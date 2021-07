Comparativa Casio G-Shock GW-B5600 contra Orient Kamasu. Relojes japoneses

Comparativa Casio G-Shock GW-5000 contra Orient Neptune hoy vamos a desarrollar otra que es muy parecida, ya que esencialmente serán los hermanos pequeños de aquella. En vez del Orient Neptune tendremos al Orient Kamasu; y en vez del Casio G-Shock GW-5000 al Casio G-Shock GW-B5600.

El enfrentamiento esta vez vuelve a ser de dos relojes de marcas japonesas, si bien estos modelos no están fabricados en Japón sino en otros lugares, en concreto en Malasia o Singapur para el Orient y en China el Casio. Pese a eso, ambos equipan movimientos de manufactura propia, el característico «Japan Movement» o «Japan Mov’t». Comparten también el ser piezas de un tamaño comedido, pero de una gran robustez, los dos son resistentes al agua 200M, y tienen un precio relativamente económico.

Por lo demás son relojes muy distintos, el Orient es un reloj mecánico de carga o cuerda automática, y el Casio G-Shock es un reloj digital con un módulo de cuarzo. Pasemos a repasarlo, y en esta ocasión para variar, comenzando por el Casio.













Casio G-Shock GW-B5600

El G-Shock GW-B5600 es el último integrante de los serie 5 básicos, heredando del mítico DW-5600E de 1996 y que aún se vende, y que tras diferentes actualizaciones llegaría al todavía disponible GW-M5610. Se trata por tanto de modelos con caja de resina al que el GW-B5600 lanzado en 2018 añade una bastante limitada conectividad Bluetooth.

En esta versión GW-B5600-1, a diferencia del GW-B5600-2 contamos con el maravilloso armis compuesto (composite) o BC, que a mi modo de ver auna las ventajas de una correa de resina con la de un brazalete de acero.

No sólo es resistente al agua 200M, sino que es resistente a impactos como caracteriza a G-Shock. Y dado que parte de la base del GW-M5610, seguimos teniendo 5 alarmas, señal horaria, cronógrafo, temporizador, luz LED, y también alimentación solar (Tought Solar) y sincronización de hora por radiocontrol (Multiband 6). Se le añade conexión por BT, que esencialmente nos permite ajustar las opciones del reloj desde la app G-Shock Connected en nuestro teléfono, y hacer que la hora y la fecha se puedan sincronizar gracias a ella. Como eso eleva notablemente el consumo energético es mejor desactivarlo, por lo que en la práctica el GW-B5600 funcionará como un GW-M5610, perdiendo eso sí el indicador de nivel de carga en el LCD.

Orient Kamasu

Lanzado en 2019 el Kamasu continúa con la estirpe de los Orient Mako, por eso muchos lo denominan como Mako III. Se trata de un reloj de estilo deportivo y precio contenido, al menos oficiosamente. Un reloj robusto que en esta tercera generación ha sido actualizado para montar un cristal de zafiro plano en vez de mineral. No hablamos de últimos materiales como el bisel cerámico, que en este Kamasu sigue siendo de aluminio.

Sin ser novedoso, se actualizó el calibre por el Orient F6922, una manufactura de la marca y que ya se había utilizado en otros modelos anteriores como el Orient Ray II que nos presentó Sergi.

Ficha técnica

Casio G-Shock GW-B5600-2 Orient RA-AA0002L «Kamasu» Género Hombres Hombres Caja Resina. 48,9mm X 42,8mm X 13,4mm Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona 4 de acero inoxidable Roscada de acero Esfera LCD con tecnología STN Azul Bisel Resina reemplazable Inserto de aluminio. Rotativo unidireccional Cristal Mineral Zafiro Iluminación LED Lume Trasera Acero inoxidable atornillada Acero inoxidable roscada Correa Armis de mixto (compuesto) de acero y resina de 16mm. Cierre con pulsadores Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día, día de la semana, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, radiocontrolado, conexión Bluetooth Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 20 ATM 20 ATM Peso 85g 172g Movimiento Casio 3461. Orient F6922. 21.600 vph. 22 rubís Complicaciones Calendario programado hasta 2099, luz automática, ahorro de energía, alimentación solar, botones silenciables Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes 40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Japan Movement Made in China Garantía 2 años 2 años PVP 199€ (oferta 159€) 389€ (oferta 195€ en Watches111) Distribuidor Casio España Orient Watch / Platisur

Vencedor

Ambos relojes me agradan mucho. Respetan la herencia de sus respectivas marcas y es algo que merece mi respeto. En cuanto al ganador, vuelvo a quedarme con el Orient. Y es que pese a su precio oficial de 389€ que lo deja fuera de la competencia, podemos conseguirlo por menos de 200€, igualando las tornas. A cambio, tenemos un cristal de zafiro y una caja de acero, algo que el Casio no tiene. Siendo sinceros, no encuentro ninguna razón para preferir el GW-B5600-1 que podemos conseguir a 159€ en favor del «viejo» GW-M5610 que podemos encontrar a menos de 100€ y a la práctica ofrece un diseño más clásico, y las mismas prestaciones salvo por la correa, que sigue siendo de resina.