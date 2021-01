Galería de relojes de los lectores (4)

Os dejo con la cuarta edición de la Galería de relojes de los lectores. Seguimos teniendo mucha variedad, así que es todo un privilegio poder ejercer como anfitrión de esta preciosa iniciativa.

Reflejo Creative

Cuando los coches se hacían para toda la vida, como los relojes.







Sergio

Otro ruso en la nevada.







Un Relojista

De excursión con mi Casio W-218.







Puesta de sol con mi Kronos KLC 10. Un cronógrafo, en mi opinión, infravalorado que rozaría la perfección si contase con una mejor luminiscencia y un cristal de zafiro anti-reflejos.







Timex Expedition 905, con correa NATO de dos piezas.







HMT Kanchan.







Casio AQ-S810W







Vostok Komandirskie #211307







Ricardo

Aquí una foto de mi chava, toda un profesional, batallando con esta enfermedad.







Acabo de leer otra vez está maravilla de «América, América» de Paul Davis, con eso estoy pasando este jueves 31, gracias por habérmelo mandado Guti. Te deseo un grandioso 2021







WR_100

Como sé que a tí y a la mayoría de tus seguidores nos gustan los relojes digitales había pensado en mandarte un par de fotos de los «restos» de un Geonaute (no he podido averiguar el modelo) que compré como reloj de batalla para unas vacaciones en la primera decada de este siglo. Juraría que en 2005 año arriba o año abajo, pero no lo puedo asegurar. Tampoco recuerdo muy bien durante cuanto tiempo lo usé ni cuando se rompió la pulsera.

Después de hacerle una foto de frente y otra de la tapa trasera me parecía que no era muy «correcto» enviar una foto de un reloj sin pila y sin haber encontrado una imagen en internet para ilustrarlo mejor. Así que me he puesto manos a la obra y lo he abierto para cambiarle la pila.

Entonces se me ha ocurrido la idea de documentar el proceso para compartirlo con vosotros, como curiosidad relojeril, y durante el proceso he pensado que podría valer más para una entrada de la bitácora que para una galería de los lectores (si así lo estimas).

El reloj es un Geonaute (referencia 1116070 ¿?), fabricado en China y con una resistencia al agua de 5 atm. Es uno de esos relojes que no se puede cambiar la pulsera, y que cuando esta se rompe ya no hay nada que hacer.

Como se puede apreciar en las fotos, parte de la junta se ha quedado un poco pegada a la tapa. Tiene una pegatina que protege/aisla la pila de una especie de contacto dorado que toca con la parte circular del interior de la tapa. Este contacto es el que hace que el reloj tenga sonido al pulsar los botones; no lo he descubierto hasta que he vuelto a meter el módulo y cerrar la tapa, ya que en las pruebas que he hecho con el módulo fuera no tenía ningún sonido.

Sorprendentemente, la pila original (una CR2016) es de la marca maxell. Yo lo he rescatado utilizando una Tronic (marca del Lidl) que tenía en casa y que según el blister está «caducada». Para ponerlo en marcha ha sido suficiente.

Os muestro también un detalle de los botones, que tienen una pequeña junta. Entiendo que protege el interior siempre y cuando no se pulsen con el reloj sumergido.

El cristal no tiene ninguna inscripción, lo que vemos es una chapita metálica.

A continuación paso a describir las funciones que tiene, pero antes quiero destacar que la luz no funciona correctamente. A veces cuando se ilumina la pantalla los números desaparecen o casi no se ven.

El reloj tiene doble uso horario, señal horaria, 3 modos de alarma y snooze, calendario hasta el año 2069 y cronógrafo de varias horas.

La hora se puede visualizar en modo 24h o am/pm y curiosamente cuando se visualiza el segundo uso horario, cada uno de ellos puede presentarse con ambas formas a la vez. En la pantalla de la hora se visualiza la fecha indicando dia de la semana, mes y dia del mes.

La alarma se puede programar para una hora todos los días, para esa hora un día concreto del mes, o para un día concreto del año. En la imagen que adjunto estaría puesta para todos los días 3. La he probado y tiene 10 segundos de duración.

Los botones no se pueden silenciar, y el botón mode emite un pitido diferente cuando termina de pasar por todas la pantallas y vuelve a la incial (como en muchos de nuestros queridos Casio).

Para terminar se me ha ocurrido ponerlo junto al F-91W para que se aprecie la diferencia de tamaño y la forma de presentar la información (toda la posible en ambos casos).































Guardatiempo

Davosa Argonautic BG.







Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:







No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.