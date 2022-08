Estadísticas de webs de relojes (Actualización de Agosto de 2022)

Comencé en abril de 2021 recopilando en Estadísticas de webs de relojes una treintena de webs con temática relojera, tanto en español como en inglés. He seguido con ese arduo trabajo que creo que ayudará a mejorar y que además pone en contexto a cada uno. La cantidad de webs analizadas se ha multiplicado por ocho, ahora hay casi 200.

Un desgraciado último ejemplo de lo que hemos visto, y confirmando crisis de las webs y los blogs abiertos es el cierre de innumerables webs de relojería, una verdadera lástima para los aficionados.

También he aprovechado para mejorar el listado y así facilitar las consultas, ahora en vez de una imagen es una tabla que puede ordenarse fácilmente por cualquier columna. En esta nueva versión he otorgado más importancia a SimilarWeb que Alexa, el motivo es doble. En primer lugar porque Alexa.com cerró el pasado mes de mayo, así que ya no será un índice apto para comparativas, y el segundo que a tenor de mi opinión y la de otros que he consultado, parece que Similar Web ofrece unas estimaciones más precisas.

Si nos ceñimos al ámbito del idioma español, javiergutierrezchamorro.com ha progresado vertiginosamente, situándose en segunda posición absoluta, que mejoraría hasta la número uno si exceptuamos foros. En el ámbito internacional llega a la posición 22, lo cual me sigue pareciendo increíble.

Idioma URL Similar Web Global Rank (Menor es mejor) Alexa Rank (Menor es mejor) Google Page Speed Mobile (Mayor es mejor) Google Page Speed Desktop (Mayor es mejor) DMOZ Domain Authority (Mayor es mejor) DMOZ Page Authority (Mayor es mejor) EN https://hypebeast.com/watches 7700 3099 16 32 87 53 EN https://www.gearpatrol.com/ 13871 9394 33 90 82 59 EN https://www.hodinkee.com/ 20392 19043 19 80 67 58 EN https://www.watchuseek.com/ 21490 23463 50 92 60 56 EN https://manofmany.com/ 24301 9582 41 100 65 53 EN https://www.askmen.com/style/watches/ 27600 30600 12 56 84 49 EN https://timeandtidewatches.com/ 36548 78000 51 75 48 46 EN https://www.ablogtowatch.com/ 38305 20859 18 66 68 54 EN https://www.watchfinder.co.uk/ 63795 73000 25 66 55 50 EN https://monochrome-watches.com/ 64249 63514 66 93 55 46 EN https://www.bobswatches.com/ 65379 22800 35 91 58 53 EN https://www.ethoswatches.com/ 65420 44217 41 74 44 50 EN https://www.fratellowatches.com/ 93543 95735 73 99 58 51 EN https://wornandwound.com/ 97775 91000 9 32 56 49 ES https://relojes-especiales.com/ 102718 274434 44 94 40 40 EN https://www.g-central.com/ 116517 209801 61 94 43 42 ES https://www.chrono24.es/magazine/ 122546 388110 84 99 41 26 EN https://www.watchgecko.com/ 127293 152908 22 66 40 40 EN https://iknowwatches.com/ 152000 399000 96 100 32 36 EN https://watchesbysjx.com/ 167561 128000 17 68 52 44 EN https://www.watchtime.com/ 169047 96000 26 86 59 53 ES https://www.javiergutierrezchamorro.com 205000 435000 100 100 36 41 EN https://www.watchprosite.com/ 211000 217000 48 97 51 50 EN https://www.thehourglass.com/ 236682 193556 6 55 37 45 EN https://www.watchville.com/ 239492 1667000 38 92 39 30 EN https://quillandpad.com/ 254473 328000 24 59 51 45 EN https://www.timeandwatches.com/ 267920 653000 35 31 38 47 EN https://www.watchreviewblog.com/ 283490 496000 62 92 28 33 ES http://www.hablemosderelojes.com/ 294932 849355 85 88 31 45 EN https://www.watchpro.com/ 304522 133000 31 66 53 50 DE https://chrononautix.com/ 310000 1515000 35 95 26 38 EN https://www.timezone.com/ 330000 384000 42 63 57 55 ES https://www.reloj.es/ 360000 587754 33 59 36 36 EN https://oracleoftime.com/ 375978 464000 57 74 33 35 EN https://montrespubliques.com/ 399000 1937000 9 30 14 31 FR https://www.lesrhabilleurs.com/ 410000 3542000 39 88 41 48 EN https://www.crownandbuckle.com/ 422000 405000 20 58 43 48 EN https://www.watchonista.com/ 426804 279000 23 60 50 49 ES https://relojes.wiki/ 435527 462000 92 99 25 26 EN https://www.thetimebum.com/ 444000 1000000 55 85 35 35 EN https://deployant.com/ 450370 246366 61 78 49 41 EN https://twobrokewatchsnobs.com/ 496551 688212 37 90 36 40 EN https://watchilove.com/ 523544 252000 64 87 17 28 EN https://masterhorologer.com/ 529721 468059 27 52 35 33 EN https://grail-watch.com/ 542000 896000 42 97 38 38 EN https://www.keepthetime.com/ 553000 879000 40 87 38 49 EN https://www.watchlounge.com/ 599851 1534000 24 80 33 46 EN https://watchintyme.com/ 625986 766311 56 93 25 35 ES https://www.foroderelojes.es/ 637516 2212000 50 90 31 46 ES https://horasyminutos.com/ 650099 2323000 66 88 31 32 EN https://www.europastar.com/time-keeper/ 662533 462324 45 96 49 32 EN https://teddybaldassarre.com/ 699000 79000 46 90 27 41 EN https://dailywatch.co/ 717180 752361 36 60 29 33 EN https://professionalwatches.com/ 729739 403000 22 N/D 48 48 EN https://fifthwrist.com/ 731000 489656 38 79 22 25 ES https://watchesworld.com.mx/ 732936 741000 12 47 25 30 EN https://www.thetimebum.com/ 809726 1512000 56 74 36 33 EN http://www.watchalyzer.com/ 833526 2623000 38 52 42 49 EN http://www.hautetime.com/ 865761 455000 20 76 57 46 EN https://timetransformed.com/ 941597 N/D 70 89 32 35 EN https://www.beansandbezels.com/ 1352000 3929000 58 75 14 23 EN https://atelierdegriff.com/ 2437000 2054000 43 66 21 34 ES https://elrelojero.mx/ 2604000 N/D 62 79 3 12 EN https://calibre321.com/ 4522000 8508000 62 88 6 25 EN https://wristreview.com/ N/D 29000 19 76 68 42 EN https://blog.watches.com/ N/D 98000 52 81 57 31 EN https://revolutionwatch.com/ N/D 256000 44 72 51 43 EN http://en.worldtempus.com/ N/D 275000 16 61 58 44 EN https://forum.tz-uk.com/ N/D 416851 29 71 41 41 EN http://oceanictime.blogspot.com/ N/D 659360 96 99 36 39 EN https://escapementmagazine.com/ N/D 720000 69 95 39 33 EN https://thewatchcollector.co.uk/ N/D 1097000 32 85 13 23 EN https://www.thenakedwatchmaker.com/ N/D 1099000 7 62 36 33 EN https://www.watchdavid.com/ N/D 1152000 26 87 13 20 EN https://www.watchitallabout.com/ N/D 1583000 32 66 36 37 EN https://www.haulogerie.com/ N/D 1593000 25 63 19 25 ES https://mundoreloj.net/ N/D 508492 49 54 14 25 ES https://todorelojes.net/ N/D 780863 74 61 12 12 EN https://www.wahsoshiok.com/ N/D 1800000 56 74 19 27 EN https://kaminskyblog.com/ N/D 1885000 56 79 25 27 EN https://swisswatches-magazine.com/ N/D 1952000 33 N/D 15 21 EN https://www.zaltekreviews.com/ N/D 2031000 33 70 15 19 ES https://robertovaldiviesomerino.com/ N/D 978183 74 96 9 7 EN https://www.watches-news.com/ N/D 2301000 11 20 26 31 ES https://www.anpre.es/ N/D 1223000 63 83 11 23 EN https://www.watchadvice.com.au/ N/D 2362000 27 65 14 19 ES https://www.imperiorelojes.com/ N/D 1670000 31 67 17 22 ES https://masquerelojes.com/ N/D 1696000 37 90 23 28 ES https://zonacasio.blogspot.com/ N/D 2493000 47 91 26 32 ES https://maquinasdeltiempo.com/ N/D 2537000 23 32 30 28 EN https://watchdig.org/ N/D 2725000 17 92 22 33 ES https://www.grupoduplex.com/ N/D 2537000 33 37 30 34 EN https://www.woundforlife.com/ N/D 2878000 53 77 40 31 ES https://derelojes.com/ N/D 2551000 24 62 19 19 EN https://www.timekeepers.club/ N/D 2947000 46 78 18 20 ES https://relojesincreibles.com/ N/D 2732000 34 62 18 17 ES https://losrelojessuizos.com/ N/D 2888000 40 59 14 22 EN https://iwmagazine.com/ N/D 3044000 64 92 45 52 ES https://www.elblogderelojes.es/ N/D 2976000 72 92 14 16 EN https://watchyagonnadoaboutit.com/ N/D 3272000 22 76 9 17 ES https://www.chronoexpert.es/blog/ N/D 3038000 30 87 31 21 ES http://nuevosrelojes.com/ N/D 3144000 34 46 25 29 ES https://canalrelojeria.blogspot.com/ N/D 3457000 66 97 4 7 ES https://www.safonagastrocrono.club/ N/D 3536000 15 53 15 18 EN https://perezcope.com/ N/D 3797000 74 96 34 35 EN https://yeomanseiko.com/ N/D 3823000 51 94 32 34 EN https://watchmakinglife.com/ N/D 4057000 32 73 10 18 EN http://www.watchaddictchannel.com/ N/D 4754000 14 32 17 22 ES https://tiempoderelojes.com/ N/D 3544000 6 36 30 29 ES https://www.relojesdelujo.net/ N/D 3621000 54 98 5 16 ES https://www.relojesmadeinjapan.com/ N/D 5891000 12 52 6 6 EN https://diveintowatches.com/ N/D 6483000 77 97 31 30 ES https://relojesyestilo.es/ N/D 6040000 18 66 14 17 ES https://www.andhora.com/ N/D 6106000 28 49 17 23 ES https://www.horalatina.com/ N/D 7281000 27 72 26 29 ES https://cronotempvscollectors.com/ N/D 8134000 14 67 18 20 EN https://loupiosity.com/ N/D 9004000 53 79 20 34 ES https://guardatiempo.wordpress.com/ N/D 8559000 43 89 8 12 ES https://www.debajodelreloj.com N/D 8559000 85 99 13 12 ES https://watch-test.com/ N/D 9393000 36 66 29 32 ES https://www.siemprecasio.es/ N/D N/D 48 93 1 1 ES https://docenpunto.com/ N/D N/D 58 88 1 1 ES https://acwatches.es/ N/D N/D 73 95 1 1 ES http://www.relojesasequibles.es/ N/D N/D 65 95 3 4 ES https://www.pecadosveniales.com/ N/D N/D 25 74 6 4 ES https://serviciotecnicorelojero.blogspot.com/ N/D N/D 71 97 1 4 ES https://carpetacompartida.wordpress.com/ N/D N/D 20 77 3 10 ES https://larelojeriavintage.es/ N/D N/D 68 87 7 12 ES https://relojesdigitales.blogspot.com/ N/D N/D 97 99 10 12 ES https://asterinternacional.com/ N/D N/D 43 79 8 13 ES https://www.destempo.es/ N/D N/D 76 94 5 15 ES https://www.trazosdeltiempo.com N/D N/D 8 57 20 16 ES https://revistacronos.com/ N/D N/D 39 86 11 17 ES https://repararreloj.es/ N/D N/D 72 97 13 18 ES https://gshock-adan.blogspot.com/ N/D N/D 36 59 19 19 ES https://igormo.com/ N/D N/D 24 76 13 19 ES https://relojesrelojes.com/ N/D N/D 16 65 7 19 ES https://www.clubokies.org/ N/D N/D 53 86 15 19 ES https://revistarelojes.blogspot.com/ N/D N/D 86 81 10 21 ES https://watchmod.wordpress.com/ N/D N/D 45 82 20 23 EN http://www.tempusfugit.watch/ N/D N/D 74 100 24 24 ES https://autobello.es/ N/D N/D 52 74 18 24 EN http://www.watchesandart.com/ N/D N/D 44 81 25 27 ES https://fansdecasio.com/ N/D N/D 63 90 9 27 ES http://relojistas.com/ N/D N/D 86 75 27 28 ES http://www.inforeloj.com/ N/D N/D 73 91 35 32 ES https://guardatiempos.com/ N/D N/D 51 96 N/D N/D ES http://casiomarlin.dx.am/ N/D N/D 74 95 N/D N/D EN https://thewatchmakersclub.com/ N/D N/D 65 99 20 25 ES http://www.matasrovira.com/ N/D N/D 65 81 10 13 ES http://cdrmx.com/ N/D N/D 60 85 1 18 ES https://gshock-relojes.eu/ N/D N/D 4 20 8 23 ES http://cazadoresderelojes.blogspot.com/ N/D N/D 61 55 16 22 ES https://www.tiempodelujo.com/ N/D N/D 32 63 28 32 ES https://danafi.com/blog N/D 5997000 22 27 15 15 EN https://www.atimelyperspective.com/ N/D 1693000 14 41 41 39 EN https://thewatchprofiler.com/ N/D N/D 29 79 9 23 ES https://relojesdepelicula.wordpress.com/ N/D N/D N/D N/D 3 6 EN https://www.watchadvice.com.au N/D 2053000 17 34 20 28 ES https://www.sala-nova.com N/D N/D 8 56 1 1 EN https://myretrowatches.co.uk N/D N/D 38 88 9 17 EN https://www.seikology.net/ N/D N/D 37 92 8 17 EN https://adventuresinamateurwatchfettling.com/ N/D 6900000 87 89 26 33 EN https://tourbillon-watch.com/ N/D N/D 17 37 7 14 EN http://www.scottishwatches.co.uk/ N/D 2880000 43 74 31 35 EN https://watchclicker.com/ N/D 3771000 16 70 26 30 DE https://www.armbanduhren-online.de/ N/D 1141000 5 51 25 33 DE https://chronondo.de/ N/D 2959000 33 70 18 32 DE https://www.neueuhren.de/ N/D 1440000 49 90 28 33 EN https://www.affordable-watches.eu/ N/D N/D 72 97 11 18 EN https://www.horologyobsessed.com/ N/D N/D 17 77 7 15 EN https://wristporn.com/blog/ N/D 1570000 72 97 25 20 EN https://watchesunder500.com/ N/D 7700000 40 92 15 22 EN https://thenorthernwatchco.com/ N/D 5700000 40 91 11 29 EN https://hairspring.com/ N/D 880000 43 93 12 31 EN https://wahawatches.com N/D 1778000 82 98 22 34 ES https://orohora.es/ N/D N/D 66 99 6 13 EN https://welovemicrobrands.com/ N/D N/D 44 87 1 1