Brocha de afeitado profesional Danidom

Me vais a tener que permitir que retome la temática del afeitado clásico que lleva algún tiempo dejada de lado. Hoy hablaré de las brochas de afeitar de Danidom. He reseñado ya unas cuantas brochas, por ejemplo la Epsilon Fan Shape o la Beter 20018, pero es que a raíz de un comentario en que sugería probar la marca Danidom, quedé impresionado con sus características.

Danidom se funda en 1955 en Torelló, Barcelona. Tras los duros efectos de la postguerra Joan Domènech i Castanyer decide emprender su propio negocio fabricando artículos de peluquería. Poco a poco fueron siendo apreciados por la calidad de sus paletinas para tinte o los bigudíes de madera hasta que en los años 1970, sin ninguna experiencia previa en ese sentido, comenzaron a producir brochas de afeitado. Fue un proceso de ensayo y error, de mucha investigación hasta lograr la calidad que ellos buscaban. Tanto es así que las brochas de Danidom son la favoritas de los barberos profesionales.

La compañía, actualmente a los mandos de Daniel Domènech i Dot, de ahí la denominación «Danidom» continúa a la vanguardia en cuanto a productos, sobre todo por su constante innovación y calidad. Sus catálogo es mayoritariamente los productos de toda la vida. Parecería que con tanto tiempo en el mercado no se pudieran mejorar, pero Danidom no piensa así. Por eso crearon un departamento de investigación y desarrollo que les permitiera mejorar esos artículos que llevaban décadas en el mercado sin apenas cambios.

Dentro de su catálogo de brochas de afeitar nos encontramos con este modelo disponible en las siguientes variantes:

– Pequeña pelo blanco: Referencia V50207.

– Pequeña pelo negro: Referencia N50207.

– Mediana pelo blanco: Referencia V50208.

– Mediana pelo negro: Referencia N50208.

– Grande pelo blanco: Referencia V50213.

– Grande pelo negro: Referencia N50213.

Voy a centrarme en el modelo concreto que yo tengo, la brocha pequeña con pelo blanco, es decir la referencia Danidom V50207. La review va a ser un poco diferente. Primero reseñaré la brocha de Danidom, sus características y mis opiniones, y acto seguido revelaré sus secretos.

La brocha se recibe en una bonita caja de madera natural de aspecto rústico. No es la caja de presentación habitual, aunque opcionalmente se puede pedir con ella. Lleva inscrita la leyenda «Professional Tools», lo que ya nos da una pista de lo que estamos hablando.







Cuando retiramos la cubierta vemos la brocha en si misma. Nos llama la atención otro detalle, van firmadas por la marca y por el autor.







La parte inferior tiene un bajorrelieve tallado en donde se indica entre otros datos, la fecha de fabricación de la misma. Es una característica que me encanta.







Tiene una longitud total de 10cm. 34mm corresponden al mango de madera y 13mm al aro metálico mate. Eso nos da una longitud de cerda de 53mm. El diámetro del nudo son 22mm y el peso total de la brocha de 55 gramos.







En la mano se siente cómoda, el peso algo más elevado que en otras brochas más que molestar hace que tenga un mejor equilibrio. El agarre en el mago es bueno, y eso que tiene un acabado brillante, probablemente con un barniz para proteger la madera de la humedad.







El pelo tiene muchísima densidad. No sólo es una brocha muy bonita y de carácter vintage, sino que tanta cantidad de cerda debe producir un espumado estupendo.







Tras cinco afeitados con ella, la he probado en diferentes combinaciones. Tanto con crema de afeitar LEA mentolada, como con jabón en tarro LEA Classic y con la barrita de jabón de Speick.

Con compuestos blandos como la crema se comporta muy bien. Lo absorbe fácilmente sobre la punta y deja extenderlo con suavidad sobre la piel. Una vez en la cara se consigue un espumado mucho mejor que con una brocha blanda, pero al mismo tiempo sin resultar desagradable por una dureza exagerada.

Si necesitamos volver a aplicarnos espuma comprobamos que la brocha no se ha bebido la mezcla, que todavía queda una cantidad suficiente como para volverla a aplicar. En ese sentido es la mejor brocha que he probado nunca. Puede que no sea tan elitista como las de pelo de caballo, pero en cuanto a eficacia es insuperable.

Lo mejor viene con el jabón más duro como la barra de Speick. Yo soy de los que espuma directamente en la cara y el rendimiento es rápido y con una espuma resultante de buena calidad. Algo que se dice de las brocha Danidom es que no es necesario desbravarlas, y es cierto. Los resultados se consiguen directamente en el primer afeitado, aunque el segundo y el tercero todavía mejora un poco.

El aclarado no tiene ningún problema. Con agua directamente del grifo se limpia bien. Yo diría que tanto como las brochas de cerda sintética que en eso son las mejores.

Mi valoración no puede ser mejor. Tal vez no tenga tanto glamour como algunas brochas de lujo, pero si buscas una brocha de calidad, que funcione inmejorablemente y que sea duradera, no tienes mejor opción.

Las claves

Brocha profesional

En primer lugar la diferencia es que aunque se trata de una brocha que cualquiera puede comprar, en realidad ha ido tradicionalmente destinada al mercado profesional, a los barberos. Que le guste a los barberos se debe a que es una brocha de calidad y duradera, sin fecha de caducidad. De hecho hay testimonios de clientes que la llevan usando durante más de 25 años.

Nudo especial

El nudo que une las cerdas es un invento de Danidom. Nadie utiliza uno así. Tiene un tratamiento previo en las cerdas que evita que la brocha sea tragona, que se vaya colando el agua y el jabón por entre los resquicios del pelo en la base. Ese es el motivo por el que no hace falta desbravarla. Funciona bien desde el primer momento.

Pelo de cerda

La cerda natural que utilizan es la mejor que existe, la Bristles White Bleached 90% tops. Es más cara porque proviene de una raza de cerdos especial. Antiguamente la cerda se suministraba mayoritariamente desde Andalucía y Extremadura. Sin embargo poco a poco fue cayendo en el olvido en favor del mucho más rentable jamón y embutido que provienen de una raza de animal diferente, con más carne y peor pelo.

En Europa aún se cultiva este tipo de cerda, de buenísima calidad si bien a precios muy elevados. Es por ello que se reservan para pinceles de marcas de lujo. Hay disponibilidad en India, China y Rusia, quienes la produce exprofeso para la fabricación de brochas de afeitar.

Made in Spain

Pues sí, es de las cosas que más me gusta. Las brochas Danidom se fabrican artesanalmente en España. Que sea un producto artesano tiene encanto, pero también logra algo que no es posible usando maquinaria. La mayoría de fabricantes recortan las cerdas para darles la longitud deseada. En el caso de Danidom es de 53mm. Usan cabezas redondeadas a máquina y después recortan sus laterales para redondearlos disimulando así el recorte. Danidom no lo hace así, al estar producidas a mano, las puntas del pelo no se recortan así que la cerda no se estropea, es menos dura y menos tragona.

Mango desmontable

No sólo el mango es de madera natural y lleva grabada la fecha de fabricación de la brocha. Sino que además es desmontable para así poderla desinfectar. El procedimiento que recomiendan es poner agua a hervir, y cuando entra en ebullición, parar el fuego y entonces echar una cucharada de lejía en el agua caliente. Se sumerge la brocha unos 10 minutos y ésta ya queda totalmente desinfectada y limpia. Basta volverla a colocar en el mango para poderla usar de nuevo.