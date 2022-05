Galería de relojes de los lectores (20)

Bienvenidos al mes de mayo, y celebrando el vigésimo aniversario de vuestra galería de relojes de los lectores. Dar la bienvenida a Gerardo y Luis C, y en este caso destacar a Oscar Hostyn quien ha decidido hacerme la competencia con los unboxings.

Muchas gracias a todos los que habéis participado.

Oscar Hostyn

Hola Guti te paso la presentación del Tissot Atollo y el reloj. Es pequeño de 40 mm como a mí me gusta con 100 metros de profundidad un diver.

Se me olvidó pasarte este reloj para la galería. El reloj de Chrono AG para la suiza Roche de un evento de 2015 creo. Lleva el calibre g15.211 de 6 rubíes.

Gerardo

Hola a todos, aquí os muestro mi primer reloj mecánico automático de mi vida, y eso que tengo ya 41 años. Pero nunca es tarde para una nueva afición. Es el modelo PD-1662 GMT de Pagani Design. Aún siendo un reloj humilde estoy contento con la compra, el distribuidor oficial para España se ha comportado muy bien.

Saludos!!!

Luis C

Buenas. Este Casio dw5600e es mi reloj del día a día y posiblemente el que mas disfruto. Aquí os muestro una foto en el campo con este todoterreno.

Irene

Un Fisherman de S&S.

Luís Sánchez

En primer lugar comentar que en cuanto al Citizen y el Potens no puedo aportar información, a parte de la imagen de los relojes. El Potens es el primer reloj que tuve en mi vida. Me lo regalaron en el 72-73. Siempre lo he guardado con mucho cariño pues es mi primer reloj. Está hecho en Suiza, cosa que tampoco era muy raro en la época en cuestión de relojes, y tiene un diseño muy discreto pero creo que bonito, con su milanesa y su dial con estética mármol… En cuanto al Citizen es posterior, sobre el 77-78. Me llama la atención de este el que esté ensamblado en Alemania. Ambos están tal y como se adquirieron y son de carga manual y la verdad es que creo que necesitan un buen repaso pues los he intentado cargar y no dan señales de vida.

Bueno, pues pasamos a palabras mayores, me refiero al Longines de oro cinco estrellas, un reloj que me regaló mi padre y al que le tengo gran cariño. Por mucho tiempo que pase sin usarlo basta el más mínimo movimiento para que cobre vida, creo que es especial. Además me encanta la tapa con su grabado, abierta a tantas interpretaciones, incluso de masonería, Longines tiene tanta historia… También comparto el Orient EM7P de mi padre, creo que es un reloj elegante, clásico por supuesto, cómodo y de toda la vida, y automático.

Por último la última adquisición de mi padre, el Orient Mako XL, modelo que me ayudó a identificar Javier, puesto que tenía su referencia cuando lo adquirió pero no su identificación concreta, de hecho le llegó la caja original dos semanas después de adquirirlo en una joyería seria, en fin. Este último modelo tiene una presencia increíble con su caja de 44 mm, aunque en cuanto a funcionalidad no es de mis preferidos. No tiene un gran ajuste, tiende a retrasarse bastante, además este calibre dispone de la función de puesta al día de la semana en un botón situado en las dos. No sé, para mí un diver debe tener el máximo de estanqueidad, ello incluye un mínimo de aperturas al exterior, botones… Aunque para ajustar el día es cómodo, mi padre está contento con la opción.

César José Maestre

Saludos cordiales a todos! Paso a compartir con vosotros una pequeña actualización del estado de mi sufrido y querido Casio HDD S100.

Finalmente compre una correa de caucho perteneciente a un reloj chino de imitación. No es su color apropiado, pero se parece un poco al diseño de la original.

Aventura aparte fue conseguir que el guardatiempo cargará. Creo que por dejarlo sin exposición solar tanto tiempo, el capacitor no conseguía carga, si no solo para algunos segundos de vida. Llegue a impacientarme y pensar lo peor. Justo cuando logró el recambio de la manilla deja de funcionar.

Sin embargo gracias a Guti y ese consejo que me dio, logré que reviviera el HDD. Exposición a luz natural indirecta por varios días. Me recomendó una semana de este procedimiento y efectivamente, de esta forma está de vuelta mi querido guardatiempos, fiel y robusto como siempre.

Te agradezco nuevamente Guti, ese consejo no lo habría encontrado en ningún sitio. No es muy conocido este Casio y menos su veterana tecnología.

Lleva conmigo ya casi 10 años enfrentando las más increíbles situaciones. Sobrevivió la transición de soltería a matrimonio (yo casi no lo logro) y aquí sigue. De verdad espero que siga conmigo muchísimos años más. Mi próximo paso será sumergirlo en algún aceite de silicona para ayudar a conservar la resina.

Mis mejores deseos a vosotros.

Ricardo

Una curiosa foto que tomé en un pueblo de Yucatán, una mujer maya yucateca con su f91. Con gusto la entrego para la Galería. Definitivamente, el F91 ¡llega a todas las fronteras! Saludos desde México.

En este mes les muestro mi Mido Madison modificado, tenía el movimiento f06-111, ahora tiene el 955-112, sólo puedo decir que ambas máquinas son excelentes. Gracias por el espacio Guti, saludos a todos.

Lopatín

Buenas a la bitácora.

Lo primero disculparme por esta desaparición desde la anterior galería, pero el cuerpo me ha pegado un aviso, llevando un mes bastante malo, así que, me limito a leeros y con ganas de poder volver a participar.

Como prometí hace unos meses, llega mayo (cuando se celebra o día das letras galegas, el 17, de ahí la fecha del fechador) tocándole a una marca española, concretamente de Coruña, SAVAR (Santo Varela), por no alargar, tecleando en internet podéis encontrar fácilmente información de la marca. El reloj lo conseguí NOS hace unos años, diseño setentero, calibre suizo Felsa 96-4 de 17 rubís, con su armis firmado por la marca, con un diseño que nos recuerda claramente a Duward, y la corona pese a parecer que vienen firmada, trae una inscripción 100% W-P (siento no poder haber sacado una foto más nítida) , imagino queriendo indicar 100% waterproof.

Sin más, espero volver pronto a daros la turra en los comentarios.

Guardatiempo

Comienzo con un reloj que vi nacer, el Duward Sport Snow que, acompañado de este reloj de arena nos demuestra que el tiempo pasa, pero que no cambia.

Para el segundo candidato dudaba entre el especial Peren Nera Rogue X y el Acero Watch XLII Girola. Me quedé con este último, una pieza que ofrece algo muy nuestro, como no, acompañado de la catedral a la que rinde homenaje.

