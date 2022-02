Relojes Kronos no sólo es una marca de relojería española, algo que ya de entrada me gusta, sino que diría que a nivel general es mi marca de relojes predilecta. Al menos dentro de los modelos suizos de gama básica, me parece que ofrecen buena calidad a buen precio, y que cuentan con piezas muy equilibradas.

Sólo le puedo criticar dos cosas. La primera es que como marca familiar y de pequeño tamaño no sacan tantos modelos como deberían, y la segunda es que las denominaciones que usan en sus relojes puede que no sean de las mejores, porque este Kronos Pilot Automatic, nada tiene que ver con el Kronos Pilot Automatic Moonphase que ya conocéis.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona Corona a presión de acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable con cristal de exhibición atornillada Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Sellita SW 400-1. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. +/-12 segundos por día Origen España. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 690€ (oferta 519€) Distribuidor Kronos / Unión Suiza

Introducción

En mi última visita a la joyería-relojería Unión Suiza con motivo de la presentación del modelo Slimline Monolithic Manufacture y de su calibre manufactura FC-810 no pude evitar echarle un vistazo a los expositores de Kronos directamente de la mano de Xavier Vendrell Pedrola, él fue el vendedor de excepción que me hizo que me llevara este Kronos Pilot Automatic Blue.

No me repetiré en cuanto a la marca española de relojes Kronos, que a día de hoy es una de las más longevas de las que permanecen en activo.

Se trata de un reloj inspirado en los diseños de los relojes de aviador popularizados por los B-Uhr alemanes, también conocidos como fliegers. Sin embargo los de Kronos le han dado un aire diferente al resto, si se quiere no tan puro, pero mucho más original y moderno. Una generosa esfera con diseño tipo A, es decir con numerales arábigos del 1 al 12, un fondo, que como el título de la película es azul oscuro, casi negro, y particularmente un calibre poco habitual, el Sellita SW-400 que proporciona interesantes ventajas en cuanto a lo visual.

En cuanto a la gama de los Pilot Automatic se ofrecen en tres combinaciones:

Pilot Automatic Black (990.8.55) : Esfera negra y malla milanesa.

: Esfera negra y malla milanesa. Pilot Automatic Black (990.55) : Esfera azul y correa de cuero negro.

: Esfera azul y correa de cuero negro. Pilot Automatic Blue (990.65): Esfera azul y correa de cuero marrón

Me sorprende la falta de variantes. Por ejemplo si quieres la versión con malla milanesa sólo la puedes comprar con esfera negra y no azul. Siempre suele comentar lo mismo, soy consciente que el mercado nacional es conservador, pero quizás también una esfera verde, o versiones con toques más dinámicos en naranja o amarillo sería una forma de alcanzar nuevo público.

A ellas se suman modelos de concepción similar, como el Pilot Automatic Chronograph tanto en Blue como en Black que esencialmente se diferencian por su movimiento cronográfico ETA 7750 y los Pilot Automatic Day Date que incorporan día de la semana completo gracias al movimiento ETA 2834 y que igualmente se ofrecen en azul y en negro.

Es un modelo que se lanzó en torno a 2018, siguiendo la línea de la marca no fue rompedor, pero aportó una estética que hasta el momento no cubrían. A destacar que estando en 2022 el reloj aún se vende, y es que los de Kronos, cuando lanzan un reloj, no se dedicar a tocarlo o cambiarlo cada dos por tres. Una forma de dar homogeneidad y evitar ese sentimiento de tener algo anticuado.

Presentación

Como siempre, empezamos la reseña con su packaging. Si recordáis en la review del Kronos Vintage Automatic Black en 2019 la marca había renovado el empaquetado, ofreciendo a la vez mayor prestancia que el anterior (podéis verlo en el Kronos Sport Q Racing Chronograph Silver), pero también más personalidad y un toque más dinámico.

No hay cambios por tanto sobre lo que ya conocemos, lo cual es positivo, porque cumplía con creces. Comienza con una sencilla cubierta deslizante de color negro, que con letras plateadas nos muestra el logotipo, el nombre de la marca, y su eslogan: «Since 1930», una forma de hacernos tomar consciencia de que entramos en la historia.

Nos da acceso a la caja de madera natural cuya parte central es de color azul. Es común a todos los relojes de la marca, pero precisamente en este Pilot Automatic de color azul da la impresión como si la hubieran hecho a propósito para este modelo. Repite la firma que ya vimos anteriormente.

Dentro de ella una almohadilla gruesa y bien forrada con símil piel en color negro mantiene el reloj en su posición.

Se acompaña de un pequeño manual de instrucciones que hace las veces de tarjeta de garantía, así como de una correa de cortesía idéntica a la que trae puesta.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable grado 316L completamente cepillada. Tiene 44 milímetros de diámetro sin contar con la corona. Como el bisel exterior fijo, es relativamente delgado y pasa bastante desapercibido al no ser brillante da la impresión de ser muy grande. Contrarresta el conjunto con un grosor muy plano de solamente 10,2 milímetros (la marca no declara esa información por lo que la he cotejado con mi vernier de precisión).

La corona es también de acero inoxidable y con la reconocible forma tipo cebolla. De generosas dimensiones pero ahora pulida a espejo y con la parte central firmada con el escudo de Kronos. Funciona a presión, lo cual es coherente con su filosofía y su resistencia al agua de 5 ATM o 50 metros que si fuera necesario nos permitirían nadar con el reloj puesto.

Es muy difícil de definir la esfera, tendréis que ir viendo las fotografías que he intentado tomar con todos sus matices, porque aunque diga azul, es un color azul como el océano en la noche. Habitualmente lo veremos muy oscuro, pero cuando le de la luz apreciaremos su verdadera tonalidad azul marino. No es lisa, sino que aplica un efecto tornasolado o sunburst que es también complicado de explicar. Su efecto es parecido a los reflejos radiales, pero los suele hacer con curvas, como si fueran olas del mar.

Sobre ella todas las leyendas van impresas en color blanco. Numerales árabes de gran tamaño, el obligatorio triángulo rodeado de dos círculos a las 12 y también el logotipo y el nombre de la marca.

Las manecillas son de tipo piloto, bastante gruesas y por lo tanto muy legibles. Las 3 tienen los contornos en blanco, lo que además de reforzar el carácter monocromático que vemos contribuye a que la legibilidad sea excepcional en cualquier condición.

Han aplicado pintura luminiscente, tanto en las agujas, como en los índices y numerales. No indican qué tipo de lume es. A la luz se ve blanco y se ilumina en color verde, por lo que debe ser Swiss Super-LumiNova C1. Tiene un rendimiento muy bueno en cuanto a intensidad, en gran parte al tener tanta superficie aplicada, pero en lo relativo a duración se queda algo por detrás. Ya sabemos que el C1 no es el pigmento luminoso que más dura, así que no habría estado mal usar el BGW9, que ofrecería mucho mayor rendimiento con la única diferencia de que se iluminaría en azul.

El cristal es de zafiro plano, ofrece una excelente transparencia y una perfecta legibilidad. Aunque no indican si lleva tratamiento antirreflejos y en su caso de qué tipo, puedo adelantar que si han aplicado AR.

La tapa trasera es de acero inoxidable, y va atornillada con cuatro tornillos. No es mi solución predilecta, prefiero que sean roscadas tipo jaxa, pero entiendo que ha sido una licencia por parte de la marca para resultar más fiel a los fliegers y en general a los relojes alemanes.

La ventana de exhibición es panorámica, grandiosa si la comparamos con la de un Oris Aquis Date Calibre 400 que ya era de por sí grande. El contorno tiene grabadas con buena calidad las especificaciones básicas del reloj.

Sin embargo, el cristal de exhibición es mineral y no zafiro. Es algo que como no suele verse ni queda expuesto cuando llevamos el reloj puesto ofrece una oportunidad de contener el coste. No es una solución que me guste, particularmente porque si posáis el reloj sobre una superficie dura, el cristal mineral podría rayarse. Por ejemplo los mármoles suelen contener micas de cuarzo, y aún siendo pequeñas son suficientemente duras como para arañar un cristal mineral. Tampoco es un problema enorme, a fin de cuentas los Oris Aquis Date 733 que le triplican en precio también usan vidrio mineral.

La correa es de cuero marrón, de nuevo en un tono tan oscuro, que salvo que la comparemos con otro objeto que sea 100% negro pensaremos que la correa también lo es. Los pespuntes de las costuras son en blanco y va firmada por la cara interna. Es una buena elección en cuanto a la estética del reloj. Se aprecia que es de muy buena calidad, por encima de la media en relojes de similar precio. Se siente robusta por lo que debería ser duradera, y al mismo tiempo suficientemente flexible como para resultar cómoda.

La hebilla es de acero inoxidable y también está firmada. Su acabado es espejado, y aquí siendo muy subjetivo creo que habría quedado más fiel una cepillada.

Según mi balanza de precisión, el peso es de 91 gramos. Algo más de lo habitual en un reloj con correa de cuero, pero que se explica debido a sus generosas proporciones.

Movimiento

Quizás debido a sus orígenes, Kronos es tradicionalmente una marca que pone cuidado al elegir sus calibres, y que además en todos los que tengo, que son unos cuantos, han demostrado un rendimiento muy bueno o excelente, signo inequívoco de que se regulan convenientemente.

Este Pilot Automatic es un claro ejemplo, puesto que monta un calibre Sellita de carga automática bidireccional, que late a alta frecuencia (28.800 vph), que dispone de 26 rubís, que cuenta con remonte manual y parada de segundero, y que ofrece 41 horas de autonomía y una precisión media diaria de +/- 12 segundos/día; pero que no es el archiconocido Sellita SW 200-1, sino el SW 400-1. Un nuevo calibre basado en el anterior, y que por tanto comparte sus características y prestaciones, pero que es de mayor tamaño.

El SW400 tiene 31mm de diámetro y 4,67mm de grosor en vez de los 25,6mm y 4,60mm del SW200, estando pensado para montarse en relojes de 40 a 46 milímetros, ofreciendo una apariencia más llena en las traseras vistas y una ventana de fechador que es un 44% mayor en cuanto a superficie.

Por cierto que Sellita solía copiar las 38 horas de reserva de marcha de los ETA 2824-2, y parece que recientemente han actualizado esa cifra hasta las 41 horas. Siempre he visto que esas maquinarias, incluso las de ETA, daban más de las 38 horas, pero no puedo descartar que además los de Sellita hayan modificado algo que dé esas 3 horas de más. Bienvenidas sean en todo caso.

Asumiendo que hablamos del grado más básico, el standard lo cual sería lo lógico, el desfase máximo se cifra en +/- 20 segundos por día y un calibre ajustado en dos posiciones (CH, 6H). Llevado al cronocomparador los resultados obtenidos han sido francamente buenos, marcando una desviación diaria de +2,6 segundos/día.

En cuanto al resto la experiencia es la misma que con un Sellita SW-200 como el del Iron Annie Flight Control 51565, así que no me extenderé en los detalles y os dejo las especificaciones técnicas (6,5 MB. en formato PDF) por si queréis revisarlas.

Sensaciones

Hacer un buen reloj consiste en tener una buena base, pero además en prestar atención a todos los detalles. Desde el precioso tono azul que deberemos buscar intencionadamente o en caso contrario encontraremos un gris oscuro, la ventana del fechador sobredimensionada, hasta la perfecta longitud de las manecillas y en especial sus contornos en blanco. El resultado se aprecia bien desarrollado y ofrece una legibilidad a toda prueba. Este Kronos Pilot tiene todo eso. Son factores a los que normalmente nuestra parte consciente no les dará importancia, pero que de algún modo en lo irracional, sentiremos que todo está en orden.

Pese a su tamaño es cómodo y se lleva a gusto, y lo que creo que es más importante en un reloj así, discretamente. Ciertamente un reloj de aviador no es de lo más elegante, aunque tampoco sea estrictamente deportivo como un diver, pero quizás por ese pasar inadvertido, la sobriedad de su esfera y la elegancia de su correa, sea también apto para atuendos formales, amén de los más casuales donde también se encuentra cómodo.

También es verdad que hay algunos detalles que me gustan menos, acostumbrado a los Kronos Swiss Made de siempre, ahora tenemos que conformarnos con un Swiss Movement. Cosas de la globalización y de la competencia asiática.

Conclusiones

A un PVP de 690€, con ofertas puntuales a 519€ es el único flieger que monta el calibre SW-400, ninguno de sus rivales lo tiene de momento. En cuanto a precio, la lucha está clara, si nos vamos a marcas reputadas en relojes de piloto, Laco nos da el Augsburg Blaue de 42mm con calibre y especificaciones inferiores a 340€ o el Münster Blaue Stunde ligeramente por encima, pero que aumenta a 980€. En el caso de Stowa el Stowa Flieger Classic 40mm en azul supera a los Laco y aumenta la tarifa hasta los 1.150€.

Hay que irse a marcas como Steinhart que nos ofrecen su Nav B-Uhr 44 date de 510€ que podemos encontrar en oferta por 460€ no en negro. En todo caso, un reloj muy equilibrado. Quizás no el mejor en todo, pero brillante por su calibre, usando buenos materiales, y con un diseño cuidado en los detalles y a un precio razonable.

▲ Más ▼ Menos Flieger diferente

Detalles trabajados Trasera con cristal mineral

Swiss Movement en vez de Swiss Made

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 7 Calibre 7 Prestaciones 9 Precio 7 MEDIA 7,7

Vídeos

Galería