos la misma cantidad pero varias veces.

Convierte el afeitado en algo mucho más sencillo y menos agresivo, y creo que en algunos casos ese puede ser uno de sus inconvenientes, lo hace tan fácil que nos exige menos y puede resultar un afeitado menos entretenido que la brocha y el jabón.

Pero hay algo que he probado y me ha parecido un descubrimiento, y es que se puede utilizar como after. Una de las cosas que más me han gustado es tras un afeitado con jabón al más puro estilo tradicional, podemos utilizar el gel para calmar la piel, sin producir apenas escozor y disfrutando del aroma que tanto me gusta. Por ello lo considero perfecto para aquellos afeitados que con las prisas nos salen más agresivos de lo deseable, o simplemente para aquellos días en que no queremos complicarnos demasiado.

La combinación perfecta la he encontrado combinando ambos productos como after-shave. Primero un masajeado con el gel para hidratar la piel y relajarla, y después la explosión de frescor del after.

Se vende en Gifts&Care al precio 35,50€. Si aplicas el cupón promocional «JG10» automáticamente se te descontará el 10% del precio, o sea que sale al 31,95€. Me parece un precio realmente asequible teniendo en cuenta que es un litro de producto, y que juzgando por la poca cantidad que hace falta usar, ya sea como gel de afeitado o como after, nos durará muchísimo.

No me han decepcionado ninguno de los dos productos, como me ocurriera con el jabón de afeitar son productos de calidad, a precio razonable, y con la imagen, aroma y personalidad de Blue Mediterranean. Supongo que a no mucho tardar, completaré mi armario de afeitado con el bálsamo y el aceite pre-afeitado de la misma gama.