Galería de relojes de los lectores (7)

Damos paso a la séptima entrega de la Galería de relojes de los lectores.

Bia Namaran

Los DW-310 y DW-5600 del hombre pobre.







La tecnología nos ofrece en ocasiones esta clase de ironías: un teléfono móvil que actualiza su horario solo, y un reloj que tiene que actualizárselo uno mismo.

Sin embargo, y a pesar de ello, prefiero disfrutar del «control» de actualizar la hora manualmente, antes que se actualice «por sí sola». Me encantan las máquinas, y me fío de ellas. De quien no me fío es de quien ha estado detrás programándolas.







Alf Monqui

Vostok Amphibia.







Hombre de negro

Después de décadas sin llevar reloj de pulsera, en febrero de este año me animé a adquirir uno por capricho: este Vostok Komandirskie K65 2431/650541 de 24 horas. El reloj venía con correa de metal, pero se la cambié por una de color negro baratilla, que me gusta más. La verdad es que estoy encantado con el reloj; la única pega que le pongo es que en la oscuridad no brilla mucho.

























Ricardo

Te mando foto de este hermoso Mido. Es de mi super-nurse. (mi hija, jeje).







Para la Galería de abril, mis consentidos Wayfarer, gracias por el espacio Guti, saludos a todos.













Un Relojista

Skmei 1496. Aun en el caso de que no se tuviese en cuenta la diferencia de precio, el reloj chino supera al reloj japonés homeneajado.







Lotus 9739/5. Hecho de titanio, comodísimo.







Paulareis, modelo sin referencia. Un reloj homenaje al Omega Seamaster Planet Ocean. Funciona sorprendentemente bien teniendo en cuenta el precio; lo mismo se puede decir del armis.







Aficionadoalosrelojes

Soy Aficionadoalosrelojes y quiero estrenarme en tu espacio con el reloj más viejo de mi colección. Un cronógrafo Viceroy 43353 de cuarzo que me regalaron en 2003 y que, desde hace unos 6 meses, lo he convertido en mi reloj de diario al ver que funcionaba correctamente.







Guardatiempo

Kronos Pilot Moonphase y todas las temporadas de «A contrarreloj. Paul Davis».







Casio G-Shock GW-6900.







RZE Reise Resolute.







Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías.







No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.