Vostok 5-ChM M3-11 con manecillas luminosas

Hace casi 5 años, en la review del reloj Vostok de submarino/barco (Vostok 5-ChM M3-36) os comentaba lo especial que era esta pieza. También os comenté en la actualización de hace unos meses que el reloj había dejado de funcionar. Cuando ocurrió esto, y aprovechando el ventajoso tipo de cambio entre el rublo y el euro, decidí comprarle uno nuevo a la gente de Komandirskie.com. Tras haberlo encargado, solucioné el problema con el viejo, lo explicaba en Se paró mi reloj de submarino (y cómo arreglarlo), así que casi por sorpresa, me he encontrado con dos relojes de barco Vostok ChM5. Como hace 5 años el ancho de banda y el espacio en disco era más valioso, en aquel reportaje apenas había imágenes del reloj, así que me he decidido a hacerlo con el nuevo.







Aunque me gustaba mucho el Vostok 5-ChM M4 con indicador de noche/día, al final me decanté por el Vostok 5-ChM M3 con agujas luminiscentes. Con un precio recomendado de 15.500 rublos, ambos costaban lo mismo, de hecho en Komandirskie.com todos los relojes de barco están a 14.999 rublos, incluyendo los conocidos Radio Room Operator. Apenas 166€ por una pieza de casi 3 kilos construida a base de aluminio, cristal y otros metales.







Como diferencia con el anterior, su principal novedad es el lumen en las manecillas, algo muy poco común en un reloj de pared, pero que si lo pensamos, es indispensable en la oscuridad de un submarino. Una funcionalidad que al igual que el indicador de noche/día, resulta extremadamente útil en esos entornos, y a mi parecer, extremadamente atractiva como civiles. Lo que me pregunto es: ¿por qué no han lanzado un modelo que tenga ambas? La visualización de noche/día junto al lumen sería estupendo. Su brillo y duración no es abrumador, ha ido mejorando desde mi viejo Amphibia Classic 060434 hasta el más actual Amphibia Classic 120813, pero sigue sin estar a la altura de suizos y japoneses. Lo que ocurre es que cuando consideramos la generosa superficie que hay en sus manecillas, la calidad del compuesto pasa a un segundo plano, y el brillo es más que notable. Un hecho que además nos transporta a aquellos primeros Pobeda con manecillas radiactivas de 1949. Puestos a pedir, ¡qué bonito habría quedado también un segundero luminoso!













Situado a la 1, está grabada la inscripción «20-3», indicando que ha sido fabricado en el tercer cuarto de 2020 (de julio a septiembre), destacando también el holograma con el control de calidad.







A las 7 vemos el «5-4 MM3» que identifica el modelo como ChM 5-4 MM3 y a las 4 el número de serie de la caja: «4608».







Y si nos sorprende que el Casio G-Shock GPR-B1000 con su Low Temp Resist permita que funcione a solamente -20ºC, estos relojes lo hacen incluso a -25ºC. Eso por no hablar la precisión, un desfase máximo de +/- 15 segundos/día que está entre las mejores si lo comparamos con un reloj de pulsera. La marca responsable de su manufactura: Нептун (Neptun) también en Chistopol menciona que ahora la maquinaria tiene 13 rubís (antes decían 12).







Además de un agradable descuento, Nikolay de Komandirskie tuvo el detalle de hacerme llegar un ejemplar de «Владислав Цивилин» (Tiempo de vivir) de Vladislav V. Tsivilin, el director general de Vostok. El volumen que confeccionó con motivo del 60 aniversario de la fábrica en 2002, y que en 2006 continuaría con el título «Вопрос времени» (Preguntas del tiempo) explicándonos la historia de la legendaria factoría. Una lástima que esos volúmenes no se hayan traducido al inglés.