Peren Nera Rogue X

Con el anuncio del lanzamiento del Nera Rogue de Peren Watches estaba previsto que pudiera tener una unidad para probar en noviembre de 2021. La precampaña fue un éxito, tanto es así que se vendió al completo el primer lote de relojes, y eso me hizo tener que esperar a que el siguiente estuviera disponible, que a su vez se vio retrasado debido a las diferentes crisis geopolíticas que estamos sufriendo. Pero finalmente llegó, y me encanta porque estaba ansioso por poder probar este nuevo Nera Rogue X de Peren Watches.

¿A qué se debe tanta expectación? Pues lo adelantaba un poco al hablar del lanzamiento, y es que desde que tuve constancia del proyecto me entusiasmó. Se trata de recuperar un concepto de reloj que estuvo olvidado y oculto durante muchos años, un homenaje a una pieza que aún llena de utilidad, pasó desapercibida para la mayor parte de los historiadores relojeros. De manera que verla hecha realidad, es un sueño para muchos aficionados. Todo ello a un precio razonable al tiempo que ofreciendo especificaciones de gran calidad.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 12,8mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional PVD Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada y exhibición Correa Textil negra de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Sellita SW200. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Swiss Made Garantía 1 año PVP 689 CHF. Oferta 473,6 CHF (467€ al cambio) más Aduanas Distribuidor Peren Watches

Introducción

Ya avancé un poco en el concepto del modelo cuando publiqué la noticia sobre el lanzamiento del Peren Nera Rogue, que aquí ampliaré para daros un detalle más profundo sobre el concepto que subyace tras el reloj.

En los años 50 comenzaba a gestarse la Navy’s Experimental Diving Unit (NEDU), precursores de los Navy SEAL, que necesita un reloj de dotación para sus buceadores, así que acuden a Bulova cuyo máximo responsable era el general retirado Omar Bradley. No obstante no tenían en catálogo ningún reloj que se pudiera adaptar a sus requerimientos, y desarrollar uno de cero habría alargado el proceso de manera innecesaria. De manera que acudieron a los relojes que existían en el mercado y que parecían cumplir sus especificaciones MIL-W-22176A (SHIPS / WATCH, WRIST, SUBMERSIBLE 400-FOOT, NON-MAGNETIC): Rolex Submariner, Enicar Sea Pearl 600, y Blancpain Fifty Fathoms. Tras las pruebas necesarias en 1958, sólo el Blancpain las superó, de manera que fue el reloj seleccionado. Además, costaba casi la mitad que el Rolex, 55$ contra 95$, cómo ha cambiado el tema.

Pero había un problema, y es que existía una directriz que establecía que el equipamiento militar estadounidense no podía ser extranjero, y Blancpain era una marca suiza. Llevando al límite la interpretación de la norma se toparon con Allen V. Tornek, un importador de Blancpain radicado en Estados Unidos, y que habiendo sido empleado de Blancpain, logró convencerles para que les permitieran remarcar sus relojes como «Tornek-Rayville U.S.». Los primeros Tornek Fifty Fathoms TR-900 empiezan a distribuirse en 1962, encargándose unas 1.100 unidades.

Debido a que usaba Prometio 147, un material radioactivo como pigmento luminiscente, todas las unidades fueron retiradas para su posterior destrucción. Se estima que solamente unas 30 piezas evitaron la criba, mientras que de ellas solamente 5 tienen un paradero conocido.

Todo el material relativo al reloj fue recientemente desclasificado por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo que nos permite conocer las pruebas a las que fueron sometidos, y las especificaciones de los Tornek Rayville TR-900, que salvo en detalles, son idénticas a las de Fifty-Fathoms: Una caja de 41mm de diámetro con 14mm de grosor, impermeable hasta 120m, correa NATO (normalmente con brújula incorporada) y un calibre automático Anton Schild AS 1361N. Algunos modelos incorporaban en la esfera un detector de intrusión de humedad.

Con toda esa información disponible para el público es de donde sale la idea del Nera Rogue/Nera Rogue X una interpretación actualizada de aquellos TR900.

Andy Bica-Popi es descendiente de rumanos, en concreto de la misteriosa zona de Transilvania, sin embargo vive en Suiza y tiene experiencia en el sector relojero, lo que en 2016 le lleva a fundar su propia marca Peren Watches, el acrónimo de «Perennial Timepieces», todas ellas Swiss Made.

En cuanto a este Nera Rogue, se ha bautizado en honor a Nera Gorges, una zona montañosa en la región de Banat. No es el primer modelo de Peren Watches, que ha cosechado cierta notoriedad con sus SOD y sobre todo con sus Hintz, pero sí que es la última incorporación al catálogo y a priori el más maduro puesto que en efecto es sucesor del Nera lanzado en Kickstarter en 2018.

Se ofrece en dos variantes, el Nera Rogue y el Nera Rogue X, siendo ambas esencialmente el mismo reloj al que se le ha cambiado el bisel, con numerales arábigos e inserto de aluminio en el X, contra los índices y el inserto cerámico en la estándar.

Su tirada está limitada a 300 piezas, todas numeradas, pudiéndose escoger con una correa tipo NATO textil negra, Zulu de cuero marrón, vintage de cuero marrón o con un brazalete de acero al sobreprecio de 67€ en este caso.

El proceso de ensamblado es a mano, y todo ello se lleva a cabo en Suiza por parte de Bryek Horlogerie SàRL quienes también trabajan para Swatch Group.

Presentación

Recibimos el Nera Rogue en una caja de cartón negro. Parece estéril, pero si prestamos atención veremos que tiene un bajorrelieve en el mismo color de «Peren».

Al abrirla encontramos el reloj protegido por una almohadilla de gomaespuma.

Es un empaquetado muy parecido al del Acero XLII Girona, que a mi modo de ver se queda un tanto escaso para el segmento al que apunta Peren Watches. Tampoco transmite ninguna sensación táctica o de reloj herramienta. Es decir, cumple con la función de proteger el reloj durante el transporte y poco más.

Diseño y construcción

La caja es completamente de acero inoxidable, en un acabado arenado que la hace parecer titanio y que sin duda le da un aspecto muy táctico, al tiempo que hace que sea más sufrido a los arañazos. Dicen que eso lo han logrado a base de usar tres capas, la primera efectivamente arenada, la siguiente mate y por último cepillado. El resultado conseguido es realmente bueno. Tiene 39 milímetros de diámetro y un grosor de 12,8mm, lo que lo posiciona en un tamaño comparativamente pequeño para los relojes de buceo a los que estamos acostumbrados.

Cuenta con una resistencia al agua de hasta 200 metros, por lo que la corona debe ser a rosca. Va firmada, es del mismo material y acabado de la caja, dándole una uniformidad estética que me gusta. Pero además, está ligeramente sobredimensionada persiguiendo el propósito de ofrecer un buen agarre y ser fácil de manipular incluso con las manos húmedas.

El bisel es rotativo unidireccional a 120 clics, construido en acero inoxidable, pero con recubrimiento PVD negro. Está dentado a mano, y gracias a eso y la multitud de hendiduras que lo componen ofrece el mejor agarre que he probado. El inserto en la «X» es metálico, diría que también acero, pero podría ser aluminio, mostrando numerales árabes en negro en vez de marcadores.

La esfera está construida sobre una oblea metálica según indican. En todo caso a la vista no lo parece, se ve mate con ciertas porosidades casi microscópicas que evitan los reflejos. Parece que sea negra, pero cuando sabemos que es azul, en seguida buscamos el ángulo para poderla apreciar. Es en realidad un azul petróleo muy oscuro, a veces se ve azabache, y otras casi negra. Con las leyendas pintadas en blanco, también para la marca y el logotipo, da una sensación monocromática. Hay que fijarse bien para apreciar que el «NERA» a las 6 es de color amarillo aportando ese toque de dinamismo.

Los índices tienen contornos blancos y van aplicados. Están colocados ocupando una parte del bisel interior de color gris oscuro. Eso ayuda a aprovechar mejor el espacio y a darle una profundidad tridimensional que facilita la lectura.

Las agujas de tipo lápiz con el contorno en blanco, siguiendo el mismo esquema del Tornek Rayville. La principal diferencia es que como la pintura luminosa es ahora blanca en vez del amarronado Prometio, el contraste de las manecillas es notablemente superior.

El cristal es de zafiro plano con tres capas de AR (antirreflejos). Es además bastante grueso como merece un reloj así, pero ofreciendo una legibilidad y una transparencia excepcional.

El lume es el BGW9 (Swiss Super-LumiNova), es blanco a la luz del día y brilla en un tono azul en la oscuridad. Es el compuesto que más tiempo mantiene la luminiscencia, y en este caso, con un brillo que resulta también muy poderoso. Es sorprendente porque la superficie disponible en las manecillas, los índices y la marca de las 12 en el bisel no es particularmente extensa, lo que confirma que o bien es un compuesto de calidad superior (grado A o X1), o la aplicación del mismo ha sido generosa y concienzuda.

La correa que he escogido es la NATO/OTAN, es decir una de tipo textil (nailon) en color negro. Como explicaba, tenemos también un brazalete de acero, una de cuero vintage y una de cuero tipo Zulu. A simple vista las trabillas y la hebilla espejada sin firmar desentonan con el aspecto mate del resto. Es además bastante delgada, sin duda suficiente para sostener el reloj, pero no contribuye a la sensación de solidez que sí nos da el reloj. Tiene 20mm de ancho en las asas.

La trasera es de acero inoxidable a rosca. Tiene el mismo tratamiento que la caja, reforzando incluso en esta parte que cubierta por la correa, su aspecto táctico. El perímetro plantea sus especificaciones fundamentales en dos líneas, mencionando la métrica en cuestión por un lado y por el otro el valor. Muy funcional y fiel a las especificaciones militares. Sin embargo lo mejor está en la parte central, el número de serie de la unidad (137 de 300), y la consigna «If found contact perenwatches.com» en homenaje a la inscripción original de «If found return to the nearest military facility». Como la correa es de una sola pieza, la tapa queda normalmente oculta de la vista, pero también más protegida.

No hay cifras oficiales en cuanto al peso. La balanza de precisión me ha dado 93 gramos, unos 10 gramos más de lo que esperaba que deben ser indistinguibles en la muñeca, pero que sugieren un acero y un cristal de buen grosor, lo cual es positivo.

Movimiento

Siendo Peren una marca que hace relojes Swiss Made, su calibre tenía que ser obligatoriamente de este país. Han optado por el Sellita SW200, una máquina mecánica con carga automática bidireccional y que late a alta la frecuencia de 28.800 vph. Ya sabéis que su diseño está basado en el ETA 2824 al que se le han añadido diferentes cambios y mejoras, pasando de 25 rubís a 26. Ofrece parada de segundero (hacking), remonte manual, y es de un uso muy agradable además de una máquina fiable.

Los SW-200 son el actual motor suizo que encontramos en muchas marcas y modelos, en gran variedad de precios. Recientemente lo visteis en el Glycine Combat Sub 42 o en el Minor Watches Heritage.

No indican qué grado de acabado han utilizado, así que doy por sentado que es el estándar, aunque ha sido regulado en la factoría, así que cabe esperar un buen rendimiento de él. De serie ofrece 38 horas de reserva de marcha como mínimo (típicamente 41), y una desviación media diaria de +/- 12 segundos al día y máxima de +/- 20 spd. Tenéis disponibles todos sus detalles en las especificaciones técnicas (4,47 MB. en formato PDF).

Por motivos de fidelidad a los TR-900, pero también para aumentar su robustez, la trasera ciega no nos deja ver su movimiento, así que me permito incluir esta imagen oficial de la marca que nos da una idea de cómo es su motor.

En el cronocomparador he obtenido un resultado de 14 segundos al día, siempre con las esfera hacia arriba (CH), y a plena carga tras su período de estabilización. No me parece una precisión abrumadora como para justificar el ajuste en la fábrica, pero cabe la posibilidad que se haya decidido optimizar también su isocronismo o la regulación en otras posiciones. Lo que sí es cierto es que lo hace de una forma consistente y sin error de beat, poniendo de relevancia las virtudes de ese movimiento.

Sensaciones

A simple vista me encanta su estética minimalista, legible y funcional, heredera de las especificaciones más exigentes en dónde lo primordial era cumplir su misión, a ser posible con honores como es el caso. En cierta forma me recuerda bastante al Sinn EZM 9 que le sextuplican en precio.

Como tiene casi 49 milímetros de distancia entre asas (48,8mm para ser exactos), en la muñeca se siente como un reloj algo más grande. Sin embargo el diámetro o la luz de la esfera es más pequeño, viéndose restado por el grueso bisel externo y por el bisel interno cónico. Eso me hace pensar que un tamaño de 41mm como el modelo en el que se inspira o incluso 42mm haría de esta pieza un reloj mucho más operativo.

Considerando el refinamiento de sus acabados y los materiales que nos ofrece el Nera Rogue, afirmaría que a su precio de tarifa de casi 700€ es un reloj que está a la altura de lo que se pide por él, pero del que al precio al que actualmente lo podemos encontrar es una buena oportunidad.

Eso no es óbice para que la correa textil me haya disgustado ligeramente, no por ser mala, sino normalita, lo que comparado con el resto del reloj le resta empaque. Tiene fácil solución porque la podemos cambiar por otra textil a precio muy asequible, lo que me lleva a pensar en lo interesante que sería que directamente desde Peren Watches consiguieran un modelo de mejor calidad, y si se puede, acoplarle una brújula como los TR de entonces. Lo bueno de eso sería que a quien no le gustase podría quitarla sin problemas. El detector de humedad, aunque estéticamente no me gusta demasiado creo que le habría dado otro añadido de diferencial y fidelidad al reloj.

Conclusiones

El reloj es espectacular, con una elegancia que excede las pretensiones de un reloj herramienta y que está claro que satisfará tanto a los partidarios de la elegancia como de la utilidad. La originalidad de usar un reloj de especificación como base, pero ir más allá de los field o divers es algo a valorar como complemento a cualquier colección de relojes, un guardatiempo de aspecto diferente a la mayoría que tenemos.

Aunque su precio normal es de 689 CHF (674€ al cambio), con ofertas se puede conseguir a 473 CHF (467€) que es un precio enormemente competitivo para todo lo que ofrece. Su principal inconveniente es la distribución, ya que solamente podemos comprarlo en la tienda online de la marca con sede en Suiza, lo que incurrirá sí o sí, en gastos de importación en cuanto a IVA, aranceles y gestiones.

▲ Más ▼ Menos Concepto y diseño del reloj

Comodidad en la muñeca Calidad de correa justa

Packaging demasiado simple

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 6 Precio 7 MEDIA 7,4

Videos

Galería