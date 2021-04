En la reseña de Linternas Varta (Indestructible LED Keychain, LED Outdoor Sports F20 y Premium LED Light F20) mencionaba al respecto de la Varta Premium LED Light F20 2AA que no me parecía que tuviera una relación calidad-precio a la altura del resto de modelos. Por el contrario la linterna Varta LED Outdoor Sports F20 2AA me pareció estupenda.

Probablemente esa sensación se veía acentuada al diseño un tanto anodino de la Premium F20, falto de personalidad que hacía que la calidad percibida no fuera tal. Me quedé también con ganas de la Varta Indestructible F20 Pro 2AA que si bien al costar 24,99€ en Amazon.es decidí dejarla pasar. En cambio, la Varta Aluminium Light F10 a menos de 7€ me pareció una compra imprescindible.







Varta Aluminium Multi LED Light F10 2AA

Modelo VARTA : 16627

: 16627 Peso con pilas : 83,3g

: 83,3g Longitud : 142mm

: 142mm Diámetro del cabezal : 23,5mm

: 23,5mm Rango del foco : Hasta 23m

: Hasta 23m Duración : Hasta 10 horas

: Hasta 10 horas Potencia total de alumbrado : Hasta 30 lúmenes

: Hasta 30 lúmenes Fuente de luz : 5x LED de 5mm de diámetro

: 5x LED de 5mm de diámetro Pilas : 2x Longlife Power AA incluidas

: 2x Longlife Power AA incluidas Precio: 6,99€

6,99€ Orígen: Made in China

Made in China Resistente a los golpes

Carcasa de aluminio texturizada

3 años de garantía

Dentro de la gama EasyLine y de Aluminium Lights al igual que el Varta Pen Light esta linterna se caracteriza por un funcionamiento sencillo y un aspecto clásico. Me recuerda mucho a las linternas policiales de la década de los 80, y eso me gusta.

El cuerpo de aluminio combinando el acabado pulido a espejo con el mate del agarre antedeslizance es muy elegante y a su vez muy táctico, salvando las distancias recuerda al de las Mini Maglite LED pero por una fracción de su precio.

El botón de encendido/apagado se encuentra en la parte trasera y va recubierto de goma, es parecido al de la LED Outdoor Sports F20 funciona de manera agradable e inspira bastante confianza en cuanto a su duración.

La luminaria que monta consiste en 5 LED genéricos de 5mm de diámetro, no es un LED CREE XLamp de alto rendimiento como en otros modelos, de ahí lo asequible de su precio. Sin embargo la potencia lumínica es buena, y deberían ofrecer hasta 100.000 horas de vida. En lámparas que llevan los LED tan juntos suele haber problemas de autoencendido. La he ido agitando y dando golpecitos con la mano y la luz no parpadéa ni tintinea. Da 30 lúmenes que no es mala cifra, ofreciendo una autonomía de 10 horas que es muy buena, adecuada al propósito general de esta linterna.

En la mano es muy cómoda porque es compacta como una Mag-Lite. En lineas generales le ocurre justo lo contrario que a la Varta Premium LED Light F20 2AA, aparentemente está muy lograda, pero a nivel constructivo se nota que está alejada de ella, con una rosca metálica que sin ser endeble no se ve tan fuerte como en la F20. No puedo discernir qué es porque la diferencia de peso entre ambas es de solamente 10 gramos (83g contra 93g)

Recordar el detalle de Varta, que viene con dos pilas alcalinas AA incluidas de tipo Longlife Power, algo muy meritorio dado el precio de esta linterna. Son las pilas más habituales y fáciles de encontrar, que ofrecen una buena relación precio/capacidad tanto en formato recargable como en el no recargable. También que los alemanes de Varta proporcionan 3 años de garantía en vez de los 2 años que fija la normativa. En la parte negativa es que no tenemos ningún estuche o funda en donde poderla guardar mientras no se utiliza.

Para más información puedes descargar el blister del producto (318 KB. en formato PDF).