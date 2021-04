Publicidad diluida de Casio

Hace unos días estaba haciendo pruebas con mi página en diferentes dispositivos. Para no extenderme en el asunto, había aplicado algunos cambios que me imagino que ya estaréis notando para que las páginas carguen más rápido.

Mientras iba verificando manualmente algunos posts aleatorios para asegurarme que se mostraban correctamente, me encontré con el siguiente instante:







A primera vista no tiene nada de particular, un anuncio de relojes en una página como la mía que entre otras temáticas abarca la relojería. Lo que me llamó la atención es la relevancia que pudiera tener el nuevo Casio G-Shock GBD-H1000 para alguien que estaba leyendo la reseña del Circula AquaSport STP1-11. Probablemente poca, uno un reloj digital, solar, resistente a golpes, con conectividad Bluetooth; y el otro, un reloj automático, con una maquinaria Suiza y materiales de primera calidad.

En un entorno de profunda crisis económica, y al igual que a muchas otras marcas, a Casio no le salen los números, quizás menos aún que al resto. Prueba de ello los recientes recortes de personal en Casio España que ha reducido plantilla a la mitad (9 despidos), o el cierre completo de la filial de Casio Escandinavia. La necesidad aprieta y hay que aligerar gastos. Sin embargo, parece que dinero para campañas de Google Adsense sí que tienen, y que no les importa gastarlo en ellas. Honestamente lo veo como tirar el dinero por la ventana. ¿Para qué quieren, previo pago, anunciar el GBD-H1000? Si tienen una de las reseñas más completas de la red y en español precisamente en este espacio, todo ello gratuitamente (prueba del Casio G-Shock GBD-H1000)…

En realidad es muy probable que mientras estés leyendo este artículo sigas viendo publicidad supuestamente dirigida de Casio G-Shock.







Ojalá que esto sirva para que algún responsable de la marca pueda darse cuenta de su error y rectificarlo, que no terminen siendo otro Viceroy. Y si no logra ese cometido, al menos que los lectores sepáis en que se gastan gran parte de los beneficios de cada reloj que venden.