Galería de relojes de los lectores (2)

Nuevo mes y nueva Galería de relojes de los lectores.

Un Relojista

Parnis ST3600







Celebrando la fiesta nacional de España – 12 de octubre – con un viejo Seiko 5 y una correa NATO a juego con la fecha.







Fernando

BM-600: Mi primer Casio «importante», más allá de los Casio «baratos», que me compré por el 1998/99 una mañana loca que en la que me gasté mis primeras nóminas. Lo dejé de usar porque se le rompió el anclaje de la correa y pasó a ser un reloj de bolsillo… El BM no fue mi primer «Casio de bolsillo», recuerdo que cuando estudiaba FP tuve un Casio barato que tampoco tenía correa por algún motivo. Además no se le cambió la pila… así que le puse un adaptador de pilas de esos que llevaban las radios de bolsillo para dos pilas AA. Ahí me veías yendo a clase con el reloj en el bolsillo al que le salían dos cables «umbilicales» que lo conectaban con su fuente de poder: dos pilas AA. Durante ese par de semanas me reí mucho a costa del invento… pero funcionar funcionaba. Lamentablemente no conservo el invento.







PRT-20: Hace más de 10 años, al poco tiempo de tener mi «Casio de bolsillo» mi mujer me regaló por mi cumpleaños este reloj que eligió por su cuenta y riesgo, sin que supiera nada de el hasta abrir la caja. Hoy en día se me adelanta poco a poco… ahora lleva unos 5 minutos de adelanto, creo que toca ponerlo en hora. El PRT-20 tiene dos o tres cambios de pila y en el último me dijeron que la junta de estanqueidad está para cambiar, cosa difícil sino imposible ya. Así que lo llevaré hasta que el agua empiece a ser un problema patente.







Aarón

Te adjunto dos fotos de mis actuales relojes. El que lleva la NATO Bond es el último DS PH200m, con calibre Powermatic, bisel cerámico y espiral antimagnética de Nivachron. El otro, es la versión anterior del DS Action, con calibre 2824-2, bisel de enamel y certificación ISO 6425.













Bia Namaran

Ojalá fuesen algo más que un lema o unas bonitas palabras.







Jorge Humberto

Casio DW-290. Lo seguirán produciendo. Saludos desde San Luis Potosí México.













Sergi

Foto del Mondaine: «no es Suiza es Valencia» Recuerdo de la Copa América. Hace la parada del segundo a las 12 y mueve el minutero… una auténtica maravilla. Al fondo la estación de ferrocarril más antigua de españa en completo abandono.







Foto del Orient Ray: en la dársena interior del puerto de Valencia. «añora el próximo verano y la mar».







Reflejo Creative

Casio W-10 y EMOTT Ever Fine de Uni.







Hyuga

Desde Europa del Este… Con precisión.







Luis Rodríguez Ares

Un bonito camarada automático, fabricado en Cristopol.







Guti

Stowa Marine Classic 40 Arabic y Stowa Flieger Classic Ikarus 40







Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:







No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.