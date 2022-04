Galería de relojes de los lectores (19)

Décimo novena edición de vuestra galería de los lectores, que sigue en buen estado de salud, y que en esta entrega da la bienvenida a los nuevos participantes: Irene, Luis y Miguel Martínez de S’hora des rellotge que nos muestra un montaje casi paso a paso.

A los nuevos, y a los que no lo son tanto, muchas gracias por compartir estos momentos relojeros con nosotros.

Javier Martín

Una de mis últimas compras, un Seiko de la serie Alpinist, en concreto un spb121j1. Esteticamente me gustaba algo más el modelo anterior, SARB017, sin la lupa y con el fechador con fondo negro, pero ya sólo se venden usados, pidiendo unos precios por encima de los de este modelo nuevo, que además lleva el 6r35. Para mí no había duda posible de cuál comprar.

Venía de serie con una correa de cuero, pero he optado por comprar un brazalete de Strapcode. De las varias opciones que tenían, me decidí por uno con los eslabones centrales recubiertos en oro que, a mi gusto, combina bastante bien con los índices y manecillas del reloj. Esta combinación de esfera verde y detalles dorados la ví hace unos meses en el Certina DS action 37mm y me llamó la atención, pero en mi colección tengo muchos divers e intento no comprar más.

Hace pocos años hubiese sido impensable comprarme un reloj con lupa y detalles dorados, pero los gustos van cambiando. Tengo el reloj desde hace poco, pero no me arrepiento de la compra y es muy cómodo de llevar.

Irene

Me sumo a vuestra galería de abril, a petición de mi marido (Sergio R).

Luis

Sergio R: «Mi padre también contribuye con un reloj que compró cuando estuvo en Italia».

Reloj ruso comprado en Bríndisi en el año 1992. Yo era marino y hacía bastantes tratos con rusos albaneses en aquellos años, siendo uno de ellos a quien se lo compré.

Alfonso M.Q.

Un Seiko 5 un poco más grande sobre 39 mm sobre todo gracias a su bisel, es uno de los que no me desprendería.

Oscar Hostyn

Presento mi nuevo reloj, lo he comprado en Cash Converters. Un Bering de titanio y cristal de zafiro muy fino a parte de que es precioso ese color azul de fondo.

Hola Guti te presento el reloj Casio que me han dado y como ves está hecho en Japón. Impresionante el primer Casio digital que voy a colocar en mi colección y es de Japón.

Hola Guti después de 18 días ya tengo aquí el Frank Miura. La caja es de resina el cristal es plexiglás y la correa plástico. No es muy buena calidad pero es bonito estilo Casio.

Miguel Martínez (S’hora des rellotge)

Durante la entrevista me comentaste que tu, al igual que muchos aficionados, no solíais ver un Omega por dentro. Me he acordado de ti, y aquí te mando un Speedmaster referencia 1041. Un cronógrafo automático con GMT y calendario que es uno de los vintages más complicados.

Colocando las agujas:



Como verás es un vintage la esfera y las agujas tienen ya la huella del tiempo:

Telesforo

Time Force 2253 M. Este modelo es uno de los que uso para diario, fue un regalo de mi esposa. Es un reloj de cuarzo, sin grandes complicaciones, pero tiene la cualidad de que poco a poco te va seduciendo, tiene su encanto.

No soy un friki de los relojes, ni un entendido, pero viendo el nivel de los lectores facilito datos básicos, caja y trasera de acero, 30 mm largo, 39 mm ancho, unos 8 mm grosor, día del mes y con un potente lumen en las manecillas, 5 atm de resistencia al agua, trasera opaca y grabada a laser, o lo que sea. Diseño italiano, y supongo que fabricado por el lejano oriente, pues no indica nada.

Ya leí que es de las casas que no te contestan. Por lo que he curioseado, tampoco les veo tanto pedigrí.

Lopatin

Bueno este mes iba un poco mal para participar, pero ha sido Javier quien me ha dado el empujoncito, en mi sábado campestre le mande una foto de los zuecos, galochas, madreñas… que mencionaba en la J’hayber, con el Steeldive colgado de ellas y la recién rebrotada peonia por medio, ya me propuso ponerla en la galería, así que como el Steeldive quería ponerle con el Addiesdive, no me quedó otra que ponerme manos a la obra.

La breve historia de los relojes empezó con el Addies con su NH35, con el tiempo apareció el Steel con su NH36, como he mencionado varias veces el datario me pierde bastante, así que como la carne es débil, la colección se amplió, siendo ahora el Steel mi reloj batallero, es el que llevo al trabajo, al campo…, el cual alterno con el Casio DW-291 cuando me toca soldar, no quedándome otra que cambiar por el digital, aunque alguna vez he tardado un rato en darme cuenta, y por el momento no ha sufrido las consecuencias pese que el campo magnético de la máquina la cual es potente (noto vibrar la hebilla del cinto).

La única diferencia entre ambos a parte del nombre de la marca y el datario es la hebilla firmada, por lo demás son exactamente iguales.

Esta vez el fondo por relacionar algo de agua, ha sido el canal de Castilla, por rellenar con algo de fondo de paso invitándoos a quien no le conozca y tenga ocasión se de una vuelta por sus esclusas, o incluso un paseo en barco.

De regalo el funcionamiento de sus máquinas el más estable es el Steel, aunque esos 0s/d suelen ser unos -5 en la muñeca.

Un saludo a la Bitácora.

Ricardo

Ahora les muestro este Citizen que me cayó de oportunidad. Saludos a todos y gracias por el espacio Guti.

Guardatiempo

En primer lugar traigo el Glycine Combat Sub 42 GL0189, el primer reloj de esa marca que compré y que para mi representó una revelación en cuanto a calidad-precio. A diferencia de otros relojes de Glycine, este es enormemente legible, además de resultar muy cómodo pese a ser un reloj de combate robusto.

En segundo lugar quiero presentaros el Casio G-Shock G-Lide GWX-8900, un reloj que dejó de venderse en Europa en 2012, pero que hasta 2019 se siguió ofreciendo en Japón y que podemos encontrar a buenos precios en estado NOS.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.