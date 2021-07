Encendedores de gasolina: Un ejemplo de mercado

Los mecheros a gasolina son de esos artículos que poco ha poco han ido traspasando la frontera de productos necesarios a bienes de lujo. El cambio de tendencias con cada vez menos fumadores, así como el avance tecnológico de las baterías de litio han supuesto un notable descenso en sus ventas.

Es una historia que me recuerda mucho a la de los relojes mecánicos, éstos fueron en cierta forma superados por los de digitales de cuarzo, y los encendedores de gasolina lo fueron por los de gas. La evolución siguió adelante, en relojería con los relojes analógicos de cuarzo y en los encendedores con los de batería recargable.

Es la ley de del mercado o de oferta y demanda. Se reduce la demanda y por tanto la marca líder de la categoría, esto es Zippo, debe buscar estrategias para aumentar sus precios y así seguir manteniendo sus márgenes operativos. La estrategia seguida es por un lado lanzar ediciones especiales o limitadas que puedan vender más caras, pero también subir las tarifas de los modelos básicos.

Un Zippo es ahora un producto de lujo, un bien innecesario. Si queremos algo barato, las marcas chinas como Star (Wenzhou Star Smoking), Tristar, Lecon, Deuston, Focus o Zorro nos venden encendedores tipo «Zippo» a precios más asequibles. Los Tristar partiendo de los 1,50€ en una tienda física y los Star I a precio de mayorista de 2€ la unidad. Hay decenas sino centenares de marcas ofreciendo encendedores estilo Zippo.

El problema es que son productos malos, lo que uno espera de un precio de venta que ya apenas lo cuesta el metal. Sus fungibles son de escasa calidad, tanto el algodón como la mecha y la piedra, precisamente los componentes básicos para propiciciar una buena ignición y por tanto un buen rendimiento. Además tienen poca estanqueidad y los acabados se nota que no son iguales.

En la web oficial Zippo.es gestionada por el distribuidor francés Zippo SAS, el mismo que lleva Zippo.fr, los encendedores de gasolina más baratos cuestan 30€.

Nada que ver con los 16$ (13€ al cambio) que cuestan en Estados Unidos desde Zippo.com. Si USA, con un ingreso per cápita más alto que España o Francia tiene Zippos a menos precio, eso significa que son productos bastante asequibles. Motivo por el que en las películas los militares americanos llevan un Zippo, mientras que aquí deben conformarse con un BIC. Es lo mismo que ocurre con los relojes Casio G-Shock, que están a precios increíblemente bajos en Estados Unidos.

Los entendidos recurrirán, como hacen en todo, a comercios online como Amazon.es, allí si que podemos encontrar un Zippo por unos 18€, pero el resto irán a los puntos de venta físicos. A tiendas de regalos y estancos en donde la venta del encendedor se hará por impulso. Lo ven expuesto y lo compran, mayoritariamente para regalar a alguien que lo guardará sin usar. En los mencionados estancos no nos será fácil encontrar un encendedor de marca Zippo por menos de 40€, y según declaran muchos comerciantes, los venden fácilmente a ese precio.

La oferta se ha polarizado. Encendedores de lujo a precios caros, y baratijas asiáticas que no sirven de nada. Las marcas europeas que podían competir con ellos, la gama media o prime desaparecieron. No hay ni rastro de las austriacas Champ e IMCO que hacían cosas más asequibles que Zippo, pero con una calidad comparable. Desaparecieron porque el mercado, o sea nosotros no las quisimos. En los años 1990 y 2000, nos moríamos por los productos low-cost chinos. ¿Cómo podían vendernos un encendedor tipo Zippo a 100 pesetas si el original costaba 3.000?

Empezamos a comprar chino y como decía antes Zippo optó por subir precios. A fin de cuentas tenía prestigio, era una marca reputada y los consumidores pagarían el aumento sin problemas (lo mismo que en Los relojes y los precios). Las marcas baratas continuaban con su negocio, eran muy malos, pero por 1€ no se podía pedir más. Y teniendo en cuenta que pocos de los que compraban un encendedor de gasolina chino lo iban a usar frecuentemente, la cosa no importaba.

Pero los de la gama media, no tenían nada que ofrecer. No podían fabricar tan barato como los chinos porque su calidad era mejor. Y si aumentaban precios como su marca no era tan reconocida ni estaba tan valorada, el cliente no pagaría el sobre precio.

Las marcas medias dejaron de existir, ya no hay encendedores de gasolina de calidad a 5€ o 10€ como sí que había antes. Nos quejamos de que han desaparecido, algo que es extensible a casi todos los sectores de consumo empezando por el textil. Ciertamente fuimos nosotros los que en su momento despreciamos estos productos prime, y ahora nos encontramos con que han desaparecido.

Para más ironía, los encendedores Champ de los que se fabricaron muchos podemos seguir encontrándolos en estado NOS en webs de segunda mano, y a un precio que no suele superar los 10€. Desapareció una marca con buena calidad-precio, pero sus productos aún se pueden encontrar y tienen bastante demanda en el mercado usado. O IMCO que ya visteis que ahora explotan la marca en Asia.